Что ели короли и императрицы, когда хотели простых маленьких радостей
Представляя себе королевский обед, наше воображение рисует ломящиеся от деликатесов столы и изысканную гастрономию, недоступную простым людям. Однако все это было далеко не так. Ведь дворцовая кухня нередко была на удивление домашней. Для кого-то любимым десертом была манная каша, другие фанатели от зеленого горошка, а кто-то не представлял свое утро без чашки крепкого кофе. За каждым таким пристрастием — не роскошь, а самые обычные маленькие радости. Ведь многие гастрономические пристрастия правителей были пропитаны настоящим вкусом к жизни.
Екатерина II
Время правления Екатерины II характеризуется французским влиянием, в том числе и в гастрономических привычках. Да, императрица любила изысканные блюда, но не гнушалась и народными.
а у меня горе - закрылся магазинчик, где продавали мою любимую капустку((( а свою я уже слопала(((
День императрицы начинался с чашки крепчайшего кофе с миндальными гренками. Она выпивала пару чашек, а остальное отдавала прислуге, которая с радостью разводила напиток водой и допивала. На обед могли подаваться: сосиски, котлеты, мясо с картошкой, отварная курица с цветной капустой. Однако всем деликатесам она предпочитала квашеную капусту. Эта закуска была отличным дополнением к ее излюбленной разварной говядине с солеными огурчиками. Трапеза заканчивалась поеданием свежих фруктов, выращенных в саду и оранжерее Царского Села. Любила императрица и смородиновый морс.
Император Франц-Йозеф тоже любил разварную говядину. В Вене до сих пор подают это блюдо. Называется тафельшпиц. Очень вкусно.
Вечером стол был совсем скромным: несколько яблок и стакан воды со льдом и с каплей ягодного сока.
у меня любое количество яблок проваливается, как не было, через час после употребления ( так что разве что на ночь
Елизавета II
В плане кулинарных предпочтений королева Елизавета II оставалась человеком привычки. Ее ежедневный рацион состоял практически из одних и тех же блюд.
Как пишет BBC, начинать свой день королева предпочитала чашечкой чая Эрл Грей и тарелкой кукурузных хлопьев с парой ложечек сухофруктов. Иногда баловала себя яичницей-болтуньей с копченым лососем. На обед королева делала выбор в пользу рыбы с овощами, например, со шпинатом или с кабачками. Также была неравнодушна к простой курице-гриль с салатом.
Я тоже очень люблю кукурузные хлопья с питьевым йогуртом, но после них очень сильно есть хочется уже через час... Это ж одни углеводы..Как она на них существовала.. Это если только через час-два уже опять перекусывать что-нибудь
Курицу-гриль с салатом я тоже очень люблю, значит, у меня есть что-то и от Елизаветы ll.
Гарниров вроде картофеля, риса и макарон на ее столе, как правило, не бывало. Послеобеденный чай она предпочитала пить с любимым шоколадным бисквитным тортом. Личный повар утверждал, что, если хотя бы один кусочек таинственным образом исчезал, королева Елизавета II это обязательно замечала, так как это был единственный десерт, который она предпочитала есть полностью. Ну а ужин во многом напоминал обед.
Я конечно не королева, и не король, но торты домашние это ням ням-ням. В одиночку наверное не съел бы, половину бы точно.
Людовик XIV
Что удивительно, завтрак у Людовика XIV был довольно легким. Ему подавали лишь травяной отвар или чашку горячего бульона. В это время аппетит короля только начинал набирать обороты. По информации сайта Версаля, в 13.00 король обедал в одиночестве в своей спальне, сидя за столом, обращенным к окнам. Ему подавали четыре вида супов и два вида бульонов, несколько разновидностей паштетов, фрикасе, цыплят под трюфельным соусом, куропаток. А на десерт — свежие фрукты, сухофрукты, варенье и компот. В качестве закусок выступали сосиски, кровяная колбаса, а также миротон (говядина в луковом соусе). Ну а ужин был не менее питательным, чем обед.
