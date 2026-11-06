20 историй о детском садике, тихом часе, компоте из сухофруктов и запасных колготках в шкафчике с вишенкой

В детском садике многие из нас мечтали поскорее повзрослеть и пойти в школу. Но с годами мы поняли, как тепло и уютно было в группе, где кормили манной кашей — пусть и с комочками, давали поспать днем, учили рисовать и водили гулять за ручку. Вот только вернуться в то время уже не получится. Остается только перебирать старые фото и сохранившиеся среди них самодельные открытки для мам и пап. Кстати, из бонуса вы узнаете, кто лучше в детстве мастерил поделки — автор этой статьи или ее сын.