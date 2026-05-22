Это вам попался очень понимающий хозяин. Мне лично самой было безумно жалко, когда в этом году мы поменяли дверь в детскую, а котенок в наше отсутствие подрал и погрыз ее снизу так, что там покрытие отошло. И вот новая дверь за 50 блин тысяч, а выглядит уже не очень. Обидно
18 живых историй о съемном жилье, в котором есть место и любви, и дружбе, и кастрюле с сосисками
Снимая жилье, мы обычно надеемся на комфорт, адекватную цену и свежий ремонт. Зачастую же вместе с ключом от квартиры нам выдают кусочек чужой жизни со своим колоритом, правилами и внезапными визитами. Наша максимально жизненна подборка — про забавные и курьезные случаи, произошедшие в съемном жилье. Каждая история здесь — про доброе упрямство, душевное тепло и жизненный опыт, которые из памяти никаким ластиком не сотрешь.
- Моя первая съемная квартира. Я с чемоданом и песелем вступаю в новую жизнь. И, конечно же, моя собака подрала кусочек обоев. Я так боялась сообщить хозяину квартиры, что случилось непредвиденное! Но пришлось. Он выслушал и сказал: «Ой, забей! Наш пес, когда был мелким, так же делал. Давай пришлю мастера, он все починит — это бесплатно, вообще не парься». Оказалось, у арендодателя тоже есть пес такой же породы, как у меня... От помощи я отказалась, сама устранила повреждения.
- Я в отпуске квартиру снимала. Было видно, что убирались там нормально, но на что-то подзабили. За день до отлета я нервничала, было скучно, в общем, я отмыла абсолютно все, до чего дотянулась: плиту и все остальное до кристального блеска, даже кнопочки на стиралке ватными палочками отдраила. Хозяйка пришла квартиру принимать и обомлела. Говорит, мол, впервые у нее после жильцов квартира выглядит лучше, чем до! © Helenboogie / Pikabu
Это ж насколько грустным был отпуск, что было время заняться уборкой и чисткой кнопок на стиралке?... Я даже боюсь представить. Мы всегда стараемся вести себя аккуратно в съемном жилье, но намывать его - увольте, для этого есть специально обученные люди
- Мы поженились и сняли квартиру у бабули. И жена стала замечать, что я вечно крошки на столе оставляю. А я не такой! Но однажды мы взяли отгулы. Лежим и слышим, как кто-то открывает дверь, включает свет, идет мыть руки... Нет, это была не бабушка! Это оказался сын хозяйки, детина лет 40, который, как оказалось, приходил в эту квартиру пару раз в неделю, когда с мамой ссорился. Он нчиего такого не делал, просто кушал, лежал телик смотрел...
«2 года назад сняла квартиру. В дополнение к жилью шла кошка Муся. Мы с ней сроднились настолько, что когда я буду съезжать, Муся совершенно точно поедет со мной!»
Это не квартира с кошкой сдавалась, это сдавалась кошка с квартирой! А это, шоб вы понимали, две большие разницы))
- Снимаю квартиру уже 1,5 года. Ценник ниже рынка, ремонт свежий, метро близко. Хозяин, дядя Юра, при оформлении договора поставил только одно условие:
— Вот этот встроенный шкаф в коридоре не открывай. Совсем.
Первые полгода мне было вообще фиолетово. Потом началось. Знаете это чувство, когда тебе что-то нельзя? Ночью идешь на кухню за водой, а шкаф на тебя «смотрит». А на днях дядя Юра обмолвился, что собирается квартиру продавать осенью. И я решил, что ждать больше нельзя, а то правды так и не узнаю. Снял дверцу шкафа с петель, заглянул внутрь.
Я ожидал увидеть там заначку денег или склад старого хлама. А на самом деле шкаф был пуст. Почти. Внутри на задней стенке был приклеен обычный лист формата А4, на котором крупным шрифтом было напечатано: «Юра, если ты это читаешь — ты все-таки не выдержал. А я говорил, что ты любопытный старик! Положи 500 рублей в почтовый ящик 14-й квартиры, я выиграл спор. — Иваныч».
Судя по дате на углу (2018 год), этот «прикол» висит там уже вечность. Видимо, дядя Юра когда-то поспорил, что не будет этот шкаф открывать... И я весь вечер думаю: а существует ли вообще 14-я квартира и живет ли там Иваныч? Или это следующий уровень квеста?
И как Иваныч должен был узнать, что Юра открыл шкаф и прочитал записку??? По 500 рублям в ящике???🤣🤣🤣
Телик в съемной квартире. Хозяева не поленились и сделали для него достойное обрамление: и красиво, и не унесет никто
- Муж нашел другую и выставил меня из дома с сумкой и котом. Денег хватило лишь на съем однушки без мебели где-то на окраине. Хозяйка зыркнула на нас с котом, спросила, где вещи. Я честно ей все рассказала, мол, пока так поживу. Она ушла. А через час звонок в дверь. Открываю — стоит хозяйка, Аня, с каким-то мужиком, он несет раскладушку и баул, она — кастрюлю с картошкой и сосисками. В бауле оказалось постельное белье, одеяло, подушка, полотенце... Аня буркнула: «Слезами паркет не моют, обустраивайся», — и эта фраза меня почему-то очень развеселила. Я быстро обжилась, постепенно прикупила и стол с парой стульев, и диванчик. Аня оказалась мировой женщиной, мы сдружились. С тех пор прошло 10 лет, я уже давно переехала в свою ипотечную студию, но мы с Анютой до сих пор дружим и ходим друг к другу в гости.
Это классно, когда людям в трудной ситуации попадаются вот такие Анечки, которые умеют чужую боль принимать как свою и помогать просто потому, что могут. Особенно мне нравится эта тенденция, когда женщины не видят в других женщинах соперниц, а видят в них подруг по несчастью, сестер, которым нужно помочь. Это круто!
- Мы один раз в Италии снимали апартаменты у итальянской семьи, и глава семейства оставлял нам всегда что-то миленькое по типу «перекусить». Мы радовались, благодарили, говорили, что не стоит так... А он нам: «Это бесплатно!» А когда съезжали, он нам выставил такой счет за каждый орешек!.. Обошлось дороже, чем в магазинах.
Вполне могли и неплатить!!! Не пансион же снимали...Угощение в счёт не включают!!!
- Решила провести свой отпуск в Европе. На пару дней остановилась в Париже и сняла там квартиру. Хозяин сам встретил меня, рассказал обо всех нюансах в квартире и любезно передал ключи.
В день выезда неожиданно отключилось электричество, пропала горячая вода. Я в этот момент была в душе, а на плите варились яйца. Пишу ему о проблеме. Он сразу же ответил и прислал инструкцию. Я пошаманила с выключателями — и все заработало. Счастливая, я приступила к завтраку. И тут вижу уведомление от него: «Лучше резать».
В этот момент я как раз положила в рот целое яйцо, не разрезав его пополам. Как же я тогда испугалась! Подумала, что он следит за мной. Судорожно пишу ему вопрос: «Что резать?»
Через пару минут прогружается фото, где он просит нажать на кнопку на сенсоре выключателей. Все оказалось просто: во французском языке couper означает и «резать», и «включать». А я-то уже себе такого напридумывала...
«Снял домик... В интернете он выглядел неплохо»
- Искала в прошлом году квартиру. Звоню по объявлению, отвечает мужчина: Я такая:
— Хочу посмотреть квартиру вашу.
— А вы замужем? Нам это принципиально.
— Да, замужем, есть сын.
— Официально расписаны? Нам это принципиально.
— Да. Когда можно посмотреть?
— А вы с мужем будете?
— Нет, муж приедет через 3 дня с сыном. Мне за это время нужно найти жилье, чтоб им было куда приезжать. Мы из другого города, 230 км ехать.
— Вы что, сейчас в городе одна, без мужа? Извините, вы нам не подходите!
Короткие гудки.
- Вы что, и по телефону сами звоните? нам нужно знать, это принципиально!
- Муж вам прямо деньги в руки дает? Мы должны понимать, с кем имеем дело, это принципиально...
В общем, слишком принципиальные люди, с такими трудно иметь дело)
- Во Франции я сняла квартиру у художницы 64 лет. Заплатила вперед. Спросила, когда я могу заселяться. Она мне назвала дату. Я на эту дату купила билеты из другого города, откуда переезжала с двумя чемоданами. За неделю до заезда уточняю, все ли в силе. Она говорит: «Ой, в эту дату заселение невозможно: ко мне приедет сердечный друг, и я не хочу отвлекаться на то, чтобы открывать вам дверь!» Мадам — хозяйка двух соседних квартир, то есть не вот куда-то далеко с ключами ехать. Я начала уже искать варианты замены билета, но спустя несколько часов хозяйка квартиры написала, что попробует перенести свое свидание, чтобы мне не пришлось менять билет. Я до сих пор под впечатлением от этой женщины.
