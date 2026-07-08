Прекрасные отзывчивые консультанты. Но зачем женщины в магазине пытаются втиснуться в джинсы на два размера меньше? На этапе надевания уже понятно же, что не застегнутся
16 историй из магазинов, где примерка одежды превратилась в добрую комедию
Заходя в примерочную в магазине, мы предвкушаем, что там будем только мы и выбранный нами наряд. Мы просто примерим одежду и пойдем дальше. Однако порой на территории примерочных разворачиваются настоящие комедии, где покупатели и продавцы становятся их главными героями. Эти сценки и становятся добрыми маленькими радостями в череде повседневных будней.
- Стою у примерочной. Рядом женщина рассматривает себя со всех сторон. Я не выдерживаю: «Не берите эту кофточку, вон, уже вся в катышках. Совсем производители стыд потеряли такое продавать! Да и цвет вам не к лицу». А она зарделась и выдала: «Так я вообще-то джинсы примеряла, а в этой кофточке из дома пришла. И к тому же, я ее сама связала». Упс! Было неловко.
- Однажды я застряла в джинсах в примерочной. Заклинило молнию на ширинке. Пришлось звать консультантку. Она-то подошла, но тоже не смогла бегунок с места сдвинуть. Позвали еще одну, кое-как удалось джинсы снять. Но люди, которые бродили по магазину в это время, слышали: «Ты держи, а я тяну!» или «Не тяни, оно колом стало». И такое еще: «Давай ты присядешь и будешь снизу тянуть». Когда мы вышли из примерочной, нас провожали заинтересованные взгляды других покупателей.
«Такое занятное объявление висит в примерочной одного из магазинов нашего города»
«Вещи в примерочной не оставляем! И не делайте вид, что не заметили или не умеете читать и видеть!»
- Нужно было купить купальник для бассейна. В каждом из них фоткалась в примерочной для сестры — чтобы помогла выбрать. В общем, случайно послала фотки не сестре, а коллеге. А я работаю в юридической фирме, сотрудники — серьезные люди! Коллега спустя пару минут написал: «Я всегда знал, что между нами есть какая-то искорка!» На работе подкалывал меня еще неделю.
- Взяла как-то мини-юбку трикотажную примерить. Была одна, но надо же услышать мнение со стороны. Вышла из примерочной, там продавец стоит, я ей, мол, ну как? И еще прошлась туда-сюда так гордо. А она смотрит на меня долго и говорит: «Ну вообще хорошо, но только это топик».
- Примеряла белье в магазине и параллельно вела переписку с мужем и с поставщиком Михаилом. Отправила сообщение: «Скинь 5€, мне не хватает на белье». Не дождавшись ответа, зашла в переписку. Думаю, вы поняли, куда сообщение улетело. Больше поставщик Михаил на связь не выходил.
«Как же хорошо, когда в примерочных есть столик с карандашами и листик»
- Примеряю купальник. Втягиваю живот, выпрямляюсь — ну топ-модель! Выхожу из примерочной к мужу, грациозно поворачиваюсь: «Как стройнит! Идеально для нашего отпуска, да?» Он оглядывает меня, мнется и выдает: «Смотрится шикарно. Но мы же едем в отель, где „все включено“. Ты в этом скафандре дышать перестанешь ровно после первого похода к шведскому столу. Иди бери на размер больше, я не хочу, чтобы ты на отдыхе голодала ради красоты!»
- Как-то в Италии ждала подругу возле примерочной. Рядом в кабинке примеряла платье девушка. В качестве группы поддержки, как я поняла, были ее мама и сестра (или подруга). Девушка вышла к ним, чтобы они оценили платье. Платье было странноватого зеленого цвета, все в пайетках и сидело на девушке не самым лучшим образом. Так мама и сестра (или подруга) стали вопить: «Bellissima! Bellissima!». Теперь у нас с подругой это кодовое слово. Когда видим не очень красивый наряд, то говорим: «Ну это абсолютная „bellissima!“»
- Как-то примеряла платье в примерочной. Вдруг шторку резко распахнули парни. Они меня не сразу заметили, так как разговаривали между собой. Сказали, что платье классное и оно мне очень идет. Купила его, в общем!
Вопрос у меня: какого формата девушка, что в крошечный примерочной её не сразу обнаружили?)))... Да, да, я поняла, что они были заняты разговором, но все же
Знаете, не каждый бутик может позволить себе отдельное помещение под примерочную. Лакшери сельпо получается!
- Однажды в примерочной запуталась в блузке. У нее был какой-то сложный крой, бретельки, рукава, да еще и подкладка. Я стою в примерочной, скованная в этой блузке, хохочу. Хорошо, что пришла с дочерью. Она услышала мои странные взвизгивания, заглянула в примерочную кабину, начала помогать меня освобождать. Хохочем уже вместе с ней. Консультанты услышали наше веселье, прибежали и тоже начали выпутывать меня из этого чудо швейной индустрии. Они тоже начали смеяться. Короче, думаю, никогда им не было так весело в этом пафосном скучном магазине. Мне кажется, продавцы были благодарны мне за этот анекдот.
- Как-то примеряла спортивный бюстгальтер без застежек. В магазине работал кондиционер, а в примерочной было жарковато. Уместила я свое добро в этот элемент одежды, но так взмокла, что он превратился в мою вторую кожу. От попыток снять он влипал в меня еще больше. Короче, минут 10 выпрыгивала из него. Наверное, консультанты подумали, что там какая-то странная женщина тренируется. Но я не сбежала с позором, а купила себе вещь на застежках спереди и отличные леггинсы.
- Взяла примерить шикарный льняной сарафан. На улице жара, тело от духоты немного влажное. Начинаю стягивать платье через голову, и где-то на уровне груди оно застревает. Ткань не тянется вообще! Думаю, придется звать консультантов с ножницами! Минут пять я извивалась гусеницей, пыхтела, вспотела еще больше, но все-таки выбралась. Стою перед зеркалом красная, лохматая, тяжело дышу, как после марафона. И тут замечаю сбоку на сарафане длинную потайную молнию. Которую, естественно, надо было просто расстегнуть.
«А как вы решаете проблему с охлаждением? Я встретил вот такой вот способ охлаждения в одной из примерочной магазина. Освежает хорошо!»
- Лет пять назад пришли с внучкой покупать платье на Новый год. Она пошла в кабинку, а из соседней выпорхнула девушка. Я была в таком восторге от нее: маленькая, хорошенькая, стройненькая. Просто глаз не оторвешь! И платьице такое милое. Она спросила своего парня: «Ну как?» А он, залипая в телефоне, едва глянул и промолвил: «Ничего так». И все!
- Примеряла юбки. Стою и не могу выбрать, в какой из них я затмлю Скарлетт Йоханссон — в серебряной или черной? Муж помогает дочке примерять новые чешки в соседней кабинке, и я решаю прибегнуть к помощи «друга»:
— Муж, дорогой! В какой юбке я тебе больше всего напоминаю любовь всей жизни?
Супруг одергивает штору.
— Не могу выбрать. Как тебе эта? — я грациозно изгибаюсь, рискуя ослепить своим великолепием.
— Не очень, — изрекает мужчина, которому я когда-то опрометчиво сказала «да». И который почему-то считает, что если вещи в шкаф не влезают, их нужно перестать покупать. А ведь в кладовке-то еще много места!
— Не очень, — поддакивает шестилетняя дочь.
А потом она быстренько вставляет:
— Я срочно тоже такую хочу!
Ну моя!
Муж помогает дочке чешки примерять).
У нас с семье это из ряда фантастики). Он с нами на шоппинг не ходит вообще. Две дочки (13 и 6).
«Обратите внимание на самые затертые таблички. Либо ты знаешь, чего хочешь, либо нет. Или вся разница между женщинами и мужчинами»
Ничего не поняла. Что за таблички? Кто их потёр? И при чем тут несовместимость полов?
- Катались на катке в парке с дочкой. У нее промокли брючки и колготки. Зашли в магазин, купили колготки. Надо же их переодеть? Пришлось идти в другой отдел. Взяли джинсы и зашли ну в очень хлипкую, какую-то переносную примерочную с тяжелыми шторами. Переоделись. Но уже перед выходом примерочная развалилась! Мы барахтались в шторах, пока продавцы не вытащили нас оттуда. С красными вспотевшими лицами подали джинсы продавцу со словами: «Не подошли».
- Примеряю купальник. Вдруг один поролоновый вкладыш выскальзывает из чашечки и улетает под шторку. Я высовываю голову, чтобы его подхватить. И вижу, как мальчик радостно поднимает мой поролон, несет его папе, и кричит на весь магазин: «Пап, смотри, теперь у нас есть классная подушечка для нашего котенка».
Примерочные кабинки — это не просто место, где мы оцениваем посадку нового платья или выбираем джинсы по размеру. Кажется, они обладают своей собственной магией и часто превращаются в настоящую сцену для маленьких ироничных комедий. И пусть заевшая молния или коварный крой модной блузки порой заставляют нас залиться краской, именно такие моменты делают рутинный шопинг классным приключением.