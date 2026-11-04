Вернуть ювелирное украшение из драгоценных металлов с драгоценными камнями или без таких вставок можно только купив их онлайн, и в течение 14 дней, если нет брака. Драгоценности, приобретённые в обычном ювелирном магазине, обратно не принимаются и не обмениваются, если они не бракованные, даже если кольцо не подошло по размеру или не понравилось будущей владелице.
12 ювелиров и владельцев украшений, у которых к каждому колечку найдется история, да еще какая
За обычным с виду кольцом порой стоит целая семейная история. А ювелиры знают, что даже необычный заказ может много значить для человека. Мы собрали рассказы мастеров и владельцев украшений, которым есть что вспомнить о своей работе и о вещах, которые они бережно хранят.
- Принесла ювелиру переплавить бабушкин медальон в подвеску для мамы. Через пару дней звонит мастер: «Не могу сделать, приходите!» Я уже накрутила себя. Приезжаю, а он выносит медальон и говорит: «Такое лучше не плавить!» Под потемневшим металлом он увидел почти стершуюся надпись: «Моей девочке на счастье». Когда я рассказала об этом маме, она вспомнила, что дедушка постоянно говорил ей эти слова. Медальон мы решили просто восстановить, а для новой подвески использовали старое кольцо.
- Уже около шести лет ношу золотой кулон и каждый раз вспоминаю женщину из ювелирного магазина. Я зашла туда, когда была возле школы сына, и спросила, найдется ли у них маленькая жемчужина для моего украшения. Продавщица посмотрела кулон и посоветовала обратиться в другой отдел, к ювелиру. Я поблагодарила ее, пообещала зайти в их филиал и направилась к выходу. Но женщина окликнула меня, сказала, что я незлобивая, и достала маленькую жемчужинку. Попросила снова показать кулон — и вставила ее туда, причем подошла она идеально. Я спросила, сколько должна заплатить, а женщина ответила: «Это бесплатно!» Я долго ее благодарила и до сих пор помню ту встречу.
Порой по наследству передаются такие украшения, что даже профессиональные ювелиры в замешательстве
Это кольцо досталось девушке по наследству, но о его прошлом почти ничего не известно. Она отнесла украшение на чистку, и ювелир сказал, что оно очень старинное и действительно качественное. «Внутри есть клеймо и какое-то имя, которое трудно разобрать. Я пыталась найти информацию по надписи, но ничего не вышло. Скоро в мастерскую придет оценщик, вот думаю снова туда сходить и показать ему кольцо», — рассказывает владелица.
- Когда я занимался наружной рекламой, нам заказала вывеску ювелирная мастерская. Пока работали, я разговорился с ювелиром, и он рассказал мне один случай. Как-то на рынке он заметил девушку в серьгах с рубинами и узнал собственную работу еще из 1990-х. Он подошел и спросил, откуда у нее это украшение. Девушка объяснила, что серьги принадлежали ее маме: когда-то их заказали ей к свадьбе. Они обменялись контактами, а примерно через год мама сама позвонила мастеру. Потом она еще дважды приходила к нему с заказами.
- В 1960-х дедушка заказал для бабушки кольцо с крупным желтоватым камнем. Спустя годы украшение попало к нам, и захотелось узнать, что же в него вставлено. Ювелир сказал, что камень похож на муассанит, хотя возраст кольца вызвал у него вопросы. Тогда я показала украшение в интернете, и один из пользователей предположил, что это титанат стронция. Позже выяснилось, что дедушка работал на производстве, где среди побочных продуктов были соединения стронция и титана.
- Парень заказал у меня серебряную подвеску в форме обычной канцелярской скрепки. Я предложил сделать ее ровной и аккуратной, но он достал из кармана помятую скрепку и сказал: «Нет, нужна точно такая же». Выяснилось, что при первом знакомстве его девушка помогла ему починить сломанную застежку рюкзака с помощью этой самой скрепки. Он сохранил ее и теперь хотел подарить девушке украшение на годовщину. Я сделал серебряную копию, сохранив все изгибы. Через неделю парень позвонил: «Девушка в восторге! Только теперь хочет еще две такие же скрепки, на серьги». Спрашиваю: «Тоже кривые?» А он отвечает: «Конечно! Говорит, прямых скрепок у нее и в офисе полно».