Вот поэтому и ел так много, что завтрак пропускал. Мы-то сейчас уже знаем, что завтрак должен быть чуть ли не самым плотным приемом пищи!
Известна большая страсть Людовика XIV к зеленому горошку. Его садовнику пришлось разработать специальную систему теплиц для выращивания горошка даже не в сезон.
Наполеон I Бонапарт
Наполеон I предпочитал простые блюда. Он питался нерегулярно, быстро ел. Слуги императора засвидетельствовали его привычку есть на ходу. Часто Наполеон вытирал пальцы не о салфетку, а об одежду, поэтому нередко сразу после трапезы переодевался в чистую одежду.
Император любил есть жареную курицу с картошкой и луком. Вообще, к картофелю он питал особую любовь. Предпочитал есть его в любом виде, даже отварным и приготовленным на углях. На завтрак он предпочитал вареные яйца, омлет, небольшую баранью ногу, отбивную, говяжье филе, жареную грудинку ягненка или куриное крыло, чечевицу, фасоль. Однако на столе никогда не было больше двух блюд. Основному кушанью обязательно предшествовал суп. Чаще всего он предпочитал картофельный.
Так вот почему он такой кругленький был - картошечку очень любил)) Не могу его в этом винить, я тоже картошку уважаю)
После этого приема пищи следовал ужин, на который чаще всего сервировались без изысков приготовленные мясо и овощи. Наполеон завершал прием пищи кусочком рокфора или пармезана. Кстати, он любил полакомиться вафельными трубочками с кремом, свежим миндалем и конфетами.
Мария-Антуанетта
Современная культура растиражировала образ Марии-Антуанетты как безудержной сладкоежки, однако в реальности дело обстояло совсем иначе. Фрейлина мадам Кампан оставила подробные мемуары о Марии-Антуанетте, в том числе и о ее предпочтениях в еде.
Это не чашка Марии Антуанетты. Уважаемый автор не нашел фото антикварной чашки для иллюстрации?
Завтрак королевы состоял из горячего шоколада и выпечки. Горячий шоколад она обожала настолько, что даже ввела придворную должность «королевского шоколатье». Именно этот человек и отвечал каждое утро за приготовление этого десерта для королевы.
А в течение оставшейся части дня она предпочитала пить воду и есть птицу по небольшим кусочкам, приготовленную разными способами. Также в ее повседневном рационе значились: бульон с овощами, супы, тушеные овощи.
По словам мадам Кампан, за столом Мария-Антуанетта была умеренна и предпочитала трапезничать в одиночестве.
Королева Виктория
Королева Виктория любила вкусно и сытно поесть. Монаршая особа ела очень быстро. Так, обед из семи блюд она могла осилить за каких-то полчаса. Часто гостям приходилось вставать из-за стола голодными, так как им было положено переставать есть, когда Виктория сама заканчивала с трапезой. Так что многие просто не поспевали за ней.
Известный факт: чем быстрее человек ест, тем больше еды может съесть. Насыщение происходит примерно через минут 15 после начала еды.
На завтрак королеве могли подавать бараньи отбивные, картофельное пюре с сосисками, овсяную кашу, рыбу, яйца на тосте, хлеб. Она ела не все, что ей предлагали, но считала важным иметь выбор. Кстати, доподлинно известно о большой любви Виктории к картофелю. На обед королеве подавали несколько разновидностей мясных и рыбных блюд.
О, я тоже люблю, чтобы был выбор) Видимо, я тоже немножко королева Виктория))
Горелые сосиски не вызывают аппетита. Вряд ли королева Виктория стала бы есть такое.
Ужин мог радовать Викторию супом, рыбой, вареным цыпленком, ростбифом, десертом и фруктами. Виктория была поклонницей сезонной еды и пристально следила за тем, чтобы на столах была именно она. Королева любила десерты, а после 68 лет стала питать слабость к индийской кухне. Особенно ей по душе было куриное карри с рисом.
