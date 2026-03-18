18 историй с таким весенним настроением, что хочется уже поскорее купить себе тюльпаны — 18.03.2026

В детстве ранней весной в шубе и резиновых сапогах прошла я к своей однокласснице. Впереди лужа. Мне было интересно узнать, какой глубины эта лужа, зашла в неё, а внизу был лёд. Естественно, я поскользнулась и шлёпнулась в лужу, которая была довольно-таки глубокая. Никто не помог мне подняться, люди проходили мимо, я вылезла из лужи, сапоги полны воды. Пошла домой, хлюпая сапогами (ума не хватило воду из сапог вылить) и поливая улицу водой, струящейся из моей шубы. Теперь никогда не измеряю глубину луж, если они в ледяной "ванне".