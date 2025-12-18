Папа у себя дома, на своей кухне и в своем холодильнике роется. Шокирующая история, да.
15 подружек, которых можно охарактеризовать двумя словами: «На приколе»
Есть подружки спокойные, есть мудрые, есть «как у всех» — а есть вот эти. Те, которые умудряются устроить приключение даже по дороге до магазина. Именно о таких, у кого слово «на приколе» давно стало официальным статусом дружбы.
- У меня сегодня жена на работу рано утром укатила, и я все проспал. А еще она не позвонила утром подруге, которая возит своего и нашего ребенка на машине в сад каждый день. Поэтому подруга тоже проспала. В итоге полусонная подруга утром приехала в сад и сказала, что она с папой второго ребенка (мной) проспала, потому что мама второго ребенка (моя жена) рано утром уехала на работу. Это она так пыталась оправдаться, что детей поздно привезла, ага. К сожалению, вопросов после этого у окружающих стало еще больше. © pitart / Picabu
- Подруга позвала к себе домой: попить чай, погреться в тепле, пообщаться. Мы заходим к ней. На часах примерно 12 дня. Подруга говорит, чтобы я на кухню шла, садилась — а она придет сейчас. Захожу я на кухню, а там в холодильнике роется какой-то бородатый мужик в халате с розовыми единорожками! Я в шоке смотрю на него — он в шоке смотрит на меня. Затем выдает: «Здравствуйте. Вы кто?» Вовремя разрядила обстановку подруга, которая зашла на кухню и попросила бородатого мужчину в халате с единорогами пойти одеться. Оказалось, что это был ее папа, который взял себе внезапный выходной. Халатик у него классный. © Не все поймут / VK
- Подруга недавно продинамила мой день рождения. Написала, что не сможет прийти, дела. И я бы отнеслась спокойно, но она написала меньше, чем за два часа, когда вся еда уже была заказана и куплена. Я бы тогда меньше заказывала, так как ожидалось, что она с мужиком придет — в итоге никто не явился. Потом выяснилось, что про дела она наврала, просто идти не хотелось. А пару лет назад при всех отчитывала нашу общую подругу, которая не пришла на ее собственный день рождения. Я пережила, конечно, однако осадочек остался. © ******** Unicorn / ADME
- У меня была такая типа подруга, мы дружили с 1-го по 11-й класс, и она у меня всегда списывала, так как я отличница. После школы уговаривала меня приступать в вуз, в который сама хотела. Когда я отказалась, дружба резко закончилась. © 135FT / Picabu
- Была на свадьбе у подруги. Неплохо сидели, но что-то жених с невестой вообще не целовались. Я решила исправить это и крикнула на всю: «Горько!» Повторила еще три раза — ноль реакции. Взяла стул, встала на него и как заору: «Горько!» Тут на меня все смотрят и ничего не понимают, а я прям чувствую, как у меня лицо краснеет. Короче, вовсе вылетело из головы, что это не свадьба была, а день рождения. Просто платье очень похожее, а из-за усталости я даты перепутала. И подруг. © Не все поймут / VK
- Я выходила замуж и никого звать не собиралась. Мы с мужем с утра работали, потом приехали в ЗАГС, буквально минут 40 вся церемония была. Расписались и поехали на работу в разные стороны. Подруга перестала со мной общаться, она посчитала, что я должна была их пригласить. А мне было неудобно на 40 минут и звать, да еще и жили они далеко. И вот она со мной больше не общается. А у нас реально празднования не было, ни фотосессий, ничего. И вот я всегда думаю, я реально неправа, или она все-таки не подруга была. © ninapavlovna8
Вопрос про отношения с подругой.
Я кое-кому не рассказывала 1. сразу узнали бы вообще все на работе ( а я не хотела). 2. эта самая подруга меня пыталась с ним на тот момент ухажером развести. Нет, не себя подложить ему, а именно чтоб я его бросила, ибо она хотела иметь меня в своем распоряжении. А я, зараза, не хотела кружить вокруг этого "центра тяжести".
- Была у меня подруга, которая приехала «делать карьеру в большом городе». Сразу заметила, что она заводила дружбу только с людьми постарше и побогаче. Думала: ну, мало ли, всякое бывает. А однажды увидела чат с ее мамой — и обалдела:
та пишет ей: «Ты должна дружить с теми, от кого есть польза. Не трать время на тех, кто ничего не может дать. И помни: любая связь должна приносить выгоду». Стало ясно, почему она никогда не интересовалась, как я живу, но всегда спрашивала, кто у меня из знакомых «с перспективами». Как я потом поняла, она долго меня использовала, а потом просто исчезла.
