Мы посмотрели, какими бабушками и дедушками стали бы герои любимых сказок, и умилились

Принцессы все еще элегантны, а драконы — грозны... только теперь с очками и тросточками. Мы решили с помощью нейросетей заглянуть в будущее 18-ти сказочных героев и посмотреть, как они справились бы с ролью бабушек и дедушек. Гарантируем: улыбку и «ого, а это точно он?» обеспечены!