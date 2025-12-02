16 семей, у которых что ни день, то комедия

Истории
17 минут назад
16 семей, у которых что ни день, то комедия

В некоторых семьях скука просто не приживается — каждый день превращается в маленькое приключение. Непредсказуемые ситуации, забавные диалоги и яркие персонажи делают их жизнь похожей на ситком. В этой подборке истории семей, у которых что ни день, то сплошная комедия.

  • Живем в квартире свекрови. Для нее больная тема — тряпки на кухне. Я пыталась выбрасывать, но бесполезно — ссорились. Однажды дочь забыла закрыть кран. Вода хлещет на пол, я хватаю последнюю тряпку свекрови с батареи, а под ней красуется мой побитый планшет, который я подарила свекрови. Я-то думаю, чего она не пользуется им. Но место выбрала отличное, там бы я точно никогда его не нашла. © mommdarinka
  • Консервативная семья — это когда твои родители вместе уже двадцать лет, у них четверо детей. Но когда они приезжают в гости к бабушке, то она им до сих пор стелет в разных комнатах. © Подслушано / Ideer
  • Работаем с женой на заводе, в разных сферах, но график одинаковый. Как-то приходим со смены, оба уставшие, поели и на боковую. И тут жена сквозь сон выдает: «Я так тебя люблю! Знаешь, я бы даже наняла кого-нибудь, чтобы тебя погладили». © OlegKova / Pikabu
анна августина
15 часов назад

Для человека с консервативной бабушкой есть неприятная новость. Она не консервативна, она психически нездорова. А такое часто передается по наследству.

-
-
Ответить
  • У моего школьного друга было много братьев и сестер. Их родители иногда устраивали веселые состязания для всех. Каждому ребенку ставили на стол тарелку с булкой и сосиской. И каждый должен был сам сделать себе хот-дог, но прикол в том, что различные приправы и соусы были спрятаны по всей квартире. В итоге по команде «На старт, внимание, марш!» все мчались по разным сторонам с тарелкой в руках. © airfryerfuntime / Reddit
  • Отчим после развода очень редко виделся с моим братом — своим сыном. В его сознании брат, видимо, оставался третьеклассником, которым он был на момент его ухода. В квартире остались его какие-то ненужные вещи. Когда мы с мамой собирались переезжать, мама позвонила ему и предложила забрать вещи. В итоге он приехал и увидел в прихожей мужские ботинки огромного размера и начал на маму наезжать: «Ты себе мужика нашла? Ветреная какая-то, о личной жизни думаешь!». И тут из комнаты вышел почти двухметровый брат-одиннадцатиклассник и сказал, что ботинки его, и маму в обиду не даст. © Подслушано / Ideer
  • Пришли с дочерью к стоматологу в новую клинику. Я немного переживала, а дочь наоборот держалась. Зашли в кабинет, она быстро уселась в кресло и сказала, что ничего не боится, поэтому сюсюкаться с ней не надо. Все улыбнулись, помощница стоматолога спросила, какой мультик включить, на что дочь спокойно выдала: «Мультики не надо, давайте музыку лучше. Можете включить Моцарта, я еще спокойнее буду». Кажется, не только ребенку все понравилось, а и она там всем сердца поразбивала. © Мамдаринка / VK
  • Свекровь твердо убеждена, что входная дверь должна быть не заперта, чтобы члены семьи могли приходить без приглашения в любое время. Мы с мужем иного мнения, поэтому дверь закрываем. Прикиньте, так свекровь додумалась втихую сделать дубликат наших ключей, не сказав нам. Как же она бесилась, когда мы поменяли замки. © Unknown author / Reddit
  • Дочери 6 лет, и в последнее время она странно ведет себя с моим мужем. То мяса предложит, то тянет к большому зеркалу и держит там по 5 минут. А вчера, когда муж ушел, она позвала меня к себе в комнату, чтобы что-то показать. Этим чем-то оказалась статья: «Как вычислить оборотня». А потом еще добавила: «Мам, мы живем с оборотнем!», и заплакала. Пришлось утешать ребенка и объяснять, что все хорошо и оборотней дома нет. И откуда это взялось в ее голове только? © Не все поймут / VK
  • Муж спит очень крепко, но постоянно во сне медленно перемещает меня к стенке. Вот чтобы я в нее носом уперлась. И ногу на меня сверху закидывает. Он не слышит будильники, бесполезно пинать локтем в бок, уговаривать отодвинуться. Но стоит один раз максимально мерзким шепотом сказать «Кис-с, отодвиньс-с-ся», как он тут же на автомате перекладывается на свою половину дивана. © maruska2998 / Pikabu
Брэдбери
13 часов назад

