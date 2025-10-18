Мы посмотрели, какими бабушками и дедушками стали бы герои любимых сказок, и умилились
2 часа назад
Принцессы все еще элегантны, а драконы — грозны... только теперь с очками и тросточками. Мы решили с помощью нейросетей заглянуть в будущее 18-ти сказочных героев и посмотреть, как они справились бы с ролью бабушек и дедушек. Гарантируем: улыбку и «ого, а это точно он?» обеспечены!
Атаманша — «Бременские музыканты»
Сыщик — «По следам бременских музыкантов»
Вовка — «Вовка в Тридевятом царстве»
Двое из ларца — «Вовка в Тридевятом царстве»
Винни — «Винни-Пух»
Кролик — «Винни-Пух»
Снежная королева — «Снежная королева»
Иван — «Иван Царевич и Серый Волк»
Волк — «Иван Царевич и Серый Волк»
Василиса — «Иван Царевич и Серый Волк»
Варвара — «Кощей. Похититель невест»
Кощей — «Кощей. Похититель невест»
Забава — «Три богатыря и Наследница престола»
Елисей — «Три богатыря и Наследница престола»
Аленушка — «Три богатыря и Шамаханская царица»
Илья Муромец — «Три богатыря и Наследница престола»
Змей Горыныч — «Добрыня Никитич и Змей Горыныч»
Ну зачем, зачем всем героям мужского пола добавлять усы и бороду? Это что, признак старости? А Змей так вообще пресмыкающееся, у них волос не бывает. Это если придираться, конечно. Но выглядит просто тупо
Шамаханская Царица — «Три богатыря и Шамаханская царица»
странно что женским персонажам не налепили бороду и усы. бородатый змей-горыныч и волк с усами человеческими - это мощно. неужто авторы, которые делают ии-запросы, даже не смотрят какую дичь выкладывают?
