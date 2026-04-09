15 трогательных историй о первой любви, после прочтения которых на душе будто ландыши расцветают
Первая любовь — это время, когда море по колено, а в сердце живут самые живые мечты. Ради мимолетного взгляда мы были готовы на невероятные подвиги: от публичных признаний до освоения редких ремесел. Мы собрали 15 душевных историй о человеческих чувствах и простых вещах, которые заставляли нас верить в чудеса. После этих теплых воспоминаний понимаешь: для искренней любви действительно не существует преград".
- В 4 классе влюбилась в одиннадцатиклассника! Но мы учились в разные смены: когда я проходила в школу, он уже пятками сверкал домой. И знаете что я придумала? Купила книгу по бисероплетению, наплела шикарные ожерелья и пошла к директору. Я бросила свои изделия ему на стол и выдвинула условие. Я попросила разрешить мне вести уроки плетения у первоклашек! Таким образом я легально приходила в школу на три часа раньше и могла ловить взгляды своего краша на каждой переменке. Вот на что способна первая любовь!
- В 9-м классе я по уши влюбилась в самого популярного одиннадцатиклассника. Он был настоящей школьной звездой, и я понятия не имела, как к нему подступиться. В итоге созрел гениальный план! Я специально изрисовала последнюю страницу тетрадки его именем и сердечками, а на физкультуре как бы невзначай оставила ее открытой в раздевалке. Сарафанное радио сработало мгновенно: уже через пару дней об этом шепталась вся его компания, а мне оставалось только краснеть при встрече. Чтобы окончательно закрепить успех, я решилась на «тяжелую артиллерию»: звонила ему и, умирая от смущения, напевала в трубку романтичные песни, а потом быстро сбрасывала. Даже маршрут из школы домой прокладывала так, чтобы «совершенно случайно» пересечься с ним на прогулке. Кульминацией стала огромная валентинка, которую я передала ему через сестренку. Это была целая спецоперация с переглядываниями и передачей записок через друзей — сейчас вспоминаю и улыбаюсь, сколько же энергии было в той первой школьной любви!
Смелая девчонка. Я до жути боялась, что про мои чувства узнают и будут шептаться. Помню, как в молодежной газетке читала статью - как НЕЗАМЕТНО закадрить парня))) ахах, незаметно)))
- В 5‑м классе влюбился в Тамару из параллельного. Отменили урок — исписал асфальт признаниями, стою с розой, жду ее. Звонок — толпа вываливает, все гогочут. Стою в непонятках. И тут она с хитрой улыбкой подходит, наклоняется ко мне и вдруг шепчет на ухо: «Я не Томара, а Тамара. Придется исправлять, грамотей!» Оказалось, от волнения я допустил досадную ошибку. Но в тот вечер мы вместе оттирали асфальт, и это свидание стало началом нашей истории. Вчера на десятилетие свадьбы она подарила мне открытку, подписанную точно так же — через «О».
- Первая любовь, детский сад. Мне четыре года, ему тоже. Ходили за ручку, в любви клялись. Но злая судьба-воспитательница прислала разлучницу и поставила в ряду прямо между нами: белые длинные косы, голубые глаза. И все — прощай, Тимурка. Но я так просто не сдалась! В тихий час, когда соперница вышла из спальни, я устроила ей такой «разбор полетов». Как вы понимаете, это был мой дебют.
У меня первая любовь случилась в двухлетнем возрасте,есть даже фото,где мы стоим,держась за ручки и влюбленно глядя друг на друга!Альбина Кацанова,ты гдеее???
- Парень, который мне нравился, учился в параллельном классе — новенький. А мой одноклассник сказал: «Фи, он в твою сторону даже не посмотрит». Ну и я начала с этим парнем здороваться. Он не понимал, почему какая-то странная девчонка ему «привет» каждый раз говорит. Через месяц я перестала. Прошла неделя, и тут он взял меня за руку и спросил: «Ты почему меня игноришь?» Три года встречались. Придумала себе, блин, приключение!
- А я однажды была влюблена в мальчика с нашего двора, который был младше меня на 3 года: он в 5 классе, я в 8. Платоническая любовь... И вот как-то раз я гуляю во дворе. Зима, холодно, он не выходит — мы просто дружили, и он не знал, что я влюблена. Тогда я взяла из дома гвоздику, пошла во двор и так, чтобы никто не увидел, аккуратно положила этот цветок на лобовое стекло под дворники машины его отца. Потом пошла домой и долго смотрела из окна на этот цветок, надеясь, что мальчик удивится.
Наверное, мальчик не удивился, а удивился его отец. Благо, цветочков не два было.))
