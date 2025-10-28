Нейросеть показала детей любимых мультгероев — такого мы не ожидали

3 часа назад
Редко в каком мультике нам показывают, что происходит после титров. Персонажи женятся и... что дальше? Давайте вместе приоткроем завесу тайны и пофантазируем о том, какие дети могли бы быть у всеми любимых героев.

Жасмин и Алладин — «Аладдин»

Эсмеральда и Фебо де Шатопер — «Горбун из Нотр-Дама»

Чудовище и Белль — «Красавица и чудовище»

Дюймовочка и принц Корнелиус — «Дюймовочка»

Иккинг и Астрид — «Как приручить дракона»

Аврора и принц Филипп — «Спящая красавица»

Рапунцель и Флин Райдер — «Рапунцель: Запутанная история»

Джон Смит и Покахонтас — «Покахонтас»

Вуди и пастушка Бо Пип — «История игрушек»

Ариэль и Эрик — «Русалочка»

Леди и Бродяга — «Леди и Бродяга»

Золушка и принц Чарминг — «Золушка»

Граф Дракула и Эрика Ван Хельсинг — «Монстры на каникулах 3: Море зовет»

Белоснежка и принц — «Белоснежка и семь гномов»

В статье использованы изображения, созданные искусственным интеллектом.

Комментарии

