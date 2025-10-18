Мы посмотрели, какими бабушками и дедушками стали бы герои любимых сказок, и умилились

2 часа назад
Принцессы все еще элегантны, а драконы — грозны... только теперь с очками и тросточками. Мы решили с помощью нейросетей заглянуть в будущее 18-ти сказочных героев и посмотреть, как они справились бы с ролью бабушек и дедушек. Гарантируем: улыбку и «ого, а это точно он?» обеспечены!

Атаманша — «Бременские музыканты»

Сыщик — «По следам бременских музыкантов»

Вовка — «Вовка в Тридевятом царстве»

Двое из ларца — «Вовка в Тридевятом царстве»

Винни — «Винни-Пух»

Кролик — «Винни-Пух»

Снежная королева — «Снежная королева»

Иван — «Иван Царевич и Серый Волк»

Волк — «Иван Царевич и Серый Волк»

Василиса — «Иван Царевич и Серый Волк»

Варвара — «Кощей. Похититель невест»

Кощей — «Кощей. Похититель невест»

Забава — «Три богатыря и Наследница престола»

Елисей — «Три богатыря и Наследница престола»

Аленушка — «Три богатыря и Шамаханская царица»

Илья Муромец — «Три богатыря и Наследница престола»


Змей Горыныч — «Добрыня Никитич и Змей Горыныч»

Cat Fan
41 минута назад

Ну зачем, зачем всем героям мужского пола добавлять усы и бороду? Это что, признак старости? А Змей так вообще пресмыкающееся, у них волос не бывает. Это если придираться, конечно. Но выглядит просто тупо

Шамаханская Царица — «Три богатыря и Шамаханская царица»

Muereske
2 часа назад

странно что женским персонажам не налепили бороду и усы. бородатый змей-горыныч и волк с усами человеческими - это мощно. неужто авторы, которые делают ии-запросы, даже не смотрят какую дичь выкладывают?

