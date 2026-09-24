Простите меня, люди добрые. Но зачем в предложении "а потом взяла такая ручку и сказала..." слово "такая"? Без этого слова смысл рассыпается? Слово усиливает действие?
14 историй с собеседований, запомнившихся запахом кофе из автомата и скрипом кожаного кресла напротив
Собеседование при приеме на работу — это всегда маленькое приключение, которое надолго запоминается. Порой рекрутер задает такой вопрос, что диалог мгновенно пропитывается иронией, а серьезная встреча превращается в радостный праздник. То вас попросят продать стакан воды, то спросят, какой вы кухонный прибор, а то и вовсе поинтересуются, умеете ли вы печь торт.
- На собеседовании меня пригласили к шефу. Он посмотрел резюме и резко встал из-за стола. Закрыл дверь на ключ и выдал: «Представим, что у вас есть лишь ручка и печенье. Как вы отсюда выберетесь?» Я похлопала ресницами. А потом такая взяла ручку и сказала: «Позову охранника и угощу его печеньем». Директор засмеялся. В общем, меня приняли.
- На собеседовании дали документ. Я должна была его прочитать, после ответить на вопросы. Начала изучать. Кадровички громко разговаривали между собой, отвлекая меня. Я прочитала, жду вопросов. А они мне такие: «Вы не прошли, так как во время чтения заткнули уши».
Ну, да в целом. Понимаю кадровичек. Умение фокусироваться и концентрироваться вне зависимости от окружения- навык полезный. И крайне необходимый в некоторых видах деятельности.
Интересно, чье это рабочее место?
Мне гораздо интереснее, как это существо без ручек, ножек и глазок вообще работает... Хотя, кажется, люди "без ручек" и "без глазок" тоже существуют и даже как-то работать умудряются 🤣
- Устраивалась в отдел продаж. Собеседовал меня солидный гендир. Обсудили опыт, зарплату, в общем, все как положено. И тут он с серьезным видом смотрит в мое резюме и выдает: «Мария, у вас в хобби указана кулинария. Если мы вас возьмем, вы сможете раз в месяц приносить на работу тот самый домашний Наполеон?» Я от неожиданности засмеялась, но пообещала принести. На следующий день мне прислали оффер с припиской: «Ждем Наполеон в первую пятницу месяца».
- В далекой молодости пришла устраиваться в пиццерию на должность посудомойки. Вынесли анкету на несколько листов. Вопросы были более чем странные. А в конце анкеты стоял такой вопрос: «Если бы мы вас обучили, то кем бы вы смогли бы у нас работать?» Ну я и написала честно: «Директором». Отказали, сказали, что директор у них уже есть, но посмеялись. Не, ну а что? Какой вопрос, такой и ответ!
Интересно, а какое обучение подразумевалось на такую вакансию - многочасовые тренинги по мытью посуды???
Наверное, каждый бы хотел поработать в таком офисе
В таком офисе сложно работать😁 . Всё время будешь отвлекаться на красоту. А если её не замечать, то и зачем тогда такой офис🤣
- Как-то по молодости устраивалась на работу. Задали вопрос про увлечения. Я честно сказала, что вышиваю, плету, книги читаю, фотографирую немного. Так кадровичка мне сказала, что это все плохо, мол, я на рабочем месте буду думать не о работе, а о недочитанной книге. Ответить четко, чем я должна заниматься после работы, мне так и не смогли. Я просто встала и ушла.
Как это чем? Думать о проделанной работе, думать о предстоящей работе, мечтать о всей той работе, что можно было бы поработать 🤣🤣🤣
- Два года назад пришла на собеседование в одну контору. Со мной буквально пять минут пообщался потенциальный руководитель. Потом мне протянули лист бумаги и попросили написать письмо-требование к вымышленному исполнителю с вопросом, почему работа не выполнена в срок, указанный в договоре. Пока я писала письмо, к этой даме забежала какая-то девушка, и они вместе ушли пить кофе. То есть я как бы на собеседовании, но тот, кто меня собеседует, просто встает и уходит пить кофе. Я сижу, время идет. Рядом никого, чтобы хоть спросить, долго мне еще сидеть или нет. Потом возвращается сия дама, молча забирает у меня листок и, даже не посмотрев на него, сообщает, что мне позвонят. Разумеется, звонка никакого не было. Да я бы и сама к такому руководителю не пошла.
