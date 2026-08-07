30+ домашних животных, которые легко могли бы получить «Оскар» за свои уморительные мордашки

Фотоподборки
07.08.2026
30+ домашних животных, которые легко могли бы получить «Оскар» за свои уморительные мордашки

У каждого из нас в недрах телефона есть снимки, которые поднимают настроение не хуже любимой комедии. Особенно если в кадре оказываются домашнее животное, пойманное в ну самый выразительный момент. Искреннее удивление, возмущение или абсолютная невозмутимость питомцев способны превратить галерею фотографий в кладовку простых, но светлых мгновений, полных тепла и радости.

Когда обнаружила, что хозяйка где-то нагладилась других котов

© Cofiifii / Reddit

Чистый Ромео — принес хозяйке цветы и поет страстную серенаду

© zanyboot / Reddit
  • Наш Бонька — кот хозяйственный, любил таскать к себе в «берлогу» носки из сушилки. Как-то раз муж разозлился и закрыл его в прихожей. Бонька орал-орал, потом cтих. Через час муж открывает дверь, чтобы его выпустить, и ахает: кот сидит перед дверью с важной моськой, а за ним аккуратной стопочкой сложены все найденные в комнате тапочки, заменившие ему утерянный клад из носков.
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Ellie
только что

А зачем надо было закрывать котика в прихожей?(

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Такой молчаливый укор в глазах... Но «молчаливый» он просто потому, что в зубах игрушка

© yeIIowish / Reddit
Mymble
только что

Просто пришел Сережка и мы поиграли немножко... (с) 😂😂😂

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Как думаете, что здесь происходит? Выглядит, как разборки между братом и сестрой, пока родители отвернулись

© K_D_1809 / Reddit

Не стоит обесценивать эмоции питомца, а не то получите взгляд оскорбленного в лучших чувствах пушистика

  • Кошка всегда очень радостная встречает меня после работы. И когда я, вместо того, чтобы погладить ее, сразу насыпаю корм в миску, она смотрит на меня с таким оскорбленными видом, мол, то есть, ты думаешь, это все потому что я проголодалась, а не по тебе соскучилась?
kurokawaroma
Ellie
только что

У нас песик в деревне не будет есть, даже если голодный, пока ты его не потискаешь - вот потом только к миске идет. Потому что ему важнее наша любовь, чем еда ❤️

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С таким выражением я в нынешнюю жару гляжу на мороженку. Ну а песик явно услышал слово «гулять»

© Certain_Summer1220 / Reddit

Хозяйка попросила ее улыбнуться на камеру. Ну она и выдала: «Сы-ы-ыр»

© K_D_1809 / Reddit

Тайна исчезающего корма разрешилась самым умилительным образом

  • Жил у нас обычный беспородный длинношерстный кот по кличке Маркиз. Мы жили на первом этаже, летом окна всегда были открыты. Вскоре Маркиз начал гулять. Домой заглядывал только поесть и выспаться, распугал всех дворовых котов и обзавелся целым гаремом. На улице делал вид, что нас вообще не знает, и выглядеть стал весьма важно — аж в глазах читалась вся мудрость кошачьей жизни. Когда мы завели щенка, кошачью миску пришлось переставить подальше от новоприбывшего — на подоконник. Но вскоре мы заметили, что корм все равно исчезает слишком быстро.
    И вот однажды как-то в выходной летом, захожу я на кухню и наблюдаю такую картину: Маркиз спокойно сидит на подоконнике, в решетке открытого окна торчит одна из его «мадам». Вместе они наблюдают, как два котенка опустошают его миску. Увидев меня, застывшую на пороге, мать кошка выпучила от страха глаза, а котята замерли. И только Маркиз невозмутимо посмотрел сначала на меня, потом на свое семейство, будто говорил: «Не бойтесь, она тут у меня живет». Портить идиллию я не стала и медленно попятилась обратно в коридор. С тех пор корма «горе-отцу» мы стали оставлять в 3 раза больше.

Активный отдых, говорите? Нет, извините, я уже красиво лег

Хозяева утверждают, что у них мультяшный кот. Склонна с ними согласиться, а вы?

© Steph_Ren / Reddit

То ли он о смысле жизни размышляет, то ли не может заснуть и считает мух

Возможно, это был своеобразный перформанс

  • Сижу на онлайн-уроке, рядом с компьютером стоит стакан воды. Приходит кошка. Смотрит сначала на меня, потом на стакан. Медленно опускает лапу прямо в воду, не отводя от меня взгляда. И с чувством выполненного долга уходит.
sasha_cuba_

Когда цапнула что-то с хозяйкиной тарелки и уже успела пожалеть об этом

© hypomanic_melody / Reddit

Хозяйка посмела чихнуть близ Ее Высочества. Ее Высочество явно не в восторге

© anguinine / Reddit

Мое лицо, когда начальник говорит: «Давайте в пятницу поработаем подольше»

© Cosmosmom / Reddit

В летнюю жару не стоит жаловаться на то, что питомец по-своему пытается помочь вам освежиться

  • Миска с водой у моего кота стоит рядом с кухонной раковиной. Но прежде чем попить, он обязательно окунает в воду лапу, потом вынимает ее и начинает трясти. И трясет он этой мокрой лапой всегда в мою сторону! Все это происходит с таким умиротворённым выражением морды, будто он проводит какой-то очень важный ритуал во имя Луны или чего-то вроде.
Ellie
только что

Вот-вот! И мой также, но вообще он поступает так вне зависимости от времени года))

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Вот так вот, по мнению хозяйки, кошечка пытается привлечь ее внимание после целой минуты отсутствия оного

© HayleyDoyle1216 / Reddit

Кажется, эта кошка категорически против такого активного проявления любви

На морде отчетливо написано: «Вам смешно... А я с этими людьми живу»

