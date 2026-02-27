16 историй от кондитеров, чьи рабочие смены порой напоминают комедию
Создавать торты — это значит иметь дело не только с нежными бисквитами и мягкими кремами, но и с неожиданными запросами клиентов. Некоторые могут попросить испечь торт к завтрашнему обеду и искренне не понимают, почему заказ нужно делать за неделю, а другие и вовсе могут попросить кондитера вместить стихотворение на 20 строк на 12-сантиметровом бенто-тортике.
- Девушка заказала диетический торт. Я полночи колдовала над миндальным бисквитом, муссом из авокадо и декором из ягод. Приезжает заказчица, открывает коробку. Ее лицо вытягивается. Я уже приготовилась к долгим расспросам, а она такая: «Ой, а вы можете сверху полить его нутеллой и посыпать шоколадной крошкой? А то муж сказал, что если в торте нет калорий, то это просто салат, а он салат на десерт не ест.
- Наша соседка — кондитер. Мама заказала у нее торт на день рождения моего отца. Соседка приносит торт, казалось бы, все прекрасно. Мама смотрит на него, а там в окружении невероятных украшений, крупными буквами выведено: «С днем рождения, любимый!» Прошло уже три дня, а она ни с отцом, ни с соседкой не разговаривает. Подумывает о разводе. И вот попробуй ей объяснить, что надпись подразумевалась от ее лица. © Карамель / VK
- Приготовила торт. Заказчица пишет на следующий день, что крем соленый. Я ответила, что он и должен быть солоноватым. Она возмущенно потребовала возврат денег. Говорю: «Везите торт обратно». В трубке повисла пауза, а потом она ответила: «На следующий день гости приезжали, мы все съели». Ну, думаю, классно! Сначала сами соленым тортом давились, потом гостей заставили. © alina_kozmina_coach
- Однажды перепутала размер торта и сделала бенто со сложным рисунком. За 5 часов успела съездить в магазин, сделать бисквит, лимонную начинку, собрать двухкилограммовый торт и сделать сложный рисунок. Как? Не знаю. © anyagulevich
- Я кондитер. Тут одна мадам пишет мне вечером, что ей нужен торт на завтра к обеду. Отвечаю: «К сожалению, дата занята. Желательно делать заказ хотя бы за неделю». Так она начала со мной спорить, утверждать, что там и делать-то нечего. Я попыталась объяснить, что у меня даже нет всех ингредиентов для ее торта, закупка производится заранее. В ночь я не побегу по магазинам и не буду делать торт, так как собираюсь спать. Дама обиженно заявила, что ингредиенты все элементарные, даже у нее в холодильнике есть. Она бы и сама сделала, только печь не умеет. На это я уже не нашлась, что ответить. © labruja / Pikabu
- Беру заказы на дом, пеку торты, капкейки, печенье. Как-то заболела. Решила устроить себе двухнедельный отпуск, заодно и подлечиться. Пожаловалась подруге. Она меня успокоила и посочувствовала, А через три дня позвонила и потребовала в срочном порядке испечь ей торт на корпоратив. Я попыталась увильнуть, мол, болею же. А она расстроено мне: «В смысле? Ну это же ради меня!» Отказала, ибо друзья познаются в беде! © Карамель / VK
- Моя подруга — кондитер. Как-то ей заказали бенто-торт. Это почти пирожное 12 см в диаметре. Попросила сделать надпись. Кондитер думала, что это будет типа «Поздравляю!», ан нет! Заказчица скинула ей поздравительный стих на 20 строк. Была очень недовольна, что ей отказали. Мол, вы же кондитер, разместите как-нибудь. © A.fishka / Pikabu
- Заказали 3 кг торта для семейного чаепития. Отдаю заказ, на весах 3,1 кг. Наутро звонок: «Девушка, вы нас обвесили! Требую вернуть деньги!» Спрашиваю: «Взвешивали торт сразу же после получения?» А он выдает: «Да причем тут это? Мы вчера вшестером сели с семьей, отрезали ровно половину и съели. А сегодня утром я решил проверить вашу честность, положил оставшуюся половину на кухонные весы, а там 1,4 килограмма вместо 1,5! Вы что, думали, я считать не умею?»
Торт в виде кота... Ну такое. Как его резать? Я в детстве никогда не могла откусить голову Деду Морозу из шоколада... Что-то в этом противоестественное
- Клиент заказал торт в виде огромного реалистичного спящего кота — подарок для жены, которая обожает их домашнего питомца. Я три дня вырисовывала каждую шерстинку пищевыми красителями. Получилось настолько натурально, что я сама вздрагивала, заходя на кухню. Приходит заказчик, я торжественно открываю коробку. Мужчина бледнеет, отшатывается и шепчет: «Ого!» Я уже начинаю думать, что не так: уши, хвост? А он говорит: «Бася получился настолько реалистичным, что я подумал, это он и спит в коробке».
- Моя мама кондитер. Она принимает заказы на свадебные торты. Как-то дома мама экспериментировала с новым рецептом: испекла 5-этажный торт. Пока она не видела, я вырезала середину и съела. Потом мама начала выяснять, что за дела. А я ей говорю, мол, что за непорядок, 5 этажей и без лифта! Теперь это стало ее фишкой. К стандартному набору свадебных тортов прибавился шоколадный дом с зефирным лифтом. © Не все поймут / VK
- У меня на Авито появилась женщина, которая каждый месяц пишет по поводу заказа торта или капкейков. Мы обсуждаем, я пишу цену, а она в ответ как под копирку: «Спасибо! Возможно, в следующий раз оформлю заказ». Почему она так делает? И главное, зачем? © thegrebeshkova_
- Как-то выношу торт из подъезда для клиента. Встречаю соседку с другого этажа. Такой у нас с ней разговор состоялся:
— О! Сама печешь? Надо заказать как-нибудь!
— Спасибо, буду рада!
— А ты не работаешь?
— Работаю. Делаю торты.
— Ммм... Ну, это тоже работа.
Это было сказано с полным непониманием того, что это тоже работа. Очень трудоемкая, ответственная и времязатратная. Потом она такая: «Я тоже пеку, но не украшаю». Почему некоторые думают, что печь торты — это не работа? © yulia_mishkevich
- Я кондитер. В основном делаю маленькие бенто-тортики. И вот недавно мои постоянные клиенты заказали себе свой любимый торт «Клубника-пломбир» для гендерной вечеринки. В середине торта я кладу шоколадного мишку. Если розовый, то девочка, если голубой, то мальчик. Только приступила к готовке, как у меня заболел живот. Не хотела подводить клиентов, поэтому уговорила мужа приготовить торт. Хорошо, что украшения и шоколадную надпись я уже успела сделать. И вот муж, который никогда не готовил, по моим инструкциям сделал торт. У него все получилось. А самое классное, что клиенты сказали, что этот торт вкуснее всех моих предыдущих. Я в шоке, муж тоже. А я-то уже пять лет как кондитер. © Палата № 6 / VK
- Раньше пекла торты на заказ. Коллега попросила соорудить ей тортик. Договорились, что ингредиенты она купит сама. Написала ей список продуктов, конкретно указала, где что купить. Она прошлась по магазинам и выдала: «Не нужно, сильно дорого выходит». И это я ей еще сказала, что яйца и муку не нужно покупать, у меня их много. © beautiful_girl_kris
Муж никогда не готовил, но я ему продиктовала и торт получился класс. Как?? Я мужу диктую как разогреть готовое, и то бывают вопросы 🤷
- Пишет клиентка: «Ваш муссовый торт — подошва! Верх вкусный, но нижняя часть не жуется, еле распилили! За что я плачу?!» Я в холодном поту: мусс — это же облако! Прошу фото кусочка. Смотрю: на тарелке аккуратный треугольник торта, а под ним серебристая картонная подложка, на которой торт стоял в коробке. Они реально разрезали торт вместе с плотным техническим картоном, разложили гостям и усердно пытались его прожевать, думая, что это такой авторский хрустящий слой.
- Заказали у меня торт «Молочная девочка». Пишет вчера заказчица: «Торт сухой, крем кислый, гости плевались. Праздник испорчен. Требую вернуть деньги, иначе напишу отзывы везде». У меня руки трясутся, прошу прислать фото разреза. И тут она скидывает фото пустой подложки. Чистый картон, на котором сиротливо лежит одна раздавленная ягода голубики и крошка бисквита размером с муравья. Я смотрю на экран и не понимаю. Спрашиваю, мол, вы это съели? Она выдает: «Ну да, не выбрасывать же, мы заплатили! Но мы ели и мучились!» Я представила эту картину: сидят гости, морщатся, плюются, но доедают последний кусок, вылизывая тарелки. © katrin_mandarinn
Работа кондитера — это огромный труд, который требует не только мастерского владения венчиком и духовкой, но и поистине ангельского терпения. Ведь без умения искренне улыбнуться странным просьбам и найти выход из любой нелепой ситуации в этой сладкой профессии будет туго.
А вы когда-нибудь заказывали десерты у домашних мастеров или, может быть, сами пекли торты на заказ? Случались ли у вас забавные недопонимания в процессе обсуждения декора или начинки? Делитесь своими историями в комментариях.
Комментарии
Абсолютно фиолетово на торты. Ручной работы, из кулинарии или из супермаркета - все равно.
Нечто подобное. Попросила сноху разрезать торт. Она не может последний слой разрезать. Сын взялся. Потом до меня дошло. Жестяной слой внизу. Его и не видно было
реально сочувствую кондитерам, сладкое не очень люблю, но такого количества неадекватов я практически нигде не встречаю.