Эта самая французская причина для отказа из всех, что могла бы быть)))
- По молодости снимали с мужем квартиру. Арендодатель — знакомая моей тетушки. Где-то через год тетя приходит ко мне и говорит: «Я, конечно, все понимаю, вы — молодая семья, ребенок родился, но надо уже как-то учиться планировать расходы. Я не могу за вас всю жизнь платить!» Я, естественно, вся в непонятках. И тут выяснилось, что подруженька брала деньги за квартиру и с нас, и с моей сердобольной тетушки! А мы вдобавок еще и ремонт сделали этой предприимчивой женщине. Что интересно: хозяйка была не бедная — сестра одного из богатейших людей нашего города.
«Сняли жилье. Нам обещали встречу с ламами, но все вышло куда интереснее. Эта конкретная лама просто отказывалась уходить и не давала нам закрывать окно»
- Я «понаехала» в Питер несколько лет назад. Сняла комнату в двушке. Хозяин, Павел, проживал там же. Он работал охранником и был очень чистоплотным, тихим, спокойным. Примерно через месяц Павел постучал в мою дверь и позвал на кухню, чтобы рассказать о бывшей жене, о сыне, о себе... И такие беседы стали у нас регулярными.
На мой день рождения он вручил мне золотую подвеску с камушком, явно ношеную. Я отказалась наотрез. Года через полтора он написал мне записку с примерно таким содержанием: «Ты офигенная, я еще более офигенный. У меня есть трешка — айда жениться! Аренду больше можешь не платить». Я отдала ему его записку и сказала, что мы очень разные. Естественно, я продолжала оплачивать аренду.
На 8 Марта Павел подарил мне постельное белье. Красное! Шелковое! Я не взяла. А потом и вовсе съехала в свою собственную ипотечную квартиру. Когда я сообщила об этом Павлу, он был крайне удивлен: чего это я?
Такого жениха упустила! Если мужик смог накопить на трешку в Питере, работая охранником, он не безнадежен.
«Друг с девушкой сняли квартиру. Заехали, не понравилась им картина, захотели снять. Хозяин говорит: „Не, не снимите, я позаботился об этом“. И правда...»
- Два года назад, когда только приехала в большой город, я снимала комнату у одной бабушки. Жить мне там, в принципе, нравилось, потому что было близко до универа. Бабуля приняла меня как родную, постоянно меня кормила и баловала только за то, что я играла с ней в шахматы. В целом, сейчас у меня есть возможность снимать квартиру отдельно, но, во-первых, меня здесь все устраивает, а во-вторых, я просто стесняюсь сказать бабушке, что мне нужно уехать. Мне становится не по себе, когда я представляю, как она расстроится и что ей не с кем будет играть в шахматы, если я уеду. Думаю, поживу еще полгода, а пока буду искать ей такую же соседку...
- Когда только устроилась на работу после универа, сняла комнату у женщины с тремя дочерями. Через неделю проживания мне стало казаться, что вещи мои трогают. В один день я плохо себя чувствовала и пораньше отпросилась с работы. Прихожу домой, а там эти красавицы в моих вещах расхаживают! На мое возмущение мать девушек ответила примирительно: «Ну, тебе жалко, что ли? Сама не была подростком? Им же тоже хочется красивые вещи и духи!»
Ох, помню, мы в юности тоже с сестрами и подругами вещами менялись, чтобы на дискотеке быть самыми модными. Сегодня я в своей юбке иду, а завтра - Наташка в ней же, но мне даст свою кофточку, а брюки я возьму у Оли, а Оля наденет мою кофту и юбку Наташи)) Сейчас даже как-то странно - все были небрезгливые и примерно одного размера, и на всех одна и та же одежда при этом сидела по-разному
«Мы сняли очаровательную квартиру в небольшом городке. Хозяйка, милая бабушка, живущая через дорогу, встретила нас буханкой свежеиспеченного кабачкового хлеба»
- Как-то снимали мы с детьми квартиру, хозяйка сдала ее и укатила в другой город. Через два года приехала без предупреждения, говорит: «Я по делам здесь, у вас поживу». А у нас три спальных места и нас трое. Она говорит: «Ничего, пусть дети вместе поспят несколько дней, я у них в комнате лягу на второй кровати». Конечно же, я быстро нашла другое жилье, и мы начали переезд уже следующим утром. А она охала и удивлялась, почему все так вышло? Все же хорошо было!
А в другой квартире хозяйка тоже жила в другом городе. Однажды приехала, остановилась у подруги, пришла к нам вечером и забрала свой половник. У нас в тот день как раз суп был на ужин, а половник был один. Пришлось черпать кружкой, пока не купили новый.
