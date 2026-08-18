20 находок в секонд-хендах и барахолках, которые принесли в дом уют и тепло
Поход на барахолку или в секонд-хенд — это всегда настоящее приключение. Ведь среди пыльных вещей нет-нет да и попадаются настоящие сокровища. Комод, который идеально вписывается в интерьер, трогательный чайный набор и шикарный ковер — эти, казалось бы, простые покупки оказываются самыми настоящими маленькими радостями. Ведь благодаря им в домах их новых владельцев становится теплее и уютнее.
Плюшевый заяц с сюрпризом
- Ходила сегодня по барахолке и увидела дедулю, который плюшевого зайца продавал. Жалко мне его стало, купила игрушку. Приношу домой, а муж как зайца увидел, сразу побледнел и попросил меня на кухню уйти. Потом кричит, что можно заходить. Возвращаюсь, а там компьютер включен, и муж показывает объявление, где точно такого же зайца продают за 40 тысяч! Якобы он винтажный и раритетный. Мы посоветовались и решили ничего с зайцем не делать, оставить себе. Сидит он у нас теперь на полке в комнате и радует нас.
«Наконец-то я нашла одну из этих статуэток по хорошей цене! Обычно они стоят по $ 80, но эта мне обошлась всего в $ 30. Правда моя кошка не была впечатлена»
«Я сразу увидела потенциал в этом столике. Вместе с чайниками и текстилем он обошелся мне в $ 15. Внутри я храню сокровища, которые годами собирала во время прогулок на природе»
Я подумала, это эпоксидная смола, а внутри растения - был недавно тут на Adme такой стул, красиво!
«Искала новые простыни и комплект постельного белья. Хотелось именно масляно-желтый, в полоску»
«И мне повезло: нашла потрясающий пододеяльник из 100% хлопка всего за $ 5, простыню на резинке за $ 3 и симпатичные наволочки за $ 4. Не упускайте возможность купить постельное белье в секонд-хенде!»
Благодарим покорно за ценный совет, но мы упустим. Не доросли духовно до столь потрясающих возможностей.
«Почти все эти вещи были куплены в секонд-хенде. Обожаю это созданное мною уютное пространство»
Все эти вещи по отдельности очень даже хороши, но вместе....как в магазине
Покупка, которая подарила множество часов счастья
- А я однажны купила всего за $ 80 в секонд-хенде кресло-качалку для кормления с пуфиком. В обычных магазинах все это стоит около $ 650. Я, как счастливая охотница за находками в секонд-хендах, часто натыкаюсь на настоящие сокровища, но именно в этом кресле мы с малышом провели столько счастливых часов. Столько воспоминаний! И оно до сих пор отлично служит. А еще за $ 10 мне досталось ожерелье из настоящих бусин малахита, которое обычно стоит около $300.
«Дома у меня стоит журнальный столик, который я красила аж четырьмя разными морилками, чтобы получить именно тот цвет, который я хочу»
«А сегодня я купила в комиссионке стеллаж, и он просто идеально подходит к моему столику! Нижняя часть заперта, ключа у меня нет. Предыдущий владелец тоже не мог его открыть. Буду вызывать слесаря, хочется узнать, что же там внутри».
«Вот такой вот чайный набор я купил сегодня в комиссионке. Как же он мне нравится!»
«Купила совершенно новый диван Lazy Boy с бирками за $ 100. Я до сих пор поверить в это не могу! Кстати, двое людей пытались у меня его перехватить»
«Я просто влюбилась в это зеркало в комиссионном магазине. Стоило оно всего $ 5. Обожаю этих двух птичек»
Находка на миллион
- В комиссионном магазине я всего за доллар купил обычную подставку для яйца — ничего особенного. Принес ее домой, пару раз воспользовался и больше особо о ней не думал. Пока не отправил фотографию бабушке. Она сказала, что эта подставка может стоить целое состояние и что мне обязательно стоит показать ее специалисту. А пару месяцев назад выяснилось, что когда-то эта чашечка принадлежала датской королевской семье. Жаль только, что у меня нет второй. В паре они стоят миллионы. Но даже одна такая чашечка — очень ценная вещь.
«Месяц назад я увидела эту лампу в антикварном магазине, но не купила. Потом мне раза 3 приснилось, что я возвращаюсь за ней, а ее уже продали. Так что сегодня я рванула за ней в магазин. Она высотой 75 см, очень тяжелая. Но наконец-то моя!»
«Увидел эти часы на полу в секонд-хенде. Стоили они всего $ 6. Это модель конца 60-х годов, и в интернете подобные стоят сотни долларов»
Я тоже такие хочу, современный ширпотреб под такое солнце убого смотрится
«Купила кружку „Anthropologie“ за $ 7»
«Как только я увидела этот винтажный шелковый пижамный комплект Christian Dior Monsieur, сразу же побежала его покупать!»
Трогательный привет из прошлого
- Пошла на барахолку за всякой мелочовкой. Увидела сгорбленного дедушку с приемником. Так жалко его стало — купила. «Не работает, дочка», — шепнул дедуля. Дома отдала мужу, он пошел в механизме колупаться. Вдруг прибегает: «Сядь, я такое нашел!» — и протягивает
помятый конверт. Внутри лежали две идеально сохранившиеся купюры по 100 рублей 1961 года и записка детским почерком: «На велосипед. Не трогать до лета 1978!» Кто-то складывал свои самые важные детские сбережения и забыл. Купюры я вставила в рамочку. Муж приемник все-таки починил, и теперь я каждый вечер включаю его.
Скорее всего, это какая-то грустная история, не мог никто забыть 200 рублей в 1961-1978 годах, деньги были хорошие. В 1962 году за 200 рублей можно было корову купить, например. А вообще велосипед в этот период можно было до 100 рублей купить....
«Не могу поверить, что купила этот гобелен всего за $ 7!»
«Мои винтажные покупки для спальни в сине-белых тонах. Каждый предмет мебели, включая приставной столик и искусственные цветы, был тщательно отобран мной на различных распродажах и в магазинах подержанных вещей»
«Я отлично провела день в комиссионных магазинах. Самые удачные находки дня: прикроватная тумбочка Lane из орехового дерева в стиле середины прошлого века за $ 11 и ковер ручной работы за $ 26»
«Заехала в секонд-хенд и нашла там напольную лампу Holtkötter за $ 20, которая в обычном магазине стоит более $ 800»
«И еще купила этот жалкий суккулент. Это моя первая покупка живого растения за многие годы походов по магазинам подержанных вещей».
Комментарии
Смотрю такие статьи и тоже хочется поохотиться за чем-нибудь таким, так жаль, что в наших секондах и близко такое не найти - все сплошь кофточки в катышках и прочая ненужная ерунда