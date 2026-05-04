15 реальных людей, подаривших свои лица героям наших любимых мультиков
Вы когда-нибудь ловили себя на мысли, что взгляд рисованного героя кажется на удивление знакомым? Будто за деликатностью Гены, харизмой Кешы и бойкой энергией Атаманши скрывается кто-то очень родной и настоящий. Вам не показалось! Часто художники ищут вдохновение в живых людях — их мимике, походке и даже манере поправлять челку. Мы узнали, какая голливудская звезда подарила улыбку Аладдину, чья харизма превратила Шрама в запоминающегося злодея, и почему Винни-Пух так сильно напоминает одного очень доброго актера.
Фрекен Бок — Фаина Раневская
В роли обворожительной «домомучительницы» режиссер Борис Степанцев видел только Фаину Раневскую. Художник-постановщик Анатолий Савченко, вдохновившись харизмой актрисы, нарисовал персонажа, которого сама Фаина Георгиевна сочла чересчур гротескным. Но ее убедили в том, что Фрекен Бок — это не карикатура, а душевный и невероятно харизматичный персонаж. В итоге именно благодаря озвучке и вкладу Раневской строгая воспитательница в финале превращается в трогательную женщину, которая мечтает о славе и радуется телевизору. А вы тоже слышите ее фирменное «Малыш, я сошла с ума, какая досада!», когда смотрите на картинку?
Батон — Евгений Леонов
Один из самых колоритных персонажей в мультфильме «Приключения Васи Куролесова» — Батон. Его озвучивал неподражаемый Евгений Леонов. Художникам-мультипликаторам удалось перенести на экран не только внешность, но и будто характер актера. Добродушный, обаятельный, лукавый, совсем не такой простой, как кажется на первый взгляд. Они подарили Батону не только голос Леонова, но и его характерную мимику, жесты и даже знаменитый «прищур».
Крокодил Гена — Ян Френкель
Это крокодил Гена, Господи... То есть сам крокодил нормальный ну а этот Ян с этими бакенбардами...
У Крокодила Гены — одного из самых родных персонажей нашего детства — тоже есть свой реальный прототип. Художник-постановщик Леонид Шварцман в процессе работы над образом «позаимствовал» черты у известного композитора и актера Яна Френкеля. О нем напоминает деликатность, бесконечная доброта в глазах, некоторая сутулость и даже длинный нос, который превратился в очаровательную морду Гены.
Попугай Кеша — Геннадий Хазанов
Изначально Кеша должен был быть просто забавным попугаем, но голос Хазанова подарил ему особенный характер и тонкую натуру. Это очень яркий пример того, как голос лепит внешность. Манера экспрессивно двигаться, закидывать голову и, конечно, этот легендарный хохолок — во всем угадывается темперамент Геннадия Викторовича.
Белоснежка — Мардж Чэмпион
Прототипом для Белоснежки стала изящная танцовщица и актриса Мардж Чэмпион. Она приходила в студию и часами танцевала, бегала и разыгрывала сцены перед аниматорами, чтобы они могли уловить каждое мимолетное движение ее платья и нежный поворот головы. Художники перенесли на экран ее светлую улыбку и ту самую девичью наивность.
Волк — Армен Джигарханян
Помните Волка из мультфильма «Жил-был пес»? Армена Джигарханян подарил Волку не только голос. Первоначальный эскиз не подходил к мощному и глубокому голосу артиста. В итоге художники добавили фирменную сутулость, тяжелые веки и выразительный взгляд. Так и чувствуется сила и чувство собственного достоинства персонажа.
Шрек — Морис Тийе
Шрек — один из самых обаятельных огров в истории анимации. Интересно, что у него есть вполне реальный прототип. Им стал профессиональный борец Морис Тийе, известный под псевдонимом Французский Ангел. За его суровой внешностью скрывался по-настоящему душевный человек с добрым сердцем. Морис был невероятно образован: он знал 14 языков, писал стихи и обожал классическую музыку. Художники студии DreamWorks очень тонко передали его черты.
