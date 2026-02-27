16 историй от кондитеров, чьи рабочие смены порой напоминают комедию

Работа кондитера — это огромный труд, который требует не только мастерского владения венчиком и духовкой, но и поистине ангельского терпения. Ведь без умения искренне улыбнуться странным просьбам и найти выход из любой нелепой ситуации в этой сладкой профессии будет туго.

А вы когда-нибудь заказывали десерты у домашних мастеров или, может быть, сами пекли торты на заказ? Случались ли у вас забавные недопонимания в процессе обсуждения декора или начинки? Делитесь своими историями в комментариях.