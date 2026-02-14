Я не понимаю, почему отец-одиночка каждый день практикуется в заплетании косичек, но у него ничего не получается до волшебного мастер-класса. Я так-то тоже с этим умением не родилась, сначала криво было, потом ровнее. Это же не природная склонность
18 историй о мужских поступках, которые согревают сердце лучше любого пледа
В современном мире, где вроде бы никто никому ничего не должен, от мужчин все равно зачастую ждут многого. И как же приятно видеть, когда парни действительно не проходят мимо чужих проблем, протягивая руку помощи или беря на себя часть ответственности, когда их об этом даже не просили. Такие мужчины становятся опорой для близких людей и случайных прохожих, делом доказывая, что мужская сила — это прежде всего доброта и надежность.
- Однажды, когда ребенок был совсем мелким, довелось мне ехать к бабушке на метро с пересадкой в час пик. До пересадки мы как-то доехали, а дальше меня с коляской понесло потоком. И тут я понимаю, что впереди ступеньки, и идей у меня нет. И вдруг мужчина слева вынимает мелкого из коляски и вручает мне, мужчина справа складывает коляску, и мы со скоростью потока преодолеваем два пролета. Дальше мужчины раскладывают коляску, вручают мне ребенка и удаляются, не сказав ни слова. Больше я в метро с мелким в час пик не ездила... © Буква Эф / ADME
- Девочки, вера в мужчин еще живет! Мне надо было отпилить ножки у стола, и я на сайте знакомств написала: «Есть у кого-то электролобзик?» В итоге мужчина приехал и сам все сделал. Не лез, ни на чем не настаивал. Просто приехал, помог и уехал. Не обиделся и не стал возмущаться: «А ты мне что?» Просто помог. Аж жить хочется после такого. © etalon_poryadochnosti
- Маме 70 лет. В прошлом году шла она по улице, тут внезапно дождь начался, и огромная лужа разлилась на всю дорогу. Мама стоит, не знает, что делать: срочно надо идти, уже опаздывает, а пройти невозможно. Рядом еще молодая женщина с дочкой стоят. Тут подходит мужчина. Сначала он перенес женщину с ребенком, потом вернулся и маму тоже перенес. © Ваша Доброжелательница / Dzen
«Муж сделал мне сюрприз, приготовив вкусный ужин»
- Я — отец-одиночка. Дочке уже 9 лет, у нее длинные волосы, и она всегда просит заплести ей косички. Но я не умею это делать. Каждое утро у меня прямо битва с ее волосами: я пытаюсь заплести косички, но они сопротивляются. Дочка хоть и подбадривает меня, но я вижу, как она расстраивается. И однажды я от нее услышал, что другие девочки сделали ей замечание, мол, волосы у нее растрепанные. Увидел в интернете, что проходит мастер-класс причесок для девочек и решил записаться. Пришел к девушке-преподавателю и объяснил ситуацию. Она меня выслушала и научила, как плести косички, ну, и еще парочку детских причесок показала. Когда на следующее утро я заплел дочке две косички — ровненькие, нигде ничего не торчит — моя малышка была очень рада. Поцеловала меня в щеку и побежала на автобус. Я первый раз в жизни заплакал от счастья. © alex_khval
- Заметила, что из дома стали пропадать мои вещи. Сначала исчез любимый плед, потом — всякая косметика и масочки. Муж только плечами пожимал и отводил глаза. Решила, что какую-то мадам водит... И тут застаю я его на балконе, а он там оборудовал мне «гнездо»: утеплил пол, поставил удобное кресло, повесил гирлянды и мои вещи уютно разложил. Теперь могу побыть в тишине и наконец-то почитать любимые книги.
«Мы вместе 13 лет, а он все еще просит меня стать его валентинкой»
- В 1989 году я стояла на остановке с сыном наперевес. Малышу было 3 месяца, ехали в поликлинику. Мы были молоды тогда, машины у нас не было, муж на работе, а коляску одной запихивать в автобус тоже не хотелось. И вот стою, автобуса нет, ветер поднялся с пылью, и вот-вот дождь начнется... И вдруг останавливается рядом со мной бежевая «Волга», из-за руля выходит пожилой мужчина в бежевом костюме. Такой высокий, седой, импозантный. Подходит к нам и предлагает довезти, а уже и дождь срывается. Отвез в поликлинику, помог выйти и уехал. Через час где-то выхожу, а он стоит, нас ждет, говорит: «Я уехал, а тут дождь зарядил — ну, я и вернулся. Промокнет ведь малец!» © Луна Норд / Dzen
- Пару лет назад я была в продуктовом магазине, и вдруг случились какие-то проблемы с терминалами — в общем, карты не работали. Поэтому, когда я попыталась расплатиться, ничего не получилось. Тогда мужчина, который стоял за мной, такой здоровяк внушительной комплекции, мягко отодвинул меня в сторону и, не сказав ни слова, расплатился за мои покупки. Я поблагодарила его, но он никак не отреагировал, а потом оплатил покупки женщине, которая стояла за ним. © Helix1337 / Reddit
- Пошла чистить машину от снега. Видимо, стоящему рядом незнакомому молодому человеку было сильно заметно, что делаю я это в первый раз. Он аккуратно подошел и начал беседу со слов: «Простите, можно я дам непрошенный совет, как чистить машину?» А затем, понаблюдав еще немного, попросту попросил щетку и сказал, что ему холодно стоять на месте без дела. Вот он — настоящий мужчина, который интеллигентно и совершенно по-доброму помог мне не только словом, но и делом. © p.leonova
«Я на 3-й неделе беременности, и муж расписал стену в детской комнате. Вообще-то он не художник по профессии, а химик, но получилось здорово»
3 неделя, а комната так оборудована, будто родит через недельку. Надеюсь опечатка автора, т.к. в оригинале 34 неделя.
