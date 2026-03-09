18 питомцев, которые установили в доме свои правила, а хозяева фонтанируют эмоциями

Питомцы часто ведут себя так, будто это их дом и их правила. Кот спит на клавиатуре, собака устраивает бардак, а попугай требует вкусняшки в шесть утра. Хозяева недоумевают, но смеются и делятся необычными историями о своих домашних любимцах. Эта подборка случившегося точно поднимет настроение.

«Его любимое место — и он идеально помещается в раковине»

«Моя кошка имеет право на личное пространство, когда хочет. Но только не я...»

«Покажите мне профессию вашей кошки»

Когда нашим пушистикам тоже нужна поддержка

Опрокинула кастрюлю, и от громкого звука кошка испугалась и забилась под стол. Я ее стала успокаивать, мол, это у меня руки-крюки. А так я тебя буду защищать и оберегать. Кошка внимательно меня слушала, потом убежала в другую комнату и притащила оттуда своего котенка. Почти в руки мне его положила, и весомо муркнула. Мол, давай-ка его тоже хранить, беречь и вот это все. И пока я не пообещала ей, что и о нем буду заботиться, от меня не отходила. А после — забрала малыша и утащила обратно в логово. Ну и пусть после этого кто-то скажет мне, что кошки людей не понимают — не поверю никогда! © Мамдаринка / VK

«Лежу, разминаюсь»

«Убирайтесь из моей мусорки»

Кошечка ищет любой пластик, который не соответствует городским нормам сбора отходов. © GSDer_RIP_Good_Girl / Reddit

Когда хочется показать, кто хозяин двора

Мой пес всегда был хулиганом. Как только мы выходили с ним на улицу, то все коты разбегались по разным углам, а собаки тихонько залезали в свои будки. Приходится всегда гулять с поводком. Недавно еще и намордник купили, а то мало ли, что может произойти — не удержишь, а он набросится на кого-то. Казалось бы, ничего особенного, но пес у меня породы ши-тцу. Такая маленькая собачка, в которой уж слишком много злости, как для ее размеров. Весит всего три килограмма, а столько злости, ненависти и злобы! Не понимаю, почему все другие коты и собаки его боятся. У меня такое чувство, что даже воробушек сможет поставить моего ши-тцу на место, но он держит свой авторитет на уровне. Никаких проявлений слабости, только злость и агрессия! © Палата № 6 / VK

«Она очень серьезно относится к своей работе инспектора по проверке прачечной»

«Это не Луна»

«Коты вторглись и заняли мою кровать»

«Он вот так уснул и теперь мне нельзя пошевелиться»

А вот какие бывают «гостеприимные» кошки

У кошки появилась привычка: когда ко мне приходят гости, она демонстративно бросает мои трусы в центре комнаты. Я готова была сквозь землю провалиться, ругала ее и прятала все подальше. Как оказалось, кошка проворачивает этот трюк, только когда люди засиживаются дольше двух часов. Эта хитрая морда просто просекла, что после такой «подставы» я краснею и начинаю в спешке всех выпроваживать, чтобы скорее убрать вещи. Она не позорила меня, она просто нашла самый быстрый способ выгнать из дома шумных людей и лечь спать в тишине!

«Кошечка удобно устроилась в моей машине. Спойлер: только это не моя кошка»

© Regular_Kangaroo_479 / Reddit Танька 1 час назад наша котейка в одну из поездок на речку с палатками день проводила в BMW соседей. те были не против и даже подкармливали вкусняшками. Ответить

«Ему нравится, когда его укрывают теплым бельем.»

© dreadpiratebeth / Reddit Танька 1 час назад была у меня кошка, что обожала жару. зимой в батарее спала, а летом на балконе с солнечной стороны, особенно обожала греться там, если просушивали вещи шерстяные, подушки и одеяла. Ответить

«Она думает, что каждый плоский предмет на столешнице — это одяло для сидения»

Когда выходка питомца решает все

Проходил собеседование в крупную IT-компанию через Zoom. Все шло идеально, я «продавал» себя как супер-профессионала. И тут на заднем плане мой кот сносит огромную вазу, я вскрикиваю в гневе. Затем начинаю собирать осколки прямо в кадре, забыв выключить микрофон. Итог: оффер мне дали. Сказали, что им нужны люди, которые сохраняют хладнокровие, когда вокруг все рушится. Кот теперь — мой официальный менеджер по кризисам. © sonartem1988

«У меня постоянно такое чувство, что кто-то за мной наблюдает»