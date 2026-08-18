20 находок в секонд-хендах и барахолках, которые принесли в дом уют и тепло

Поход на барахолку или в секонд-хенд — это всегда настоящее приключение. Ведь среди пыльных вещей нет-нет да и попадаются настоящие сокровища. Комод, который идеально вписывается в интерьер, трогательный чайный набор и шикарный ковер — эти, казалось бы, простые покупки оказываются самыми настоящими маленькими радостями. Ведь благодаря им в домах их новых владельцев становится теплее и уютнее.

Плюшевый заяц с сюрпризом

Ходила сегодня по барахолке и увидела дедулю, который плюшевого зайца продавал. Жалко мне его стало, купила игрушку. Приношу домой, а муж как зайца увидел, сразу побледнел и попросил меня на кухню уйти. Потом кричит, что можно заходить. Возвращаюсь, а там компьютер включен, и муж показывает объявление, где точно такого же зайца продают за 40 тысяч! Якобы он винтажный и раритетный. Мы посоветовались и решили ничего с зайцем не делать, оставить себе. Сидит он у нас теперь на полке в комнате и радует нас. ADME Лариса Дорохова только что В этого зайца наверно бриллианты были зашиты Ответить

«Наконец-то я нашла одну из этих статуэток по хорошей цене! Обычно они стоят по $ 80, но эта мне обошлась всего в $ 30. Правда моя кошка не была впечатлена»

«Я сразу увидела потенциал в этом столике. Вместе с чайниками и текстилем он обошелся мне в $ 15. Внутри я храню сокровища, которые годами собирала во время прогулок на природе»

«Искала новые простыни и комплект постельного белья. Хотелось именно масляно-желтый, в полоску»

«И мне повезло: нашла потрясающий пододеяльник из 100% хлопка всего за $ 5, простыню на резинке за $ 3 и симпатичные наволочки за $ 4. Не упускайте возможность купить постельное белье в секонд-хенде!» Светлана Филимоненко только что Благодарим покорно за ценный совет, но мы упустим. Не доросли духовно до столь потрясающих возможностей. Ответить

«Почти все эти вещи были куплены в секонд-хенде. Обожаю это созданное мною уютное пространство»

Покупка, которая подарила множество часов счастья

А я однажны купила всего за $ 80 в секонд-хенде кресло-качалку для кормления с пуфиком. В обычных магазинах все это стоит около $ 650. Я, как счастливая охотница за находками в секонд-хендах, часто натыкаюсь на настоящие сокровища, но именно в этом кресле мы с малышом провели столько счастливых часов. Столько воспоминаний! И оно до сих пор отлично служит. А еще за $ 10 мне досталось ожерелье из настоящих бусин малахита, которое обычно стоит около $300. © heartvolunteer99 / Reddit

«Дома у меня стоит журнальный столик, который я красила аж четырьмя разными морилками, чтобы получить именно тот цвет, который я хочу»

«А сегодня я купила в комиссионке стеллаж, и он просто идеально подходит к моему столику! Нижняя часть заперта, ключа у меня нет. Предыдущий владелец тоже не мог его открыть. Буду вызывать слесаря, хочется узнать, что же там внутри». Ellie только что Расскажите нам, как узнаете)) Ответить

«Вот такой вот чайный набор я купил сегодня в комиссионке. Как же он мне нравится!»

«Купила совершенно новый диван Lazy Boy с бирками за $ 100. Я до сих пор поверить в это не могу! Кстати, двое людей пытались у меня его перехватить»

«Я просто влюбилась в это зеркало в комиссионном магазине. Стоило оно всего $ 5. Обожаю этих двух птичек»

Находка на миллион

В комиссионном магазине я всего за доллар купил обычную подставку для яйца — ничего особенного. Принес ее домой, пару раз воспользовался и больше особо о ней не думал. Пока не отправил фотографию бабушке. Она сказала, что эта подставка может стоить целое состояние и что мне обязательно стоит показать ее специалисту. А пару месяцев назад выяснилось, что когда-то эта чашечка принадлежала датской королевской семье. Жаль только, что у меня нет второй. В паре они стоят миллионы. Но даже одна такая чашечка — очень ценная вещь. © 19-Richie-88 / Reddit

«Месяц назад я увидела эту лампу в антикварном магазине, но не купила. Потом мне раза 3 приснилось, что я возвращаюсь за ней, а ее уже продали. Так что сегодня я рванула за ней в магазин. Она высотой 75 см, очень тяжелая. Но наконец-то моя!»

«Увидел эти часы на полу в секонд-хенде. Стоили они всего $ 6. Это модель конца 60-х годов, и в интернете подобные стоят сотни долларов»

«Купила кружку „Anthropologie“ за $ 7»

«Как только я увидела этот винтажный шелковый пижамный комплект Christian Dior Monsieur, сразу же побежала его покупать!»

Трогательный привет из прошлого

Пошла на барахолку за всякой мелочовкой. Увидела сгорбленного дедушку с приемником. Так жалко его стало — купила. «Не работает, дочка», — шепнул дедуля. Дома отдала мужу, он пошел в механизме колупаться. Вдруг прибегает: «Сядь, я такое нашел!» — и протягивает

помятый конверт. Внутри лежали две идеально сохранившиеся купюры по 100 рублей 1961 года и записка детским почерком: «На велосипед. Не трогать до лета 1978!» Кто-то складывал свои самые важные детские сбережения и забыл. Купюры я вставила в рамочку. Муж приемник все-таки починил, и теперь я каждый вечер включаю его. ADME Саетлана только что Скорее всего, это какая-то грустная история, не мог никто забыть 200 рублей в 1961-1978 годах, деньги были хорошие. В 1962 году за 200 рублей можно было корову купить, например. А вообще велосипед в этот период можно было до 100 рублей купить.... Ответить

«Не могу поверить, что купила этот гобелен всего за $ 7!»

«Мои винтажные покупки для спальни в сине-белых тонах. Каждый предмет мебели, включая приставной столик и искусственные цветы, был тщательно отобран мной на различных распродажах и в магазинах подержанных вещей»

«Я отлично провела день в комиссионных магазинах. Самые удачные находки дня: прикроватная тумбочка Lane из орехового дерева в стиле середины прошлого века за $ 11 и ковер ручной работы за $ 26»

«Заехала в секонд-хенд и нашла там напольную лампу Holtkötter за $ 20, которая в обычном магазине стоит более $ 800»