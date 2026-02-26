15 проводниц и проводников, в компании которых поездка проходит как уютный сериал
Иногда поездка запоминается не видами за окном, а людьми в вагоне. Особенно если это проводники, которые умеют превратить дорогу в маленькое приключение. В этой подборке — именно такие случаи.
Ехала я как-то в поезде с бабкой а-ля командир. Она села у прохода и давай бубнить: «Окно закройте, дует», «Ноги уберите, не дома». Все терпели. Но когда она начала говорить: «Сколько можно есть?», подошла проводница, присела на корточки и сказала: «Если вы еще раз будете мешать пассажирам, машинист решит, что у нас чрезвычайная ситуация». Бабушка фыркнула и пробурчала: «Ладно уж. Езжайте».
Мой дед ехал делать бабушке предложение. По важному случаю надел новые красивые ботинки и сел в плацкартный вагон. Ложась спать, оставил обувь под койкой, а наутро их не обнаружил. Так проводница нашла у себя в каморке шлепки и отдала ему. В них дед и позвал бабушку замуж. Живут вместе уже 50 лет.
Еду как-то к родителям поездом, ехать ночь. Работала много, уставала сильно. Сплю, и вдруг меня кто-то теребит за ногу, просыпаюсь, смотрю — стоит проводница встревоженная и говорит: «Ой, девушка, хорошо, что вы проснулись. На этой станции самую вкусную рыбу продают, вы обязаны ее купить!» Я так удивилась, что решила, что это сон и продолжила спать.
Пару лет назад, командировка, еду домой, начало ноября, плацкарт. Вечером заснула под простыней. Ночь, просыпаюсь, очень холодно, темно, одеяло где-то наверху, но лень вставать и искать. Заснула, но сон какой-то поверхностный, странный, вроде спишь, но холодно, некомфортно. Проснулась от того, что меня одеялом укрывает проводница. И как-то даже на душе тепло стало.
Все зависит от того, как сильно ты любишь свою работу. А доказала мне это проводница поезда «Новосибирск — Адлер». Она скрасила мой путь в плацкарте. По утрам она с улыбкой, ухоженная и опрятная, ходила по вагону и интересовалась самочувствием своих «пассажиров». А когда осталось полчаса до моего выхода, она разбудила меня словами: «Солнце, вставай и беги умываться, пока не заняли».
Ко мне как-то бабка докопалась и я ей вежливо объяснял, что купил нижнюю полку из-за того, что проблемы со спиной и я физически не смогу залезть наверх. Тут на горизонте возникла Татьяна. Как эта Татьяна впряглась за меня — диво и загляденье! Бабка даже очухаться и ответку кинуть не успела, как ее уже пугали транспортной полицией, отчего она запрыгнула на свою полку и дальше молча ехала.
Встречал дочь с соревнований: приехала с медалью, а настроения нет — потеряла смартфон, не знает где. Решили, что пропал навсегда. Через пару дней жене звонят с незнакомого номера: нашли телефон, забрать 19 декабря в 17:24, поезд Анапа—Томск, 13 вагон, спросить проводниц Катю или Вику. Приехали — молодые девчонки вернули телефон целым. Нашли под подушкой, где спала дочка. Спасибо вам!
Ехала одна в купе. Под вечер заселился мужичок и с шальным таким взглядом шепнул: «Красавица, будешь мерзнуть — говори». Я уже думала до утра в тамбуре торчать, но на помощь пришла проводница. Она заявила мужичку, что прямо этой ночью к нам должен подселиться пассажир с собакой. Конечно, она это выдумала, чтобы обезопасить меня.
Три дня моталась по городам, почти не ела — анализы, стресс, жара. Обратно досталась верхняя боковушка у туалета. Забралась в вагон и поняла: сил лезть наверх нет. Попросилась посидеть на нижней — пустили, накормили, дали воды. Подошла проводница, спросила о самочувствии — и я разрыдалась. Она молча отвела меня в свое купе, уложила, укрыла и разбудила к прибытию. Хороших людей все-таки больше.
Как-то раз ехала в поезде и не взяла себе белье. Ехали в ночь, поэтому было довольно прохладно. Так вот, сплю себе, чувствую, что замерзаю. Вдруг открываю глаза и вижу мужчину, накрывающего меня одеялом. Через 5 минут приходит проводница и говорит: «Вам мужчина из соседнего вагона оплатил белье», и приносит стопку белья. Я так не узнала, что это за таинственный добродетель. Творите добро!
Была очень сложная жизненная ситуация, и я чудом накопила денег на билет домой, также чудом купила единственный свободный билет и без денег, без еды, без телефона села на поезд. Ехать мне было чуть больше суток, я до этого не ела почти сутки. И девочка-студентка тогда отдала мне свои запасные штаны, чтобы я сильно не мерзла. Проводница бесплатно поила чаем, другие соседи угостили едой.
Я ехал в поезде и ужасно проголодался. В купе проводница продавала еду, но у меня были только английские деньги. Она посмотрела на них и, качая головой, стала повторять, мол, не то, нужны другие. А затем, наверное, увидела отчаяние на моем лице. Тогда она вытащила пирог, который был у нее с собой, и отдала мне половину! Я был глубоко тронут такой добротой.
Везли маленьких артистов с гастролей в поезде. Вроде и июль уже был, жара стояла, но к вечеру похолодало, зуб на зуб не попадал. Ночью просыпаюсь — все: и дети, и взрослые — укрыты одеялами, одни носы торчат. Это проводница всех укрыла. А поди еще, побегай: одеяла старинные, шерстяные, тяжелые, вагон битком, время отпускное.
Захожу в поезд, а на моем месте какая-то мадам со своим сыном лежат. Прошу освободить, дама начинает кудахтать, тетки вокруг ворчать, мол, молодая, уступи. Предлагаю мадам доплатить разницу, а она вопит, типа я вымогаю деньги. И тут приходит проводница, она вроде на их стороне, но призывает договориться. В итоге заняла свое место и весь багаж дамы заставила убрать к себе наверх.
В 1986 году мы ехали от бабушки домой. Пересадка в большом городе. У мамы на руках двое мелких. Поезд вот-вот тронется, а нас не пускают в вагон. Дело в том, что с билетами было что-то не так. Мама рыдала в голос, мы плакали. Проводница тоже заплакала и пропустила нас без билетов. До сих пор с благодарностью вспоминаю эту женщину и ее благородный поступок.
Вот еще несколько подборок историй, которые вам могут понравиться: