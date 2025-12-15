20 питомцев, которые благодаря своим поступкам стали легендами

Наши питомцы готовы удивлять своей сообразительностью и находчивостью ежедневно. То они придумывают хитрый план по выпрашиванию седьмого завтрака, то умудряются залезть на карниз, то на прогулке выкидывают парочку кульбитов. В общем, такие затейники, что хоть книги о них пиши (возможно, они и сами могут, просто пока не признаются).