15 случаев, когда грандиозный сюрприз провалился с треском (и все равно стал незабываемым)

Иногда даже самые добрые намерения заканчиваются самыми неожиданными результатами. Люди старались, придумывали сюрпризы, мечтали порадовать близких — но судьба внесла свои коррективы. В этой подборке истории о том, как сюрпризы пошли совсем не по плану, но зато запомнились надолго.