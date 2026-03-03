16 таксистов, которые просто вышли поработать, а покатались с ветерком да лихой историей
Каждая поездка в такси — непредсказуемый квиз. Казалось бы, нас ждет обычный маршрут по знакомому городу, но иногда салон автомобиля превращается в место, где разворачиваются по-настоящему трогательные и живые истории. Обычные водители и случайные пассажиры умудряются рассмешить друг друга до слез, сделать неожиданный сюрприз или просто подарить столько светлых впечатлений, что их с лихвой хватит на целый день. Пристегните ремни, поездка будет отличной!
Час ночи. Стою на остановке, открываю приложение. Подкатывает такси: «Сколько дашь?» Знаю, что цена 200, но домой охота: «300». Он: «Мало, давай 400». Я в отказ. Он отъехал, ждет. Тут приложение находит авто за 2 минуты и за 200! Жадный сдает назад: «Ладно, поехали за 300». Я: «Поздно, уже едет за 200». Сотню оставил на чай — все равно же готов был ее отдать!
Вызываю такси. Сажусь, все нормально. Таксист молчит, едет уверенно. Минут через пять такой: «А вы вообще кто?» Я отвечаю, мол, ваш пассажир. А он посмотрел на меня, зажмурился и выдал: «Блин! А я-то думал, это моя теща села. Я ее на рынок должен был везти». Повисла пауза. Потом он с улыбкой на лице спросил: «Ну что, может заодно и арбуз возьмем?»
Садится ко мне бабушка, божий одуванчик, просит: «Сынок, поднажми, а то не успею». Я ускоряюсь, как джентльмен, аккуратно объезжаю пробки. Она вдруг хлопает меня по плечу: «Ну-ка тормози!» Я останавливаюсь в непонимании, и тут бабуля как выскочит, сядет вперед: «Помогу, а то неуверенно идешь!» Я в смех. Оказалось, она водила трамвай. Так и ехали под её: «Чисто, обгоняй!», «Прижмись!»
Погода дрянь, ливень, нулевая температура. Вызываю такси. Приезжает вовремя, позвонив заранее: «Я вас наберу, как подъеду, бегите в машину, не мокните». Едем. Таксисту звонят: «Да, Паша, бери всю партию. Переведу 200 тысяч. Ты не мог бы перезвонить? Я таксую, ты в курсе про ипотеку. Клиент уже лыбится». Мне: «Извините».
Командировка на Гавайи. В такси отлично поладил с водителем-кореянкой. Через пару месяцев снова беру такси в аэропорту, и знакомый голос: «Эй, я тебя знаю!» Третий визит — я с японскими клиентами. Идем к стоянке, вдруг вопль! Та кореянка вылетает из авто и прыгает на меня обниматься. Японцы до чертиков напуганы: бежать им или присоединиться? Но в итоге это их впечатлило!
Часто наблюдала такую картину: мое такси доезжает до моего подъезда, водитель ставит метку «на месте», а потом разворачивается и уезжает. Трубки не берет, видимо, ждет, пока я отменю. Раза с пятого до меня дошло, как можно проучить их: я просто заказывала вторую машину и ехала по своим делам, а «бедные» водители катались часа три с моим заказом, не имея возможности принять другой.
Спешу на корпоратив, на нервах выбегаю из дома к такси. Сажусь, а водитель таинственно: «Как я рад, что тут работаю!» Я напряглась: «Почему?» Он: «Ко мне впервые так бежала красивая девушка!» Поблагодарила. Спрашивает, куда едем. Отвечаю: к коллегам. Таксист выдает: «Раз коллеги, то поеду побыстрее! А вот если бы парень вас ждал — тогда нет».
Возвращался домой в такси. Сказал водителю, что очень проголодался. Оказалось, что он тоже был голоден, поэтому я решил пригласить его пообедать со мной. Мы катались и ели в машине. Он был так рад этому, что отвез меня домой, не взяв с меня денег.
Заказала такси. Имя в приложении на английском, и водитель решил говорить со мной на нем (я не сразу поняла). Всю дорогу он так старался по-английски рассказать мне про мой родной город, не замечая, что я от шока молчу! В конце просит стать его репетитором: хочет заниматься с «носителем». Пришлось раскрыть карты и даже паспорт показать, что я своя. И всё равно не поверил!
Отмечали мой день рождения до утра. В такси всю дорогу шутили с общительным молодым водителем. При оплате в шутку прошу скидку в честь праздника. Он вдруг возвращает деньги: «С Днем рождения!» Безумно мило! Мы попросили его подождать, сбегали домой и вынесли горячий кусок пиццы и торт. Парень был приятно удивлен, поблагодарил, а мне до сих пор тепло на душе.
Сегодня так лень было чистить машину, что я решила поехать на такси. Таксист в первую же минуту: «Девушка, вы вообще-то не то такси вызвали». Я недоуменно посмотрела на него. А он как ни в чем не бывало продолжил: «У вас вообще-то лицо не для эконома. Бизнес подошел бы больше». Поставила ему 5 звезд.
Вчера после работы вызвала такси. Стою у автобусной остановки, жду свою машину, приезжает классный белый мерседес. Приветствую милого водителя, сажусь к нему на переднее сидение и аккуратно отряхиваю ножки от земли, чтобы не загрязнить ему салон. Он смотрел на меня, как на какой-то бриллиант, а потом еще сказал: «Девушка, вы что делаете? Ноги отряхиваете? Офигеть. Если что, то я не женат».
Я ехал в такси, и вдруг таксист начинает орать: «Ты кто такой?! Что ты делаешь в моей машине?» Он выгнал меня из машины, а потом, видимо, вспомнив, кто я и что делал в его машине, вернулся за мной.
В Риме мы с друзьями поймали такси до отеля. Водителем оказалась симпатичная женщина лет 40. Вскоре стало ясно, что она не знает, куда ехать. Мы остановились, она помахала таксисту из соседнего переулка. Потом высунулась из окна, быстро обсудила с этим водителем местонахождение отеля. После закрыла окно и с сияющим лицом сказала нам: «Это был мой папа!»
Мой водитель подобрал меня примерно в 5 километрах от моего дома. В середине холодной осени он говорит: «Парень, ты мог бы прогуляться или немного потренироваться». Все равно поставил ему 5 звезд.
Садится ко мне в такси бабушка и командует: «За той синей машиной! Не упустите!» Чувствую себя шпионом. Минут десять петляем дворами, я держу дистанцию. Синяя машина паркуется у рынка. Бабуля радостно выдыхает: «Спасибо, милок! А то дед мой уехал, а список покупок и телефон на тумбочке забыл. Вот поэтому и пришлось за ним гнаться».
Иногда даже самая короткая десятиминутная поездка способна поднять настроение и напомнить, как много вокруг классных людей с отличным чувством юмора. Главное — быть открытым к миру и не забывать здороваться, садясь в машину.
А какие забавные, странные или очень милые случаи происходили с вами в такси?