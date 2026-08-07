Что ели короли и императрицы, когда хотели простых маленьких радостей

Что удивительно, завтрак у Людовика XIV был довольно легким. Ему подавали лишь травяной отвар или чашку горячего бульона. В это время аппетит короля только начинал набирать обороты. По информации сайта Версаля, в 13.00 король обедал в одиночестве в своей спальне, сидя за столом, обращенным к окнам. Ему подавали четыре вида супов и два вида бульонов, несколько разновидностей паштетов, фрикасе, цыплят под трюфельным соусом, куропаток. А на десерт — свежие фрукты, сухофрукты, варенье и компот. В качестве закусок выступали сосиски, кровяная колбаса, а также миротон (говядина в луковом соусе). Ну а ужин был не менее питательным, чем обед.