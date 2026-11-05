А Вы решили сегодня с ней не ехать? Будете ждать еще следующий автобус?
15+ историй о жизни в маленьких городах, где улицы пахнут выпечкой, а в гости ходят без приглашения
«Ах как хочется вернуться, ах как хочется ворваться в городок...» Помните эту песню? Я и сама выросла в маленьком поселке, где все друг друга знали, а маме, пока она шла с работы, обязательно кто-нибудь докладывал, где и когда меня видели, так что она всегда точно знала, чем я занята после школы. Я решила поностальгировать и окунуться в истории людей, живущих в небольших городках и поселениях, где «без спроса ходят в гости».
- Переехали с мужем на его историческую родину в Плёс. В первый же месяц потеряла кошелек. Побежала в магазин, где последний раз им пользовалась. А продавщица, и глазом не моргнув, заявляет: «А я его отдала вашей свекрови». Я опешила: «Вы-то откуда знаете, кто моя свекровь?» Она смеется: «Девочка, я вам на новоселье торт пекла». Звоню свекрови, а та уже ждет: «Кошелек у меня, приходи, будем чай пить».
- Я живу в маленьком городе, часто езжу на работу автобусом, поэтому уже плюс-минус запомнила визуально людей, с которыми вместе катаемся. Вчера одна из таких дам подошла ко мне уточнить по поводу автобуса, а тот уже уехал. Стоим, ждем следующий автобус, и у нас завязался разговор. За все время встреч на остановках женщина тоже меня приметила. Она сделала комплимент внешности, тому, что я всегда яркая в своем красном берете, улыбаюсь и на позитиве, а потом спросила дату рождения. И пока мы ждали транспорт, рассказывала мне обо мне же. Рассказала про мой характер, отношение к жизни и так далее, и все удивительно попало в точку. Потом она прыгнула в маршрутку и уехала, а я осталась в приподнятом настроении до конца дня.
- Я из 5-миллионного города одной страны переехала в 2,5-тысячный в другой и кайфую. Все, включая бассейн, в 10-минутной доступности максимум, никакого транспорта, давки и толп в повседневной жизни. Но всегда можно доехать до столицы за час, где, правда, людей и машин тоже намного меньше, чем в моем родном городе. Дешевое жилье, прекрасная природа, чистый воздух, велик, лыжи, лес, пляж. Сплошные преимущества. Единственный недостаток — последний автобус из столицы домой в 10.
- Как-то весной главная новость на первой полосе нашей местной газеты вышла под заголовком «Олень нашел траву в [название городка]». Дело в том, что кому-то удалось сфотографировать оленя, который отыскал клочок свежей травы, а это означало, что зима, возможно, наконец-то заканчивается. И вот это была действительно важная новость, которая волновала всех местных жителей.
- Якутск — это город, где все близко, кроме лета. Здесь можно дойти пешком от одного конца города до другого быстрее, чем дождаться автобуса. У нас всего три пробки: утром, вечером и когда один трактор решил повернуть налево. Якутск настолько маленький, что когда ты чихаешь в центре, тебе говорят «будь здоров» на окраине. А если ты потерял друга, не надо звонить — просто выгляни в окно, скорее всего, он идет мимо. Но главное: у нас маленький город с большой душой.
- Жила в городке с населением около 5000. Женщина зашла в местное отделение дорожной полиции, увидела троих человек в очереди, развернулась и сказала, что зайдет, когда тут будет посвободнее.
- Мой младший брат в детстве и подростковом возрасте (у нас разница 9 лет) любил меня троллить. Жили в маленьком городе, поэтому часто на прогулках с ним пересекались. Когда я шла с каким-нибудь ухажером, он подбегал ко мне и кричал: «Мама, зачем ты меня одного в магазине оставила?!» или «Мама, а как же папа?» Тогда я сильно бесилась от этого, а на мои просьбы так больше не делать он хитро смеялся и убегал в свою комнату. Благо кавалеры были адекватные, розыгрыши моего брата они поняли. Сейчас вспоминаем и смеемся.
