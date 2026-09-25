17 историй о преподавателях, чьи пары и уроки поднимали настроение круче сданного экзамена
Школьные и студенческие годы остаются в памяти в первую очередь благодаря учителям и преподавателям. Воспоминания о педагогах, которые украшали наши будни и всегда были готовы прийти на помощь, вызывают теплую ностальгию. Они не только учили нас теоремам и правилам орфографии, но и делились жизненным опытом, забавными историями и радостными моментами. Каждый из нас с особой теплотой вспоминает времена, проведенные за школьной партой и в студенческих аудиториях, где каждый день был приключением.
- В 10-м классе нам дали задание пересказать стихотворение своими словами. Мы сдали свои работы, а на следующий день учительница специально пришла к нам на другой урок, чтобы зачитать то, что написал наш одноклассник. Для начала она зачитала нам уже знакомое стихотворение: «Шепот, робкое дыханье. Трели соловья, серебро и колыханье сонного ручья. Свет ночной, ночные тени. Ряд волшебных изменений милого лица». Затем пересказ: «Где-то в лесу, в темное время суток, под звуки природы и освещение луны лежали двое людей. Под лучами луны личико дамы часто как бы менялось. Пара была увлечена друг другом настолько, что не заметили, как начало всходить солнце, и в конце концов наступило раннее утро». Смеялся весь класс.
Автор работает учителем. На практике был перл, который он не забудет никогда. Вашему вниманию предлагается сочинение ученика 4 класса
«Мороз и Леня. Давным-давно в далекой Сибири был-жил Леня. И поехал он к Деду Морозу. Ехал он дололго через Москву. Приехал он на место, а его нет. Едет он обатно и видит: сидит он на улице. Оказывается, дед за оренду не платил и все деньги на салатики потратил. Но тут прилетели бобры и коты. Бобры улетели, а коты разбежались. (А дальше моя фантазия кончилась). Лене нужен был рецепт блинов, и Дед дал рецепт. Леня бросил котов в Деда и уехал. Приготовил блины и съел их в один миг. И все были счастливы».
- В нашем институте на кафедре химии был интересный преподаватель. Первые пять пар он бубнил под диктовку с книжки. Студенты усердно писали, но энтузиазм быстро увядал, и лекции стало посещать все меньше народу. И на шестой лекции преподаватель радостно потер руки и сообщил, что наконец-то остались истинные химики. Вывез тележку с колбами и полтора часа показывал впечатляющие опыты. На следующую лекцию пришли все 100% курса. Там опять были скучные лекции под диктовку. Так прошло пять пар. Народ начал пропускать, посещаемость падала, и тут снова была целая пара с великолепными опытами. С тех пор на парах была посещаемость почти полная. Опытов больше не было, а преподаватель победно ухмылялся в усы.
- У нашей учительницы алгебры была интересная особенность. Когда она объясняет тему на уроке, она может внезапно вызвать кого-то к доске. Причем всегда объясняет, почему она вызвала именно этого человека. Например, если у кого-то упала ручка, то она говорит: «Иванов, а я знаю, почему у тебя ручка упала. Ты хотел руку поднять и ручку со стола столкнул случайно. Иди к доске, если так хочешь». Или: «Макарова, я, конечно, не слышала, что ты сейчас говорила своей соседке, но интуиция подсказывает мне, что ты хотела спросить меня, можно ли тебе выйти к доске. Могла бы просто руку поднять. Иди к доске». У нее на уроках была идеальная тишина.
Пользователь хвастается своим преподавателем в студенческие годы. Она самая, Минерва Макгонагалл
Интересно, какая тема лекции? Ловля мышей в трудных погодных условиях? Сравнительный анализ наиболее удобных мест в доме? Какой сюрприз положить в обувь врагу?
- Хотя Ирина Олеговна и была довольно лояльным учителем, с творческим подходом и любовью к своей профессии, мой креативный подход она не оценила. В моде тогда у школьников были цветные гелевые ручки. Нам не запрещали их использовать, все мои школьные тетради представляли что-то непонятное, где зеленым — тема, оранжевым — текст, розовым — правила и формулы. Но вот захотелось мне написать контрольное сочинение желтой гелевой ручкой. К слову, с русской речью я дружила с детства, за сочинения и изложения получала пятерки. И вот получила печальную четверку в тетради, с пометкой: «Сочинение отличное. Не писать желтой пастой. 4». А в тексте, среди неразличимых букв, красной ручкой была проставлена пропущенная запятая. Уже позже, просматривая старые тетради, я вообще удивилась, как моя учительница умудрилась прочитать текст того сочинения.