Потом возвращается сия дама и вопрошает: "Ой, а вы кто? И что в моём кабинете делаете?"
Когда мониторы решили устроить свою тусовку в офисе
- Созвонилась по поводу вакансии, назначили собеседование в тот же день. Длилось оно минут пять. Кадровичка начала наезжать, что опыта нет, компьютером пользоваться не умею, рекомендаций нет и так далее. Непонятно, откуда она это взяла, так как в самом начале я сказала противоположное. На мой логичный вопрос, откуда такие выводы, ведь она не видела меня в работе, не смотрела документы (даже резюме), а я только что рассказала об опыте работы и своих навыках, тетушка выдала: «Я вижу. Да и вы не показывали, что умеете». Как? За несколько минут, пока длился разговор?
- Пришел на собеседование. На вопрос о том, кем вы себе видите через пару лет, я ответил «управляющим магазином». Последовал такой комментарий: «Нам карьеристы не нужны, нам нужен стабильный коллектив». В общем, вскоре эта организация закрылась. Видимо, коллектив был ну уж очень стабильный.
- Устраивался электрослесарем. На собеседовании спросили, как и за сколько времени устранить неисправность в электромоторе. Я говорю, что до обеда успею. Они такие: «Как это так быстро? У нас, мол, главный энергетик неделю делает». Я им электромотор поменял и все. Отказали, сказали, что слишком резвый.
У меня дочь соседки уволили, потому что она слишком быстро работала, создавая этим, как оказалось, нервную обстановку в коллективе.
Как говорится: сам себя не похвалишь — никто не похвалит
Хочу такую полку в дырочку, чтоб втыкать в нее карандаши и ручки.
- Меня на одном собеседовании удивил вопрос на третьей странице анкеты: «С каким животным вы себя ассоциируете? Расскажите, почему. Опишите это животное». Это я пробовалась на вакансию продавца-консультанта в ларек, торгующий растениями, типа «аквариум» без подсобки и санузла. Дальше той страницы я не заглядывала, поскольку мне этого хватило.
Раз работа в "аквариуме", правильный вариант, видимо, был "с рыбкой". Кормежки раз в день достаточно, туалет не нужен, а главное - никаких споров и возражений
- Мне тоже пришлось столкнуться со странными вопросами на собеседовании. Например: «Как долго вы планируете у нас работать? У нас все сотрудники от 7 лет и больше работают, а у вас максимум 3 года работы на одном месте». Я ответила, что не умею предсказывать будущее и настроения в коллективе, поэтому не могу гарантировать какой-либо конкретный временной период. На меня косо посмотрели.
- Когда-то у меня было самое короткое собеседование. Я приехал по указанному адресу, это оказалась гостиница. Меня попросили пройти в ресторан при гостинице, в котором за одним из столиков сидели два человека, это и были кадровики. Они стали заказывать кучу еды, достали бумаги и предложили мне выполнить довольно объемное тестовое задание прямо за столиком, а они пока, мол, поедят. Я отказался и ушел, а они смотрели мне вслед, раскрыв рты и вытаращив глаза.
Интересно, а рты были в тот момент пустыми или набитыми едой?
Рабочий кабинет мастера маникюра с вайбом бани
- Устраивалась на летние каникулы на подработку в магазин дешевой косметики а-ля рынок. На собеседовании мне задали вопрос: «На что вы готовы пойти ради продаж?» Я просто встала и ушла оттуда. Серьезно? Я к вам пришла на два месяца, на что я должна быть готова? Максимум, на что я могу быть готова — это прийти вовремя, следить за порядком на витринах, вовремя выкладывать товар и продавать этот товар.
- Пришла на собеседование. Встретила меня секретарь, такая девочка-припевочка. Говорит, шеф скоро освободится. Стала выспрашивать про мою личную жизнь. И поскакала к шефу. Я услышала, как она говорит: «Матвей Александрович, эта нам не подойдет. Она замужем за айтишником! За работу держаться точно не будет». В общем, как я потом узнала, они искали мастера на все руки. Все же думают, что специалисты по коммуникациям должны и с людьми работать, и соцсети вести, и еще и в офисе все организовывать. Меня вот сразу отсеяли. Да я и сама рада, что так произошло.
Как ни крути, а собеседование — это всегда квест: никогда не угадаешь, что придет в голову человеку по ту сторону стола. Но ведь даже если работу так и не предложили, хорошая история и капелька иронии остаются с нами навсегда.