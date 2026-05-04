15 реальных людей, подаривших свои лица героям наших любимых мультиков

В роли обворожительной «домомучительницы» режиссер Борис Степанцев видел только Фаину Раневскую. Художник-постановщик Анатолий Савченко, вдохновившись харизмой актрисы, нарисовал персонажа, которого сама Фаина Георгиевна сочла чересчур гротескным. Но ее убедили в том, что Фрекен Бок — это не карикатура, а душевный и невероятно харизматичный персонаж. В итоге именно благодаря озвучке и вкладу Раневской строгая воспитательница в финале превращается в трогательную женщину, которая мечтает о славе и радуется телевизору. А вы тоже слышите ее фирменное «Малыш, я сошла с ума, какая досада!», когда смотрите на картинку?