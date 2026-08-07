30+ домашних животных, которые легко могли бы получить «Оскар» за свои уморительные мордашки

У каждого из нас в недрах телефона есть снимки, которые поднимают настроение не хуже любимой комедии. Особенно если в кадре оказываются домашнее животное, пойманное в ну самый выразительный момент. Искреннее удивление, возмущение или абсолютная невозмутимость питомцев способны превратить галерею фотографий в кладовку простых, но светлых мгновений, полных тепла и радости.

Когда обнаружила, что хозяйка где-то нагладилась других котов

Чистый Ромео — принес хозяйке цветы и поет страстную серенаду

Наш Бонька — кот хозяйственный, любил таскать к себе в «берлогу» носки из сушилки. Как-то раз муж разозлился и закрыл его в прихожей. Бонька орал-орал, потом cтих. Через час муж открывает дверь, чтобы его выпустить, и ахает: кот сидит перед дверью с важной моськой, а за ним аккуратной стопочкой сложены все найденные в комнате тапочки, заменившие ему утерянный клад из носков. ADME Ellie только что А зачем надо было закрывать котика в прихожей?( Ответить

Такой молчаливый укор в глазах... Но «молчаливый» он просто потому, что в зубах игрушка

Как думаете, что здесь происходит? Выглядит, как разборки между братом и сестрой, пока родители отвернулись

Не стоит обесценивать эмоции питомца, а не то получите взгляд оскорбленного в лучших чувствах пушистика

Кошка всегда очень радостная встречает меня после работы. И когда я, вместо того, чтобы погладить ее, сразу насыпаю корм в миску, она смотрит на меня с таким оскорбленными видом, мол, то есть, ты думаешь, это все потому что я проголодалась, а не по тебе соскучилась? kurokawaroma Ellie только что У нас песик в деревне не будет есть, даже если голодный, пока ты его не потискаешь - вот потом только к миске идет. Потому что ему важнее наша любовь, чем еда ❤️ Ответить

С таким выражением я в нынешнюю жару гляжу на мороженку. Ну а песик явно услышал слово «гулять»

Хозяйка попросила ее улыбнуться на камеру. Ну она и выдала: «Сы-ы-ыр»

Тайна исчезающего корма разрешилась самым умилительным образом

Жил у нас обычный беспородный длинношерстный кот по кличке Маркиз. Мы жили на первом этаже, летом окна всегда были открыты. Вскоре Маркиз начал гулять. Домой заглядывал только поесть и выспаться, распугал всех дворовых котов и обзавелся целым гаремом. На улице делал вид, что нас вообще не знает, и выглядеть стал весьма важно — аж в глазах читалась вся мудрость кошачьей жизни. Когда мы завели щенка, кошачью миску пришлось переставить подальше от новоприбывшего — на подоконник. Но вскоре мы заметили, что корм все равно исчезает слишком быстро.

И вот однажды как-то в выходной летом, захожу я на кухню и наблюдаю такую картину: Маркиз спокойно сидит на подоконнике, в решетке открытого окна торчит одна из его «мадам». Вместе они наблюдают, как два котенка опустошают его миску. Увидев меня, застывшую на пороге, мать кошка выпучила от страха глаза, а котята замерли. И только Маркиз невозмутимо посмотрел сначала на меня, потом на свое семейство, будто говорил: «Не бойтесь, она тут у меня живет». Портить идиллию я не стала и медленно попятилась обратно в коридор. С тех пор корма «горе-отцу» мы стали оставлять в 3 раза больше. © Unknown author / Pikabu Leon Or Семененко Наталя только что А кастрировать не побывали??? И коту будет лучше и вам. Ответить

Активный отдых, говорите? Нет, извините, я уже красиво лег

Хозяева утверждают, что у них мультяшный кот. Склонна с ними согласиться, а вы?

То ли он о смысле жизни размышляет, то ли не может заснуть и считает мух

Возможно, это был своеобразный перформанс

Сижу на онлайн-уроке, рядом с компьютером стоит стакан воды. Приходит кошка. Смотрит сначала на меня, потом на стакан. Медленно опускает лапу прямо в воду, не отводя от меня взгляда. И с чувством выполненного долга уходит. sasha_cuba_ Зелёный бургер только что "Вы это пить будете?" Ответить

Когда цапнула что-то с хозяйкиной тарелки и уже успела пожалеть об этом

Хозяйка посмела чихнуть близ Ее Высочества. Ее Высочество явно не в восторге

Мое лицо, когда начальник говорит: «Давайте в пятницу поработаем подольше»

В летнюю жару не стоит жаловаться на то, что питомец по-своему пытается помочь вам освежиться

Миска с водой у моего кота стоит рядом с кухонной раковиной. Но прежде чем попить, он обязательно окунает в воду лапу, потом вынимает ее и начинает трясти. И трясет он этой мокрой лапой всегда в мою сторону! Все это происходит с таким умиротворённым выражением морды, будто он проводит какой-то очень важный ритуал во имя Луны или чего-то вроде. © Подслушано / Ideer Ellie только что Вот-вот! И мой также, но вообще он поступает так вне зависимости от времени года)) Ответить

