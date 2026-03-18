Да, бывают очень умные коты. В прошлом году мы у санатория подобрали бродячего кота, дома отмыли, он из светло-серого превратился в белоснежного красавца! И оказался таким умным! Мою жену, любительницу поспать, сперва по будильнику будил, потом за 5-15 минут до будильника, ещё в выходные не будил. Зиму с нами прожил, а весной раз вышел и пропал.
18 историй с таким весенним настроением, что хочется уже поскорее купить себе тюльпаны — 18.03.2026
Настоящая весна начинается не с таяния снега, а с громких песен мартовских котов, первого стука каблуков по сухому асфальту и едва уловимого аромата мимозы в воздухе. Это то самое время, когда за обычными буднями вдруг проглядывает что-то по-настоящему светлое, а в душе просыпается желание замечать красоту и улыбаться жизни во всех ее проявлениях. В нашей статье — истории о простых чудесах и забавных моментах, которые пропитаны духом весны.
- Переехали в квартиру на первом этаже, и появился у нашей кошки ухажер: дворовый кот Васька. Песни под окном поет, вчера притащил рыбину какую-то. Кошка у нас приличная, не гулена какая-нибудь, но с окна не сходит, глаз с кота не сводит. А сегодня Васька меня удивил: он додумался найти нашу квартиру в подъезде и попроситься в гости! Открываю дверь, чтоб на работу пойти, а этот красавец сидит весь такой приличный — мол, пустите просто посмотреть, а то так есть хочется, что переночевать негде. Хитер, конечно. Но я все равно его не пустила, потому что любовь любовью, а март закончится... В качестве отступного выдала ему пакетик влажного корма. Но чувствую, что он так быстро не отступится.
- Я сегодня закрыла гештальт 15-летней выдержки! Всю сознательную водительскую жизнь мечтала, чтобы меня гаишники прямо на дороге с 8 Марта поздравили. И вот еду я, как обычно, вся в мыле, а они — толпой на дороге. Я думаю: «Ну, все — приехали...» А они мне: «Вставайте сюда, пожалуйста, мы вас с праздником поздравим!» Дарят тюльпаны, открытку, мыло какое-то, фоткают. А там один инспектор — ну, такой, молодой, симпатичный. И надо нам для кадра смотреть друг другу в глаза. Сверлим друг друга, значит, глазами, улыбаемся. Я понимаю, что это уже затягивается, и ляпаю: «Все, хорош смотреть, а то влюблюсь нафиг!» Посмеялись. Очень они мне настроение подняли.
Эх, а у меня тоже 15 лет водительского стажа, и ни разу я на эту акцию не попала!.. Меня вообще ГАИ не трогает, тьфу-тьфу. Один раз только остановили за превышение рано утром в воскресенье, а я им честно говорю: "Ребята,я в кино опаздываю!" И они меня отпустили. Как сейчас помню, ехала "Нелюбовь"смотреть
«У меня очень рыжий папа и очень рыжие брат с сестрой. Я русая, но все равно, каждую весну вот это вот происходит...
Слева я в декабре, справа — после весеннего солнышка»
Очень вам идут веснушки, милая девушка! На второй фотке похожа на Линдси Лохан в ее лучшие времена
- Ранняя весна, снег уже сошел, кругом вода и очень прохладно. Мне едва исполнилось 22 года. Иду такая вся красивая: яркий макияж, длинные рыжие локоны, коротенькие сапожки на шпильке, юбка почти в пол и приталенная короткая кожаная курточка. Мечта поэта, ага. Навстречу два паренька таких колоритных: кепочки, кроссовочки, спортивные костюмчики и кожанки. Между нами на тротуаре встает огромная грязная лужа, и обойти ее можно только по бордюрчику шириной в 10 см. Встаю на бордюрчик и иду, балансируя и пытаясь не свалиться в воду. Но тут шпилька слетает, и я лечу в лужу. В этот момент один из парней практически подхватывает меня на руки, делает по воде несколько шагов со мной на руках и ставит на сухой асфальт. Он почти пропел: «Падаба-бада-бадам, мадам!», ловко перепрыгнул лужу и свалил с другом в закат, я только спасибо успела крикнуть. Было так приятно, что я аж через 15 лет помню это, как будто вчера было.
