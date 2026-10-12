Представляю, ранее утро, собираю себе грибочки никого не трогаю и тут кто-то орет хочу замуж,🤣🤣🤣🤣🤣
13 фото и историй об отдыхе на природе осенью, ради которого стоило встать в 6 утра в субботу
Отдых на природе осенью сильно отличается от летнего. Вставать рано утром уже не так просто: солнце не такое активное, запросто могут пойти дожди. Но зато какой красочной становится природа! Под ногами начинают хрустеть желтые и красные листья, воздух становится более густым, а осенние цветы все еще стоят и радуют яркими красками. И как же здорово прогуляться за городом, насладиться этим великолепием и как следует отдохнуть.
- Прочитала, что если тебе что-то очень хочется, надо пойти в лес и прокричать об этом. А я замуж хочу. И вот встала я в 5 утра, пошла в лес. Выбрала живописную полянку и прокричала: «Хочу замуж!» И вдруг из-за елок мужской голос отвечает: «Девушка, вам, наверное, лучше к озеру пойти, там хоть рыбаки сидят. А тут мужа вы вряд ли найдете». Я прямо почувствовала, как у меня шея и лицо краснеют. Побежала поскорее оттуда, по пути врезалась в какого-то мужчину. Извинилась, потом смотрю — симпатичный парнишка, грибы собирает, причем уже почти полную корзинку собрал. А на дворе октябрь. Я так удивилась, что в такое время еще грибы есть. Мы с ним разговорились, он обещал мне показать, где опята можно найти, обменялись контактами. Получается, не зря я в лес ходила.
«Собрал рюкзачок, да и пошел в осенний лес. Все как всегда: сало, селедочка. Ну и еще осенний лес, тишина, солнце».
Это только под водочку хорошо, а если в поход то от сельди и солёного сала пить хочется, а запас воды не бесконечный.
- Еще летом мы с друзьями запланировали поход с палатками. Но как-то все было некогда, собрались только в октябре. Наш друг Максим привел свою новую девушку Настю, очень милую и общительную. Мы удивились, что маловато у нее снаряжения, но она уверяла, что много раз уже ходила в поход и все нужное у нее с собой. Когда уже пришли на место, стали раскладываться, она сразу пошла собирать хворост и дрова, умело развела костер, начала варить суп. В общем, молодец девчонка. По ходу общения выяснилось, что она с собой ничего не взяла: ни палатки, ни спального мешка. Специально, чтобы идти налегке. А ночь она планировала провести у костра. Еще и очень гордилась своей изобретательностью. Но она не учла, что уже не лето, и даже у костра осенью может быть не так уж и тепло. Мы ей предложили в палатку перебраться, мол, потеснимся. Но она только рукой махнула. Утром картина маслом: Настя в спальном мешке Максима спит, а сам он у костра чай пьет. Когда она проснулась, призналась, что ее лайфхак действительно для осени не годится.
Надо было Максиму потесниться. На это был расчет Насти, но не вышло. 🙂
«Осенние деньки».
- Обожаю походы за теплые и уютные моменты, когда природа проверяет вас на прочность в первый же день. Мы гребли под ливнем, пока пальцы не свело, а река не превратилась в сплошную стену воды. На привал выползали на четвереньках. Самое теплое место в радиусе километра — наша насквозь промокшая палатка. Забились туда, пытались согреться, прижавшись друг к другу, и болтали часа два. Так и сплотились на весь маршрут. А потом вылезли под моросящий дождь ставить котелок и готовить гречку.
Эмм... Просто зажигается маленькая газовая горелка, и через пять минут в палатке становится как в бане. Заодно чай согреть можно...
«Немного фоток с нашей осенней экспедиции по горному Алтаю».
Вчера встретил взволнованного знакомого, который изрек: «Кажется, началось!»
— Что началось?!
— Грибы! Опята, белые.
