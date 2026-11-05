15+ школьных поездок и экскурсий, которые запомнились лучше любых уроков
Когда учитель объявляет экскурсионную поездку, ученики сразу же начинают задумываться о том, с кем сядут в автобус и сколько бутербродов мама завернет в фольгу. Ну а далее начинается все самое интересное. Ведь кто-то так наедается горячих батонов на экскурсии по хлебозаводу, что потом смотреть на них не может, другие искренне не понимают, когда же из музея выпустят чучело медведя, а третьи от души объедаются фруктами в поездке на овощебазу.
- Ходила с классом сына в Эрмитаж. Там итальянец пытался выяснить у смотрительницы, где найти картину «Лютнист». Наша англичанка подключилась и на английском ему сказала. А под конец экскурсии смотрю — стоит она с тем итальянцем и прямо в зале жует булочку и кофе пьет. Сказала, что тот ее угостил за помощь, а отказывать было неудобно. Вот не знаю, ограничилось ли все кофейком или номерами телефонов они тоже обменялись.
А вы были в Эрмитаже?
- Однажды мы с классом поехали на хлебозавод. Сначала нам показали цех, где выпекают черный хлеб. Каждый с голодухи после уроков тут же схватил по горячему кирпичику с хрустящей корочкой и благополучно съел. Следующим был цех с батонами. Съели по батону. Дальше на очереди — цех сдобных булок, коржиков по 8 копеек и всякого там печенья. Поели булок, но уже с трудом. Потом был склад наполнителей, типа орехов, глазури в брикетах и прочего. Поднатужились, но тоже все перепробовали. Далее следовал цех с белковыми корзиночками и трубочками, их мы уже вяло понадкусывали. И, наконец, последним был цех бисквитных тортов с масляным кремом и орехами. Добрые тетеньки предлагали нам огромные куски, но мы были не в силах даже взглянуть на сладкое.
- В школьные годы ездили с классом на овощебазу. Собирали и перебирали овощи, смотрели на бескрайние поля с капустой и свеклой. Объедались фруктами, да еще и с собой домой везли, кто сколько утянуть мог.
Интересно , какими они фруктами объедались на ОВОЩЕБАЗЕ? Судя по набору - капуста-свекла, там явно уже конец октября был, даже яблок уже минимум
- В немецких школах есть замечательная практика — Klassenfahrt. Это поездки с классом на 2, 3 или 7 дней. Дети уезжают с классом, учителем и еще с кем-то взрослым в поездку с насыщенной программой. Дети ночуют, весело проводят время, общаются и развиваются. Это входит в учебную программу, то есть происходит в течение учебной четверти. Родители вносят часть оплаты, но многое финансирует школа.
Школа не финансирует ничего, если семья малоимущая - спонсирует государство, а остальные платят сами. В дорогу тоже разрешают брать только строго оговоренную сумму (на булочку с сосиской или поход в музей).
Шел май 2002 года, школьная экскурсия по Питеру
- Когда я училась в старших классах в Мурманске, у нас в классе был один мальчик. Его отец возглавлял весь городской общепит. Как-то в одно из воскресений мы всем классом с его мамой пошли на экскурсию в одну кондитерскую. Там нас завели в кондитерский цех и показали процесс изготовления тортов и пирожных. Вызвали кондитера, она рассказала, что когда-то изготовила ледокол в виде торта и даже показала нам фото этого шедевра. Потом нас отвели в кафе, которое по этому случаю закрыли, и угостили нас чаем с пирожными. Всем дали по два пирожных, но я съела только одно, а второе принесла домой, чтобы угостить родителей.
В оригинале нормально написано "Вызвали кондитера - так вот она рассказывала, что изготовила копию ледокола "Ленин" в виде торта, и даже показала нам фото этого шедевра"
Видимо adme решила выступить в роли барона Мюнхаузена и получился "Ледокол в виде торта" 😂😂😂, пытаюсь представить себе этот красивый бисквитный ледокол в виде торта, разбивающий кремовыми розочками льдины😂
- В 1983 году мы с классом поехали на две экскурсии подряд — на маслозавод и потом на хлебозавод. На первой от души наелись бутербродов со свежайшим сливочным маслом, запивая это все молоком. А на второй — ели свежевыпеченные батоны с лимонадом.
- С нами на экскурсии всегда ездила учительница биологии. Если экскурсия была скучной, девочки просили нашу красавицу Любовь Евгеньевну рассказать о своей любви. Когда она начинала свой рассказ, все сидели тише воды, ниже травы.
Svetlana - поздравляю Вас 💐 Вашу историю опубликовали 🎉 Как интересно! Помню, что когда у нас в старших классах был курс "Этика и психология семейной жизни", то я всегда удивлялась - почему этот предмет вела преподаватель английского, а не биологии. Но как оказалось, у англичанки была очень счастливая семейная жизнь в отличии от биологички.
Это сцена прибытия товаров в Амстердам в музее песочных скульптур. Все фигурки выполнены из песка, а работали над ними лучшие мастера со всего света
- Моей дочке 14 лет. Сегодня она с классом ходила в музей. Она не любитель музеев, ей там скучно, неинтересно, еще и экскурсоводы рассказывают там что-то непонятное. И вот после посещения музея я у нее спрашиваю, мол, как сходили? Она ответила, что там было так классно и ей было очень интересно слушать экскурсовода. А этот гид одновременно оказался и основателем музея, и коллекционером, который собирал все эти экспонаты на протяжении 15 лет.
- В 2005-2006 годах я училась в 8 классе. Жили мы в селе, не сказать, чтобы богато. Скорее, даже чуть ниже среднего. Как-то к нам на урок заглянул директор и попросил минутку внимания. Он зашел прорекламировать тур по Золотому кольцу, который организовывал кто-то из области, по всем школам собирали желающих поехать. Я понимала, что у моих родителей нет такой суммы на поездку, а если и есть, то существуют более важные расходы. Помню, как после школы мы шли с одноклассницей, обсуждая поездку и фантазируя, как было бы круто поехать вместе. Расстались с ней на том, что поговорим с родителями. Я заходила домой с мыслями о безнадежности моей затеи, начала маме рассказывать про тур. Далее у нас состоялся такой диалог:
— Мам, можно мне поехать?
— Можно.
Я удивилась. Уточнила у мамы, мол, правда можно. И снова услышала утвердительный ответ. Помню, как на следующий день одноклассница выдала: «Да мне родители сказали, зачем тебе эта поездка нужна. Не стоит она того». Помню ее лицо, когда я сказала, что мои разрешили поехать. Со всей школы поехала только я одна. Школьный автобус отвез меня в Воронеж, передал с рук на руки организаторам поездки. Это воспоминание — одно из лучших за всю мою жизнь. Много лет спустя спросила у мамы, почему она разрешила поехать, ведь это было так дорого, а она ответила: «Да ты никогда никуда у нас не ездила, ничего не видела, а у тебя так глаза горели». Спасибо, мамуль! В телефоне нашла пару фоток с той поездки.
Путешествие школьницы по Золотому кольцу с классом. Эта поездка стала для нее одним из лучших воспоминаний за всю жизнь
- Я из обычной общеобразовательной школы ездил из небольшого заполярного якутского городка в Англию на лето в 1999-м и на Мальту в 2000-м. В Англии в городе Гастингс жили в семье по обмену. Поездку оплатила градообразующая компания, на карманные деньги родители копили. С каждого класса по пять лучших учеников по рейтингу успеваемости собрали и отправили. Помню, ходили там на премьеру «Звездных войн». Было здорово!
- С нами на экскурсию в Петергоф поехала моя бабушка. У одного из фонтанов-шутих к ней подошел пожилой смотритель. Долго всматривался. Бабушка уже напряглась. А потом спросил: «Галя? С Литейного?» Бабушка ахнула. А он вдруг взял и дернул какой-то рычаг. И нашу компанию окатило из фонтана с головы до ног. Смотритель хохотал: «Ты в 1965-м сама меня под эту струю затолкала, я 60 лет ждал реванша!» Оказалось, они вместе учились в школе и ездили сюда на выпускную экскурсию. Бабушка, мокрая насквозь, смеялась громче всех.
- Помню, нас возили в школьные годы на шоколадную фабрику. Сказали: «Можете есть конфет сколько захотите, но воду с собой брать нельзя». Конечно, все съели по паре штук и все. В общем, шоколадники оказались продуманными.
Им просто еще не попадался любитель, который может полкило конфет сточить без запивки)
В музее открыли крутую экспозицию: макет города Пскова XVII века. Музейщики утверждают, что на макете 2500 объектов
- Учился в 10 классе. Ездил на экскурсию в Таллин от школы. Мы поднялись на телебашню, посмотрели на парусный центр в Пирите, сходили в исторический музей, прогулялись по Старому городу. А в свободное время сходили вместе с папой в Морской музей в башне Толстая Маргарита. Было здорово!
- В самом начале нулевых две учительницы и два родителя согласились вывезти целый автобус школьников 8-10 классов на экскурсию в Варшаву. Для меня это стало одним из ярких школьных воспоминаний. Особенно впечатлил аквапарк! По нынешним временам такое мероприятие из раздела фантастики.
На весенних каникулах в 9 классе классный руководитель параллельного класса организовала поездку в Клайпеду - могли поехать всё желающие из трёх классов параллели, но я что-то не захотела.
- Нас с классом повезли в музей. Экскурсоводом была строгая дамочка. Она сразу же предупредила, что вопросы только по делу. Повела нас к чучелу медведя и торжественно сказала: «Он уже 60 лет тут стоит». Тишина. И тут наш тихоня Витя поднял руку и спросил: «А когда его отпустят?»
Ой, у нас в краеведческом музее, которому в 18 октября исполнилось 100 лет, стоит чучело северного оленя. Сколько этому чучелу лет - этого я не знаю, но этот бедняга уже весь практически полысел, так как каждому хочется до него дотронуться, несмотря на предупреждающую табличку "Руками не трогать".
Да, экскурсионные программы со временем забываются, а вот вкус свежеиспеченного батона на хлебозаводе, перешептывания на задних сиденьях автобуса и мамино «можно» остаются с нами навсегда. И, наверное, ни одна поездка во взрослой жизни не сравнится с теми, где мы были детьми и нас пересчитывали в автобусе по головам.
Комментарии
Я много ездила по экскурсиям, но хочу написать про две из детства. Первая была на наш стеклозавод, где я просто очаровалась процессом выдувания великолепных, разноцветных фигурок и нарезания узоров на посуде. А вторая была в Литву - в Каунас. В бывший концлагерь Девятый форт. Мне было всего семь, но я до сих пор помню это мрачное место и его ужасающие истории.