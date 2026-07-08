20+ забавных фото, глядя на которые начинаешь верить, что кошки — это жидкость
Животные
08.07.2026
Кошки существа довольно своенравные: сами выбирают, кого любить, где гулять, чем играть, где и в какой странной позе лежать. И хотя фотографии кошачьей грации бывают очень трогательными и смешными, иногда возникает вопрос, как им удается так ловко подстраивать под себя любое пространство?
«Вот в такой позе я обнаружила сегодня свою кошку»
- Ваша котейка похожа на картину Дали. © HumpaDaBear / Reddit
Есть сомнения, насколько удобно такое положение. Но он сам его выбрал
«Кошки — это жидкость. Даже не пытайтесь меня переубедить»
Этот кот идеально помещается в футляр для скрипки
- Вы хотите сказать, что скрипка тоже помещается в этот прекрасный кошачий футляр? © Bouche_Audi_Shyla / Reddit
- Если это футляр не для кошки, то почему он имеет форму кошки? © Mysterious_Panda_730 / Reddit
Возможно, он еще не жидкий, но уже тающий
- Он выглядит как свеча, оставленная на солнце. © Reddit
Кошка.zip
- Пожалуйста, не пытайтесь редактировать этот файл до распаковки архива. © possumosaur / Reddit
- Мне кажется, они по ошибке отправили вам посылку, которую очень ждала я. Я хочу забрать ее как можно скорее. © Catladyweirdo / Reddit
Этот котик прямо на глазах становится жидким и стекает с дивана
- Сальвадор Дали только что позвонил и сообщил, что хочет получить своего кота назад. © fatalynn7 / Reddit
«Знакомьтесь, это Бэзил, и жидкости в нем примерно один галлон»
- Кажется, ваш второй котик спрашивает, когда его очередь сидеть в кувшине. © Muttandcheese / Reddit
«Наша кошка Тайни тает на крыльце от жары»
Иногда кажется, что котейки способны идеально заполнить любые пустоты
«Знакомьтесь, это Блоссомс»
- Да это же блаженство в жидком виде! © Zyntha / Reddit
Похоже на воздушную кофейную пенку, не находите? Возможно, это новый напиток — коттучино
- У этого напитка просто замечательная пенка! © Working_Life2111 / Reddit
«Думаю, Хани вам понравится. Он обожает вот так растекаться по полу»
- Ой, кажется ваша кошка растаяла! © n6mub / Reddit
Посадите котика в дуршлаг, и он утечет
«Кто-то забыл закрыть крышку коробки, и этот парень просто начал вытекать»
Будьте осторожны: если ваш кот подойдет слишком близко к камину, он может расплавиться
Погодите, погодите. Это кошка или змея?
- Простите, а это кошка или змея? © Valuable-Wallaby-167 / Reddit
Только взгляните на лапки этого балбеса!
Чудеса кошачьей гибкости и грации
- Эмммм... Мне кажется, вы как-то неправильно собрали свою кошку © samwellfrm / Reddit
«14 фунтов кошачьего веса в раковине»
- Это раковина была же просто создана для него! © uhbrit / Reddit
Похоже, эта корзинка была создана специально для кошачьего сна
«Пиксель — это жидкость»
«Кажется, я только что приручила жидкую кошку»
Видали когда-нибудь котика, который так искусно умеет играть в тетрис?
Интересно, ему так реально удобно?
Взгляните на этот великолепный «котскад». Вы уверены, что можете точно сказать, где заканчивается один котик и начинается другой?
Если вам нужно больше кошачьего удовольствия, загляните в эти статьи:
Фото на превью ndf99 / Reddit
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