- Сегодня я задела чужую машину. Оставила номер. Руки дрожали, в голове опять мысли о расходах, а с деньгами не густо. Перезванивает мужчина. Я ему объясняю, где именно я поцарапала его авто, а он мне: «Да это ерунда. С вами все в порядке? Машина ваша цела?» И добавляет потом: «Будьте осторожны. Пусть у вас все будет хорошо». И все. Ни упреков, ни давления. Просто спокойный настоящий мужчина. Спасибо, что такие существуют. Мир держится именно на них. © iamain_222kad
- Стою возле своего подъезда с тяжелыми пакетами, звоню в домофон, потому что забыла дома ключи. Сын был дома, но долго не открывал. Подходил парень лет одиннадцати и говорит: «Давайте я вам открою». Открыл. А потом говорит: «Давайте я вам помогу пакеты дотащить. Какой этаж?» И, пока поднимались, он сказал: «А я все равно просто так гуляю, смотрю, вы стоите с пакетами, а вы же девушка. Мы, мужчины, должны девушкам помогать». Спасибо тебе и твоим родителям, Руслан! Ты действительно настоящий мужчина. © _kassiya_
- Когда мой муж выходил с маленьким сыном (4 года) гулять, вся детвора двора просто гроздьями на нем висела. Он с ними бегал, и раскручивал, и на карусели катал, а наш детеныш предпочитал тихие игры в песочнице с формочками. Однажды нам в дверь позвонили, открываю, а там маленький мальчик стоит и спрашивает:
— А Влад выйдет?
Влад — имя моего мужа... © Тайные истории / VK
«Мой парень, с которым у нас отношения на расстоянии, прислал мне цветы просто так, без особого повода, просто потому что он меня любит»
- Ждала последнюю маршрутку вместе с толпой народа. Время 23:00, всем нужно за город, а она просто не приезжает. И один мужчина берет на себя ответственность предложить заказать такси мне и еще трем женщинам. На попытку предложить деньги строго сказал: «Нет. Может, однажды кто-то из нас в такой же ситуации не пройдет мимо чужой беды». Все благополучно доехали по домам, а тепло внутри осталось до сих пор. © ul.kast
- Работала после 11 класса летом в кафешке в торговом центре. Там преимущественно были спортзалы и теннисные площадки, и в сезон турниров мы иногда не успевали даже поесть. И вот поток людей прошел, я стою уставшая, облокотившись на кассу, и заходит молодой человек, делает заказ, под конец берет десерт и оставляет его мне со словами: «Вы такая грустная стояли... Поешьте, вдруг станет лучше?» Я его поблагодарила, конечно, хоть и неудобно было в тот момент. © troglx
«Наша кошка любит гулять, и сын выносит ее на прогулку в специальной сумке. Его забота о кошке греет мне душу»
- В 15 лет я решила стать парикмахером и потренироваться на себе. Отрезала челку так, что взглянуть не могу. Заявляю семейству: «В школу ни за что не пойду!» Папа, который собирался на важное совещание, зашел в ванную, посмотрел на мои волосы, молча взял ножницы и «чикнул» себе огромный клок волос прямо на макушке, сделав нелепую проплешину. Подмигнул мне и сказал: «Красота — страшная сила». Никогда не забуду эту поддержку.
- Я сидел на обочине дороги в ожидании эвакуатора, так как мой рабочий фургон сломался на холме. Подъехал мужчина, подошел ко мне и протянул кофе и два бутерброда со словами: «Ты выглядишь замерзшим, приятель». Я был поражен и очень рад тому, что какой-то совершенно незнакомый мне человек нашел время и силы помочь. Это воспоминание останется со мной навсегда. © Treecreeperme / Reddit
«За почти 12 лет брака я никогда не видела, чтобы мой муж пек. Но вчера он порадовал меня вот этим лимонным бисквитом»
- Приехала от родителей, а тут муж повесил замок на кухонный шкаф. Я обалдела: мы, конечно, копим на ипотеку, но чтоб настолько?! Я полдня молчала, а потом не сдержалась, все ему высказала, замок вскрыла. Открываю шкаф и аж оседаю на пол: там на полках лежит просто куча моих любимых вкусняшек и даже конфеты из Бельгии! Оказалось, что он на время моего отсутствия забил шкаф вкусностями, а чтоб самому не наброситься на эту гору, закрыл на замок, о чем благополучно забыл.
- Двоюродная сестра лет 30 назад жила в общаге, познакомилась с парнем. На второе свидание ее кавалер приехал к общаге на отцовской машине и привез в подарок мешок картошки и мешок прочих овощей (капуста, лук, морковка), безоговорочно покорив мою сестренку на всю жизнь. Они три десятилетия вместе. © user9012615 / Pikabu
«Сегодня вечером мой любимый муж, с которым мы вместе уже 24 года, помог мне сделать маникюр»
- Прихожу после работы домой, а дома чистота, порядок. Еда приготовлена: и плов, и блины. Муж закупился продуктами, ребенка помыл, покормил, погулял с дочкой и сам ушел на ночное дежурство. К слову, он всегда такой! Всегда! Спрашиваю у него: «Почему такой довольный?», а он в ответ: «Потому что я все успел, и теперь ты можешь делать, что хочешь». Только сегодня до меня дошло, что таких, как мой муж, единицы. Идеальный мужчина! © sakhalena_kazykina
А если вы любите добрые и забавные истории, то вот вам статья про бабушек и дедушек, которые легко могут провести мастер-класс по иронии.
