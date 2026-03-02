У нас соседка такая же, нелюдимая. Ну ладно бы просто нелюдимая. Огородила забором вход в дом так, что до двери и звонка, что на двери, не добраться. Свою машину ставит на парковку возле гаража. А ее гости и ремонтники бросают свои машины на парковочных местах соседей, а то и вообще поперек проезда. Номеров не оставляют.
У любой нелюдимости есть предел, который дальше перерастает просто в хамство...
18 историй о переездах, в которых к коробкам и тюкам прилагался комедийный финал
Переезд — это всегда дело достаточно хлопотное, даже говорят, что два переезда равны одному пожару. Но любой, кто хоть раз паковал жизнь в картонные коробки, знает: это скорее эпизод ситкома. В планах у нас — четкие и выверенные действия, в реальности же третий день подряд мы ищем чистые носки в недрах тюков с названиями и без. Я собрала истории людей, чей переезд пошел не по плану, но зато оставил воспоминания, которые не выкинешь даже при самой генеральной уборке.
- Переезд. Ожидания: одним днем соберусь и разберусь, выкину кучу всего, вообще легкотня будет. Реальность: третий день живу в одной рваной кофте, коробки не заканчиваются, не помню в какой из них хотя бы чистые трусы. © Khlystova_AP / Х
- Переехал на новый район. Утром иду на работу, и тут из-за поворота на меня выходит миниатюрная девушка с кабаном приличных размеров на поводке. Я аж портфель уронил в лужу от неожиданности. Она на меня смотрит так с прищуром, и спрашивает, не я ли это заехал в первый подъезд на днях. У нас завязался небольшой разговор, в котором она рассказала про источник моего удивления. Кабанчик Кирюша — это мини-пиг, которого они купили году в 2022. Но потом он как-то начал слишком резко расти, и его рост не останавливался, что несвойственно для мини-пигов. Они так привыкли к Кирюше, что решили его оставить. Все соседи уже давным-давно привыкли. Ну а я настроился на то, что буду слушать хрюканье из соседней квартиры каждый день, потому что первые дни я думал, что мне то ли мерещится, то ли кто-то все время программы про свиней смотрит. Хорошо, что хоть не очень громко, и не приносит неудобств. © Не все поймут / VK
- Часто переезжаю с места на место, меняю квартиры раз в несколько месяцев, потому что не могу найти то, что мне идеально подходит. А еще дело в том, что я занимаюсь тяжелой музыкой, стараюсь репетировать только на студии, но дома могу позволить слушать то, что мне нравится. Никогда мне не попадались соседи, которые не жаловались бы, не вызывали бы полицию или не стучали бы шваброй в стены. Как раз они и стали одной из причин моих вечных переездов. Но два месяца назад я, кажется, нашел свой дом. В один из вечером тихонько играл на гитаре, раздался звонок в дверь, подумал, что и тут пришли жаловаться, но нет. У порога на меня смотрел крутой чувак, который с улыбкой на лице сказал, что я офигенно играю. Теперь мы дружим, вместе делаем музыку, а я наконец-то чувствую себя дома. © Палата № 6 / VK
У нас соседка такая же, нелюдимая. Ну ладно бы просто нелюдимая. Огородила забором вход в дом так, что до двери и звонка, что на двери, не добраться. Свою машину ставит на парковку возле гаража. А ее гости и ремонтники бросают свои машины на парковочных местах соседей, а то и вообще поперек проезда. Номеров не оставляют.
- У нашей семьи дом «закрытая территория». Мы общаемся с другими людьми, но домой редко кого приглашаем. Стараемся встречаться с людьми на нейтральной территории. Переехали в соседний город, частный сектор, и от нас в шоке все соседи: ворота всегда закрыты, домой никого не приглашаем, если соседка пришла — выйдем за калитку поговорить. Так соседи нашли выход: если нас посещают мастера, они их отлавливают и опрашивают, что в доме есть. Дом самый обычный, чисто, убрано. Просто не любим мы людей. © Подслушано / Ideer
- Переехали с женой и ребенком в новую квартиру (снимаем). На второй день понял, что вентиляцию нужно чистить. Начинаю чистить в ванной комнате — нахожу пакетик, в нем четыре тысячи рублей. Понятно, что заначка. Нам как раз оказалась кстати. В этот же день чищу вентиляцию на кухне — пакетик! Ну, думаю, красота! Фиг там, заначка оказалась со старыми деньгами, 28 рублей. Ждем еще сюрпризов от этой квартиры. © Подслушано / Ideer
- Перевозили вещи в новую квартиру с мужем. Видим, что рядом с домом какая-то куча людей. Думали, что соседская сходка. А оказалось, что у нашего дома Адам Сендлер тусуется и киношку снимает. © 21way
- В моем раннем детстве у нас был кот, но из-за нашего переезда в другой город родители его отдали бабушке в деревню. В новой квартире родители почему-то не заводили кота, как бы я ни просила. Оставив все попытки уговоров, я, когда смотрела телевизор и начиналась реклама кошачьего корма, где постоянно показывают милых котят, садилась рядом с телевизором и плакала. Ну, в общем, своего я добилась. © Подслушано / Ideer
- Я живу в Питере. Недавно переехала в новый дом. Как же я удивилась, когда увидела на первом этаже полку с книгами, на которой было написано: «Буккроссинг». Позже выяснилось, что все в подъезде очень любят читать, соседи всегда, когда встречаются, обсуждают какие-то книги, потому что здесь все заядлые книгоманы, а на лавочке у подъезда бабушки обсуждают книги, а не людей. Кажется, я попала в рай! © Не все поймут / VK
- Я до последнего тянула с переездом к парню. Мысль о совместном быте меня неимоверно пугала, однако тянуть дальше было не имело смысла, потому все-таки этот момент Х настал. Мой парень видел, что я немного напряжена и веду себя странно, но относился с пониманием и давал мне спокойно привыкнуть. Ему все это далось как-то легче. Где-то на 5 неделю нашей совместной жизни я начала замечать, что он всегда подкупит мои любимые йогурты, если видит, что они закончились. Предложит бутерброды, если видит, что заработалась и давно не ела. Наливает чай мне первой. Ведет себя утром тихо по выходным, ибо знает, что я жуткая сова. И многое, многое, многое другое. Его забота будто вышла на другой уровень и это просто ошеломило меня. К тому же, у нас не было никаких проблем с распределением домашних обязанностей. Мои страхи оказались пустыми и это просто прекрасно. © Карамель / VK
- Переезжали семьей с одной съемной квартиры в другую, только в новый город, за 600 км от прошлого города. И я так нервничала, что забыла любимую игрушку дочери на прошлой квартире — вязаного еще моей бабушкой зайчика. Когда мы обувались выходить, то дочь посадила зайчика на стульчик в коридоре. Там его и оставили. Заметила пропажу, подъезжая к новому дому. Скорее всего из-за того, что ехали ночью — дочь спала и не искала зайца. И когда я сказала об этом мужу, он сразу выгрузил все вещи в квартиру, а сам сказал, что поедет обратно. Я предложила попросить хозяев квартиры выслать зайчика почтой, но муж был против. Говорил, вдруг они не смогут сделать это быстро. И как наша доча будет несколько дней без любимой игрушки? И уехал. А через 12 часов уставший, но счастливый, вернулся домой. И привез зайчика! Очень люблю своего мужчину за ласковое сердце, и такую сильную любовь ко мне и к дочери. © Палата № 6 / VK
- Когда была совсем малявкой, родители затеяли переезд и, конечно же, ремонт в новой большой квартире. Купили обои (каждый отдельно и на свой вкус) и стали терзать меня вопросами, мол, какие лучше, красивее и т. п. Не хотела обидеть ни маму, ни папу, отчего под напором обоих просто заплакала. В эту ночь все споры решил мой сбежавший из клетки хомяк, который провел себе туннель через все лежавшие под кроватью родителей обои. Прямо посередине. © Подслушано / Ideer
- Когда я переезжала в Германии на новую квартиру, я купила диван. И его нужно было донести до машины. Мы тащили его с сестрой еле-еле. Проходившая мимо девушка немка подошла, взялась и стала тащить с нами. Вот это я понимаю — женская солидарность! Было так приятно! © oksana_savytska_ya
- Мы с парнем переехали в съемную квартиру. В выходные решили поваляться дома. Сидим, смотрим фильм, кушаем пиццу. И тут из-за холодильника появляется хомяк. Бежит к нам, хватает крошки и убегает. Мы минуты 2 еще с открытыми ртами сидели, пока не поняли, что его прошлые жильцы потеряли. Так у нас появился Вениамин, и новая квартира стала уютнее. © Палата № 6 / VK
- Мне повезло в своем бардаке при переезде столько добра найти, что аж радостно стало. Куча зарядок, деньги, чехлы на телефоны, даже трусы новые! Но самое главное — ключ от первой машины. И все, кроме денег, выбросил муж. Вопил, что хлам переедет только на помойку. Неприятный мужчина, честное слово, мне может чехол на старый телефон нравился, да и зарядки не совсем сломанные были. Но ключ от машины на память можно было б оставить мне!
