20+ двориков, в которых фантазия и уют победили серый бетон

С приходом теплых деньков, когда снег уже стаял, а зелень еще не пробилась, дворы многоэтажек выглядят скучновато. Но некоторым жильцам не хочется возвращаться домой мимо блеклых серых или желтых стен. Они включают фантазию, засучивают рукава и добавляют красок однотипным дворикам. И нам кажется, такое народное творчество не портит территорию, а только украшает ее. А в качестве бонуса расскажем, что необычные дворики могут порадовать не только жильцов.

«Гуляя по городу, зашел во двор дома, в котором год снимал комнату. Что в этом колодце только не было нарисовано, но уже года два или три на стенах вот такая красота»

«Граффити должны украшать стены, а не уродовать их. Вот такую работу можно увидеть в одном из дворов Екатеринбурга»

«Уличное искусство в университетском дворе»

«Вот такую красоту сделали в моем городе. А был обычный унылый стык двух домов»

Такие жемчужины можно найти в питерских дворах

«Я живу в обыкновенной панельной 9-этажке. Двор всегда был грязный и обшарпанный. Нам захотелось его облагородить и мы устроили субботник»

Милая рыбка на стене в Калининграде

«Немного фантазии, и скучная панелька заиграла новыми красками»

Круто! Словно Иван-царевич и Василиса Премудрая в многоэтажку переехали!

«Витебский стрит-арт прекрасен!⁠»

«Раньше не обращал внимания, хотя очень часто тут бываю. Смотрится шикарно»

«Когда некуда спешить, можно прогуляться между станциями метро. Недавно, идя от Савеловской к Динамо, встретила на стене дома такую инсталляцию»

«Вчера забирала мамину обувь из ремонта. А тут такая мини-Италия: балкон есть, дырка в стене (читай грот) есть, зеленушка во весь брандмауэр есть»

«Было страшно, но я смогла! Расписала пятиэтажку»

«Симпатичное граффити во дворах»

«Я за несколько дней покрасила детскую площадку во дворе»

«Цветы — это, конечно, хорошо, но как же классно встретить во дворе такую клумбу»

«Идешь по улице, и тут внезапно... А, все нормально, я же в Питере»

Это где такая радость? Схожу, посмотрю!

«Я тоже встречала в Питере похожее творчество»

«Ростовский дворик»

«Улица Джона Леннона, Санкт-Петербург»

«Забрела тут во двор, в котором живет такая замечательная Луна. А вечером она еще и светится»

Бонус: в Петербурге бегемоты живут на деревьях