Вот так вот, по мнению хозяйки, кошечка пытается привлечь ее внимание после целой минуты отсутствия оного

Кажется, эта кошка категорически против такого активного проявления любви

На морде отчетливо написано: «Вам смешно... А я с этими людьми живу»

Вот так вот нарушать традиции — непростительно, с котовьей точки зрения

Сегодня я опаздывала на утреннюю онлайн-встречу. За 10 минут до него решила быстро перекусить творожком. Обычно я открываю его не до конца — специально. Кошка слышит характерный звук, прибегает, и у нас есть своя традиция: я держу баночку, а она с удовольствием облизывает фольгу. Минутка счастья для всех. Но вот сегодня я спешила и открыла творожок уже за компьютером. И сама облизала крышечку. Так вот, кошка всё это видела. И это была уже совсем другая минута: она смотрит на меня. Я смотрю на неё. И по её взгляду понимаю — прощения не будет. Ну, по крайней мере, до конца дня точно. like.air.arina Ника_А только что Это как посмотреть новую серию сериала без мужа - чистое предательство 😂 Ответить

Этот момент, когда нечаянно включаешь фронтальную камеру

Вылитая принцесса, провожающая верного рыцаря в долгий путь (на работу)... А вечером рыцарь вернулся, победив дракона и прихватив рыбки

Патентованный среди кошек «укоризненный взгляд», когда человек на секундочку перестает чесать и гладить

© Kimmers20 / Reddit Капибара в кимоно только что I am a poor cat , nobody loves me,

He's just a poor cat from a poor family,

Spare him his life from this monstrosity!

Easy come, easy go, will you let me go?Meow-bismillah! No, we will not let you go! 🎸🎧🎤

(Queen's Bohemian Rhapsody) Ответить

В семье четыре человека, а очередь в туалет создает кот

Иногда я очень жалею, что приучила кота не к лотку, а к унитазу. Особенно когда с утра бежишь в туалет, а на тебя смотрит важная королевская морда с видом: «Выйди и закрой дверь с другой стороны». И ведь не выгонишь же! © Подслушано / Ideer CatKate только что пфф, наша на своем горшке так делает. Лоток рядом с унитазом. Если зайдешь в туалет, когда она в своем горшке - такой взгляд кидает, что пулей вылетаешь из туалета, униженно бормоча извинения Ответить

Хозяйка предположила, что котик тут подбивает окружающих на пение звонким хором

А эта кошка как бы говорит «Мва-ха-ха, ко мне, мои злобные миньоны!»

Ниже вы найдете очень забавное объяснение очень необычной клички питомца

Нашего французского бульдога официально зовут Петрович. И вот почему.

Как-то зимой наш сосед Петрович после новогоднего застолья решил покорить горку на санках. Закончилось все тем, что он по пояс застрял в сугробе, и вытаскивала его буквально вся улица. Когда наконец справились, он сел в снегу, отряхнулся и молча посмотрел на нас с таким оскорбленным видом, будто виноваты были не санки, а мы. Во взгляде читалось что-то вроде: «Ну что, насмотрелись?»

Через полгода муж принес домой щенка. Коротколапый, пузатый, с вечным недовольством на морде. Он сел у порога, поднял глаза — и мы оба одновременно поняли: «Да это же вылитый Петрович!» Кличка прижилась. Самое смешное было, когда сосед впервые увидел своего четвероногого тезку. Собака молча уставилась на него, сосед — на собаку. Несколько секунд они просто сверлили друг друга взглядами, после чего сосед хмыкнул: «Ну... похож, чё». С тех пор он при встрече всегда здоровается с собакой за лапу. Кажется, иногда даже теплее, чем со мной. © MamavPogonah / Pikabu Бабуся Ягуся только что Моего кота ( ушел на радугу в возрасте 16 лет) звали Шустер. Когда я его брала малюсеньким круглым комочком, у меня был начальник по фамилии Шустер, такой же рыжий, большеголовый, плотный. Два раза думать как назвать кота мне не пришлось. Потом уже, через несколько лет, нач. пришел ко мне в гости и спросил как зовут кота. Я соврала что звать его просто Кот 🤷‍♀️ Ответить

Вашему вниманию представляется... Петя

Когда ты только проснулась, а тебя уже подрядили помогать по дому

Похоже, кое-кто решил опробовать альтернативный способ улыбнуться миру

По словам хозяйки, ее кот периодически садится и сидит вот так диагонально

Автор фото пишет, что они переставили мебель в гостиной его брата, и вот как отреагировал его кот

Как можно заметить, эти пушистые (и не только) создания умеют привносить сногсшибательный коктейль из капельки счастья помноженной на толику хаоса в нашу жизнь с таким обаятельным выражением, что на них просто невозможно сердиться. Подтверждение тому в следующих статьях: 20 пушистых проказников, с которыми жизнь уже не будет прежней

20 фото питомцев до и после того, как их забрали домой, и разница у них просто на мордочке написана