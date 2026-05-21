14 светлых историй о людях, которые говорят на самом универсальном языке планеты — языке добра

Я, которая обычно: "Это всего лишь вещь", если со своими что-то не так, представила эту ситуацию с новой сантехникой, прямо грустно стало за людей. Хорошо, что была возможность купить новый и довезти нормально. Из того, что помню. Ещё подростком была, родственники отправили забрать посылку. И почему-то не на ближайшей почте ждали, а далеко, надо было ехать полчаса, ещё идти до остановок и обратно. Про такси "Ну, вот ещё, так донесёшь" (жлобство, знали ведь, что не мелочь забирать). Оказалась коробка весом как арбуз, а по размеру, как два арбуза. Пока тащила, это отдельный квест, чуть не уронила и сама не упала. В другой раз, забирала из пункта выдачи журнальный столик. Подумала, зачем доставка, всего лишь столик, ещё и сложен, сама справлюсь. Я не знаю, сколько точно он весил, но тащила его перебежками, еле донесла. Конечно, став старше, стала сильнее и выносливее физически, но всё равно стараюсь адекватно рассчитывать силы.