- У нас на втором курсе матанализ читал уже интересный преподаватель. Пишет, пишет, что-то бормочет под нос. Мы молча тоже пишем, пишем. Он обычно сначала пишет, потом объясняет. Через полчаса примерно повернулся к нам, взял что-то на столе, спросил, какой поток. И говорит:
— Зачеркните все, я вас с третьим курсом перепутал.
Жена работает в школе учителем английского языка. Работа выполнена ученицей 6 класса
«Я люблю весну. Погода обычно теплая и солнечная. Иногда идет сильный дождь. Температура +20. Я не люблю, когда на улице холодно».
- Учился я в девятом классе. Калькуляторами нам пользоваться запрещали, поэтому мы искали возможность схитрить. И я нашел дома логарифмическую линейку. Я полгода считал на ней, и никто не обращал внимания, пока однажды меня не увидел завуч (инженер по образованию, педагог по призванию) и не рассказал учителям про возможности этого гаджета. Ну и, естественно, у меня линейку стали забирать на уроках. А сейчас у меня жена — преподаватель математики. Говорит, если бы сейчас хоть один ученик научился пользоваться логарифмической линейкой, то ни кто бы не стал ее забирать, а наоборот, поставили бы хорошие оценки.
- Случай из учебы в меде. Шел экзамен по анатомии, экзаменатор спрашивает у студентки, сколько бывает смен зубов (вопрос из разряда самых легких, даже двоечники знали, что только одна: молочные на постоянные). Девушка замешкалась и говорит:
— Две!
Преподаватель заинтересованно переспрашивает:
— И какие же?
— Ну так молочные на постоянные, а постоянные — на золотые!
Шла 3 неделя школы, а ребенок принес вот такой списочек
- Мои второклашки недавно писали контрольную. Справились малыши так себе. Ну я на них, естественно, ругаюсь — все как положено. И в конце говорю: «У вас в одно ухо влетает, из другого вылетает!» Тут один из учеников подскакивает с места, перебивает меня на полуслове и повернувшись ко мне ухом открытым, гордо и громко произносит: «Рассказывайте, Антонина Петровна!»
- Я учительница. Объясняю материал детям и вижу, что один из учеников не слушает меня и что-то пишет в тетрадь.
— Расскажи же всему классу, что ты там пишешь.
Он весь покраснел. Дал мне тетрадь. А там были стихи, посвященные одной из его одноклассниц. Боже, это такие красивые строки! Молча отдала ему тетрадь и попросила больше не отвлекаться. В новой четверти посадила их вместе на последнюю парту.
А тут у нас лектор, которые может поддержать в трудную минуту
- Был у нас учитель информатики, который только начал свою карьеру преподавателя. И единственный способ, который нашел учитель, чтобы заинтересовать нас, — это игра в онлайн игры. Урок информатики превратился в самый посещаемый и самый желаемый предмет. Учитель организовал дополнительные курсы, на которых изучали языки программирования и множество других вещей, на которые ходил почти весь класс. Но не прошло и года, как наш любимый учитель уволился. Но мы никогда не забывали его, и уже во взрослой жизни очень многие мальчики пошли работать в сферу компьютерных технологий и занимают сейчас неплохие места с хорошей заработной платой.
- Рассказал пожилой преподаватель-филолог. Работал он в приемной комиссии — проверял вступительные сочинения. Попадается ему хорошее, добротное сочинение с цитатами и без ошибок. Он ставит «пятерку», хотя не без любопытства замечает, что работа корейского абитуриента. Через несколько работ ему попадается точь-в-точь такая же отличная работа другого корейского абитуриента, написанная также без ошибок. Но работы слово в слово повторяют друг друга. И ставит обоим «двойки». На апелляцию приходят оба товарища и объясняют на ломаном русском:
— Не списали — выучили.
Преподаватель посадил обоих в разные концы аудитории, и они при нем повторили «подвиг», написав на чистом русском несколько страниц непонятного им текста. Пришлось реабилитировать обоих до «пятерок» за усердие и старательность.
