20+ забавных фото, глядя на которые начинаешь верить, что кошки — это жидкость

Животные
08.07.2026
20+ забавных фото, глядя на которые начинаешь верить, что кошки — это жидкость

Кошки существа довольно своенравные: сами выбирают, кого любить, где гулять, чем играть, где и в какой странной позе лежать. И хотя фотографии кошачьей грации бывают очень трогательными и смешными, иногда возникает вопрос, как им удается так ловко подстраивать под себя любое пространство?

«Вот в такой позе я обнаружила сегодня свою кошку»

Есть сомнения, насколько удобно такое положение. Но он сам его выбрал

«Кошки — это жидкость. Даже не пытайтесь меня переубедить»

Этот кот идеально помещается в футляр для скрипки

  • Вы хотите сказать, что скрипка тоже помещается в этот прекрасный кошачий футляр? © Bouche_Audi_Shyla / Reddit
  • Если это футляр не для кошки, то почему он имеет форму кошки? © Mysterious_Panda_730 / Reddit

Возможно, он еще не жидкий, но уже тающий

  • Он выглядит как свеча, оставленная на солнце. © Reddit

Кошка.zip

  • Пожалуйста, не пытайтесь редактировать этот файл до распаковки архива. © possumosaur / Reddit
  • Мне кажется, они по ошибке отправили вам посылку, которую очень ждала я. Я хочу забрать ее как можно скорее. © Catladyweirdo / Reddit

Этот котик прямо на глазах становится жидким и стекает с дивана

  • Сальвадор Дали только что позвонил и сообщил, что хочет получить своего кота назад. © fatalynn7 / Reddit

«Знакомьтесь, это Бэзил, и жидкости в нем примерно один галлон»

  • Кажется, ваш второй котик спрашивает, когда его очередь сидеть в кувшине. © Muttandcheese / Reddit

«Наша кошка Тайни тает на крыльце от жары»

Иногда кажется, что котейки способны идеально заполнить любые пустоты

«Знакомьтесь, это Блоссомс»

Похоже на воздушную кофейную пенку, не находите? Возможно, это новый напиток — коттучино

«Думаю, Хани вам понравится. Он обожает вот так растекаться по полу»

Посадите котика в дуршлаг, и он утечет

«Кто-то забыл закрыть крышку коробки, и этот парень просто начал вытекать»

Будьте осторожны: если ваш кот подойдет слишком близко к камину, он может расплавиться

Погодите, погодите. Это кошка или змея?

Только взгляните на лапки этого балбеса!

Чудеса кошачьей гибкости и грации

  • Эмммм... Мне кажется, вы как-то неправильно собрали свою кошку © samwellfrm / Reddit

«14 фунтов кошачьего веса в раковине»

  • Это раковина была же просто создана для него! © uhbrit / Reddit

Похоже, эта корзинка была создана специально для кошачьего сна

«Пиксель — это жидкость»

«Кажется, я только что приручила жидкую кошку»

Видали когда-нибудь котика, который так искусно умеет играть в тетрис?

  • Ха-ха, да, это тот случай, когда ты переворачиваешь деталь слишком много раз. © nsgiad
     / Reddit

Интересно, ему так реально удобно?

Взгляните на этот великолепный «котскад». Вы уверены, что можете точно сказать, где заканчивается один котик и начинается другой?

Фото на превью ndf99 / Reddit

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее