15+ школьных поездок и экскурсий, которые запомнились лучше любых уроков

Когда учитель объявляет экскурсионную поездку, ученики сразу же начинают задумываться о том, с кем сядут в автобус и сколько бутербродов мама завернет в фольгу. Ну а далее начинается все самое интересное. Ведь кто-то так наедается горячих батонов на экскурсии по хлебозаводу, что потом смотреть на них не может, другие искренне не понимают, когда же из музея выпустят чучело медведя, а третьи от души объедаются фруктами в поездке на овощебазу.