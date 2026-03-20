17 историй о таких разных бабушках, которые умеют и пирожки печь, и румбу танцевать — 20.03.2026
Бабушки бывают разные: одни пахнут домашним уютом и пирожками с малиной, а другие — дорогим парфюмом, приключениями и тем самым азартом, который не купишь ни за какие деньги. У одних в руках всегда теплые спицы, а у других — билет в театр или даже абонемент в спортзал. В нашей статье — истории о женщинах, которые мастерски сочетают в себе мудрость и озорство, напоминая нам: в любом возрасте можно и плюшки печь, и румбу танцевать.
- Жена — маникюрша. Заехал за ней. Ждем последнюю на сегодня клиентку, бабушку 86 лет. И вдруг она звонит супруге: «Здравствуйте, я тут у вас упала и лежу». Выбегаем с женой — действительно лежит перед ступеньками бабушка. Я такой: «Ох, может, скорую?» И тут бабуля выдает:
— Молодой человек, какая скорая? Поднимаем меня и заносим на маникюр!
До сих пор вспоминаю и смеюсь.
- Ходили с бабушкой по грибы. Через все канавы она как козочка скакала, осталось одну лужу обойти. Уверенно прохожу вперед, вдруг слышу сзади тихий всплеск и заливистый хохот. Оборачиваюсь — ну, точно: ровно посередине лужи вижу довольную бабушку. И прежде, чем я успеваю что-либо предпринять, она кричит: «Фоткай меня, фоткай! Деду покажу — он со стула упадет!» Никогда не перестану восхищаться ее оптимизму. Горжусь ею!
P.S. Во время фотосессии ни одна бабушка не пострадала. Более того, она наотрез отказалась вылезать из лужи, пока ее не «зафоткают».
- В компьютерный магазин заходит старушка и возмущенно говорит продавцу: «Я у вас коврик для мыши купила, а он не работает!» Продавец обалдел, мол, это как? А бабуля ему: «Он уже неделю лежит в сарае — и ни одной мыши не поймал». Продавец стоит, не знает, что сказать. Рядом с прилавком ждет очереди покупатель. Он видит замешательство продавца и решает сам объяснить кое-что бабуле: «Вы не совсем правильно поняли! Это коврик не для ловли мышей, а для того, чтобы они ноги вытирали, прежде чем зайти в помещение!..»
gelan399
- Еду в троллейбусе. Напротив меня сидит пожилая пара: мужчина и женщина лет 60. Женщина что-то смотрит в своем смартфоне. Мужчина рассматривает все вокруг. Неожиданно он принюхивается, глядит на меня и спрашивает: «А чем так вкусно пахнет в сумочке прекрасной незнакомки?» Я отвечаю: «Булочками. Везу своему другу». Мужчина (игриво): «А мы не могли бы стать друзьями?» Женщина, не отрывая взгляд от смартфона: «Нет, ты уже дружишь со мной».
deddi_fyl
«Моя бабушка недавно купила себе телефон. Вчера она пришла в гости. Представляю вам чехол для телефона!»
- Я мирно ждала трамвай на скамеечке, и тут на меня налетел ураган общения в виде женщины пенсионного возраста. Она была одета очень необычно: в фиолетовое пальто, которое оказалось не застегнуто, и под ним виднелось черное мини-платье с золотым поясом. И бабуля начинает рассказывать: «Дети ноют: «Мама, мама, куда ты в таком виде? Мама, тебе 73!» А я им отвечаю: «Да ну вас! Мне 40! И я вам уже лет 30 не советую, как одеваться. Живу как хочу, одеваюсь как хочу, вот и вы живите свою жизнь, а я сама разберусь!» Потом стала рассказывать, как она любит внуков, обожает играть им рок-н-ролл на электрогитаре и учит танцевать твист. Огонь-бабушка! © kshkmolochnikova
kshkmolochnikova
- Иду пешком, впереди меня бабушка с внучкой. Девочка совсем еще маленькая, во 2–3 классе, и они с бабушкой очень похожи внешне. Бабушка тихо говорит ей: «Когда будешь выступать, не волнуйся. Смотри в одну точку или на меня». А внучка отвечает: «Ты же маленькая, я не смогу тебя найти в толпе!» И бабушка ей с улыбкой: «Я буду подпрыгивать и смотреть на тебя». Они рассмеялись, и я улыбнулась вместе с ними. Какое это счастье, когда есть бабушка! Когда есть, кому подпрыгивать ради тебя в толпе.
nsm_777
Когда внучка пошла на свидание с новым ухажером
- Заметки из Петербурга. На кассе музея Достоевского. В главной роли петербургская старушка. Парень покупает памятную кружку и значки.
— Вам упаковать?
— А у вас фирменный пакет?
— Нет, но сейчас сделаю фирменным...
И шлепает печать музея на обычный крафтовый пакет!
whales.story
- В автобусе парень положил ноги на соседнее сиденье. Пожилая женщина сказала:
— Молодой человек, можно я сяду?
Он даже не убрал ноги.
Она спокойно села прямо ему на ботинки. И добавила:
— Спасибо, очень удобно.
Весь автобус аплодировал.
gogang.travel
Когда встретил на улице чью-то супербабушку
- Сегодня в супермаркете наблюдал эпичную сцену. Бабуля лет 70-ти методично выбирала помидоры, а рядом ее внук лет пяти рассказывал ей про динозавров. Она кивала и поддакивала, а потом выдала: «В мое время, внучек, тоже были динозавры, только мы их драконами называли». Пацан аж присел от удивления. Теперь думаю, может, она не так уж и шутила, раз помнит времена, когда курица стоила 20 копеек.
psysmm
Бабушка 70лет не может помнить курицу по 20 копеек, может только по 1руб. 5 копеек.
Ответить
- У меня бабушка в 80 лет с одним видящим глазом и переломом руки (с девчонками в баню ходила и поскользнулась) ездила в Москву к родственникам «развеяться». О визите к ней в гости просила всегда предупреждать заранее, потому что у нее баня, рынок, театр, девочки на посиделки позвали, а еще надо ж приготовить что-нибудь для гостей (минимум пару салатов, горячее и пирог). Надеюсь, я так же буду в старости бегать.
«Когда нам нечего делать, мы с моей любимой бабушкой наряжаемся и устраиваем фотосет. Несмотря на возраст, она не унывает и продолжает радоваться жизни»
- Ехал я как-то давно в автобусе. Народу было битком, ехать надо было довольно далеко, и я радовался, что успел сесть. Вдруг смотрю, ко мне бабульку прижали толпой. Думаю, надо уступить место, а она мне: «Сиди, не вставай, мне выходить скоро. А вообще я в молодости спортом занималась, на коньках бегала». И давай мне рассказывать, за какое время она по реке на коньках пробегала километры. В общем, все рекорды должны быть ее, и, возможно, даже среди мужчин!
- Вчера увидела в очереди бабушку 94 лет. Спросила, зачем она сама в очередях стоит, дочку же можно отправить (дочка с ней была). А бабуля мне: «Я люблю гулять. И плавать еще люблю!» У нее маникюр, педикюр, помада, кольца, шляпка и платье элегантное. И я рядом стояла такая, как не пойми кто и не пойми в чем...
sobolevskayailmira
«Сфоткал свою бабушку на 92-летие. Она родила двух дочерей, работала инженером, шила платья и шубы, ходила в горы, вырастила вишневый сад. Очень крутая!»
- Лежу на кровати, читаю и ем хлебцы. Заходит в комнату прабабушка, зовет меня обедать. Отвечаю, что не голодна. Она выходит в коридор и звонит родителям — мне все слышно: «Иринка, проверила бы ты Аньку. Она у тебя пенопласт жрет!» Как вы думаете, что она сказала, когда я объяснила ей, что это съедобно и дала попробовать?! Заявила, что по вкусу это точно пенопласт!
- В школу мне ехать долго, поэтому в маршрутке обычно веду неравную борьбу со сном. В это раз я села у окна, рядом примостилась какая-то бабушка. Пока ехали, я не заметила, как задремала. Проснулась резко от того, что я облокотилась головой на плечо этой бабули, а она меня еще и по голове поглаживает. Попыталась отодвинуться, а она говорит: «Ты скажи, где тебе выходить, я разбужу». А когда я выходила из маршрутки, она мне еще и пирожки дала с собой: бабуля их внукам везла, но решила со мной чуть-чуть поделиться. Это было самое лучшее утро!
«Приехала к бабуле в гости, а тут такое! Чтобы ушки не мерзли»
- Моей бабушке 75. Почти каждый день она ездит в зал на йогу, танцы и даже зумбу. Решила я ее порадовать и купила хороший спортивный костюм. Бабуля его даже мерить не стала: скучный! Пошли выбирать вместе. Все продавцы вышли поглазеть, когда бабуля выпорхнула из примерочной в ярко-салатовых лосинах и футболке с принтом «Bad Girl». Потом она примерила еще несколько столь же ярких вариантов и остановилась на красном костюме со стразами: «Он подходит к моей помаде». Обожаю эту модницу!
ADME
- Бабушка вернулась из магазина вся такая радостная, с полными пакетами. Вдруг схватилась за голову и говорит: «Потеряла кошелек со всей пенсией — в магазине оставила!» Обошла все отделы, не нашла. Подумали: ну, все. А через несколько дней я внезапно полезла в морозильник за сливочным маслом и обнаружила под ним этот самый кошелек с пенсией! С тех пор морозильную камеру она называет «сокровищница».
svetahontas
Когда бабуля нашла средство, чтобы спину не продуло
- Я вчера сделала небольшую пробную фотосессию для своей 90-летней подруги (вообще язык не поворачивается назвать ее бабушкой). У нее внук женится, и она на свадьбе будет со своим тренером по бальным танцам исполнять небольшую программу: вальс, танго, румбу и еще что-то там... В перерывах между репетициями мы съездили попить кофе. На ее машине, в смысле, она была за рулем, уверенно и привычно. У меня хороший пример перед глазами, я считаю!
panther_travel
А какие милые и забавные истории о бабушках есть у вас? Поделитесь ими в комментариях, чтобы мир стал чуть-чуть светлее и душевнее.
