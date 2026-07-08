16 историй из магазинов, где примерка одежды превратилась в добрую комедию

Заходя в примерочную в магазине, мы предвкушаем, что там будем только мы и выбранный нами наряд. Мы просто примерим одежду и пойдем дальше. Однако порой на территории примерочных разворачиваются настоящие комедии, где покупатели и продавцы становятся их главными героями. Эти сценки и становятся добрыми маленькими радостями в череде повседневных будней.