Русалочка Ариель — Алисса Милано
Внешность знаменитой и любимой многими обитательницы морских глубин была вдохновлена юной Алиссой Милано. В то время она была в начале своей актерской карьеры. Художники
Disney старались передать ее взгляд, мимику и даже ту самую задорную манеру поправлять волосы. Сама актриса позже признавалась, что для нее было огромной и приятной неожиданностью узнать, что она стала лицом этой особенной принцессы.
Стервятники — The Beatles
А вам при просмотре «Книги джунглей» тоже показалось, что четверка стервятников подозрительно кого-то напоминает? Все верно! Изначально студия Disney планировала, что этих персонажей озвучат сами The Beatles. Аниматоры подарили птицам фирменные стрижки, манеры и даже специфический ливерпульский юмор знаменитых музыкантов. В итоге сотрудничество не состоялось, но художники решили не менять дизайн, ведь он получился живым и харизматичным.
Винни Пух — Евгений Леонов
Еще один персонаж, которого озвучивал Евгений Леонов — легендарный охотник на мед — Винни Пух. Можете представить себе кого-то другого на месте этого обаятельного медвежонка? Изначально он должен был быть более лохматым и игрушечным, но все изменилось, когда на пробу пришел Леонов. Чтобы голос медвежонка звучал по-особенному, записи Леонова ускорили на 30% — так появился тот самый неповторимый тембр. Но главное осталось неизменным: добрая улыбка, привычка смешно почесывать нос и чистая искренность, которую невозможно подделать.
Эдна Мод — Эдит Хэд
Эдна Мод — художница по костюмам из мультфильма «Суперсемейка» — это не просто плод фантазии аниматоров Pixar, а вполне реальный человек. Ее прототипом стала легенда Голливуда — Эдит Хэд. За свою невероятную карьеру Эдит получила 8 премий «Оскар» (больше, чем любая другая женщина в истории) и одевала самых ярких звезд золотого века кино. Строгий боб, огромные круглые очки в черной оправе и уверенность в своем безупречном вкусе. Эдна переняла у Эдит не только внешность, но и железный характер.
Атаманша — Фаина Раневская
Еще один образ, созданный по прототипу Фаины Раневской, — боевая Атаманша из мультфильма «Бременские музыканты». Сама Раневская, говорят, была в восторге от своей мультяшной «копии». В персонаже легко угадывается волевой подбородок, хищный взгляд и невероятная харизма актрисы.
Алладин — Том Круз
Изначально планировалось, что Аладдин будет гораздо младше и похож на Майкла Джея Фокса. Но в какой-то момент художники решили добавить герою уверенности и того самого голливудского обаяния. Ориентир сменился на молодого Тома Круза. Фирменная белозубая улыбка, копна волос и даже манера дерзко приподнимать бровь — все это Аладдин унаследовал от своего прототипа.
Покахонтас — Ирен Бедард
Студия Disney нашла в актрисе Ирен Бедард не только красоту, но и истинное воплощение силы и достоинства. Бедард имеет индейские корни. Она не только озвучила принцессу, но и провела недели в студии, чтобы аниматоры могли запечатлеть ее мимику, гордую осанку и глубокий взгляд. Покахонтас и Бедард объединяет благородство в чертах лица и искренность. Для многих эта история стала символом того, что настоящая красота неразрывно связана с нашими корнями и внутренним миром.
Белль — Шерри Стоунер
Этот мультик Я тоже любила в детстве... Да я вообще почти весь Дисней пересмотрела!
Многие смотрели «Красавицу и Чудовище», но не все знают, что прототипом Бель был реальный человек. Именно актриса и писательница Шерри Стоунер наделила Белль теми самыми человеческими привычками, которые так нас подкупают: поправлять выбившуюся прядь волос, задумчиво прикусывать губу и с головой уходить в мир книг.
Настоящие черты находят свое место на экране, как будто всегда там и были. Какой прототип удивил вас больше всего? Кого бы вы добавили в этот список?
Мы решили пересмотреть любимые мультики и нашли несколько поводов для дискуссий, присоединяйтесь! Ждем вас в комментариях.
Комментарии
Практически всё " притянуть за уши"!! Ну, может, только кроме Фрекен Бок и Винни Пуха. ( наш пухляш Винни намного обаятельней английского Винни!)