- Ах, первая любовь... Мне 15, первые серьезные отношения. Мы гуляли теплым летним днем по городу, как вдруг внезапно зарядил ливень. Забежали на остановку переждать дождь, но он не прекращался, вода стала прибывать, и в какой-то момент она протекла в мои кроссовки через дырку в подошве. Молодой человек, заметив это, поставил меня на свои белоснежные кроссовки и обнял крепко-крепко, а потом, когда дождь стих, отнес меня на плечах домой. Уже двадцать лет прошло, с тем парнем давно расстались и потеряли контакт, но до сих пор ничего более романтичного и трогательного для меня не делали.
- С нами в университет поступил парень из деревни. Он влюбился в нашу семнадцатилетнюю однокурсницу — красотку из не самой бедной семьи. Она на него даже не смотрела и в шутку сказала, что будет с ним, только если он сможет обеспечивать ее прихоти. Тогда он бросил учебу и пошел скупать и продавать золото на рынок — это было лет так 30 назад. Сейчас он один из самых богатых людей в нашем городе. Он добился своего, и она в итоге вышла за него замуж! Конечно, сейчас такие методы кажутся дикими, но его упорство тогда поразило всех.
- Первая любовь, третий класс. За ручки не держались, но нравились друг другу, а классная руководительница даже посадила нас за одну парту. В один ненастный вторник на уроке математики я достал из кармана подаренный родителями калькулятор и прошептал возлюбленной: «Давай я все решу, и мы получим пятерки?» Тут она встает и говорит: «Марина Викторовна, у него калькулятор!» Так погибла любовь.
- Девочки, да что вы знаете о настойчивости! Один парень так сильно хотел меня впечатлить, что устроил целый грандиозный план. Ухаживал, задаривал, писал комплименты, но я как-то не была готова к отношениям. Тогда он подключил тяжелую артиллерию — мою бабушку. Сестра каким-то образом слила ему ее номер, и все... началось. Он стал присылать ей цветы, доставлять продукты, приносить любимые пирожные. А потом прислал мне фото, где они сидят за столом, едят борщ и улыбаются. Добил меня тем, что бабуля начала при каждой встрече говорить: «Вот умный мальчик, не то что ты, все носом вертишь! Надо жениться!» Ну что сказать, парень явно знает, как добиваться своего...
- Пошла на свидание: моя первая любовь, была по уши влюблена и тупила именно при нем. Училась на программиста. Диалог в его машине: «Какие языки знаешь?» — «Ну, базовый казахский и базовый английский...» Только дома и только через месяц до меня дошло, что он спрашивал про языки программирования.
- Мы познакомились в школьном театральном кружке. Честно говоря, я записался туда только ради того, чтобы прогуливать уроки. Где-то за две недели до премьеры уже всерьез подумывал все бросить, но тут совершенно случайно разговорился с одной девчонкой. В итоге я остался и терпел все эти репетиции только ради того, чтобы подольше побыть с ней рядом. Вскоре мы начали встречаться, узнали друг друга по-настоящему глубоко. Я влюбился без памяти и сейчас даже представить не могу, что на свете есть кто-то более чудесный, чем она, хотя мы уже и расстались.
- Мы познакомились сразу после того, как я окончил школу. Как только я ее увидел, сразу понял: хочу быть с ней всегда. Набрался смелости, пригласил на свидание, и после почти 4 лет отношений мы поженились. В браке мы уже 23-й год, и у нас двое замечательных детей — дочке 21, а сыну 17. Я бы ни за что не стал ничего менять в нашей общей судьбе. Она — моя первая и единственная любовь.
- Мы учились в одном классе. Она сразу мне приглянулась. Сначала долго ходили вокруг да около, потом был первый поцелуй. Целых семь лет прожили в режиме «выходного дня», пока учились, но все выдержали. Потом съехались, купили дом, завели кота и поженились. Успели объездить полмира, завели второго кота и наконец-то дождались нашего малыша. Купили дом побольше, смотрели, как растет сын и как стареет наш первый кот. И я до сих пор каждое утро просыпаюсь рядом с ней. Мы уже не считаем прожитые годы — мы считаем десятилетия.
- Мне было 18, я только поступила в колледж, и именно тогда в мою жизнь пришла первая любовь. Наши отношения напоминали Пэм и Джима из «Офиса»: мы так же тянулись друг к другу, но и искры от ссор летели во все стороны. К 2005-му все стало слишком сложно — накопились обиды, и мы разошлись. Прошло время, наступил 2011-й. У каждого за плечами уже были другие отношения и дети. Он тогда признался, что еще в середине нулевых понял: я его родная душа. Но я была совершенно не готова к возвращению в прошлое и оттолкнула его. Только в 2018-м мы снова начали общаться. И знаете, возникло ощущение, будто мы просто продолжили с того места, где остановились, но уже без всякого негатива. Мы оба повзрослели и изменились. Теперь я была готова, а он, кажется, ждал этого всю жизнь. В прошлом году мы наконец поженились.
А на какие безумства или хитрости шли вы, чтобы привлечь внимание своей первой любви? Расскажите о своих самых ярких воспоминаниях из школьных или студенческих времен!
