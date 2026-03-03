16 таксистов, которые просто вышли поработать, а покатались с ветерком да лихой историей

Я в этой истории ждала такой концовки : у вас лицо и одежда не подходят к этому классу . Не хватило бы денег. Как же таксист был удивлен когда я вышла из машины и ко мне подбежала моя секретарша со словами : Начальница, у нас проблемы ( или что то в этом роде) . Я на зло поставила таксисту 5 звёзд!))) Уже представила эту картину