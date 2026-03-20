20+ двориков, в которых фантазия и уют победили серый бетон
С приходом теплых деньков, когда снег уже стаял, а зелень еще не пробилась, дворы многоэтажек выглядят скучновато. Но некоторым жильцам не хочется возвращаться домой мимо блеклых серых или желтых стен. Они включают фантазию, засучивают рукава и добавляют красок однотипным дворикам. И нам кажется, такое народное творчество не портит территорию, а только украшает ее. А в качестве бонуса расскажем, что необычные дворики могут порадовать не только жильцов.
«Гуляя по городу, зашел во двор дома, в котором год снимал комнату. Что в этом колодце только не было нарисовано, но уже года два или три на стенах вот такая красота»
«Граффити должны украшать стены, а не уродовать их. Вот такую работу можно увидеть в одном из дворов Екатеринбурга»
«Уличное искусство в университетском дворе»
«Вот такую красоту сделали в моем городе. А был обычный унылый стык двух домов»
Такие жемчужины можно найти в питерских дворах
«Я живу в обыкновенной панельной 9-этажке. Двор всегда был грязный и обшарпанный. Нам захотелось его облагородить и мы устроили субботник»
Милая рыбка на стене в Калининграде
«Немного фантазии, и скучная панелька заиграла новыми красками»
- Круто! Словно Иван-царевич и Василиса Премудрая в многоэтажку переехали!
«Витебский стрит-арт прекрасен!»
«Раньше не обращал внимания, хотя очень часто тут бываю. Смотрится шикарно»
«Когда некуда спешить, можно прогуляться между станциями метро. Недавно, идя от Савеловской к Динамо, встретила на стене дома такую инсталляцию»
«Вчера забирала мамину обувь из ремонта. А тут такая мини-Италия: балкон есть, дырка в стене (читай грот) есть, зеленушка во весь брандмауэр есть»
«Было страшно, но я смогла! Расписала пятиэтажку»
«Симпатичное граффити во дворах»
«Я за несколько дней покрасила детскую площадку во дворе»
«Цветы — это, конечно, хорошо, но как же классно встретить во дворе такую клумбу»
Какую клумбу, в чем ее особая ценность? Пыльная покрытая выхлопами клубника?
«Идешь по улице, и тут внезапно... А, все нормально, я же в Питере»
- Это где такая радость? Схожу, посмотрю! © Solarized / Pikabu
«Я тоже встречала в Питере похожее творчество»
Ой, нет, только не мягкие игрушки, прибитые к деревьям. Лучше просто огороженный газон.
«Ростовский дворик»
«Улица Джона Леннона, Санкт-Петербург»
«Забрела тут во двор, в котором живет такая замечательная Луна. А вечером она еще и светится»
Бонус: в Петербурге бегемоты живут на деревьях
- Приехали в Питер. Счастливые забрели на Литейный, и тут подруга потянула меня в арку со словами: «Знаю, там дворик Ахматовой!» За нами увязался паренек в очках. Налюбовались, собрались уходить, а он вдруг как подбежит: «Девушки, а это вы видели?» И как давай махать рукой в сторону тополей. Оказывается, на этих самых тополях разместились два бегемота. Мы сначала подумали, что это вообще кошаки — уж очень они маленькие. Паренек рассказал, что недавно обнаружил бегемотов, мол, даже не все местные знают о существовании этих арт-объектов. А об авторах этих бегемотов так вообще информации нет.
А вам нравится, когда люди с фантазией подходят к украшению дворов? Или вы считаете, что это дело нужно доверять профессионалам?
Вот такая прелесть была в Минске. К сожалению, пару лет назад лоза не выдержала своего веса(