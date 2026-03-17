17 историй о ремонтниках, которые хозяева до сих пор вспоминают со смехом
- Вызвали мастера для ремонта стиралки. Он все сделал и попросился в уборную. Зашел. Нету и нету. Я думаю: «Чего он там застрял?» Выходит, я оплачиваю работу, прощаемся. Захожу после этого в санузел и аж подпрыгиваю от увиденного. Он за это время принял душ, помылся мочалкой моей дочери и вытерся моим полотенцем. Сказать что я крайне изумилась — это ничего не сказать.
- Наблюдала сцену в магазине. Электрик, дядька немолодой и холостой, меняет лампу. Вокруг собрались продавщицы и подкалывают его: «Вася, чего ты не женишься? Пора бы уже». Вася слезает со стремянки и уверенно отвечает: «А зачем мне теперь жениться? Я же купил мультиварку».
- Года три назад на стиралке сломалась дверца. Я приловчилась открывать ее чайной ложкой и плюнула на ремонт. Даже забыла, как дверца может просто открываться. Недавно у машинки перестал крутиться барабан. Приехали ремонтники и спрашивают: «Дверца тоже сломана?» Достаю ложку и ловко открываю. Они такие: «Ого, а как вы это сделали? Мы обычно веревкой открываем». Ну я и научила их.
Я как-то случайно задела сензор на стиральной машине и заблокировала дверцу. Сразу не поняла, что случилось. Посмотрела видео, как дверцу открыть. Открыла, закрыла, снова не открывается. Нужно постоянно манипуляции из видео проводить, чтоб открыть. Через пару часов дошло в инструкции посмотреть код ошибки и вуаля, дверь разблокировала 🤭
- Один раз я нечаянно сбила настройки у швейной машинки и пригласила мастера починить ее. Приехал мужчина лет под 60, посмотрел, озвучил стоимость работы и начал настраивать. Параллельно звонит жене и говорит: «Можешь сегодня записываться на маникюр». Это было так мило.
- У нас были чудо-ремонтники. Попросили их гладко нанести фактурную краску для стен — они старательно добились эффекта наждачки. Покрасили стены и батареи — заляпали стены. Стелили ламинат — порвали натяжной потолок (ламинатом, он длинный, поднимали и задели за верх). Делали перегородку в коридоре, дверь должна была находиться посередине — поставили с краю, мол, так проще.
Вот поэтому меня бросает в дрожь от слов "ремонт" и "мастер". Таких чудо-мастеров хоть пруд пруди. Зато такие горе-мастера очень любят рассказывать какие они "крутые".
- У нас в квартире была газовая колонка. И в какой-то момент она забарахлила и начала отключаться, когда мы мылись. Вызвали сантехника. Знаете, что он начал делать? Убеждать меня, что я не умею включать горячую воду! Сам включил воду — колонка работает. Пожал плечами и ушел. Мои просьбы посмотреть колонку проигнорировал. В итоге она вообще перестала включаться. Оказалось, там нужно было заменить дырявую прокладку.
- В квартире стало сильно пахнуть канализацией. Запах шел из вентиляции в санузле. Дело было зимой, поэтому постоянно проветривать жилье не было возможности. Решил временно заклеить вентиляцию и параллельно обратился к нашим сантехникам. А мне заявляют: «Ну а что вы хотите? Сами виноваты. У вас пластиковые окна?» Говорю, что да. Сантехник сообщает: «Ну вот. Дома эти так спроектированы, что лучше бы вы деревянные окна оставили. В них щели были и естественная вентиляция». Я изумился от такого заявления и все же оставил письменную заявку в ТСЖ. Через два дня запах был устранен. Видимо, перепроектировали здание.
- Звонок в дверь, открываю, стоит сантехник из ЖЭКа. Просит: «Можно гляну стояк полотенцесушителя». Запускаю, он смотрит и сообщает: «Тут резать будем, сейчас сбегаю за инструментом». Оказалось, что сосед снизу меняет полотенцесушитель. Я так понял, что они решили не портить красоту у соседа в квартире и не делать там стык металла и пластика. Сказал им, пусть пилят что угодно, но не у меня дома.
- У маминого соседа забился стояк между восьмым и девятым этажами. Приехали сантехники из управляющей компании и давай трамбовать засор. Не вытаскивать тросом с крючком, а просто толкать вниз. Может, думали, что он проскочит и не застрянет по дороге. Трамбовали с час. Забили в итоге так, что вытащить было уже невозможно. Пришлось распиливать трубу в ванной на восьмом этаже и ставить пластиковую. Ванна забилась пылью и чугунной крошкой. Три дня отмывали.
Этих бы мастеров в трубу забить. Ненавижу таких псевдо-мастеров. Гонора у них выше крыши, а мастерства и трудолюбия - ноль
- Прошлым летом вылезла из дивана пружина. Звоню в магазин, описываю проблему. Ставят в очередь, потом сообщают: «В субботу к 13 часам ждите, приедет мастер, запчасти есть, все сделает, перед визитом за час сообщит». Лето, суббота, погода так и шепчет: «Возьми мясо и мангал, природа ждет тебя». Но мебель требует ремонта.
Звонит мастер и говорит, что готов приехать, но, если честно, друзья его пригласили на шашлыки, можно ли перенести нашу встречу на воскресенье. Думаю, а ведь он прав, ну подумаешь — засунем эту пружину на день позже. И ведь сам не хотел сидеть дома. Соглашаюсь и сам еду на природу. На следующий день мастер приехал, все отлично отремонтировал. Спас человек свои и мои выходные.