Родился я в Подмосковье, но из-за семейных обстоятельств жил до 4 лет в Переславле, точнее в селе Купанское. За те годы освоил, как ловить ящериц, мелкую рыбешку руками, и словесную эквилибристику (благодаря бабулькам у подъезда). Возвращаясь каждый раз, чувствую нечто очень приятное и душевное, сложно передать словами. Конечно же, все сильно поменялось сравнительно с детством, но для меня все остается как было когда-то давно, когда и сосны были выше, и трава зеленее.
- Жила в маленьком городе с бабушкой, родители работали в Москве. И вот приезжают мама с папой и привозят мне в подарок роликовые коньки, на тот момент «погремушки». Ни у кого таких тогда не было, катались на них всем двором, свои ноги туда пытались втиснуть даже те, кому они были малы. Зато счастье-то какое было!
- Из-за поломки машины нам пришлось задержаться в небольшом городке на несколько дней. За это время один из местных полицейских дал нам свой номер телефона и сказал, что мы можем звонить ему в любое время, если понадобится куда-то съездить, то же самое предложил и управляющий гостиницей. А одна из сотрудниц и вовсе предложила воспользоваться ее автомобилем, пока она на работе. И самое забавное, что этот городок был настолько мал, что до любого места можно было спокойно дойти пешком. С тех пор прошло четыре года, но мы до сих пор называем эту поездку лучшим из всех неприятных приключений, что нам довелось пережить. Кстати, два года назад мы специально заехали в тот городок, и, представляете, нас там помнили!
- Мое самое крутое воспоминание из детства... Мы жили с родителями в маленьком городке, у которого население было тысяч 30. Помню, как в одно жаркое лето к нам приехали аттракционы. Это был первый раз, когда к нам в город вообще кто-то или что-то приехало. Для всех детей это был настоящий праздник, но один из чиновников решил сделать это все еще более незабываемым. Он просто взял и оплатил все аттракционы. Каждый ребенок мог бесплатно кататься на всем и сколько захочет раз! Мы так и не узнали имя этого человека, но я ему до сих пор благодарен за такое яркое воспоминание!
- На главной улице нашего городка настолько скудное движение, что если водители двух автомобилей, едущих навстречу друг другу, решат поговорить, это никому не помешает.
- Раньше мечтал стать стендап комиком, занимался этим еще со школы. Город у нас маленький, все друг друга знают, клубов тоже немного, а про стендап особо не слышали. Написал как-то пару шуток, договорился с админом клуба, чтобы тот в перерыве между музыкантами дал мне пять минут выступить. Выступил я, конечно, ужасно, но беда не в этом. Во время моего выступления какая-то женщина позвонила моей маме, сказала, что я говорю нехорошие слова со сцены, а потом включила громкую связь, чтобы мама тоже послушала. Не успел я закончить, как мама уже звонила мне, чтобы сказать, как я позорю ее со сцены! В общем, не срослось у меня со стендапом.
- Сижу на лавочке на городской площади, мимо проходит бездомная на вид собака. Слышу, как рядом какой-то пожилой человек говорит своей жене: «Не пойму, почему собака Смитов тут разгуливает? Они же на каникулах!»
- Я в детстве у бабушки в городе N бывала часто. А отец мой во время этого случая был там впервые. В общем, что такое трампарк знают все. А находился он в этом городе в районе с исторически сложившимся названием «Водопой». И вот значит, едет отец в трамвае и слышит вместо названия следующей остановки объявление водителя: «Трамвай идет в парк на Водопой». Местные-то к этому делу уже привыкли, поэтому смеялся он один. Так и представляется: куча маленьких красненьких трамвайчиков столпились у водоема и дружно хлебают водичку.
- У нашей деревни есть своя группа в социальной сети. И каждый раз, когда к нам приезжает фургончик с мороженым, там начинается настоящий переполох — жители наперебой сообщают, где его только что видели и в какую сторону он поехал. Дошло до того, что продавец мороженого начал принимать личные сообщения, чтобы знать, на какие улицы ему стоит заехать.
А какой он — город вашего детства? Поделитесь фотографиями в комментариях.
А здесь вы найдете статью о старинных ремеслах, которые существуют в небольших городах и селах и в наши дни.
Комментарии
Город моего детства - Казань.
И именно в те годы, когда я росла, туда не рекомендовали ездить просто так.
Зимой 2016 года в короткой поездке останавливалась в квартире рядом с центральной площадью и оперным театром.