20 историй о детском садике, тихом часе, компоте из сухофруктов и запасных колготках в шкафчике с вишенкой
В детском садике многие из нас мечтали поскорее повзрослеть и пойти в школу. Но с годами мы поняли, как тепло и уютно было в группе, где кормили манной кашей — пусть и с комочками, давали поспать днем, учили рисовать и водили гулять за ручку. Вот только вернуться в то время уже не получится. Остается только перебирать старые фото и сохранившиеся среди них самодельные открытки для мам и пап. Кстати, из бонуса вы узнаете, кто лучше в детстве мастерил поделки — автор этой статьи или ее сын.
- Сын у нас хорошо в детском саду себя проявлял, старался, поведение отличное было. Его воспитательница однажды похвалила и мне тоже рассказала, что он умничка у меня. Я тогда забрала его из садика и говорю: «Димочка, тебя Жанна Олеговна похвалила, ты у меня умничка получается!» На что ребенок ответил: «Ну что ты, мам, я не умничка... Только шикарный ребенок, да и все!»
«Озадачили нас в детском саду. Сделайте, говорят, репродукцию картины, где есть ребенок и домашнее животное. Моя жена основательно подошла к делу»
- Сын стал каждое утро просить с собой в садик «денежку». Я сначала давала, а потом задумалась: а зачем ему, там даже булочку не купишь. Пошла к воспитательнице. Та рассмеялась и подвела меня к окну. Смотрю: мой сын через прутья кидает мелкие монетки на землю, а с другой стороны зарешеченного окна на улице сидит собачка. Потом он мне рассказал, что собачка денежки соберет и купит себе поесть. Вот фантазер! Я посмеялась, а потом говорю: «Давай лучше сами на эти денежки корм купим и собачке его дадим, а то она на кассе не рассчитается — у нее лапки».
- В саду родителям предложили у детей спросить, с каким цветом ассоциируется у них определенное место — садик, дом или другое пространство, где часто бывает ребенок. Сына спрашивают, с каким цветом он ассоциирует наш дом. Он отвечает: «С черным!» Воспитатель ахает. Я спрашиваю, почему именно с черным, а в ответ сын расплывается в улыбке и говорит: «Это мой самый любимый цвет!»
Эти тройняшки ходят в разные группы. Их мама сначала думала, что им лучше будет вместе, а потом поняла, что каждая из них — отдельная личность со своим характером
«Нам хотелось, чтобы у каждой было свое пространство. Своя группа, свои воспитатели, свои друзья, свои маленькие истории за день», — говорит мама тройняшек.
Кстати, психологи советуют ещё и в разную одежду таких деток одевать
- Однажды утром в нашу старшую группа дядька завхоз принес два мешка игрушек и большую коробку. В ней оказался новый педальный автомобиль синего цвета. И пока девчонки возились с новыми куклами, мальчишки собрались около автомобиля. Но тут всех позвали одеваться на прогулку в детсадовский двор. Во дворе был родник, где мы брали воду для цветов. Я специально плюхнулся в него. Воспитательница отправила меня в группу. Там нянька переодела меня, развесила мокрые вещи сушить. А меня отправила одного в игровую комнату. Я подвинулся к автомобилю, разглядел его как следует и попробовал его на ходу без помех, пока остальные маячили за окном на осеннем ветерке. После моих рассказов дома про автомобиль, родители купили мне к весне велосипед «Школьник».
Энби 17 - поздравляю Вас 💐 Вашу историю опубликовали 🎉 А Вы - хитренький!
- В детском саду, в который я ходила, было две воспитательницы — одна добрая, а другая серьезная, у которой и насчет еды было строго. А я в детстве не любила детсадовскую еду. Так вот, когда была строгая воспитательница, я просила маму заплести мне в косу черные банты или сделать хвост с черными бантиками. Платья надевала тоже или темно-синие, или коричневые или черные. Переубедить меня в этом никто не мог.
Прикольно. А как определяли, когда какая воспитательница?
У сына Лена Санна полтора года работала одна, потом взяли ещё одну, но на 2 группы, Ольгу Николаевну, и они иногда по полдня работали, в обед менялись, причем совершенно непредсказуемо, когда кто будет.
