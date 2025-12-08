20 фото питомцев до и после того, как их забрали домой, и разница у них просто на мордочке написана

Каждый, кто когда-либо забирал домой питомца, знает: меняется не только его жизнь, но и мордочка. Сложно пропустить момент, когда во взгляде спасеныша появляется это ни с чем ни сравнимое выражение «я наконец дома». Мы собрали 20 трогательных фото «до и после», на которых видно — любовь, забота и родное плечо умеют творить настоящие чудеса.

«Из-за собаки, которую я спасла с улицы, мне придется серьезно поговорить с лэндлордом, ведь она родила еще и совершенно очаровательного малыша!»

«Просто не могу перестать ими умиляться!»

«Наш котик до и после спасения»

Каков красавец! Передавайте ему вкусняшку от меня. © SlowRoastMySoul / Reddit

«Нашли этого малыша брошенным, с больной лапкой. Выхаживали как могли, окружили любовью и заботой. Спустя 7 месяцев он стал самым счастливым и энергичным котом, которого мы когда-либо видели»

«Школьная подруга позвонила и сказала, что нашла под машиной котенка, которого никак не могла достать. В итоге я решила его забрать, хотя раньше даже представить не могла, что решусь завести кошку»

«Я учусь на ветеринара. Это малышку нужно было усыпить, но я решила дать ей шанс побороться. Сейчас она живет чудесной жизнью и я ужасно люблю мою девочку»

«Спасли нашу малышку около 7 месяцев назад и сейчас у нее все замечательно»

«Мы спасли бельчонка и назвали его Стиви. Сейчас он отлично себя чувствует и обожает вкусняшки»

«Познакомьтесь с нашим приемышем Гасом»

«Мы нашли ее ночью на улице год назад. Не раздумывая забрали домой. Она была очень худой и выдергивала пух из-за стресса. Теперь она большая и пушистая булочка.»

«Мы нашли этого крошечного малыша в лесу. Он был болен, едва дышал и нуждался в круглосуточном уходе. Мы очень за него боялись. Теперь он шебутной подросток, который украл мое сердечко»

«Посещение приюта для того, чтобы „просто поглядеть“, оказалось нашим самым лучшим решением»

«Спасли его, когда ему был всего денек от роду. Сейчас ему уже целых 9 месяцев»

«Мой Грегори был самым грустным котом в приюте, когда я его забрал оттуда. Спустя год — это дерзкий котяра, которому всегда есть, что сказать»

«Два года назад мы нашли пару котят, прячущихся под машиной на раскаленной парковке. Лили (полосатая) — самая милая и ласковая кошечка из всех, кого я знала, а Зимми (черненькая) — наша оторва»

«Моя девочка в возрасте 3 недель, когда я ее спасла, и спустя 7 месяцев»

«Этого малыша нашли возле автомастерской в ​​морозную погоду. Он так жалобно мяукал... Теперь его зовут Турбо и он самый милый и счастливый мальчик»

«Спас своего мальчика, когда он был еще новорожденным малышом. Сейчас он окружен вниманием и обожает сидеть у меня на плече. А еще у него появился лучший друг »

«А вот мой спасеныш. Она была совсем одна, отбилась от стаи»

«Клайд был бездомышем и часто заглядывал к нам в окна полными тоски глазами. Эта тактика оказалась успешной и вот он превратился в избалованного домашнего любимца»

«Это Рио. Мы назвали его так в честь машины, под которой его нашли. Он очень любвеобильный котяра»