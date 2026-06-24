18 добрых историй о каникулах у бабушки, где пахло вишневым компотом и малиной с куста

Уютный деревенский домик, грядки со спелыми помидорами и пирожки, заботливо прикрытые полотенцем, чтобы не остыли. Как же повезло тем, у кого хранятся такие теплые воспоминания о каникулах у бабушки с дедушкой! И конечно, какое же лето в деревне без забавных приключений. Кажется, пассажиры сельского автобуса еще долго вспоминали девочку, которая развлекала их всю дорогу.

Бабушка всегда считала, что внучку на каникулах надо готовить ко взрослой жизни: приготовь, постирай, вымой полы, иди пропалывать огород. Однажды все задания были сделаны, список дел пуст. Но это же бабушка, фантазия бескрайняя. Велено было подстричь газон у крыльца ножницами. Газон. Ножницами. Прости, ба, но взрослая жизнь не настолько сурова. © Подслушано / Ideer Татьяна Алиуллова только что Живём в селе есть свой огород. У бабушки и дела есть куры, собака кролики. Дочке 10 лет и ей это все очень нравится - собирать ягоды, полоть матыжкой или руками что-то, кормить животных. Я удивлена. Готовить начала сама, рецепты из тиктока. Ответить

«Каникулы у бабушки⁠⁠. Начало лета — 4 кг. Конец лета — 5,5 кг»

Моя бабуля всегда учила меня проверять качество продуктов через кошку. Помню еще в детстве, когда я с ней в деревне часто оставалась, бабушка брала кошку в коровник. Доила там корову, а чуть-чуть молока отливала кошке в миску, чтобы та проверила качество. И с другими продуктами тоже так бывало. С творогом, сыром, рыбой. Сейчас же с моей кошкой так не получится. Она ничего не ест из того, что я себе покупаю. © Палата №6 / VK Анжелика только что Наверное это намёк Ответить

«Уезжаешь с родителями в конце лета домой, смотришь на две фигурки на фоне родного дома. Они уменьшаются, машут, но ты знаешь, что вернешься, и они будут ждать»

В детстве все каникулы я проводила в деревне. И мама раз в две недели привозила туда большой пакет конфет. Мне было лет 8-10. И первое, что я делала — высыпала их на стол. Потом сортировала по видам. Считала. И составляла график. Да, самый настоящий график на листочке в клеточку, в котором было расписано, какую конфету и в какой день я буду есть ближайшие две недели. И самое смешное — я ему следовала. nadine.bakhur Svetlana Kaverina только что Окр;)) Ответить

«Родители меня лет с семи на все лето увозили в деревню. Я всегда очень не хотел туда. Зато потом, в августе, чуть не со слезами уезжал»

Мне было лет 14. Это был самый расцвет популярности индийского кино. Как-то поехала я в деревню к бабушке на рейсовом автобусе. Досталось мне место рядом с одной женщиной. Мобильников и плееров тогда не было, соответственно, в дороге заняться было нечем. Ну я и решила соседке рассказать про индийский фильм, который недавно посмотрела. Дорога до деревни занимала 2,5 часа. И все это время я в красках пересказывала фильм с мельчайшими подробностями. Моя попутчица делала вид, что слушает, кивала и улыбалась. А как доехали, она рванула из автобуса так, что мы даже попрощаться не успели. Уважаемая соседка, если вы сейчас читаете этот текст, большое спасибо вам за терпение. © Палата №6 / VK

«Вот вкус, который возвращает в детство, когда бабушка приносила из леса грибы и говорила: „Сегодня будет картошечка с лисичками“. И это было счастье»

Почти всю свою жизнь я прожила в городе, из них изрядную часть — в миллионнике. Помню, как меня на каникулы отправляли к бабушке... И тогда сразу ворох всего этого душевного, теплого, доброго — кровать с периной, пирожки по утрам, стены пахнут побелкой, лучики солнца ловят пылинки в комнате.

