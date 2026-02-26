15 проводниц и проводников, в компании которых поездка проходит как уютный сериал

Я ехал в поезде и ужасно проголодался. В купе проводница продавала еду, но у меня были только английские деньги. Она посмотрела на них и, качая головой, стала повторять, мол, не то, нужны другие. А затем, наверное, увидела отчаяние на моем лице. Тогда она вытащила пирог, который был у нее с собой, и отдала мне половину! Я был глубоко тронут такой добротой.