18 историй о переездах, в которых к коробкам и тюкам прилагался комедийный финал

Переезд — это, конечно, хаотичные горы коробок и внезапное осознание того, что вещей в три раза больше, чем казалось. Но, когда привычная жизнь упакована в картон и километры скотча, случаются самые искренние и забавные нелепицы. Ведь в конечном счете не столь важно, сколько кружек разбилось по пути в новый дом. Зато у нас есть истории, которые не выкинуть при самой большой генеральной уборке.

Переезд — это только полбеды. Настоящее веселье начинается, когда вы знакомитесь с соседями: