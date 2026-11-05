15+ историй о жизни в маленьких городах, где улицы пахнут выпечкой, а в гости ходят без приглашения

«Ах как хочется вернуться, ах как хочется ворваться в городок...» Помните эту песню? Я и сама выросла в маленьком поселке, где все друг друга знали, а маме, пока она шла с работы, обязательно кто-нибудь докладывал, где и когда меня видели, так что она всегда точно знала, чем я занята после школы. Я решила поностальгировать и окунуться в истории людей, живущих в небольших городках и поселениях, где «без спроса ходят в гости».