Второй раз эта атмосфера вернулась ко мне лет в двадцать, когда бабушка отставила мне свой домик в наследство. Потом мы его продали, ибо тяжело было обрабатывать сад и огромный огород. А сейчас я дома. Так вышло, что я переехала жить к любимому человеку в крошечное село. Да, это уже не бабушкина угольная печь, не выбеленные стены, не скрипучий колодец в огороде. Но атмосфера все та же, что и 35 лет назад. Это и леса, полные грибов и живности (я впервые так близко увидела аистов). Это вкус домашнего свежего молока и яичница из домашних яиц, принесенных с утра соседкой. И запах свежего хлеба по утрам — пусть он и печется в современной хлебопечке, а не в старинной печи. Непередаваемо. © Deliria00 / Pikabu

У моей бабушки было три коровы. Она продавала молоко и сметану, и именно у нее всегда разбирали быстрее. Потом она покупала мне вкусняшки, альбом, фломастеры и торопилась домой в деревню на автобусе или попутках. Когда я видела ее издалека, бежала навстречу. Помню, как она высокая, молодая несет пакеты и улыбается мне. Потом мы пили чай и вместе занимались хозяйством. Сейчас бабуля с палочкой ходит ко мне на работу. Люблю ее. ibrayevazzz

«Вы только посмотрите, какая клубника у бабушки в саду уродилась»

Мне было лет 13, когда мы последний раз с дедом пасли коров. После уже пастуха нанимали. Стадо большое, 98 голов на тот момент. Но это такое удовольствие было. Дед на костре поджарит сало с корочкой хлеба. Обязательно компот из черной смородины. Коровы умные были, не разбегались. По времени сами к стойлу шли на дневную дойку. А вечером — хвосты вверх и домой. Только успевай за ними. kbreell

«Просто малинка. Желтая, красивая, вкусная»

У меня была коса ниже пояса, мама не разрешала ее стричь. На летних каникулах после 5 класса я поехала отдыхать к бабушке, пошла в парикмахерскую и отчекрыжила косу. Голова стала такой легкой! Я переживала: «Что же сказать маме?» Тогда моя бабуля придумала убедить ее, что уже хорошенько наказала меня за такой проступок (на самом деле нет). В итоге от мамы мне почти не досталось, и потом отращивать волосы она меня не заставляла. © TuxoTyT / Pikabu

«Высокие оладьи, как у бабушки⁠»

Гостили мы с братом летом у бабули. Она сразу сказала: «Гуляйте, где хотите, но в сарай ночью не суйтесь». Мы с братом не выдержали и полезли туда с фонариком. Внутри и правда кто-то шуршал и шумно дышал. Мы посветили туда и дружно взвизгнули. Там в углу на сене примостился бабушкин гусь Иннокентий Степаныч, еще и семейство свое привел. Он поднял голову и зашипел на нас. Бабуля потом хохотала: «Я же говорила, не ходите в сарай, там гуси ночевать повадились». ADME

«Отлупила крапиву палкой на бабушкином огороде — прямо как в детстве. Это было так прикольно и весело. Сбросила все лишние эмоции»

© mashanis.cat / Pikabu Бух только что У меня тетушка деревенская сделала веник для бани из крапивы, но как надо его не обработала. В кипятке надо было вымачивать, что ли. Неделю потом красная как рак ходила и чесалась Ответить

Самые мои счастливые воспоминания из детства — два лета в деревне у бабушки. Утром просыпаешься от запаха свежей выпечки и все время разной: блины, хворост, пирожки с черемухой и много другое. Позавтракаешь и носишься целый день по сопкам. Велосипеды, игра в индейцев, и так пролетает день. Вечером бежишь в местный кинотеатр на фильм или идешь в баньку. После бани — традиционно картошка печеная в чугунке или свежее молоко с мягким хлебом и медом. Вечером завалишься на перину на сеновале и под запах сухого сена проваливаешься в сон. С теплом вспоминаю бабушку. Тоскую по тем местам. Приезжала лет 5 назад туда. Все поменялось. Запахи детства только остались — сена и лета. © user9004974 / Pikabu Jelena только что Никогда не пробовала пирожки с черёмухой. Ответить