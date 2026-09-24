14 историй с собеседований, запомнившихся запахом кофе из автомата и скрипом кожаного кресла напротив

Собеседование при приеме на работу — это всегда маленькое приключение, которое надолго запоминается. Порой рекрутер задает такой вопрос, что диалог мгновенно пропитывается иронией, а серьезная встреча превращается в радостный праздник. То вас попросят продать стакан воды, то спросят, какой вы кухонный прибор, а то и вовсе поинтересуются, умеете ли вы печь торт.