- Мой дедушка был ювелиром, работал с разными камнями, в том числе с бриллиантами и жемчугом. Восемьдесят четыре года назад он сделал кольцо для моего отца, которому тогда было шестнадцать. Много лет спустя я увидела это украшение в папиной шкатулке и сразу в него влюбилась. Отец однажды восстанавливал верхнюю часть кольца, а потом мне тоже пришлось ее переделывать — я ведь практически его не снимаю. У меня много колец, но люди почему-то чаще всего обращают внимание именно на это. Оно до сих пор мое самое любимое.
- У меня есть кольцо, которое когда-то носила моя прапрабабушка. После нее оно досталось прабабушке, затем бабушке, маме и теперь мне. За столько лет центральный камень менялся несколько раз: сначала там был неизвестный самоцвет, потом аквамарин, голубой топаз, а теперь бриллиант. Старые камни мы сохранили, для каждого сделали копию первоначальной оправы, поэтому у женщин нашей семьи остались свои кольца. По бокам моего украшения по-прежнему стоят два старинных бриллианта. А июль 2026 года стал для кольца началом еще одной семейной главы.
- Было у меня кольцо, которое я сама очень любила. Его купил молодой человек, но через какое-то время вернул, раскритиковав буквально все, и потребовал деньги обратно. Я согласилась на возврат, а спустя два дня мне позвонил другой покупатель и спросил, есть ли у меня кольцо определенного вида. Стал описывать его, а я понимаю: да это же то самое, которое только вернули! Он приехал и купил украшение. Через некоторое время я получила от него фотографию предложения руки и сердца возле кратера вулкана. А позже ко мне обратилась девушка, попросила сделать обручальные кольца. Я выполнила заказ, зашла к ней в профиль и узнала ту самую девушку с фотографии. Теперь уже она сама решила сделать подарок.
Когда клиент приносит камешек стоимостью как бюджет твоего города, права на ошибку нет
Клиент принес ювелиру старинную брошь с рубином весом 10,2 карата и попросил превратить ее в платиновое кольцо-печатку. Мастер сначала изготовил пробный вариант из серебра, согласовал с заказчиком размер и гравировку, а затем четыре месяца работал над украшением стоимостью около $2 млн. Правда, почти вся эта сумма приходится на сам рубин. «Клиент остался очень доволен, а мне было жалко отдавать кольцо. И еще больше я жалел, что так сильно недооценил время работы, когда называл цену», — признается ювелир.
- Одна заказчица попросила сделать серебряный кулон по рисунку ее шестилетнего сына. На бумаге было что-то круглое с неровными палочками по краям. Я посмотрел и сказал: «Какой милый цветочек!» Женщина согласилась и попросила оставить все, как нарисовано, даже кривые лепестки. Сделал украшение, позвал ее забирать, а она пришла с сыном. Мальчик увидел кулон и обрадовался: «Мама, смотри, это же мой паук!» Мы с заказчицей переглянулись, а он еще спросил, почему мама собирается вешать паука на шею, если тот должен ползать. Ничего переделывать мы не стали.
- Ко мне пришел мужчина с потертым портфелем и попросил сделать браслет для жены к 25-летию брака. Он был немногословен, а потом достал из портфеля нефритовые осколки и рассказал, что пять лет назад они потеряли дом. В спальне стояла небольшая сувенирная шкатулка, которую супруги купили в первом совместном путешествии. Двадцать лет она была рядом с их кроватью, но после потери дома от шкатулки остались лишь камни. С тех пор муж с женой перестали отмечать годовщину, а теперь он захотел сделать из осколков браслет: «Не хочу бриллианты и золото, хочу, чтобы наш дом был с ней». Я работал над заказом три недели. Взял серебро, сделал простую оправу и нашел место каждому камню. Когда мужчина увидел готовый браслет, он долго молчал, а потом произнес: «Теперь наш дом будет всегда с ней». Ради таких заказов я и выбрал эту профессию.
А у вас есть украшение, которое дорого не столько своей ценой, сколько историей? Может, оно досталось от близкого человека или связано с каким-то событием. Расскажите в комментариях. Кстати, у нас есть еще классная подборка украшений, за которыми стоят семейные истории и которым дали вторую жизнь.