- На своей первой паре по философии мы сидели с подругой и внимательно слушали преподавателя. В один момент он задал нам задание: «Вспомнить случай, когда мы видели самого счастливого человека». Все сразу же погрузились в свои воспоминания. Каждый студент рассказывал о своем опыте, о том, что такое счастье. Пришла очередь моей подруги, которая уверенно сказала: «Самым счастливым человеком для меня является моя бабушка, в момент, когда она считает деньги и понимает, сколько цыплят может купить на всю сумму». Тогда на лице преподавателя впервые за пару выступила улыбка. © Не все поймут / VK
- Есть у меня одна подруга со странным чувством юмора, иногда может выдать прям что-то эдакое. Встречалась она как-то с парнем, полгода уже вместе были и тут одним вечером взбрело ей в голову подшутить над ним. Подходит и говорит ему прямо в лицо: «Слушай, Артем, давно не знала, как тебе сказать... Нам нужно расстаться!» Подруге было интересно увидеть его реакцию, но парень невозмутимо ответил: «Да? Ну ладно, я уже неделю голову ломаю, не знаю, как тебе об этом сказать. Спасибо, что сама это поняла!» © Карамель / VK
ИМО, шуточки на тему "расстаться" - это уже на самом деле первый шаг этом направлении. Так что если так шутят, можно смело уходить.
То же самое и на работе: если хоть раз прозвучало что-то, даже шутка или типа шутка на тему "увольняйся" над начинать немедленно искать новое место, ибо думать на эту тему уже точно начали.
- Прогуливались с подругой, решили напоследок выпить чаю в кафешке. Сели за столик, сделали заказ, ждем. И тут я замечаю, что недалеко от нас сидит мой бывший и поглядывает на нас! Шепнула об этом подруге и тут он подходит к нам и начинает при мне подкатывать к моей подруге! А та не растерялась и как выдала: «Извините, молодой человек, но меня привлекают мужчины, а вы под это описание не подходите». Если бы я в тот момент смогла сфотографировать его лицо, то повесила бы в рамочку и просматривала каждый день! © Не все поймут / VK
- Пришли с подругой после работы поужинать. Она решила позвать своего парня. Вот он садится к нам, мы знакомимся, и моя подруга ни с чего вдруг начинает говорить разную токсичную фигню. Парень спросил, будем ли мы еще что-то заказывать, и она вдруг выдала: «Да Рита уже целую пиццу затоптала сама. Я в шоке, как девушка может так много есть». Потом указывает ему на мою сумочку и выдает следующий хит: «Кись, видишь у Риты сумку? Это же я такую хотела заказать. Хорошо, что не решилась, такое качество плохое». Хорошо, что я уже доела, потому что ссориться перед парнем не хотелось, и я просто расплатилась и ушла. Что это за фигня? До этого момента она никогда так себя не вела. © Карамель / VK
- На работе подружилась с коллегой. И все было здорово, пока на этой же работе я не завела роман с мужчиной. Мы долго шифровались, а когда подруга наконец узнала, жутко оскорбилась и стала активно и открыто ревновать, как мужик какой-то. Стала язвить на тему. Потом какие-то гадости про него говорить. «Он тебе не подходит!» — «А можно объяснить почему?» — молчала. Потом стала говорить, то он там с кем-то встречался и что-то плохое девушке сделал. На вопрос: «Что именно и кому», опять молчала. © Конфуз / ADME
- Моя подруга не умеет кататься на велосипеде, но я взялась научить ее. Я не думала, что бывают люди, которые настолько не поддаются обучению. Мы часа три мучились, а на следующий день тоже три, а на следующий еще два, а Оля все равно едва ездит. На четвертый день она выдала: «Ой, я так устала уже! Наверное, отложим уроки пока что!» «Ох, отложим так, отложим, только не надо тогда снова жаловаться, что везде на велосипеде езжу, а ты так не можешь!» — подумала я. © Карамель / VK
- У нас с моей подругой есть парни. И мы дружим парами. Но мы совершенно разные. На днях сидим все вместе, разговариваем. Подруга у моего молодого человека спрашивает: «Слушай, а ты куда уезжаешь завтра?» Он отвечает: «На день рождения к подруге...» После минутного молчания подруга переводит свой взгляд на меня и говорит: «И ты его просто так опустила?» Отвечаю: «А почему не должна?» И снова после минутного молчания она говорит своему парню: «Смотри, у нас так никогда не будет. И с левыми девками ты тусить не будешь. А дома ты мне дашь свои диалоги проверить. А то мне кажется, что ты от меня что-то скрываешь...» В этот момент мой молодой человек крепко сжал мою руку и прошептал: «Спасибо, что у нас не так». © Не все поймут / VK
- Подруга стала подкатывать к моему мужу: написывала ему, делала неоднозначные намеки, как-то позвала его на чай. А однажды она вообще пришла к нам домой, думая, что муж один. Заходит, а я — в шкаф. Думаю, сейчас приставать к мужу будет, а она берет и заносит домой кучу шариков. Говорит: «Привет, Олежик! Я знаю, что ты не додумаешься сам, поэтому спускайся и подними из машины еще несколько пакетов, будем делать сюрприз для Ленки!» Я чуть не расплакалась! Оказывается, она хотела устроить сюрприз к дню рождения. Лучшая!
Вот еще несколько подборок историй, которые вам могут понравиться:
Комментарии
В последней истории, что одна подруга, что вторая - обе очень странные 🤦♀️ Одна открыто подкатывает к мужу другой, а вторая, вместо того, чтобы пресечь это, прячется в шкафу и наблюдает за этим.
Если девушка тебя ограничивает прямым или косвенным методом в общении с другими людьми и хочет все контролировать - то ее в сад.