Александр III
Император был довольно сдержан в своих гастрономических предпочтениях. Однако практически всю еду любил приправлять изысканными соусами. Так, например, соус камберленд из красной смородины для него отлично сочетался с соленым огурцом.
Самым лучшим десертом для него была гурьевская каша — манная каша, сваренная на подслащенном молоке с добавлением орехов, изюма и других сухофруктов. Он считал ее самым изысканным и вкусным блюдом. Помимо нее на завтрак императору подавали кофе, вареные яйца с ржаным хлебом, горячий шоколад. Кстати, качество последнего его мало когда устраивало: «Не могу добиться, чтобы мне подавали порядочный шоколад».
Не понимаю холодных супов, окрошка, холодник - для меня это все почему-то невкусно(
Император был не прочь полакомиться окрошкой на кисломолочной заправке, форелью, которую сам же ловил и жарил под трюфельным соусом, глухарем, которого также сам и жарил на углях, поросенком с хреном. Из супов предпочитал: щи, уху, рассольник.
Александр Македонский
Основу стола Александра Македонского составляли злаки — пшеница, ячмень и просо. В основном их перемалывали и готовили из этих культур хлеб. Иногда варили каши.
Частыми гостями на столе царя были говядина, свинина, баранина, приготовленные на открытом огне. Также он был не прочь отведать сыр фету.
По преданию, Александр добавил в походный стол воинов облепиху — считалось, что эта ягода придает выносливости и сил.
Елизавета I Тюдор
Королева была умеренна в еде и довольствовалась малым. Но она уделяла большое внимание качественному питанию для своих подданных.
Свой день Елизавета I любила начинать с похлебки из говядины или баранины с овсом, пшеницей или ячменем. Еще королева стремилась поддерживать местное рыболовное хозяйство, поэтому на ее столе нередко можно было увидеть рыбу.
Елизавета любила побаловать себя сладостями и питала к ним настоящую слабость. Особенно она любила марципан. Пристрастие к нему обернулось бедой для ее зубов — со временем они почернели. Согласно некоторым источникам, придворные принялись подражать королеве и специально чернили себе зубы, считая, что это признак богатства, благополучия и преданности ей.
Не понимаю, для кого делают все эти конфеты с марципанами - это же жутко невкусно(
Николай II
Рацион Николая II был довольно разнообразен. Например, завтраки и обеды императора состояли в среднем из пяти блюд. А вот ужины были более легкими, в основном подавались сыр, яйца, чай с выпечкой, закуски.
В числе его любимых блюд значились: гречка с грибами и со сливками, пельмени, вареники. Особое предпочтение он отдавал жареным пельменям. Можно сказать, что это лакомство для него было настоящим гвоздем программы!
Был неравнодушен к чаю, выпивал по несколько чашек в день. В качестве приятного дополнения к чаю подавались баранки или сухари. Питал слабость к квасу и к соленым огурцам.
Так что, за коронами и парадными портретами скрывались вполне обычные люди со своими маленькими гастрономическими слабостями. Кто-то находил радость в жареных пельменях, кто-то — в чашке горячего шоколада или тарелке зеленого горошка. И в этих простых пристрастиях монархи вдруг становятся для нас удивительно близкими и понятными.
Комментарии
Анна М., поделитесь, пожалуйста, откуда добывали сведения о кулинарных пристрастиях монархов? Понятно, что они такие же люди, как и мы все. И то, что люди любят поесть - это заложено в базисных настройках человека на выживание.
Статья интересная, если то, о чём написано правда.
Не рекомендуется читать на голодный желудок, вызывает башенный аппетит. 😃 😋
Во многих дворцах-музеях Петербурга, в том числе в Михайловском, в качестве экспонатов представлены меню званых обедов.
И в них, на удивление, действительно сравнительно простые, но вкусные и полезные блюда: супы, кулебяки, гурьевская каша, рыба...
Занимательная статья, спасибо! Монархи - тоже люди, пельмешки и гречку тоже любили есть))