- Вызвала сантехника починить кран. Приехал совсем молодой парень. Все сделал, видно было, что ему сам процесс нравится. Ну я и решила накормить его. Он взахлеб съел суп и потом сказал: «Вкуснее, чем у мамы». Я аж расцвела. А он вдруг продолжил: «Просто мамы у меня никогда не было, детдомовский я». И как теперь этот «комплимент» расценивать?
- Решили мы заменить унитаз, купили новый на замену. Пришел мастер, разбил гаечным ключом старый унитаз, сказал, что какой-то детали у него нет, сейчас принесет. Ушел. Мы на несколько часов остались с туалетом, которым пользоваться нельзя. Хорошо, что с соседями были в хороших отношениях, бегали к ним. Но все-таки — о чудо! — мастер пришел и все сделал. Почему он разбил унитаз, осталось глубокой тайной.
Olga Dubrowski - поздравляю Вас 💐 Вашу историю опубликовали. Да уж, интересный мастер, как людям обходиться без туалета - не подумал.
- Лет пятнадцать назад после переезда в новый дом я решила первым делом поменять окна. Вызвала бригаду, ребята быстро приехали, все сделали. С их бригадиром дядей Толей мы даже подружились, он потом мне еще регулярно мелкие вопросы с ремонтом решать помогал. И вот в прошлом году нужно было снова починить одно из окон. Зову дядю Толю, а он смотрит на раму квадратными глазами и вопрошает: «Это кто ж тебе все так криво установил?» Так и не доказала, что его бригада это делала. Вот думаю, может, просто застеснялся? Или реально слишком много времени прошло, и он забыл, что сам установкой рулил?
У свекрови со временем рама сама покривилась. Нижний правый угол внутрь ушел, и кажется, что криво стоит. Дом из бруса, может это сыграло роль. Ребята, которые ставили новое окно, ворчали, мол, кто ж такой рукопоп, потом спросили, сколько окно простояло. 15 лет. "Быть такого не может!"
Спустя два года приезжали они же к ней ставить окна в другой комнате, ну она и попросила то окно отрегулировать. "КТо ж вам его так криво ставил?" спросил один ,а второй его под бок толкает, мол, молчи - видимо, узнал хозяйку. А она смеется- вот вы, говорит, и ставили, тут ещё окно стояло с заваленным углом, вы всё не верили, что 15 лет простоять может. А простояло. А ваши окна на третий год уже каши просят...
- Сижу на работе. И тут приходит уведомление от умных весов с вопросом, мой ли это вес. Дома у меня в этот момент шкаф устанавливали, мать пустила мастера в туалет, а он решил еще и взвеситься заодно. Позвонила в фирму, сказала, что меня совсем такая ситуация не устраивает, это недопустимо.
- Договорились встретиться с мастером в строительном магазине. Стоим у стендов. Говорю: «Хочу линолеум». А он кривится, будто я пол газетами застелить собралась. Говорит: «Только ламинат! У меня тут знакомые, я их на скидку уболтаю». И тут сзади неожиданно раздается голос продавца: «Серега! Ну ты как? Закончил у себя линолеум стелить?» Мой мастер смутился. В итоге выяснилось, что у него дома как раз полукоммерческий линолеум. Как раз для квартиры, где носятся двое детей и собака, а еще гости часто приезжают. В общем, договорились, что и у меня кладем на пол проверенный вариант.
Я тоже только за линолеум. В детской ещё на стену завели, вообще огонь. Ламинат разбухает от луж, ковёр их впитывает, что ещё хуже, о плитку голова ребёнка стукается с незабываемым звуком... Линолеум мягкий, непромокаемый и легко меняется. Понты вообще не аргумент.
- Какие ремонтники в Испании? Сначала позвонили из агентства и уточнили, когда я дома, мол, когда можно получить доступ к террасе. Договорились на пятницу на 9 утра. Наступает назначенное время, я пишу в агентство, но никто не отвечает. Я не понимаю, мне ждать кого-то или нет.
В 9:15 раздается звонок в домофон. Из трубки сообщают: «Это ремонтник. Можете открыть? Мне надо занести инструменты и материалы». Открыла дверь, услышала шум на лестнице.
Ждала до 10:00, но на моем шестом этаже так никто и не появился. В итоге мастер все же поднялся, но начался дождь, поэтому сегодня никто ничего делать не будет.
- Наши «рукастые» ремонтники сами рассчитывали нужное количество обоев. В результате на одну стену не хватило, а на всех других стыки разошлись. Мы наклеили вертикальные полосы на стыки, а стену покрасили краской. Знакомые потом долго выпытывали, кто наш дизайнер.
Дэнэ Эллеро Ахэ - поздравляю Вас 💐 Вашу историю опубликовали. Вот Вам и мастера достались!
Да уж, ремонт порой действительно оставляет незабываемые впечатления. Наверняка и у вас есть пара-тройка забавных историй о том, как вы клеили обои или устанавливали новую кухню. Вы всегда можете поделиться ими в комментариях к этой статье.
Пожалуй, в каждой профессии есть и свои приколы, и свои секреты. Об этом как раз наша следующая статья, в которой няня с 10-летним опытом работы рассказывает истории, которые научили ее быстро находить подход к детям.
Комментарии
Служба доставки в Израиле.
В конце февраля сдохла у нас сушилка и я заказала новую.
Назначили дату доставки на 1 марта, я уточнила, что есть лифт и что старую машинку надо забрать, это входит в оплату.
28 февраля в Иране начались внеплановые выборы аятоллы, сопровождающиеся полетом баллистики туда и обратно.
Думаю, уже все, придется белье сушить на балконе... Однако утром первого мне позвонили и через час привезли все в лучшем виде, несмотря на сирены и осколки.
Говорят, у них теперь логистика правильная - невыгодно долго держать на складе оплаченную технику)