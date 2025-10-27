ИИ нарисовал восторженную дурёху. Прямо диснеевская русалочка Ариэль, которая увидела впервые вилку. У Саакянца - дива, роковая и надменная, знающая себе цену и привыкшая к управлению сундуками, кораблями и мальчишками. Царевна, однако.
20+ героев наших любимых мультиков, которым современные технологии подарили новый облик
Интересное
3 часа назад
Мы подумали: «А что, если бы герои старых и таких любимых мультфильмов попали в мир Disney или Pixar?» Современные технологии дали бы им совершенно новый облик, сохраняя при этом их узнаваемые черты. В этой статье мы решили воплотить наши фантазии в жизнь и наглядно представить, как изменились бы привычные нам персонажи, если б их рисовали сегодня.
Дочь морского царя, «В синем море, в белой пене...»
Кот Матроскин, «Зима в Простоквашино»
Мама, «Трое из Простоквашино»
Ааа. Какой кошмар. Люди добрались до ИИ, теперь фигачат персонажей с диагнозом. Ну, или по крайней мере, персонажей из страны розовых пони
-
-
Ответить
Бабка-Ежка, «Летучий корабль»
«Варежка»
Старуха Шапокляк, «Крокодил Гена»
«Дом для Кузьки»
«Как львенок и черепаха пели песню»
«Вовка в Тридевятом царстве»
Фрекен Бок, «Карлсон вернулся»
«38 попугаев»
«Возвращение блудного попугая»
«Каникулы Бонифация»
«Снежная королева»
«Чиполлино»
«Приключения пингвиненка Лоло»
«Дюймовочка»
«Мешок яблок»
«Крокодил Гена»
«Приключения поросенка Фунтика»
Атаманша, «Бременские музыканты»
А вот еще несколько наших статей, которые могут вам понравиться:
Фото на превью В синем море, в белой пене… / Арменфильм, AI-generated image, Трое из Простоквашино / Союзмультфильм, AI-generated image
Комментарии
Уведомления
Всё-таки в оригинале персонажи намного интереснее, характернее. А "осовремененные" в 3D - все нa одно лицо...
-
-
Ответить
Одинаковые. Пластиковые. Вылизанно-никакие. Восторг и дружелюбие.
-
-
Ответить
Похожее
12 модных трендов из прошлого, которые сегодня показались бы нам верхом абсурда
Интересное
3 недели назад
19 человек поделились фото своих бабушек и мам в молодости, и мы ахнули от их очарования
Фотоподборки
1 месяц назад
16 человек, которые купили умную технику и сами толком не знали, на что подписались
Истории
1 месяц назад
16 людей, которые подняли телефонную трубку, и их день перестал быть томным
Истории
5 дней назад
17 историй о том, что первый год брака — это сплошное приключение
Истории
3 дня назад
20+ начальников, чья «гениальность» сыграла с ними злую шутку
Истории
2 дня назад
15 историй о том, что риелторам и их клиентам бывает ой как непросто друг с другом
Истории
4 дня назад
Обычные блюда из нашего детства, от которых у иностранцев волосы дыбом встают
Интересное
2 месяца назад
17 историй о женщинах, которые доказывают, что из любой ситуации можно выйти королевой
Истории
1 месяц назад
15 примеров того, как закидоны близких людей делают жизнь похожей на аттракцион
Истории
1 неделя назад
15 человек, у которых так прокачана смекалка, что они могли бы уже и деньги брать за свои советы
Истории
2 месяца назад
14 случаев, когда люди случайно сказали вслух то, что думали, и назад дороги уже не было
Интересное
1 месяц назад