12 ювелиров и владельцев украшений, у которых к каждому колечку найдется история, да еще какая

Это кольцо досталось девушке по наследству, но о его прошлом почти ничего не известно. Она отнесла украшение на чистку, и ювелир сказал, что оно очень старинное и действительно качественное. «Внутри есть клеймо и какое-то имя, которое трудно разобрать. Я пыталась найти информацию по надписи, но ничего не вышло. Скоро в мастерскую придет оценщик, вот думаю снова туда сходить и показать ему кольцо», — рассказывает владелица.