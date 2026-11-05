Я перечитала школьную классику и поняла, как увлечь этими книгами своего подростка

Если многие классические произведения мы в школе читали, быстро перелистывая страницы, то «Горе от ума» пользовалось искренней любовью. Короткая комедия в стихах, полная ехидного юмора и ярких цитат, проглатывалась буквально за один вечер. Мы искренне сопереживали Чацкому и хихикали над графинями, княгинями и другими персонажами.

Спустя годы это произведение читается всё так же живо и легко, вот только Чацкий уже не кажется таким уж умным молодым человеком. Вернее, он умён, но уж слишком молод и до конца не понимает, когда выступления перед публикой не имеют никакого смысла.