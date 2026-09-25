17 историй о преподавателях, чьи пары и уроки поднимали настроение круче сданного экзамена

«Мороз и Леня. Давным-давно в далекой Сибири был-жил Леня. И поехал он к Деду Морозу. Ехал он дололго через Москву. Приехал он на место, а его нет. Едет он обатно и видит: сидит он на улице. Оказывается, дед за оренду не платил и все деньги на салатики потратил. Но тут прилетели бобры и коты. Бобры улетели, а коты разбежались. (А дальше моя фантазия кончилась). Лене нужен был рецепт блинов, и Дед дал рецепт. Леня бросил котов в Деда и уехал. Приготовил блины и съел их в один миг. И все были счастливы».