12 животных, которые сделали жизнь хозяев чуть лучше своими поступками

Добро
8 минут назад

Часто животные становятся настоящими членами семьи. Они заботятся о нас, становятся причиной для смеха, оказывают настоящую моральную поддержку. В этой подборке как раз такие милые истории, когда люди и пушистики живут в гармонии.

А в бонусе расскажем почти мистическую историю, случившуюся с соседским котом.

  • Муж сбросил смской фотографию котенка с подписью: «Малыш приблудился на работе. Я его заберу к нам?» Мы его искупали вечером, избавили от блох, назвали Стефаном. На следующий день муж приходит с работы и достает из кармана еще одного котенка: «Сегодня этот пришел. Они, наверное, родственники, поэтому я решил, что не надо их разлучать». Искупали и второго, назвали Лео. На следующий день я даже волновалась перед возвращением мужа домой, ведь кошки обычно рожают котят по 6, а родственников же не надо разлучать. К счастью, на двоих дело и завершилось. Живут в тепле уже год, такие красавчики выросли! © Палата № 6 / VK
  • Когда жил в селе у бабушки, никогда не просыпался по будильнику. Однажды просыпаюсь рано утром и, не открывая глаз, слышу тяжелое дыхание, а потом чувствую что-то огромное и влажное на своем лице. Открываю глаза, а у меня возле кровати стоит наша корова и пытается облизать мое лицо. Оказалось, дед забыл закрыть хлев, корова развернулась, пошла туда, где были открыты двери и таким образом оказалась у меня в комнате. Погладил ее по голове, пожелал доброго утра и отвел обратно. © Палата № 6 / VK
  • Я живу одна, и несколько ночей назад у меня случился тяжелый приступ желудочного гриппа. В итоге я спала на полу в ванной, так как меня внезапно и сильно тошнило. Думала, что мой пес заберется ночью в мою кровать. Но он сидел рядом со мной и облизывал меня, чтобы утешить. Когда я, наконец, смогла заснуть, он устроился на полу и прижался ко мне. Я даже не ожидала, что собака будет так заботиться обо мне. © JanAnglicko496 / Reddit
  • У меня в жизни очень долгое время была черная полоса. Ругалась с друзьями, родителями, парнем, который не выдержал этого и ушел. Работа валилась из рук, даже проблемы со здоровьем начались. И однажды на улице я увидела котенка. Сидел под навесом, весь мокрый, замерзший. Не знаю почему, но мой внутренний голос твердо сказал забрать его к себе. Хуже уже быть не могло, поэтому так я и сделала.
    Как только котенок начал жить у меня, назвала его Счастьем. И, действительно, счастье привалило в дом и все стало налаживаться. Сейчас Счастье уже красивый кот. Живет у меня, и у нас все хорошо. Мне кажется, что все благодаря этому коту, который так меня оберегает. © Палата № 6 / VK

«Он заботится о своей младшей сестре. Мике 11 лет, ребенку почти 3 года»

  • Моя собака спит со мной в кровати. Если я не лягу спать в 11, она придет и позовет меня. Она не позволит мне играть в игры или смотреть телевизор, потому что настало время сна и обнимашек! © lefkoz / Reddit
  • Моя мама родилась на Севере в шахтерском поселке. И была у них овчарка Фока, очень умная. Люди в поселке двери не закрывали, все друг друга знали. Так вот, заходят к маминым родителям в гости знакомые — собака их впускает, все ок. Знакомые понимают, что семейства нет дома, хотят уйти — и тут-то Фока показывает себя сторожем жилища и, рыча у двери, никого не выпускает. Гостям приходилось ждать, пока кто-то из домашних придет. Так было много раз. На Фоку никто не обижался, все хвалили ее ум.

«Этот малыш заботится о маме: в начале недели у нее случился сердечный приступ»

  • У моей бабки всегда было мнение, что животные должны быть исключительно породистыми. Дворняги, мол, глупые и никчемные. И она продолжает так думать, даже несмотря на то, что ее чистокровная вислоухая принцесса за два года так и не догадалась, что нужно ходить в лоток, а не делать свои дела где попало. А вот мой беспородный пес каким-то чудом разбудил меня среди ночи, когда кастрюля на плите уже вовсю чадила, пока я дрыхла. © Палата № 6 / VK
  • Я не могу использовать пену для ванны, потому что, когда я моюсь, оба моих кота просачиваются в ванную. Они контролируют воду и следят, чтобы я была в безопасности. Если я попытаюсь закрыть дверь, это будет непрерывный вой. © FineIWillBeOnReddit / Reddit

«Моя мама нашла этих новорожденных щенков на улице и забрала их домой. Наша собака тут же начала их охранять и не отходила от них ни на шаг»

  • Мне изменил муж. Ревела днями и ночами. Моя кошка Маська никогда не была ручной и любила всегда больше мужа, ведь это но взял ее с улицы. Но она всегда была очень умной. И вот, наблюдая за мной несколько дней, она в какой-то момент пошла и уронила с комода нашу свадебную фотографию. Сделала на нее свои кошачьи дела, а потом пришла ко мне ласкаться.
    Через пару же дней она сделала то же самое, но уже при муже и в его ботинки, когда тот приехал собирать вещи. И раз уж кошка дала мне понять свое мнение об этом кобеле, то я реально не должна страдать из-за него. Мы с Масей еще найдем себе нормального мужика в дом! © Палата № 6 / VK

Бонус

  • Соседский кот начал появляться на моем балконе ровно в 19:17 каждый вечер. Он смотрел на меня ровно две минуты, а затем исчезал в ночи. Это происходило каждый вечер. В одно и то же время, один и тот же кот. На прошлой неделе я наконец разгадал тайну. Автоматическая кормушка моего соседа была установлена ​​на 19:15. Кот съедал свой ужин, а затем мчался на мой балкон, где заходящее солнце создавало идеальное теплое пятно, прежде чем его закрывала тень. Тайна раскрыта! © bbroad12345 / Reddit

Вот что у нас есть еще: «15 собак, которые покорили сердца хозяев своей необычной внешностью».

Фото на превью Alexander London / Unsplash

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