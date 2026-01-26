15 женщин поделились опытом свиданий после развода, которые оказались даже веселее, чем в юности
Развод — не конец любви и не конец веселья. Иногда свидания после развода оказываются куда ярче и интереснее, чем в юности. В этой подборке женщины поделились историями, которые доказывают: жизнь после перемен может быть очень забавной.
- Как-то пошла на свидание с 45-летним холостым знакомым. Первое свидание: в местном театре у кассы он на всю очередь возмущается, что билеты дорогие. После театра пошли прогуляться, вдруг звонок — он через секунду передает мне трубку со словами «мама». Она задает формальные вопросы, как сидим, а я рассказываю как ведет себя ее сын. Она просит трубку обратно и начинает отчитывать его: что он позорится, что так никогда не женится.
- Вся мебель в комнате моей бабушки оранжевая. Обои, занавески, чайники и тарелки — вообще все оранжевое. А все дело в том, что мой дедушка (гуляка) ненавидит этот цвет. И после долгожданного развода с ним, бабушка устроила себе праздник и сделала все так, как давно мечтала. Теперь часто проходит мимо него на улице. Он на лавочке с такими же «друзьями», а она веселая и счастливая, в своем оранжевом платье и оранжевой шляпе — топает на свидание к новому кавалеру. Горжусь бабушкой. © Палата № 6 / VK
- Я развелась после 10 лет отношений, из которых 5 были в браке. Мы уже жили раздельно более года, прежде чем подали на развод. Позже, я познакомилась с потрясающим мужчиной, и вот мы уже 3 года женаты, а вместе — 4. Недавно у нас родился наш малыш! Нам за 30. Не могу представить жизнь без них обоих. © Jynxbrand / Reddit
- Я жуткая эгоистка. Так говорят окружающие. Люблю только себя и своих детей, собственно, потому и развелась с мужем. После развода познакомились с парнем, начали встречаться. Я не знаю, что такое любовь. Я не любила и не чувствовала любви. Но почему-то, встретив его, мне впервые хочется варить кофе по утрам не только для себя, и проводить все ночи в его объятиях. Может, это и есть любовь? © Не все поймут / VK
- Я сейчас активно хожу на свидания. Недавно познакомилась с пластическим хирургом. Всю встречу он мне рассказывал о болезненном разводе с бывшей, что в этой стране защищают только женщин, мужчины после развода остаются ни с чем. Потом говорил, что больше никогда не женится, только сожительство. Много намекал о своем финансовом положении, что он своей девушке может купить все что угодно, главное, чтобы штамп в паспорте не просила. Зачем-то открывал мобильный банк и показывал средства на счете. А после встречи написал с просьбой перевести деньги за еду, которую я съела. © Подслушано / Ideer
- До того, как встретить своего нынешнего (и последнего) мужа, я уже была замужем, он точно так же. И он, и я с предыдущими людьми расстались на очень доброй ноте, не было ни скандалов, ни разборок, ничего такого. И его бывшая, и мой бывший — люди очень хорошие, поэтому однажды мы подумали, что было бы неплохо, если бы они сошлись. Кое-как организовали им встречу, они пообщались, сходили на пару свиданий, а потом все закрутилось так, что они живут вместе уже два года. Особых подробностей не знаем, потому что семьями не дружим, но иногда общаемся и очень за них рады. © Мамдаринка / VK
- После развода с первым мужем (в браке были 3 года) через 2 месяца встретила своего будущего второго мужа (уже 10 лет вместе). Первый муж замечательный, но второй — мой идеал мужчины! Очень счастлива! © anastasiya_bzyta
- После развода я поклялась не стоить из себя леди. Заказала огромные свиные ребра в соусе барбекю. А кавалер мой пришел в костюме, весь такой интеллигентный, очки поправляет. Ела руками, перемазалась как поросенок, смотрю на него, а он вдруг ослабил галстук, закатал рукава и начал вгрызаться в рульку. Мы ржали, вытирали друг друга салфетками и наслаждались этой вкуснятиной. Он сказал: «Наконец-то от души поел с кем-то!» Это был лучший вечер за 10 лет. Теперь живем вместе, по выходным исправно устраиваем праздник живота.
- После развода попала ненадолго в отношения с мужчиной. Месяца 4 общались, потом просто переписывались. Сижу, скучаю, думаю дай его страницу посмотрю. А там видео, и один комментарий оставили. Захожу на страницу, а это женщина, написала ей, мол вы давно знаете его. Оказалось, что он живет с одной, параллельно ездит ночевать ко второй, в соседнем городе еще одна девушка, ну и я была там в списке, и еще потом одна нашлась. Мы создали чат, втроем. И выяснили, что он уже несколько лет состоит в «отношениях» с несколькими девушками. Всем врал: я тебя люблю, ты мой лучик света, давай не будем расставаться. © mary_pavlova4
- Познакомилась с мужчиной мечты. Статный, работящий, цветами задаривает. На третьем свидании пригласил домой на «фирменный плов». Заходим, в квартире идеальная чистота, пахнет вкусно. Я уже предвкушаю романтику. И тут из кухни с поварешкой выходит женщина в халате. Я в шоке, а он спокойно: «Знакомься, это Марина, моя бывшая жена. Мы развелись 5 лет назад, но квартиру поделить не можем, ипотека. Живем как соседи». Марина подмигнула. Я сбежала со свиданки, теряя туфли.
- Я видела, как маме тяжело после развода. Она тянула на себе все наши заботы, работала в 2 смены и старалась, чтобы на мне не сказалось их расставание. Спустя пару лет я начала замечать, что она прихорашивается и бегает на свидания. Хотя мне врала, что идет увидеться с подружками. Но блеск в глазах выдал ее влюбленность. Я знала, что ее подвозят с работы, а дома всегда стояли цветы. Но со мной почему-то знакомить боялась. В очередной раз, когда ухажер довез ее к подъезду, я выбежала к машине. Сказала: «Так, бегом поднимайтесь и будем чай пить». Помню, как им было неловко, смущались как школьники. Но я тогда приняла дядю Володю как родного и он стал мне самым лучшим отчимом в мире. © Не все поймут / VK
- После развода с мужем ближе всех для меня была свекровь. Да, она у меня хорошая. Как мама. Утешала меня, вытирала слезы. Вспоминала, что всю жизнь терпела жестокость и измены мужа. И выдохнула только, когда стала вдовой. Однажды, успокаивая меня произнесла: «Я еще тебя замуж выдам!» И вот спустя пару лет я встретила свое счастье. Конечно же я пригласила ее на торжество. И там она познакомилась с отцом моего нынешнего мужа, тоже вдовцом. Недавно отгуляли и их свадьбу. Сейчас мы опять одна семья! © _udivitelnyi_istorii
- Вот это мужики пошли! Куда не посмотришь, а каждый своего рода бизнесмен. И заработать может, и свое дело открыть, и позволяет себе все, что угодно! Была я тут на свидании с таким. Одно из немногих моих свиданий после развода. Пошли в кафешку, там поели, он все время рассказывал мне о том, какой из него крутой бизнесмен. Минут 40 слушала про это рассказ, а потом вдруг оказалось, что он деньги забыл дома. Пришлось платить за двоих. А после этого, когда мы уже собирались расходиться, он меня добил фразой: «Ой, та я и школу закончил с красным дипломом!» © Мамдаринка / VK
- Я встретила его в 39 лет. После развода начала ходить в спортзал, и там был парень младше меня. Мы просто общались примерно год. Потом я предложила сходить в кино на «Оппенгеймер», а позже он предложил сходить на «Барби». Через какое-то время он предложил встречаться. Я подумала: «Ок, летом потусим, потом разбежимся». Но не тут-то было — мы вместе уже два года, и это замечательно. У нас разница в возрасте 11 лет, я, конечно же, старше. © t7762470055
- Вышла замуж очень рано, через несколько лет родила дочку. С мужем отношения никак не клеились. Все это время у меня был друг детства, который поддерживал меня и помогал, как мог. Трудно представить, смогла ли я пережить все, если бы не он. И вот сегодня, я иду с ним на свидание. Впервые в жизни. Да, мы виделись сотни раз с ним, он приходил ко мне в больницу и видел меня такой, какой бы я не хотела чтоб видел кто-либо, а сегодня — сегодня у нас свидание. Смогла на это решиться только после 2 лет развода. Пожелайте удачи, сердце выпрыгивает. © Не все поймут / VK
