Мы вот с мамой шили одежду для кукол. Потом я сама уже делала. А еще собирала всякий мусор (типа камушков, старые батарейки и прочее) и из этого всего строила домики свои игрушкам. Было ужасно весело что-то придумывать и строить, каждый раз что-то новое
20 историй о том, на какие трогательные жертвы готовы пойти папы ради улыбки своей дочки
Папы часто кажутся нам суровыми, строгими и не особо щедрыми на эмоции. Но стоит дело коснуться их любимых дочек, как эта броня мгновенно слетает. Они готовы и терпеть отработку макияжа на своем лице, и смастерить кукольный домик, и даже съесть неудавшийся кулинарный шедевр. Мы собрали 20 по-настоящему душевных и трогательных историй, от которых становится теплее на душе.
- Седьмой класс, к нам пришел фотограф. Во время съемки он показал на одну девочку: «Ты самая красивая, иди в центр». Все остальные обиделись, но сфоткались. Я пришла и рассказала родителям, что случилось. Мама сказала: «Не бери в голову». А папа такой возмущенно: «Этот фотограф профнепригоден, я за эти фотографии платить не буду. Хотите, я вас сам сфотографирую?»
- Когда я училась в школе, семья жила небогато. На носу был Новый год. Перед утренником мама не знала, во что меня нарядить. Папа нашел выход: отыскал на чердаке старые бабушкины вещи. На меня надели кучу юбок, кофту с люрексом, подвязали шнурком, навесили всю мамину бижутерию. На празднике я была самой настоящей цыганкой! Очень выделялась среди «снежинок», и я до сих пор благодарна папе за это!
- Одно из самых ярких и крутых впечатлений детства. По телеку крутят рекламу с домиком Барби — там и кресла, и столик, и кроватка. Ну сказка же! И, конечно, хочется и у родителей выпрашивается.
И в один прекрасный день папа приносит мебель — столик, четыре стульчика, диван, кроватку, шкаф. Смастерил из досок под размер Барби, выжигателем все срезы обработал, всякие вензеля нарисовал, залакировал. Неимоверное счастье и простор для творчества, мама выдает арсенал материалов, и понеслось — покрывалко из старой шторы на кроватку сшить, носовой платочек обвязать крючком по периметру — и вот тебе скатерть на столик. И много прочих придумок.
Одно из главных преимуществ детства — воображение. Эта деревянная мебель казалась в сто раз круче рекламируемой по телеку. Почему она меня не расстроила? Воспитывали по-другому? Или от самого человека зависит, от его восприятия? Сейчас оглядываюсь — даже тени обиды не было, какой-то претензии, мол, что за дерево вместо классного розового пластика мне тут принесли... И в своей компании подруг, с которыми в эти самые куклы играли, этот домик был также встречен с восторгом, и никому не пришло в голову как-то высмеять меня или выразить свое «фи».
Ничего странного: то, что сделал сам или что сделали для тебя - оно другое, не безликое.
«Любимый снимок из семейного альбома — папа и дочка»
«Лучшее из всего, что рассказывали обо мне, это то, как мною восторгался папа: „Мать, это где же мы такую девчонку взяли?!“ И иногда даже просил меня растормошить от беспробудного сна, чтобы хоть немножко со мной повозиться. Память хранит предновогоднюю ночь, когда папа, приехав из командировки, высыпал нам прямо на кровать целую гору конфет и мандаринов из дорожного баула. А какие шикарные деревянные санки он нам с сестрой купил! Им завидовал весь двор».
- Помню, как в детстве я сильно заболела, из-за чего пропустила примерно неделю занятий. Я грустила, но не потому, что не посещала уроки, а потому, что в школу приходили фотографы с животными: змеями, попугаями, ящерицами. И у всех одноклассников была фотка, а у меня — нет.
Капризная девочка сразу начала жаловаться на это родителям, поэтому мама с папой приняли решение свозить меня в деревню к бабушке, как только я выздоровею. Там папа взял большую свинку, посадил меня на нее, сделал несколько кадров и превратил меня в самую счастливую дочь в мире! Уже в школе я хвасталась перед одноклассниками фоткой с огромным кабанчиком.
- В детстве я долгое время мечтала о велике. 8 марта, утро, и вот ко мне в комнату папуля вкатывает велосипед с полной корзиной весенних цветов! Каждый раз, когда вспоминаю, на лице появляется улыбка.
«Мне очень нравится смотреть выступления моей дочки. Слева — когда все только начиналось, а справа — сейчас»
«Чего только не было за эти годы... Мы научились дремать в машине, а багажник зачастую был похож на передвижную раздевалку. Пришлось научиться правильно распределять время и всячески жонглировать расписанием.
Но каждый этот день стоит того, чтобы наблюдать, как расцветает вера ребенка в себя и как она обретает истинное мастерство и внутреннюю силу. Но даже если бы была возможность все изменить, я бы ни за что этого не сделал».
- Папа у меня никогда особо не говорил «люблю». Вообще не из таких мужиков, которые про чувства болтают. Суровый, молчаливый, работал всю жизнь на заводе. Когда я уезжала учиться в другой город, он помог донести вещи до поезда, пожал руку и ушел. Не обнял и ничего не сказал. Мне тогда было обидно, если честно. Несколько лет прошло.
Приезжаю как-то домой, роюсь на антресолях и нахожу коробку. Открываю — а там мои детские рисунки. Все до одного. Кривые солнышки, человечки с огромными головами, подписанные моим корявым почерком: «Папе». Штук сорок, наверное. И все сложены аккуратно, как документы. Я стою и не понимаю, что чувствую.
Потом спускаюсь вниз, а он сидит за столом, чай пьет. Я говорю: «Там рисунки мои нашла». Он пожимает плечами: «Ну и что». И отворачивается к окну. Но я уже знала, что он не камень.
- Я еще с детства обожаю разные мармеладки, но больше всего люблю именно желейных мишек. Помню, как садилась, распаковывала пачку и сортировала их по вкусам. Сначала съедала желтых, затем красных, оранжевых, а на самое вкусное оставляла зеленых. Специально оттягивала момент наслаждения.
Сейчас учусь в университете, живу далеко от дома и родителей навещаю только на праздники. Не так давно получила от них посылку: там была куча полезных вещей и самый милый подарок в моей жизни. Папа специально отобрал для меня только зеленых желейных мишек, положил их в отдельную баночку и подписал: «Мини-шреки для моей принцессы!». Скажу честно, я даже прослезилась.
- Как-то мой папа уехал в командировку, и я просила его оставить мне денег. Тем же утром он разбудил меня со словами: «Доча, вот тебе 500 рублей, остальное найдешь по подсказкам, которые я тебе оставил».
Всю неделю папиного отсутствия я разгадывала придуманный им квест. Он был рассчитан на то, чтобы я находила деньги постепенно. Папа сделал это специально, чтобы я не потратила все за раз. И как только он до этого додумался!
- Мой папа — капитан корабля. Косая сажень в плечах, огромные ручища, не боится ничего. Но стоит мне ойкнуть, замереть на секунду, сложив руки на живот, — все! Папу подбрасывает до потолка, глаза полны непонимания, и его пробивает нервная дрожь.
С криком: «Началось?!» — мой огромный добряк начинает метаться по дому, хватая все что ни попадя и хаотично рассовывая по пакетам. На вопрос, как он пережил, когда рожала мама, говорит, что она уже взрослая была, а я еще такая маленькая (27 лет, ага). Я уже даже не рожать боюсь, а переживаю, как мой папуля все это переживет. К слову, осталось пару недель...
«Моя жена уходит на работу рано, поэтому мне приходилось в будние дни собирать дочку самому. Я не профи, но думаю, что неплохо справляюсь с прическами»
- Мой папа был выдумщиком. Придумал, что все мои игрушки ночью уходят спать в телевизор. Помню, я так хотела увидеть это, но все равно засыпала. А еще он как-то положил во время прогулки по лесу незаметно пирожок на пенек, а мне сказал, что лесовик принес. Я верила и мне так нравились его разные рассказы.
- Вчера я дома рыдала, даже особо не скрываясь: меня очень жестко предала лучшая подруга. Папа сначала пытался меня утешить — и словами, и по голове гладил, и чаю заварил. Но когда увидел, что ничего не помогает, сходил на кухню, вернулся с тарелкой и говорит: «Ну, на, поешь. Если уж и это не поможет, то не знаю что». И протягивает последнюю котлетку. А ведь этот обожатель котлет готов поделиться чем угодно, любой вещью или едой, но только не ими. Но, видимо, мой душевный комфорт для него все же важнее.
- В семье три дочки. Старшая — парикмахер, средняя — мастер маникюра, а я, младшая, учусь на визажиста. Естественно, каждой из нас в свое время нужны были модели для практики. Стрижены, крашены и наманикюрены были все, спаслись только собаки.
Но больше всего досталось папе: с каждой из нас он проводил кучу времени и неизменно после работы попадал в домашний «салон красоты».
- Росла без мамы, поэтому большую часть детства провела с отцом. Когда я была маленькой, он заплетал мне косы, несмотря на то, что опаздывал из-за этого на работу. Папа очень старался, но он не умел делать красиво...
Я приходила в школу, расплеталась, и старшеклассницы заплетали меня по-своему, как умеют только девочки. В конце дня я снова расплеталась и заплеталась уже сама, чтобы было похоже на то, что утром сделал папа. Не хотела его обижать, потому что и тогда, и сейчас ценю, что он делал!
А недавно призналась ему, но он ни капли не обиделся. Папа просто улыбнулся: «Я все понял еще после того первого раза, когда ты заплела косы сама».
«С прической для дочки я, конечно, справляюсь не очень, а вот с маникюром дела вроде бы получше»
- Каждый год, когда я просыпаюсь первого марта, на тумбочке у кровати стоит коробка моих самых любимых конфет и аккуратный букетик, перевязанный фиолетовой ленточкой — подарок от папочки к первому дню весны. В прошлом году я переехала и думала, что эта весна впервые начнется без традиционного презента.
Утром звонок в дверь, открываю — стоит курьер с коробкой конфет и цветами. Цените пап: так, как они, никто больше любить не будет.
- Выпускной. Девочки плачут из-за прощания со школой, а я по другому поводу. Папа приехал прямо со смены на служебном автобусе. Вокруг все нарядные, а он — в робе, спортивках и майке. Он зашел, хоть и стеснялся — не хотел меня «позорить». А я сквозь слезы просто улыбалась от огромного счастья, когда он все-таки зашел в зал, переборов свое смущение. В тот день мне было абсолютно наплевать, кто и что подумает. Я люблю его больше всех на свете и точно знаю, что это взаимно.
- Впервые в жизни решила приготовить дома пиццу. Шансы на успех были весьма маленькие, ибо я никогда не умела готовить, плохо справлялась с духовкой и первый раз занималась тестом. Результат получился предсказуемым: все сгорело, кухня пахла гарью, а я сидела и ревела из-за того, что такая неумеха.
На запах вышел папа. Увидел меня в слезах, взял кусок сгоревшей пиццы и съел! Он улыбался, пытаясь скрыть свои реальные эмоции от съеденного. Подошел ко мне, обнял и сказал: «Очень вкусно, моя хозяюшка!». Господи, как же я люблю своего папу, на такие жертвы ради меня идет!
А какие забавные или трогательные воспоминания есть у вас о ваших папах? Делитесь своими уютными воспоминаниями в комментариях.