Эта композиция из детсадовских поделок носит гордое название «Лисы бегут»
Эх, как бы хотелось узнать предысторию, например, чего лисы перед этим накушались 😁
- В детстве я был очень самостоятельным ребенком. Наша воспитательница в садике всегда помогала одеваться детям, но только не мне, потому что я все мог сделать сам: и куртку надеть, и шнурки завязать. И тут однажды перед прогулкой почти все оделись и вышли во двор, а я никак не могу найти свой носок. Все обыскал, но его попросту не было. Я осмотрел весь свой шкафчик, заглянул даже в соседние, поискал под лавкой и во всех карманах — носок был утрачен. Что ж, подхожу к к воспитательнице в одном надетом носке и заявляю о столь печальной ситуации. Воспитательница без слов стягивает с моей ноги один носок, а под ним — второй.
- Хочу поведать, как был Дедом Морозом у младшего сына в детском саду. Началось все еще в конце ноября, когда жена стала меня обрабатывать: «Ты же часто Деда Мороза играл. Давай, сын запомнит, родители благодарны будут и воспитателям поможешь». Сказал, что подумаю. На пару недель все затихло. Но потом мне отправили сценарий на 8 страниц. И там было три стихотворения!
В день Х я незамедлительно прибыл в сад. А там было все! И актеры в гриме, и елка уже сияла всеми цветами. Я облачился в костюм — у меня наружу торчал только нос. В принципе все получилось. Отыграл неплохо: слова не перепутал, провел все игры, всех поздравил.
Лет через 10 прикольно будет эту фотографию сыну показать и сказать, что ты тут с папкой. Он меня вообще не узнал. Воспитатели и родители действительно меня поблагодарили. Спросили, буду ли Дедом Морозом на следующий год. Ответил, что загадывать не стану, но в принципе — почему бы и нет?
Ну это хорошо, сто сын не 3знал. А если б узнал - таааакое разочарование было бы, в садике, когда еще самое время на иллюзии и веру в Деда Мороза...
- Однажды удалось подсмотреть интересный эпизод работы воспитателя детского сада. Моя сестра работала в садике, а я забежал к ней по делу. Вместе со мной в раздевалку зашли молодые родители с ребенком. Пацана привели первый раз, и он сильно волновался. Родители уже готовы были отбыть домой вместе с чадом. Зашла сестра. Мне махнула, мол, подожди. Родителям сказала: «Пакет оставьте и идите. Можете зайти через час». Сама переключилась на парня и начала с ним разговор. Говорила какие-то простые вещи, но вполне серьезно. Примерно такой монолог: «Так, Кирилл, запоминай. Меня зовут Наталья Александровна, няню — Елена Андреевна. Игрушки в группе дети собирают сами. На прогулку дети сами одеваются, мы с няней только шнурки помогаем завязывать». Потом выбрала для мальчика шкафчик с самолетом. Помню, сказала еще: «Паровоз сейчас у Димки, но я ему скажу, он тебе даст. Идем». И пошли в группу. Родители выплыли из коридора и в щель наблюдали за сыном, а тот через пять минут уже влился в коллектив. По поводу моих восторгов насчет ее профессиональной работы сестра сказала: «Это — дважды два, а вот разговаривать с начальством гораздо сложнее, оно совсем плохо понимает».
- Работаю воспитателем в детском саду, у меня младшая группа. Сегодня перед завтраком один из малышей рассказывал о том, что они с мамой перед сном читают «Чиполлино». Я решила уточнить у ребенка, кто же такой Чиполлино. Ребенок мне очень серьезно и уверенно ответил: «Это такая девочка, ее так все и называют: Ну че, Полина?» Посмеялась от души! Потом все-таки объяснила ребенку, кто такой Чиполлино.
Автор этого фото работает рядом с детским садиком. Как-то раз он увидел такую картину. Как думаете, что там происходит?
Либо мусоровоз приехал, либо строительная техника какие-то работы выполняет.
Все просто: во дворе работает экскаватор. Он грузит лом асфальта в кузов грузовика, а малышня радостно наблюдает за этим процессом.
- Мне в садике однажды досталась роль лисы. Мама сшила пушистые манжеты, ушки, меховую оторочку по всей оранжевой юбке, лисий воротник на оранжевой блузке и прикрепила к юбке лисий хвост. Я была королевой на этом утреннике! А у остальных костюмы были из ткани и бумаги.
Nika Jaekyun - поздравляю Вас 💐 Вашу историю опубликовали 🎉 Потрясающий у Вас был костюм лисы!
- Все знают, что конкурсы в садике лишь только теоретически для детей. Все поделки из всяких шишек и веток делают в основном родители. Но у нас прямо объявили конкурс для мам «Золотые руки мамы». Ну а я что? Несу свою последнюю связанную игрушку. Как вам моя балерина? Что вообще думаете по поводу этих затей? Зачем это? Для кого? Я вот понимаю, если правда сел с ребенком и занялся каким-то совместным делом. Но обычно сообщают за день-два. Помню, как-то задание дали создать развивающую игрушку в технике Монтессори. Кто делал? Мама, конечно.
- Забирала я дочь из детского сада. Пока собирала ее рюкзак, к ней подошла подружка из группы и сказала: «Пока, Ань, до встречи завтра в нашем клубе!» Я удивилась сначала, а потом мое любопытство взяло верх и я спросила: «Ань, а что это у вас за клуб такой в садике?» Она посмотрела на меня и ответила: «Мам, первое правило нашего клуба — никому не рассказывать о нашем клубе!» На следующее утро воспитательница меня успокоила, объяснив, что это они с подружками построили «замок» из подушек, сидят там, играют и общаются.
- В моем садике, помню, была воспитательница Антонина Тихоновна, все дети звали ее Антонина Тиховна. Но я, видимо, ощущала недостачу слога и единственная называла ее Тиховнона.
Ёжик в авокадо - поздравляю Вас 💐 Вашу историю опубликовали 🎉 Правильное произношение слогов и слов - это, иногда, непосильная задача для детсадовцев!
Ощущение, что все фото из детских садиков чем-то похожи. А у вас дома тоже хранится такой снимок?
- Я считаю, что педагоги — это волшебники. Отдала сына в детсад и там надо было заполнить анкету. Она касалась еды: что ребенок дома ест, что не ест. А мой Андрюша растет гурманом — то не ем, это не буду. Увы, мои попытки приучить его к обычной еде были безуспешны. Так представьте себе мое удивление, когда воспитательницы мне вдруг отправили, как он уплетает рыбную котлету, которую дома вообще не переносит! А потом и фото с творожной запеканкой, которая дома «какая-то не такая». Воспитательницы только разводят руками и говорят, что он все с удовольствием ест. При этом дома продолжает выпендриваться. Нет, ну где справедливость, а?!
Я помню, все уже спать пошли, а я еще сижу котлету ковыряю... Подогнать меня могла только нянечка, которая начинала соседние стлы вытирать той самой вонючнй тряпкой. Вот тогда я наконец включала вторую скорость и доглатывала последние капли компота, зачастую оставляя-таки растерзанную котлету посреди тушеной капусты.
- Мне было года 3-4, я была тогда еще в своем первом садике. Воспитатели там все время то придумывали для нас какие-то игры, то сами делали какие-то игрушки для нас. Летом нянечка приносила нам теплый компотик из свежих фруктов. До сих пор помню этот вкус, и то, как мы всей группой садились кто в машинки, кто просто на лавочки, а нянечка несла в руках поднос с маленькими чашечками и чайником, и по очереди каждому наливала этот чудесный напиток. Вот и зимой придумали воспитательницы нам развлечение. Когда начался тихий час, и всех детей уложили спать, они достали формочки для льда, налили в них воду, положили в каждую отдельную форму ниточку, чтобы из формы торчала петелька, и подкрасили воду в разные цвета. Когда тихий час уже подходил к концу, детей разбудили и сказали, что мы сейчас пойдем наряжать елку. Всех одели, вывели на улицу и каждому ребенку дали цветную льдинку на ниточке. И мы, радостные, побежали наряжать такими необычными игрушками маленькую елочку, которая росла во дворе садика. Спасибо этим людям за счастливые воспоминания из детства.
О, у нас тоже был чайничек и маленькие чашечки, только давали не компот, а дрождевой напиток - молоко, сазар, дрожжи. это, наверное единственно,е что я реально любила из еды в садике.
Бонус: автор этой статьи в детском саду пыталась освоить искусство квиллинга. Но ее сын пошел куда дальше
И даже спустя 20(?) лет, в садике все еще обрезают края бумаги теми же самыми ножницами))
Недавно я откопала в старой папке свою поделку из детского сада. Ага, вот эту самую — на фиолетовом фоне. Нам развивали мелкую моторику и учили сворачивать из бумаги разноцветные спиральки и кружочки. Потом я узнала, что это высокое искусство называется квиллингом. Но уже тогда, в пять лет, я твердо поняла, что это не мое. Ну а справа — поделка моего ребенка, который явно пошел не в мать. В садике ему реально нравилось мастерить. Единственная претензия у меня к красным листикам на дереве. Но, скорее всего, это просто осень.
А вот еще 18 историй о детском садике — с манкой, утренниками и поделками в 11 вечера.