© divisive_angel / Reddit
Капибара в кимоно
только что

Стойкость пред лицом опасности ! Трудно быть богом! Прости их, ибо не ведают, что творят! Хочу домой, на Сириус, скорей бы командировка кончилась 🤦🏼‍♀️

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Вот так вот нарушать традиции — непростительно, с котовьей точки зрения

  • Сегодня я опаздывала на утреннюю онлайн-встречу. За 10 минут до него решила быстро перекусить творожком. Обычно я открываю его не до конца — специально. Кошка слышит характерный звук, прибегает, и у нас есть своя традиция: я держу баночку, а она с удовольствием облизывает фольгу. Минутка счастья для всех. Но вот сегодня я спешила и открыла творожок уже за компьютером. И сама облизала крышечку. Так вот, кошка всё это видела. И это была уже совсем другая минута: она смотрит на меня. Я смотрю на неё. И по её взгляду понимаю — прощения не будет. Ну, по крайней мере, до конца дня точно.
like.air.arina
Ника_А
только что

Это как посмотреть новую серию сериала без мужа - чистое предательство 😂

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Этот момент, когда нечаянно включаешь фронтальную камеру

© michaelmilow / Reddit

Вылитая принцесса, провожающая верного рыцаря в долгий путь (на работу)... А вечером рыцарь вернулся, победив дракона и прихватив рыбки

© EugeneStein / Reddit

Патентованный среди кошек «укоризненный взгляд», когда человек на секундочку перестает чесать и гладить

© Kimmers20 / Reddit
Капибара в кимоно
только что

I am a poor cat , nobody loves me,
He's just a poor cat from a poor family,
Spare him his life from this monstrosity!
Easy come, easy go, will you let me go?Meow-bismillah! No, we will not let you go! 🎸🎧🎤
(Queen's Bohemian Rhapsody)

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В семье четыре человека, а очередь в туалет создает кот

  • Иногда я очень жалею, что приучила кота не к лотку, а к унитазу. Особенно когда с утра бежишь в туалет, а на тебя смотрит важная королевская морда с видом: «Выйди и закрой дверь с другой стороны». И ведь не выгонишь же!
CatKate
только что

пфф, наша на своем горшке так делает. Лоток рядом с унитазом. Если зайдешь в туалет, когда она в своем горшке - такой взгляд кидает, что пулей вылетаешь из туалета, униженно бормоча извинения

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Хозяйка предположила, что котик тут подбивает окружающих на пение звонким хором

© Мария / ADME

А эта кошка как бы говорит «Мва-ха-ха, ко мне, мои злобные миньоны!»

© CatKate / ADME
CatKate
только что

Ой!!! дождалась!!!! моя Ханюля стала звездой статьи!))))))

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Ниже вы найдете очень забавное объяснение очень необычной клички питомца

  • Нашего французского бульдога официально зовут Петрович. И вот почему.
    Как-то зимой наш сосед Петрович после новогоднего застолья решил покорить горку на санках. Закончилось все тем, что он по пояс застрял в сугробе, и вытаскивала его буквально вся улица. Когда наконец справились, он сел в снегу, отряхнулся и молча посмотрел на нас с таким оскорбленным видом, будто виноваты были не санки, а мы. Во взгляде читалось что-то вроде: «Ну что, насмотрелись?»
    Через полгода муж принес домой щенка. Коротколапый, пузатый, с вечным недовольством на морде. Он сел у порога, поднял глаза — и мы оба одновременно поняли: «Да это же вылитый Петрович!» Кличка прижилась. Самое смешное было, когда сосед впервые увидел своего четвероногого тезку. Собака молча уставилась на него, сосед — на собаку. Несколько секунд они просто сверлили друг друга взглядами, после чего сосед хмыкнул: «Ну... похож, чё». С тех пор он при встрече всегда здоровается с собакой за лапу. Кажется, иногда даже теплее, чем со мной.
Бабуся Ягуся
только что

Моего кота ( ушел на радугу в возрасте 16 лет) звали Шустер. Когда я его брала малюсеньким круглым комочком, у меня был начальник по фамилии Шустер, такой же рыжий, большеголовый, плотный. Два раза думать как назвать кота мне не пришлось. Потом уже, через несколько лет, нач. пришел ко мне в гости и спросил как зовут кота. Я соврала что звать его просто Кот 🤷‍♀️

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Вашему вниманию представляется... Петя

Когда ты только проснулась, а тебя уже подрядили помогать по дому

© SqoobySnaq / Reddit
Mymble
только что

- Держи пульт! - Чем держать, у меня лапки! - Ушами держи! 😂

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Похоже, кое-кто решил опробовать альтернативный способ улыбнуться миру

© agnostic_mind / Reddit

По словам хозяйки, ее кот периодически садится и сидит вот так диагонально

© Responsible-Sundae20 / Reddit

Автор фото пишет, что они переставили мебель в гостиной его брата, и вот как отреагировал его кот

© Reddit

Как можно заметить, эти пушистые (и не только) создания умеют привносить сногсшибательный коктейль из капельки счастья помноженной на толику хаоса в нашу жизнь с таким обаятельным выражением, что на них просто невозможно сердиться. Подтверждение тому в следующих статьях:

Фото на превью Reddit

Комментарии

Уведомления
Это Я
только что

спасибо, автор. хорошо посмеялась, настроение мне подняли

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CatKate
только что

Кожаный, есть разговор! Почему ты при встрече отбиваешь всего 3 поклона?? С сегодняшнего дня назначаю 5 поясных поклонов, при каждом должен подносить рыбов или курочков! Все, иди работай!

Комментарий с изображением на AdMe.Media
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