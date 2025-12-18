15 подружек, которых можно охарактеризовать двумя словами: «На приколе»

Вопрос про отношения с подругой.

Я кое-кому не рассказывала 1. сразу узнали бы вообще все на работе ( а я не хотела). 2. эта самая подруга меня пыталась с ним на тот момент ухажером развести. Нет, не себя подложить ему, а именно чтоб я его бросила, ибо она хотела иметь меня в своем распоряжении. А я, зараза, не хотела кружить вокруг этого "центра тяжести".