12 животных, которые сделали жизнь хозяев чуть лучше своими поступками

Часто животные становятся настоящими членами семьи. Они заботятся о нас, становятся причиной для смеха, оказывают настоящую моральную поддержку. В этой подборке как раз такие милые истории, когда люди и пушистики живут в гармонии.

«Моя мама нашла этих новорожденных щенков на улице и забрала их домой. Наша собака тут же начала их охранять и не отходила от них ни на шаг»