Насчёт отчима запутался: кому позвонили, кто пришел, за чью мама заступился? Какой заяц? )

-
-
Ответить
  • Есть товарищ. Про таких говорят: «Золотые руки!» Умеет все по дому-ремонту. Если клеит обои, то с лупой будешь искать и не найдешь стык между полосами. Но он терпеть не мог передачу про ремонты. А все потому, что теща насмотрится, а потом начинает ему на мозг капать: «Ты смотри, как они за сорок минут все сделали! А ты за два месяца прихожую никак не доделаешь». © Snakecatcher / Pikabu
  • У нас принято пылесосить квартиру ежедневно на ночь. А отец раз в неделю проводит проверку чистоты всей мебели, чтобы убедиться, что мы проводим генеральную уборку в соответствии с его стандартами. © Chris968 / Reddit
  • Жили в квартире старой планировки с газовой колонкой. Если одновременно включить воду в ванной и на кухне, то напор воды падает, и колонка-автомат гаснет. Вода идет холодная. Из ванны на кухню в таких квартирках есть окно. Дико уставший муж пришел с работы и пошел принимать душ. В это время сын вышел из туалета и нечаянно выключил ему свет в ванной. Я была на кухне, увидела в окно, что свет у мужа погас. Тут же я растерялась и открыла кран, погасив колонку. Тишина. Только шум ледяной воды в темноте ванной. Я стою и думаю: «Какой мужчина! Неужели он сурово моется в темноте и холодной водой?» И тут истошный вопль оттуда: «Ну хоть свет-то включите!» © KindlyVita / Pikabu
  • Жена занялась фудфотографией. Это когда продукт нужно красиво сфотографировать. Теперь у нас половина кухни заставлена раритетными тарелками, чашками, стаканами, самоваром и прочим хламом. На днях гуляли с собакой. Жена увидела возле мусорного бака старый, покосившийся, ободранный стул. Говорит: «Неси его домой!» Оказывается, она как раз задумала фотосессию зефира в ретро-стиле. Теперь боюсь с женой вместе выходить на улицу. Вчера заметила возле мусорника старый холодильник. Сам я его на 9 этаж не занесу. © Карамель / VK
  • У меня дико упал рейтинг в такси — только 7-й водитель согласился приехать. И то оглядывался на меня с опаской, мол, что с ней не так? А это я маму свою 85-летнюю месяц отправляла на такси. Спросила ее, что она делала с водителями. Ответ уложил: «Я сажусь вперед и активно объясняю, как им ехать и как вести машину!» © lt_psy
  • В детстве мама часто кричала: «Быстро выгляните в окно!». Мы мчались к окну, а мама говорила: «Посмотрите, полная луна на небе». И до сих пор, 30 лет спустя, мы все еще продолжаем эту традицию. Даже если нас разделяют тысячи километров, мы отправляем друг другу сообщения с просьбой «подойти к окну и посмотреть на луну». © Unknown author / Reddit
  • В детстве мы каждое утро всей огромной семьей обсуждали свои сны. Каждый день. Даже когда мы повзрослели и разъехались кто куда, мы звонили друг другу и обсуждали сны. Когда я начала встречаться с парнем, я тоже начала спрашивать у него про сны, но он смотрел на меня как на сумасшедшую. Да, я просто с детства считала, что так делают все. © meowdrian / Reddit

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее