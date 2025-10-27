20+ героев наших любимых мультиков, которым современные технологии подарили новый облик

3 часа назад
Мы подумали: «А что, если бы герои старых и таких любимых мультфильмов попали в мир Disney или Pixar?» Современные технологии дали бы им совершенно новый облик, сохраняя при этом их узнаваемые черты. В этой статье мы решили воплотить наши фантазии в жизнь и наглядно представить, как изменились бы привычные нам персонажи, если б их рисовали сегодня.

Дочь морского царя, «В синем море, в белой пене...»

Marina Grosheva
1 час назад

ИИ нарисовал восторженную дурёху. Прямо диснеевская русалочка Ариэль, которая увидела впервые вилку. У Саакянца - дива, роковая и надменная, знающая себе цену и привыкшая к управлению сундуками, кораблями и мальчишками. Царевна, однако.

Кот Матроскин, «Зима в Простоквашино»

Мама, «Трое из Простоквашино»

Marina Grosheva
1 час назад

Ааа. Какой кошмар. Люди добрались до ИИ, теперь фигачат персонажей с диагнозом. Ну, или по крайней мере, персонажей из страны розовых пони

Бабка-Ежка, «Летучий корабль»

«Варежка»

Старуха Шапокляк, «Крокодил Гена»

«Дом для Кузьки»

«Как львенок и черепаха пели песню»

«Вовка в Тридевятом царстве»

Фрекен Бок, «Карлсон вернулся»

«38 попугаев»

«Возвращение блудного попугая»

«Каникулы Бонифация»

«Снежная королева»

«Чиполлино»

«Приключения пингвиненка Лоло»

«Дюймовочка»

«Мешок яблок»

«Крокодил Гена»

«Приключения поросенка Фунтика»

Атаманша, «Бременские музыканты»

Комментарии

Dorogaya Redactia
23 часа назад

Всё-таки в оригинале персонажи намного интереснее, характернее. А "осовремененные" в 3D - все нa одно лицо...

Marina Grosheva
1 час назад

Одинаковые. Пластиковые. Вылизанно-никакие. Восторг и дружелюбие.

Svetlana
1 час назад

"мы решили воплотить наши фантазии в жизнь"
Так себе фантазеры.