Божечки, зачем ей половник, когда она живет в гостях? Что, у ее подруги половника не было?... Можно же и бумагу туалетную прийти забрать, и лампочки выкрутить - столько простора для фантазии!
- Снимали квартиру. Суббота, 5 утра. Просыпаемся от каких-то посторонних шумов. Открываем дверь из комнаты и видим на полу кухни большие тени. Муж схватил, что под руку подвернулось, и вперед. Смотрит, а там хозяйка квартиры выставляет на столы все содержимое наших шкафчиков! На его вопрос, мол, что происходит, она сказала, что срочно ищет одну приправу для выпечки — ей очень надо!
Хорошо, что на кухне ищет, а не в спальне со словами "вы спите, спите, я только в шкафу кое-чего посмотрю!")
«Сняли жилье, и этот кот шел в виде бонуса. Он смотрит на нас весь день и всю ночь через стеклянную дверь. В доме нет занавесок. придется выдать ему чаевые»
- Снимала я как-то квартиру. Уезжала к маме на неделю, хозяйку предупредила. Вернулась обратно через 5 дней. Подхожу к двери, а она приоткрыта. У меня аж сердце в пятки ушло! Тихонько заглядываю внутрь, а там какая-то парочка! Уставились на меня, а парень выдает: «Вы что тут делаете?» Оказалось, хозяйка решила зря времени не терять и, пока меня нет, быстренько сдавала квартиру посуточно.
- Я как-то снимал квартиру, где из мебели были только газовая плита и огромное некрасивое черное кресло, похожее на трон Графа Дракулы. Через пару недель арендодатель позвонил и сказал, что вечером зайдет бывшая владелица квартиры, и чтобы я отдал ей кресло, потому что она надоела ему звонить и ныть, мол, случайно оставила почти новую мебель. Вечером действительно пришла бабуля. Она вцепилась в кресло и поволокла его к выходу, я ушел на кухню, чтобы не мешать. А когда спустя пару минут вышел в коридор, бабуля, стоя на кресле, шустро выкручивала лампочку. На мое удивленное: «Что вы делаете?» она парировала, что эти лампочки когда-то были куплены ею, и она намерена их забрать вместе с креслом, а еще прихватит шпингалет из ванной, если я найду отвертку. После этого я спешно попросил бабулю покинуть квартиру, пока она не начала обдирать обои, и больше, к счастью, мы не встречались.
Божечки, как эта бабушка это кресло дотащила? Оно ж даже по описанию неприподъемное!
- Решила на неделю сбежать в Калининград — подышать морем, поглазеть на брусчатку. Квартиру сняла наобум, а ключи привез сам хозяин — высокий парень с хитрыми глазами. Посмотрел на мой растерянный вид и с ходу выдал: «Без гида вы тут ничего не найдете, давайте я вам город покажу? Безвозмездно, то есть даром».
В общем, экскурсия затянулась. Сначала мы три часа искали те самые знаменитые фигурки хомлинов, потом пили кофе на Куршской косе и спорили о немецкой архитектуре. Короче, из Калининграда я уехала ненадолго — чтобы уволиться, собрать вещи и вернуться сюда снова. Сегодня нашей «недельной аренде» пошел седьмой год. Ту квартиру мы разменяли на двушку, растим дочку, а «экскурсовод» варит мне утренний кофе. Самый удачный съем жилья, я считаю!
вот это повезло так повезло! Кенинг - красивый город. Я б туда переехала... Особенно, если к высокому гиду с хитрыми глазами)
Комментарии
Прикольные истории))
Мы как-то снимали квартиру в столице на 15 этаже. Когда приехали, в доме не было света - что-то произошло там. И пришлось мужу нести чемодан по лестнице на 15 этаж. Это было незабываемо! Зато вид из окна был красивый и к метро близко
У нас жилья в аренду предлагается много разного, но с маленькими квартирами есть проблема. В новых домах их просто не строят.
А то, что предлагается - либо оригинальные двушки в домах старой застройки (которые выглядят очень страшно), либо т.н. "деленки" - перепланированные из большой 5-6 комнатной квартиры.
И вот на днях попадается фото маленькой "сделанной" квартиры.
Видно, что свежий ремонт: новая кухня, новый пол, новые кондеи, но что-то мешает глазу...
Только с третьего просмотра я поняла, что там две комнаты анфиладой и ни в одной нет окон. Высокое угловое окно только на кухне и на мини-балкончике, которым анфилада завершается. Архитектурная профессиональная перепланировка, как сказано в сопроводительном тексте.
Да, так ловко резать жилье на пеналы - это надо уметь)