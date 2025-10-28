Нейросеть показала детей любимых мультгероев — такого мы не ожидали
3 часа назад
Редко в каком мультике нам показывают, что происходит после титров. Персонажи женятся и... что дальше? Давайте вместе приоткроем завесу тайны и пофантазируем о том, какие дети могли бы быть у всеми любимых героев.
Жасмин и Алладин — «Аладдин»
Эсмеральда и Фебо де Шатопер — «Горбун из Нотр-Дама»
Чудовище и Белль — «Красавица и чудовище»
Дюймовочка и принц Корнелиус — «Дюймовочка»
Иккинг и Астрид — «Как приручить дракона»
Аврора и принц Филипп — «Спящая красавица»
Рапунцель и Флин Райдер — «Рапунцель: Запутанная история»
Джон Смит и Покахонтас — «Покахонтас»
Вуди и пастушка Бо Пип — «История игрушек»
Ариэль и Эрик — «Русалочка»
Леди и Бродяга — «Леди и Бродяга»
Золушка и принц Чарминг — «Золушка»
Граф Дракула и Эрика Ван Хельсинг — «Монстры на каникулах 3: Море зовет»
Белоснежка и принц — «Белоснежка и семь гномов»
Еще больше фантазийных материалов можно найти здесь:
В статье использованы изображения, созданные искусственным интеллектом.