- Весна пришла. Гуляли вчера с сыном в парке. Ребенку нет еще и года, едет в коляске. Малышарик ну очень любит собак, не пропускает ни одной. И вот проходит мимо коляски очередная собачка: мелкая, с хвостиком и в курточке. Я особо не разбираюсь, но предполагаю, что это был йорк. Сын показывает пальчиком и говорит «ав-ав». На что хозяйка собаки выдает: «Извините. Это никакая не ав-ав. Ее зовут Флоренция!»
Спорить с неговорящим младенцем - это сильно! Малыш такой еще ни мама, ни папа, а тут как выдаст Флоренция!)))
Кот, который увидел весеннее солнце
- Перед тем, как ложиться спать, поставил дверь балкона на микровентиляцию, ибо в квартире очень жарко. Просыпаюсь посреди ночи от непонятных звуков, будто кричит кто-то. Лежу в кровати в холодном поту, боясь пошевелиться. Понимаю, что источник крика находится в моей комнате. Беру себя в руки, начинаю искать... Итог: соседский кот каким-то самым непонятным образом просочился (по другому не скажешь) через щель в балконной двери в квартиру и устраивает шуры-муры с моей кошкой! Весна...
- Поняла тут на днях, что я не леди вообще. Не то что «истинная», а совсем. Всю зиму откладывала себе на новую брендовую сумочку. Присмотрела просто идеальную, нашла где заказать у байера. Уже представляла, как буду ходить козырять ею перед подругами. Но наступила весна, и я купила летнюю резину, новый баллонный ключ, чехлы в машину. Какая-то я не женственная вообще.
- Сегодня трамвай, в котором я ехала, остановился, хотя остановок и светофоров рядом не было. Выглянув в окно, я увидела замечательную картину: трамвай, который ехал навстречу, тоже остановился, и водители этих двух огромных транспортных средств (девушка и парень) обменивались номерами телефонов. Вот она — весна!
Шоу «Интуиция» начинается! Актуально весной. Автомобилисты поймут
Ой, сейчас на машине в такую яму влетела, и ведь знала про неё, но под водой не видно и забыла 😭
- Вышел во двор. Весна. Погода отличная. Только что прошел дождь. Воздух свежий, солнце отражается в лужах... Иду к своей машине. Впереди мама с сыном лет пяти. Он скачет радостно, что-то ей рассказывает. Вдруг спотыкается и падает прямо в лужу. Раздается возглас матери: «Влад, ну что это такое?!» Влад, все еще лежа в луже, поворачивает голову в сторону матери и невозмутимым голосом отвечает: «Это лужа, мама, и я в нее упал».
В детстве ранней весной в шубе и резиновых сапогах прошла я к своей однокласснице. Впереди лужа. Мне было интересно узнать, какой глубины эта лужа, зашла в неё, а внизу был лёд. Естественно, я поскользнулась и шлёпнулась в лужу, которая была довольно-таки глубокая. Никто не помог мне подняться, люди проходили мимо, я вылезла из лужи, сапоги полны воды. Пошла домой, хлюпая сапогами (ума не хватило воду из сапог вылить) и поливая улицу водой, струящейся из моей шубы. Теперь никогда не измеряю глубину луж, если они в ледяной "ванне".
- Наступила весна. Сегодня раздался телефонный звонок:
— Привет, Тимофей! Узнал? — Женский голос в трубке.
— Нет... А должен?
— Это Аня!
— Аня?..
— Ты звал меня на свидание! Давно...
— Ага, вспомнил, как раз 9 лет прошло.
— Приглашение еще в силе?
В такие моменты чувство юмора входит у меня в жесткое противоречие с чувством такта.