- Переехала, первую неделю жила на коробках. Вечером заказала пиццу, но в приложении по привычке ткнула на старый адрес. Опомнилась через час, когда курьер отчитался о доставке. Звоню новым жильцам, извиняюсь, говорю: «Пиццу съешьте, это вам бонус!». А девушка на том конце такая простая: «Спасибо, пицца вкусная! А мы как раз нашли за тумбой колечко. Ваше ведь? Приезжайте забирать, мы еще роллы заказали, отметим находку!» Так моя забывчивость вернула мне любимое украшение, о котором я бы и не вспомнила в ближайшее время.
- Пару лет назад мы всей фирмой переехали в новый офис. Он был значительно больше предыдущего, но ремонт там был никудышный, первое время приходилось самим все исправлять, заканчивать и обустраивать. На финальном этапе оставалась лишь парочка косметических нюансов. И вот начальник попросил свою секретаршу повесить небольшое зеркало в мужской уборной. Она все сделала, он поблагодарил ее, пошел посмотреть. Возвращается со словами: «Мужчины, не забывайте о том, что ваша застегнутая ширинка намного важнее, чем ваше причесанное лицо!». Короче, начальник у нас под два метра ростом, а секретарша всего метр пятьдесят, поэтому зеркало она повесила так, что почти все мужчины видели лишь то, что ниже пояса. © Не все поймут / VK
- Переехал недавно со своей девушкой в съемную квартиру, стали обживать, быт налаживать на новом месте. Подарили нам красивую подкову, на удачу, решил повесить ее над дверью. Примерил место под отверстие, взял перфоратор и начал долбить: взрыв, искры, темнота. Попал в проводку и оставил пол-квартиры без электричества. Ну, думаю, класс: с первого раза — и в десяточку, я ж теперь удачливый, у меня даже подкова есть. © Истории из жизни / VK
- Я только недавно переехала в новый ЖК. Не успела познакомиться нормально с соседями, но консьержка сказала, что все живут дружно. Всегда вместе скидываются, решают ремонтные вопросы, ходят друг к другу в гости. Для меня это параллельная реальность после хрущевки, где жили одни неприветливые пенсионеры. Спустя неделю после переезда я нашла у своих дверей коробку. А там фрукты, цветы, конфеты и открытка: «Добро пожаловать». Это соседи скинулись, чтобы меня порадовать. Добавилась в соседский чат и забросала их смайликами благодарности. © Не все поймут / VK
Переезд — это, конечно, хаотичные горы коробок и внезапное осознание того, что вещей в три раза больше, чем казалось. Но, когда привычная жизнь упакована в картон и километры скотча, случаются самые искренние и забавные нелепицы. Ведь в конечном счете не столь важно, сколько кружек разбилось по пути в новый дом. Зато у нас есть истории, которые не выкинуть при самой большой генеральной уборке. А какой случай при переезде вы до сих пор вспоминаете с улыбкой? Поделитесь своими историями в комментариях!
Переезд — это только полбеды. Настоящее веселье начинается, когда вы знакомитесь с соседями: