20 питомцев, которые благодаря своим поступкам стали легендами
Животные
4 часа назад
Наши питомцы готовы удивлять своей сообразительностью и находчивостью ежедневно. То они придумывают хитрый план по выпрашиванию седьмого завтрака, то умудряются залезть на карниз, то на прогулке выкидывают парочку кульбитов. В общем, такие затейники, что хоть книги о них пиши (возможно, они и сами могут, просто пока не признаются).
- Вышла я на балкон. Настроения нет, на работе проблемы. Пришел соседский кот, как обычно. Увидел меня, пошел дальше по делам. И тут мне на голову летит кусок колбасы. Смотрю наверх, а там стоит этот кот, смотрит на меня так нежно, как будто говорит мне: «Не расстраивайся, лучше покушай». © granjuk
- Сидели с котом в ветеринарке. Вдруг трое мужиков заносят на пледе мастиффа. Позвали их в кабинет. Когда я уже расплачивалась, смотрю, а эта собака сама из кабинета вышла на поводке. Видно, мои глаза настолько расширились, что хозяин улыбнулся и сказал: «Мы просто на прививку приезжали. Дана как только понимает, что мы едем к врачу, падает на пол и все — не поднимешь никак. Вот 5 лет уже так и приезжаем».
- Моя той-терьерша служила мне радио-няней, когда мой сын был младенцем. Когда я укладывала его спать в спальне, собака ложилась на нашу с мужем кровать и наблюдала за ребенком. Когда тот просыпался (а он редко оповещал плачем), она бежала ко мне и всем видом показывала, что нужно идти в спальню. © Гость / ADME
- Мне подарили кофемашину. Сижу, никого не трогаю, работаю. Слышу, начинает жужжать кофемашина, поворачиваюсь, а там мой кот залез на нее, нажал на какие-то кнопки и машина начала наливать кофе. © _tatanaka_
- У моего бывшего мужа был пес, я его не очень любила, так как от него было много шума, шерсти, лая, а у нас тогда была новорожденная дочь. Мы жили в маленькой квартире и стиральная машинка стояла в кухонном гарнитуре, рядом с плитой. Так вот, однажды ночью пес начал скулить под дверью спальни, мы не обращали внимания, потом его отругали, но вставать и впускать его не планировали. Но тут он начал просто бешено лаять. Я в ярости распахиваю дверь и сразу чувствую запах газа. Мы выбегаем на улицу, а муж побежал осматривать плиту. Как оказалось, вечером, когда машинка отжимала, при вибрации или от толчков отсоединился газовый шланг. И потихонечку газ сочился в квартиру. Откуда пес узнал, что это запах газа, не знаю. Но он спас нам жизнь... Кстати, после развода я скучала только по собаке... © Настя Егорова / ADME
- Мы живем в частном секторе. Год назад прибилась уже взрослая кошка. Стерилизовали, привили, решили оставить. Все в ней хорошо. Но только она любит гулять и ничего с этим не сделаешь. Когда ее просьбы открыть дверь по каким-то причинам игнорируются, она садится на окно и начинает громко лязгать лапой по жалюзи. Причем тыкнула лапой, сказала «мяу». И так пока ты не сдашься и не откроешь окно.
"У моего бывшего мужа был пес, я его не очень любила, так как от него было много шума, шерсти, лая" - очередной перл . уже лень диагноз ставить.
-
-
Ответить
- Вот зря говорят, что животные ничего не понимают. На даче обнаружили наличие неприятного гостя — мыши. Естественно, такое соседство никого не устраивало. К тому же, она уже умудрилась перегрызть один провод. Мама в сердцах крикнула нашему Моське (старый черный кот), что он должен быть обеспокоен таким положением дел! В этот же вечер на кухне была добыча, а сам Моська выглядел не иначе как король. Нет, ну серьезно, в его взгляде явно читалось: «Я решил проблему. Вот, смотри и восхищайся». © Карамель / VK
- Всегда говорю своему коту, что он хороший, самый лучший! Начинает урчать. Однажды смотрели мультик, муж часть пропустил. Кот лежит в ногах, мурлычет. Я начинаю мужу пересказывать события в мультике: «Там еще был плохой кот, он...» Мой кот перестал урчать, посмотрел на меня резко, спрыгнул с дивана и ушел в шкаф. Пришлось вытаскивать и снова объяснять, что он хороший котик. © varvaramarla
- Моего кота зовут Дон Пуфелино. Он сам разработал систему моего пробуждения, состоящую из 4 стадий. Все 4 мы проходим обычно в выходные, по будням редко доходим до 3, обычно хватает 1-2. Итак:
1. Усесться на тумбочке напротив хозяйки и долго-долго на нее смотреть.
2. Улечься на подушку, постукивать нежно лапой по лбу.
3. Кусать за ноги.
4. Скидывать со стола все, что при падении создает максимальный грохот.
А вот и фото рыжего паразита. © Светлана Березанская / ADME
Все рассказы такие добрые, интересные, прям с удовольствием читаю, нравится все.
-
-
Ответить
- Подруга недавно родила. Ей нужно было уйти по делам, а я осталась с малышом. Ребенок начал плакать, я успокаиваю, как могу. И тут приходит кошка, смотрит на меня недовольно, мол, сделай что-нибудь. А потом лапой подтолкнула ко мне бутылочку с соской. Вот уж действительно умная зверюга! © Карамель / VK
- Если вы не знаете, какие кошки сплетницы, то я вам расскажу. Одна в мае бросила у меня на балконе котенка, я его выкормила и забрала. А в октябре уже другая кошка привела еще двух. Свозила обоих на стерилизацию, чтобы прекратили это. © prelepe_perle
- Я уехала в командировку. Наша собака не могла знать, когда конкретно я вернусь. Но сестра сказала, что примерно за полчаса до моего возвращения Луч стал волноваться и топтаться у дверей. Жили мы в квартире на 4 этаже. Приехала я в 2 часа ночи. Вряд ли пес мог меня заранее учуять или услышать. А вот как он узнал о моем возвращении, не знаю, для меня загадка... © Nadyusha / ADME
- Этим летом меня впечатлила бродячая собака на таможне. Она, значит, гордо пробежала с трофеем в зубах — сворованной у кого-то полулитровой бутылкой воды. Прилегла неподалеку, деловито открутила зубами крышку и принялась непринужденно пить, наклонив емкость. © Гензель и Хрензель / ADME
- Соседка попросила посидеть с котом. Порода какая-то дорогущая и редкая. Даже корм дали специальный. Я возилась по хозяйству, а кот пришел и начал сильно кашлять. В панике бегу за телефоном, потом обратно к коту, а он сидит на столе и ест мясо, которое я себе на ужин готовила. А потом он довольный убежал. © mommdarinka
- Кот у меня принципиальный, спит только на своей кошачьей кроватке. И вот, среди ночи, слышу кошачий ор. Думаю: «Ладно, пройдет». Но нет, пришлось вставать. Подхожу, а там кот сидит растерянный, а на полу лежит одеялко, упавшее с кроватки. На полу спать жестко, а в кровати без одеяла — неуютно. Подняла одеяло обратно, и он тут же заснул. Вот такие дела, даже котам нужен идеальный комфорт для сна. © СИТУАЦИЯ / VK
- У меня в запасе тоже есть невероятная история. Однажды мои родители поехали на машине в другой город, а мне оставили собаку. Посреди первой ночи собака пришла ко мне в спальню и начала лаять. Я подумала, что, наверное, кто-то шумел в подъезде, проверила, что в квартире все в порядке и легла дальше спать. Когда родители вернулись, они взволнованно рассказали, что по дороге попали в довольно серьезную аварию, к счастью никто не пострадал. А случилось это как раз в то время, как пес меня разбудил. Вот как он узнал? © Lirio / ADME
- Наш котик периодически по ночами устраивал скачки по каждому спящему члену семьи. Разбудит всех, а потом спокойно спать укладывается. Мы поначалу жутко сердились, пока не проследили определенную закономерность: «тыгыдым» всегда начинался ровно за 15 минут до начала землетрясения. Жили мы в сейсмоопасной зоне. © Алена / ADME
- Кот научился открывать холодильник и доставать еду. Приставили стул, через пару недель, он уже отодвигал стул и опять же открывал и доставал еду. А холодильник у мамы дома старый, она и прикрутила к нему крючок. Так кот запрыгивал на холодильник, лапами тянул на себя крючок и открывал холодильник. © Евгения Еремеева / ADME
- Наш пес, которого нет уже 10 лет, очень любил, когда его расчесывали. У него была персональная расческа, которая хранилась на полке в шкафчике-пенале. У этого шкафчика был магнит на дверце. Если дверца была просто приоткрыта, а не захлопнута на магнит, то пес поддевал ее носом, приоткрывал и по просьбе «Поль, принеси расческу», доставал расческу и приносил. За это он получал сеанс расчесывания.
Однажды мы сидели в соседней комнате. Попросили: «Полик, неси расческу, будем тебя причесывать». Пес убежал, было слышно, как он толкает дверку. Потом он вернулся без расчески. Мы повторили: «Ну что же ты? Неси-неси давай» Пес еще раз сбегал в комнату и вернулся ни с чем. Мы снова попросили расческу (почему-то мы даже не подумали, что шкафчик закрыт). Тогда пес убежал и вернулся, неся в зубах другую расческу, с зеркала в прихожей. Так что все они понимают! © Марина / ADME
- Ой, умные они, пройдохи! Что ни говори, все понимают. Особенно, когда ругаю и спрашиваю: «Кто это сделал?», мой кошан глаза отводит. А если обижается, демонстративно садится спиной ко мне. © Ласточка19 / ADME
Не забудьте похвастаться в комментариях проделками ваших любимцев. А вот еще несколько тематических статей:
Комментарии
Уведомления
кот садится спиной вовсе не от обиды, а показывает, что он доверяет.
-
-
Ответить
Похожее
16 родителей, которые умеют превратить обычный день в историю для рассказа
Истории
3 недели назад
20+ человек поделились настолько крутыми хитростями, что их можно передавать по наследству
Народное творчество
1 месяц назад
15+ случаев, когда люди случайно устроили шоу прямо в общем чате
Народное творчество
4 недели назад
15 историй, в которых отношения между родственниками тянут на полноценную мыльную оперу
Народное творчество
1 месяц назад
14 моментов, когда люди совершили маленькое чудо и вернули нам веру в человечество
Истории
4 дня назад
16 мужчин, чьи поступки говорят громче слов
Истории
1 неделя назад
14 человек, которые не ожидали от других такого подвоха... а зря!
15 мужчин, которые так нелепо пытались скрыть свою неверность, что это было даже смешно
15+ человек, которые привезли из-за границы не магнитики, а истории на миллион
Истории
6 дней назад
15 пар, которые провалили все тесты на совместимость, но им это не мешает
15+ занимательных историй о том, какой на самом деле бывает женская дружба
Истории
3 недели назад
Моя мама — ведущий мероприятий, и я хочу честно рассказать, что скрывается за вечным праздником
Семья
1 месяц назад