Мама автора — учитель русского и литературы, и она решила себе поднять настроение, наклеивая детям в тетради наклейки за оценки
- В начальной школе любимым предметом у меня была музыка. Вел ее Эрик Билалович Ахмедов. На его уроки мы всегда неслись со всех ног. В кабинете Эрика Билаловича не было парт. Зато были ряды театральных кресел у стен. Его песни мы пели даже во дворе. Он всегда был с нами уважителен и добр. А какие захватывающие истории рассказывал про великих музыкантов прошлого! Про скрипача Паганини, про Баха, про Бетховена. После таких историй, классику мы слушали затаив дыхание. Я уехала из Надыма, когда мне было девять. К сожалению, в новой школе музыка была таким же уроком, как и остальные. Но Эрика Билаловича я помню до сих пор и очень ему благодарна.
- Ко мне 11-й класс подкрался в 2008-2009 году. Учился я примерно на «отлично» с небольшими вкраплениями «хорошо». Когда пришло время сдавать ЕГЭ, приглянулась психология. Сдавать нужно было к стандартным математике и русскому еще биологию. Учитель по этому предмету — Евгения Валерьевна, замечательная женщина и отличный педагог. Так вот, она оба года старшей школы, 10 и 11 класс, открытым текстом твердила: «Никто и не думайте сдавать ЕГЭ по биологии. У вас один учебник на эти два года, и тот в картинках». Помню, подошел к ней после урока и прямо заявил: «Я буду сдавать биологию, что бы вы по этому поводу ни думали и не говорили». Она смерила меня долгим взглядом и ответила: «Значит, будем готовиться». Всю весну пару раз в неделю я ходил к ней после уроков изучать то, чего не было в программе, но было в ЕГЭ. Сдал биологию, поступил на бюджет.
Пушистик уже в роли студента. Нагло спит на лекциях, лезет к студенткам на колени и игнорирует преподавателя
- У нас математичка была Елена Валентиновна. Пришел в новый коллектив после 8-го класса. Нас было пятеро пацанов, остальные — девчонки. И Елена Валентиновна. Классный руководитель. Нам по 15, ей 21. И она стала с нами дружить. Вот по-честному так, мы были одним коллективом. Она вытаскивала нас в поездки по разным городам: Тарту, Вильнюс, Москва. Всегда и для всех она так осталась Еленой Валентиновной, никакой фамильярности, и всегда искренний интерес с ее стороны к нашим жизням, к нашим увлечениям, к нашим проблемам. Потом она выпустила наш класс и переехала с будущим мужем в Германию. Она оставила светлые воспоминания о себе как об учителе. Хоть и была на несколько лет старше нас.
- Лекция по матанализу. Сижу на галерке и краем глаза слушаю очень крутого лектора, пытаюсь успеть записать вывод числа Пи, в детали не вникаю. Лектор трудится, выводит. Закончил вывод, вычисляет значение и оказывается, Пи = 4.73... Лектор быстро поворачивается к аудитории, отряхивает ладони от мела и говорит:
— Ну вот, на самом деле Пи = 4.73, а не 3.14, как все ошибочно считают.
Аудитория молчит. Лектор смотрит на аудиторию, ждет вопросов. Но вопросов нет, поворачивается, чтобы подойти к доске и начать доказательство новой теоремы. Я не вытерпел и кричу:
— Ну и доехали! Я сам лично делил длину окружности на диаметр, и там было 3.14...
— Ну слава богу хоть кто-то. Я тоже удивился от того, что все поверили. Где-то в выводе ошибся, потому и ерунда получилась...
Когда тебе ну очень нравится ходить в школу
- Когда я учился в универе, нам преподаватель задал такой вопрос:
— Что вам нужно для счастья?
Девчонки отвечали кто «много денег», кто «мужа богатого», «машину хорошую» и так далее. Когда дошла очередь до меня, я ответил
— Мне ничего не надо, я и так счастлив.
Тогда преподаватель задал следующий вопрос:
— А чем отличается счастье от удовольствия?
И тут все призадумались.
— Правильный ответ: удовольствие что делают? Правильно — получают. То есть, когда вы что-то получаете, то вы получаете удовольствие, а не счастье. Потому что если забрать у вас то, что вы получили, то вы автоматически становитесь несчастны. А счастье — это не только брать, но и отдавать, жить в гармонии с миром, это отношение к окружающему миру.
Золотые слова, как по мне.
- Преподаю английский. В начале урока девочка подарила рисунок с надписью: «Английский просто космос». На уроке выяснилось, что домашнего задания нет, сама ничего по теме сказать не может. Естественно, поставила два. Ученица сказала, что так нечестно и убежала. Через пару минут снова прибежала, кинула на стол рисунок и убежала со скоростью звука. Открываю, а там мой портрет и надпись: «Я в вас разочаровалась».
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