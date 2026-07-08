20+ забавных фото, глядя на которые начинаешь верить, что кошки — это жидкость

Кошки существа довольно своенравные: сами выбирают, кого любить, где гулять, чем играть, где и в какой странной позе лежать. И хотя фотографии кошачьей грации бывают очень трогательными и смешными, иногда возникает вопрос, как им удается так ловко подстраивать под себя любое пространство?

«Вот в такой позе я обнаружила сегодня свою кошку»

Ваша котейка похожа на картину Дали. © HumpaDaBear / Reddit

Есть сомнения, насколько удобно такое положение. Но он сам его выбрал

«Кошки — это жидкость. Даже не пытайтесь меня переубедить»

Этот кот идеально помещается в футляр для скрипки

Вы хотите сказать, что скрипка тоже помещается в этот прекрасный кошачий футляр? © Bouche_Audi_Shyla / Reddit

Если это футляр не для кошки, то почему он имеет форму кошки? © Mysterious_Panda_730 / Reddit

Возможно, он еще не жидкий, но уже тающий

Он выглядит как свеча, оставленная на солнце. © Reddit

Кошка.zip

Пожалуйста, не пытайтесь редактировать этот файл до распаковки архива. © possumosaur / Reddit

Мне кажется, они по ошибке отправили вам посылку, которую очень ждала я. Я хочу забрать ее как можно скорее. © Catladyweirdo / Reddit

Этот котик прямо на глазах становится жидким и стекает с дивана

Сальвадор Дали только что позвонил и сообщил, что хочет получить своего кота назад. © fatalynn7 / Reddit

«Знакомьтесь, это Бэзил, и жидкости в нем примерно один галлон»

Кажется, ваш второй котик спрашивает, когда его очередь сидеть в кувшине. © Muttandcheese / Reddit

«Наша кошка Тайни тает на крыльце от жары»

Иногда кажется, что котейки способны идеально заполнить любые пустоты

«Знакомьтесь, это Блоссомс»

Да это же блаженство в жидком виде! © Zyntha / Reddit

Похоже на воздушную кофейную пенку, не находите? Возможно, это новый напиток — коттучино

У этого напитка просто замечательная пенка! © Working_Life2111 / Reddit

«Думаю, Хани вам понравится. Он обожает вот так растекаться по полу»

Ой, кажется ваша кошка растаяла! © n6mub / Reddit

Посадите котика в дуршлаг, и он утечет

«Кто-то забыл закрыть крышку коробки, и этот парень просто начал вытекать»

Будьте осторожны: если ваш кот подойдет слишком близко к камину, он может расплавиться

Погодите, погодите. Это кошка или змея?

Только взгляните на лапки этого балбеса!

Чудеса кошачьей гибкости и грации

Эмммм... Мне кажется, вы как-то неправильно собрали свою кошку © samwellfrm / Reddit

«14 фунтов кошачьего веса в раковине»

Это раковина была же просто создана для него! © uhbrit / Reddit

Похоже, эта корзинка была создана специально для кошачьего сна

«Пиксель — это жидкость»

«Кажется, я только что приручила жидкую кошку»

Видали когда-нибудь котика, который так искусно умеет играть в тетрис?

Ха-ха, да, это тот случай, когда ты переворачиваешь деталь слишком много раз. © nsgiad

/ Reddit

Интересно, ему так реально удобно?