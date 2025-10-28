15 случаев, когда грандиозный сюрприз провалился с треском (и все равно стал незабываемым)
2 часа назад
Иногда даже самые добрые намерения заканчиваются самыми неожиданными результатами. Люди старались, придумывали сюрпризы, мечтали порадовать близких — но судьба внесла свои коррективы. В этой подборке истории о том, как сюрпризы пошли совсем не по плану, но зато запомнились надолго.
- На День благодарения я приготовила нам с моим парнем ужин, после этого он стал очень серьезным. И начал: «Я хочу остаться твоим другом...» Пауза. Я уже собиралась встать из-за стола и уйти с высоко поднятой головой, как вдруг он продолжил свою речь, которая заканчивалась предложением руки и сердца. © plasticcastle / Reddit
- Живу с мужем. На день рождения он задумал сделать мне сюрприз: пока я была на работе, приготовил ужин и позвал моих самых близких друзей. Закончилось тем, что я собрала его вещи и выкинула за дверь. Ведь когда я вошла, то увидела красивый стол и моего любимого с моей лучшей подругой — она была единственной, кто смог прийти. Они мне потом еще очень долго объясняли ситуацию. И теперь, когда муж собирается сделать мне сюрприз, предупреждает. © Подслушано / Ideer
- Когда мне исполнилось 30, жена решила устроить вечеринку-сюрприз. У меня как раз выдался тяжелый день на работе, я с нетерпением ждал ужина и мечтал завалиться спать. Но когда я переоделся в домашнее, услышал стук в дверь и, выглянув, увидел всех своих знакомых, стоящих на лужайке. Жена сказала, что, увидев выражение моего лица, поклялась больше никогда меня не удивлять. © Handeaux / Reddit
- Мой парень как-то предложил отправиться в однодневный поход в определенное место в 3,5 часах езды от дома. Я сразу заподозрила что-то неладное. Мои подозрения укрепились, когда он огорчился, что вокруг полно людей, а ему хотелось уединенного местечка с прекрасным видом. В общем, я просто притворилась, что ничего не понимаю и позволила ему осуществить свой план и сделать мне предложение. Все прошло отлично! © Yavemar / Reddit
- Рассказала сестра. У одной из ее подруг был день рождения. Они с девочками собрались сделать ей сюрприз: прийти к ней в 00:00 с подарком и цветами. Итак, уже 00:00, они звонят в дверь. Она открывает, они заходят, крича: «С днём рождения», — и именинница выставляет их за дверь со словами: «Давайте еще раз, я стрим включу». © Подслушано / Ideer
- Мы с мужем только стали жить вместе, снимали однушку. Он встретил меня с работы, идем домой, говорит: «Ты сейчас заходишь и иди сразу на кухню, у меня сюрприз». Я сижу на кухне, чем-то увлеклась там, он кричит: «Давай быстрее иди сюда, а то у меня уже палас горит!» Оказывается, он сделал сердечко из маленьких чайных свечей, зажег, а пока раскидывал розовые лепестки, свечи уже наполовину прогорели. Но сюрприз удался. © Разноглазая / Dzen
- Сюрпризы выбивают меня из колеи. Как-то друзья устроили вечеринку на даче. Но вместо «спасибо» они услышали что-то вроде: «Какого лешего?!» А когда мой муж в ресторане при огромном количестве народа встал на колено со словами: «Ты выйдешь за меня?» Я выдала: «Зачем?» © Подслушано / Ideer
- Вечер, прихожу домой. А там темно и дорожка из свечей. Ванна с лепестками роз и коробочка в виде сердца. И мой мужчина стоит, улыбается. У меня аж руки затряслись, слезы. Беру коробочку, открываю — никак. Я сильнее. И тут она крошится, падает и шипит в ванной! Оказывается он просто решил сделать мне сюрприз—релакс, а это была бомбочка для ванны. Как я орала, а он даже не понял, почему. А через неделю сделал предложение. Напсиховала. © Подслушано / Ideer
- Мой бывший неожиданно решил навестить меня в день рождения, когда я была в командировке. А мне нужно было сосредоточиться на работе, ради которой я приехала. Он вечно мешался под ногами, и у него не было никаких планов, кроме того как заявиться ко мне в качестве сюрприза. Поэтому мне пришлось организовать ему номер в отеле, еду и само наше свидание. Да, я тогда была молодой и глупой. © Unknown author / Reddit
- Мы встречались 5 лет. Праздник. «Ну, — думаю, — подарит милый мне колечко». А я еще давеча заметила коробочку у кровати. Прихожу домой. Он сияет, зовет меня в спальню скорее, сюрприз смотреть. Заходим, он показывает в шкаф. А там... резиновая крыса. Ох, и разочаровался он, что я не испугалась. Ну и я, соответственно, разочаровалась. А в коробочке той запонки были от мамы. © Подслушано / Ideer
- Сняла хорошую квартиру — уютно, хозяйка приятная, только любила рассказывать про ужасных прошлых жильцов, которые ей туалет засоряли. Потом я съехала и на прощание оставила подарок — красивый ароматизатор для туалета. А через пару недель мне приходит вдруг сообщение: «Если хотела сделать мне сюрприз, предупреждай. Я подумала, что запах — это опять „последствия“ и вызвала сантехника!»
- Много лет назад соседка по комнате устроила мне сюрприз на день рождения, пригласив только своих друзей и родственников. Я знала большинство из них, но ни с кем не была близка. Для меня это был довольно удручающий вечер. © life-is-thunder / Reddit
- Купила две квартиры у моря. В одну сама приезжаю, другую сдаю посуточно. Радовалась, рассказала тете, а она — всей родне. И решила родня сделать мне сюрприз и понаехать в гости без приглашения. Я им говорю, как здорово, что вы приехали, у меня как раз даты свободные есть, с вас 30 тысяч за неделю. Их визг слышал весь район! Я меркантильная двоюродная племянница. Сняли они дорогой хороший отель напротив и фотки ещё мне слали, что без меня у них все хорошо. © Подслушано / Ideer
- Мы с парнем уже заговаривали о помолвке, и я знала, что это случится в ближайшие месяцы. Примерно за неделю до свадьбы его друга он позвонил мне и сказал, что будет дома поздно, так как хочет заехать в ТЦ и купить костюм к мероприятию. Когда он вернулся, я спросила, как все прошло. А он, мол, ничего не нашел. Я вызвалась ему помочь, но он отказался, говорит, был в торговом центре всего минут десять. Ладно... И тут я такая решила шуткануть: "Так это просто была уловка, чтобы купить мне кольцо? Хахаха!" Ага. Так и было. © snickerdoodleglee / Reddit
- На первом курсе влюбился в однокурсницу. Нравилась она и другому парню с потока. Оба мы наперегонки таскали ей кофе, угощали конфетами. Я даже выведал, когда у нее день рождения и сделал сюрприз - принес прямо на пару огромный букет роз и признался в чувствах. Но оказалось, что ее день рождения - на месяц позже. Посмеялись мы тогда. Правда, встречаться со мной она так и не стала.
