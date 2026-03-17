17 историй о ремонтниках, которые хозяева до сих пор вспоминают со смехом

У свекрови со временем рама сама покривилась. Нижний правый угол внутрь ушел, и кажется, что криво стоит. Дом из бруса, может это сыграло роль. Ребята, которые ставили новое окно, ворчали, мол, кто ж такой рукопоп, потом спросили, сколько окно простояло. 15 лет. "Быть такого не может!"

Спустя два года приезжали они же к ней ставить окна в другой комнате, ну она и попросила то окно отрегулировать. "КТо ж вам его так криво ставил?" спросил один ,а второй его под бок толкает, мол, молчи - видимо, узнал хозяйку. А она смеется- вот вы, говорит, и ставили, тут ещё окно стояло с заваленным углом, вы всё не верили, что 15 лет простоять может. А простояло. А ваши окна на третий год уже каши просят...