— Ну, предположим, да. А ты, наконец-то, оделась?
Короче, идем гулять завтра.
В любом случае, это уже было клево!
Пока к платью туфли подобрала, пока макияж нанесло, - немного опоздала...
Первые лесные подснежники
- Решила я весной начать бегать. Купила розовые кроссовки и с утречка рванула в парк. Бегу вся такая модная, волосы назад, и буквально метров через 100 падаю в снегокашу. Лежу, злюсь, и вдруг рукой нащупываю в снегу что-то твердое. Поднимаю, а это телефон в чехле. Только обтерла его, чтобы рассмотреть, как подлетает парень с глазами по 5 копеек — оказывается, он тоже бегает по утрам, тоже тут поскользнулся, но устоял, а телефон, видимо, выпал. В общем, аппарат я вернула, а парнишка в благодарность пригласил меня в кафе на кофе. Кроссы я так и не отстирала, зато теперь, кажется, у меня наклевывается роман.
- Жили мы на третьем этаже в пятиэтажке и имели зверя в виде восточноевропейской овчарки. Пес был умным не по возрасту, удрать никогда не пытался. Но однажды весной в нем взыграли гормоны, и он сбежал от мужа за очень интересной особой такой же масти, как и он. Всю ночь мы искали нашего песеля по закоулкам, дорогам, домам соседних микрорайонов — как в воду канул. Вернулись домой под утро, легли спать...
Слышу сквозь сон, как кто-то хором зовет мужа по имени и не останавливается... Открываем входную дверь, а там картина маслом: все соседи нашего и верхних этажей стоят вдоль стеночек и скандируют имя мужа, потому что наш счастливый балбес вернулся домой следом за нами, лег поперек площадки и принял позу охраны. Никто не может ни войти, ни выйти. А он просто молча сидит. Нам было очень стыдно, что соседи на работу опоздали, но когда прошел первый шок, мы все дружно посмеялись над ситуацией.
«Весной проходил в парке мимо людей, сидящих на лавочке. Я не фотограф, но сделал снимок. Было довольно холодно, но от этой фотографии так и веет теплом»
Представляете, если эти люди сейчас узнают себя на фото? Даже если их отношения изменились, это был клевый период и клевые воспоминания
- Сейчас растоплю ваше сердечко. По праздникам я работаю у подруги в цветочном магазине. И вот к нам пришел школьник, совсем малыш, со сменкой в пакете. Он выбирал тюльпаны и подумал, что они стоят 180 рублей за букетик из 5 штук, а не за один тюльпан. И вот на кассе за 4 букетика он дает тысячу, а надо ведь 3600. Парень смутился. Мы позвонили моей подруге, хозяйке магазина, и попросили разрешения продать ему все букетики за тысячу. Она дала добро. Малыш засиял. Мы засияли. Директор там на другом конце провода тоже засияла. Желаю вам больше сияния в этой иногда несиятельной жизни!
Да просто даже ребенок понимает, что 180 рублей за тюльпан - это офигеть как много!
- Друг рассказал. Шел он сегодня на работу и смотрит — посреди тротуара громаднейшая лужа, которую народ обходит по краю возле дороги. Спасибо машинам, которые перед лужами не сбавляют скорость... В общем, один из таких «несбавляльщиков» облил грязью моего другана с головы до ног. Стоит он, оценивает обстановку. Решает: идти все-таки на работу или сначала надо вернуться домой и переодеться. Вслед за ним шла девушка в белоснежном пальтишке. Она оценила обстановку и попыталась обойти лужу с другой стороны, где никто не обходит. Сделала пару шагов — и по пояс провалилась! Там под слоем снега была вода. Друг не растерялся и протянул руку помощи со словами: «Теперь мы с вами просто обязаны куда-нибудь сходить выпить кофе». Завтра идут на свидание.
«Эти маленькие кустики сейчас для меня — надежда на то, что лето будет»
- Останавливает меня инспектор ГАИ:
— Почему номер грязный?
— Весна. Грязь. — Философски говорю я.
— Мне весну штрафовать? — Спрашивает инспектор.
— Было бы хорошо. Может, одумается.
— Я квитанции нужного образца дома забыл. Давайте так: я оштрафую вас, а вы потом весне перевыставите счет.
— У меня есть выбор?
— Номера протрите и езжайте.
— Спасибо.
— Ни гвоздя, ни жезла! — Философски сказал инспектор ГАИ.
- Когда я была в первом классе в конце марта случилась весна. Все, что в больших объемах выпало за зиму, растаяло. Жили мы в деревне, путь в школу лежал через проулок, где той весной была огромная глубокая лужа.
Для мелких первоклассников лужа была морем. Был, конечно, обход, но надо было сделать большой крюк и идти рядом с лесом и заброшенной избушкой, но это и долго, а через лужу интересно и весело!
Как нас недолюбливали бабули, по чьим заборам мы карабкались мимо лужи, — не передать! Пару досок оторвали точно, да и старые столбы начинали подозрительно крениться.
Но в одно утро наш мир перевернулся: мы увидели, как наш одноклассник плывет через лужу! Он сидел на коленях на портфеле и греб. Спокойно и величественно он преодолел лужу, встал, отряхнул портфель, вытащил доску, которая служила плотом, и гордо пошел дальше, довольный произведенным эффектом. Много тетрадей, перчаток, рейтуз и сапог пало тогда в попытке повторить это чудо, но то ли доски были не те, то ли мы не владели особой техникой — ничего не вышло.
«Именно этот снимок счастливого скворца, сделанный пару лет назад, ассоциируется у меня с началом весны»
- С ноября по февраль я искренне верила, что повзрослела. Не тратила деньги. Не транжирила. Почти аскетом себя почувствовала. Но стоило воздуху чуть-чуть запахнуть весной — и все! Мне срочно нужны духи, три крема, новое пальто, начать жизнь с чистого листа. Весна — официальный спонсор моего финансового отката...
- Сегодня вечером выдвигаемся на долгожданный Весенний Сплав. Вещи собрал, стою в ванной, бреюсь. Мимо идет моя любимая, останавливается, смотрит и спрашивает подозрительно:
— А ты зачем бреешься?
— А почему бы и нет?
— Ты же говорил, что вы весной всегда только мужской компанией ходите!
Язвительность и подозрительность в голосе зашкаливают. Я отвечаю спокойно:
— Я всегда перед походом бреюсь.
— Зачем?!
— Тебе какую версию — романтическую или практическую?
— Давай романтическую.
— Сплав — это ведь свидание с природой, я давно на ней не был, соскучился.
— А практическая?
— Так ведь погода хорошая, весь день на солнце, если лицо не побрить, то потом, когда бороду сбреешь, под ней белое будет.
— А-а-а, понятно...
Вроде поверила.
Шучу — все так и есть.
Когда хочется, но нельзя
- Недавно вышла на новую работу. Приходит распоряжение: «Все на весенний субботник. Явка обязательна!» Я возмутилась, мол, это мой выходной, а коллеги с улыбочкой: «Выходи, а не то пожалеешь!» Ну, куда деваться? Приезжаю на работу к 9 утра, а там вместо грабель и мусорных мешков стоят накрытые столы, дымится мангал, и шеф в фартуке переворачивает шашлыки. Оказалось, у них в компании такая традиция: весной устраивать пикник прямо на работе — так сказать, для сплочения коллектива после трудной зимы. Новеньким о специфике субботника специально не говорят, чтобы отсеять тех, кто не готов прийти на выручку команде. В итоге мы весь день играли в бадминтон и ели мясо на свежем воздухе. Теперь я субботники очень даже уважаю. Осенью, говорят, еще один будет.
У нас тоже были похожие субботники, только мы сначала 2 часа убирались, а потом часов 5 шашлыки жарили)
