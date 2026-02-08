16 смешных историй о пушистиках, которые ловко разводят хозяев на деньги
Домашние любимцы — это те самые друзья, ради которых не жалко снять с себя последнюю рубаху. Они дарят хозяевам свою любовь без всяких условий, а те в ответ готовы на все — от покупки дорогих кормов до лечения в лучших клиниках, даже если проблема яйца выеденного не стоит. Мы собрали истории о том, как некоторые хвостатые любимцы умело разводят хозяев на деньги, а те и рады стараться ради счастья пушистиков.
- Моя собака развела меня почти на 50 тысяч! А дело было так: в один день смотрю — она не может наступить на лапку, орет. Я в панике бегу в клинику, делаем рентген, УЗИ, сдаем анализы, врач проводит осмотр и выдает заключение: «С лапкой все в порядке, а собачке просто не хватает внимания!» Как ей не хватает внимания, если ее тискают все: и я, и дети, и соседи?.. Потом я как-то поехала к родителям за 60 км от города, а питомца оставила подружке (так как собака была беременна — боялась ее растрясти по сельским дорогам). Спустя пару часов звонит подруга со словами, мол, собачка вялая, явно плохо себя чувствует. Я в машину, лечу от родителей к подруге, забираю собаку (а она прямо никакая), мчусь в ветклинику, а после осмотра мне говорят: «Она по вам соскучилась. С вас 10 тысяч за прием и 7 за анализы». Соскучилась она, понимаете! © molli.mini2022
- Мой кот однажды просто пропал — выбежал в открытую мамой дверь и подался в бега. Я сразу сделал объявление, начал поиски, пообещал 50 тысяч награды. Бессонная ночь — кот не найден. Я увеличил награду до 200 тысяч. Через полтора часа звонит соседка, говорит, что нашла кота. Оказалось, этот хвостатый убежал по прямой больше, чем на 1,5 км от дома! Соседка гуляла вдоль канала со сворой своих собак, потом они рванули в кусты и метров 200 вели ее по следу моего беглеца. Без них вряд ли бы мы его вообще нашли. Лечу в указанное место на машине, бегу через поле. Кот меня увидел и сам пошел на руки. Соседке перевел 200 тысяч. Теперь можно и поспать. На фото — беглец. © BatonioAnderans / Pikabu
- У собаки начал белеть нос: всегда был черный, а тут неравномерно белеет. Поход к ветеринару, вердикт: «Ну, зима просто, солнца нет и меланина меньше. С вас 5 тысяч». © katerina__korol
- На моего собакена наступил курьер. Случайно, разумеется. Весь вечер пес прихрамывал. Мы тут же выдали ему вкусняшки, носили на руках, массировали лапку. На следующее утро он продолжил хромать. Мы, естественно, побежали в ветеринарку. Сделали рентген за кучу денег, провели осмотр, попутно задабривая собакена вкусняшками. Все в норме. Пришли домой — он хромает. Тут к нам приехала мама, и он радостно побежал ее встречать, а вечером опять включил «хромого». И, блин, всегда на правильную лапку! © bapabaiiika
- Кошка вдруг перестала ходить, лежит целыми днями. Поднимаешь, ставишь на лапы — падает. Кошка молодая, 2 года. Схватили в охапку, приперлись в ветеринарку, сдали анализы, сделали УЗИ, рентген всей кошки — здорова аки конь! Ветеринар спрашивает: «Что необычного было недавно?» Мы: «Прививки делали». Ветеринар: «Это она от стресса после прививок так себя ведет, переживает очень. С вас 10 тысяч». © margarita170808
«Я заплатила $ 1300, чтобы узнать, что у кота газики»
- Я отдал $1600 за то, чтобы ветеринар сказал мне: «Вашей кошке одиноко, ей нужен ночник». Она постоянно громко мяукала, когда ходила в лоток, особенно ночью и ранним утром. Я переживала, что у нее может быть какая-то инфекция или что похуже... Мы сдали все анализы, сделали УЗИ, и ветврач сказал, что с кошкой все в порядке, просто темнота ее пугает. Я установил ночник, и она внезапно перестала мяукать по ночам. © mightbeacrow / Reddit
- Моя миниатюрная такса кашляла рядом со мной. Мои соседки по комнате клялись, что в мое отсутствие кашля не наблюдается. Мы даже завели таблицу, чтобы записывать, как часто она это делала. Пошли к ветеринару. Такса покашляла рядом со мной, но когда ее отвели в кабинет без меня, кашель резко прекратился. Ветеринар улыбнулась и спросила: «Этот кашель вас беспокоит?» Я ответила: «Да». Она рассмеялась и выдала: «Ваша собака притворяется, что кашляет, чтобы вы уделили ей больше внимания». © Strawberriizz / Reddit
- Кошка начала чесаться и дико линять. Потащили к ветеринару — пищевая аллергия. Накупили дорогущего корма — она все равно чешется, пятен лысых еще больше. Меняем корма, раз в неделю ветеринар. Выкинули просто кучу денег! А потом обнаружили, что, когда никто не видит, эта облезлая кошь сидит на мешке сахара и ест его! © aleksandra_m78
- Мама уехала в командировку, я осталась с братьями и котом дома. Нашла у кота какое-то странное пятно на животе. На свои карманные деньги вызвала такси до ветклиники — медлить было нельзя! Ржать надо мной пришел весь персонал, потому что это оказался пупок! В свое оправдание могу сказать только, что я была подростком. © konik_wood
«Наша кошка перестала мяукать, ее стало мутить. Диагноз ветеринара: „Ей просто не нравится ваш новый котенок“. Примерно через неделю кошке стало лучше»
- У меня кошка тоже как-то летом перестала нормально есть. Только лежала на полу, иногда пила водичку. Потом смотрю ночью, а она прямо вздыхает как-то тяжко. Я бегом ее на руки и в круглосуточную ветеринарку. В общем, я потратила 5 тысяч, чтобы узнать, что моей кошке просто очень сильно лень поесть. Но я рада, что она здорова. © Keltuschler / Pikabu
- Наша Фреечка обожает всякие развлекухи и постоянно мастерски разводит нас на деньги путем вздохов над корзиной с игрушками. А там огромная коробища килограммов на 5, набитая с горкой, но поиграть не с чем бедной собаченьке. Она будет медленно доставать свои сокровища, вздыхать, откладывать в сторону, строить глазки. Каждой игрушкой она радостно играет день — два, а потом снова включает самую бедную собачку на земле. Но самой дорогой ее игрушкой стали ключи от машины, которые она радостно погрызла буквально за 5 минут. Новые обошлись нам в € 300. Дорогое удовольствие.
- Была годовщина с мужем, снимали дом с баней. Взяли с собой кота, который обильно пометил кресло-мешок в арендном доме. Хорошо, что мы это увидели до отъезда и сами предложили хозяину купить новое. Итог — кот повеселился, а с нас минус почти 4 тысячи. © alenaby08
- Я участвую в программе стерилизации бездомных кошек. Ловлю, везу на операцию, оставляю на передержку себе на ночь или пару дней, в зависимости от конкретной кошки, и выпускаю. И вот одну красу отловила, прооперировали ее, она лежит после стерилизации, с кроватки не сходит, только покушать и в лоток. Три дня так прошло. Я решила, что у нее инфекция, повезла к ветеринару. Ветврач все проверила и говорит: «Все с кошкой хорошо, она просто обратно на улицу не хочет». Пришлось оставить ее дома, живет с моей дочерью, на улицу вообще не ходит, хотя может. © btnshi
«Я заплатила $ 600 ветеринару, который сказал, что мой кот не ест не потому, что болен, а просто он скучает по мне. Я тогда как раз вышла на первую работу»
- Несколько лет назад я заплатила $ 1000, потому что кот странно себя вел. Сделали ему рентген, сдали анализы крови, провели осмотр, поставили уколы. И все это для того, чтобы мне сказали, что ему нужно сходить по большому! Буквально через 5 минут после того, как мы вернулись домой, кот пошел к лотку и все сделал. Кажется, он чувствует запах денег на моем банковском счете и пытается разорить меня, притворяясь больным. © worshippirates / Reddit
- Мы взяли нашему коту кошечку в подруги. Кот ее принял, но через какое-то время перестал кушать, похудел очень сильно. Повезли в ветклинику. Его там пощупали, посмотрели, сказали: «Красивый кот! Спасибо, что показали. С вас 10 тысяч». Оказалось, что котик просто мало ел, потому что его объедала мелкая кошка. © ali.collins28
«Моя собака съела чек на $ 1100, который нужен был мне для оплаты учебы и счетов»
- У меня есть кот, взяла его еще махоньким, он — нежный и пушистый комочек счастья. Со временем кот начал иногда хрюкать. Я перепугалась, побежала в ветклинику, думала, что с дыхалкой или носовой перегородкой не порядок. Сделали все анализы, снимки — все в норме, хоть завтра в космос, как говорится. Но хрюканье не пропало, хоть и было не так часто. Оказывается, он просто не умеет мурчать! © Подслушано / VK
А как чудят ваши хвостатые? Расскажите в комментариях о том, как ведут себя ваши домашние любимцы, ведь милоты и смеха никогда не бывает много.