Я не очень-то поверил, но залез в грибные чаты. Особенного всплеска постов для себя не отметил. В общем, мы призадумались, стоит ли ехать. Но все-таки собрались, поехали в лес и не прогадали. Даже не доехав до нашего излюбленного места, мы стали находить грибы: все те же лисички, черные лисички, моховики и много сыроежек. А потом наткнулись на первое дерево, усыпанное опятами, и переключились на них. В итоге, похоже, мы попали на самое начало волны опят, когда они только-только появляются. Огромное количество мы даже не стали трогать, поскольку они столь мелкие, что их не имело смысла срезать. Но тем не менее вдвоем насобирали опят на всю семью.
У нас на заброшенной лесоперевалочной базе опилки лежат слоем в пару метров. Там можно набрать опят за пару часов несколько пакетов для заморозки рыбы =)) мы с ними всегда ходили по опята. И медведей там нет... Эххх.. Съездить на родину хочется.. Но боюсь, что там все настолько хуже стало, что будет больно смотреть
- Иногда про самые интересные места узнаешь из случайного разговора. Так получилось и в этот раз. В Усть-Каменогорске разговорились с парнем из Алма-Аты, который рассказал про радоновое озеро недалеко от города Риддер. «Дорога туда непростая, но если не боитесь — место отличное!» Поэтому незапланированный визит на озеро не заставил себя долго ждать. Дорога также порадовала: 10 километров камней, размывов, рек, уклонов и диагональных вывешиваний. Плюс километр набора высоты. Отличная дорога! На озере две ночи провели, совершили восхождение на пик САВО, погуляли по каменным осыпям и даже искупались в весьма прохладной водичке. Вот такое приключение из-за случайной встречи.
- Когда мы выезжали из Москвы, договорились, что постараемся где-то переночевать на природе, если будет хорошее место и позволит время. Так мы оказались в Башкортостане, среди гор. Я предложила поехать на ближайшую горную локацию и попытаться устроиться там. Как раз такой шанс! Отелей рядом нет, застаем последние солнечные дни, исполним мечту. Место было волшебным. Мы ехали на интуиции, так как связи не было, дорог было несколько, все в разные стороны. Так наш экипаж и оказался на полянке горы Яманташ на реке Сакмара. Пока не совсем стемнело, мы развели костер, включили музыку, приготовили еду и просто наслаждались шумом реки, туманом, полной луной, звездным безоблачным небом и друг другом. Не знаю, где было тогда теплее: у костра или в моем сердце. Мне хотелось остаться в этом моменте так долго, насколько это было возможно.
Зачем музыку включать на природе? Наслаждайтесь звуками леса, и будет вам счастье!
- Захотелось покоя. Посреди недели кинула клич подруге, мол, а не рвануть ли нам в леса с палаткой? В субботу рванули. Пару часов на электричке, около 5-7 км пешочком, и вот оказалось, что на выбранном нами месте проходят какие-то игры по ночному ориентированию. Ну да ладно, кто первый успел, того и тапки. Все хорошие места с песчаником, соснами и удобными подходами к воде были заняты ровно до начала густых лиственных зарослей и буераков. Что ж. Мы пробрались поглубже, нашли маленькую стоянку рыбака с самодельным навесом, и то неплохо. Разложились. Как же хорошо в лесу!
А осенние выезды — отдельная песня, просто невероятно красиво. Грибов немерено, и почти не было червивых. Маслята, белые, моховики, подберезовики, лисички: суп вышел отменный! А что может быть лучше горячего, наваристого супчика с плавленым сыром поутру? Еще и домой притащила целый мешок.
«Картофель выкопан, клюква набрана, сегодня просто отдых у воды. Суп в котелке, чай в термосе. Дети жарят маршмеллоу. С понедельника дожди».
- Осенью решили с подругой махнуть в ближайший лес прогуляться, посмотреть, может, грибы какие есть. Но главная цель — подышать свежим воздухом, насладиться осенними красками природы. Ходим с ней, гуляем, листьями шуршим. Вдруг дождь пошел, пришлось укрыться, переждать его. Вдруг видим — какой-то ребенок в дождевике к нам издалека бежит. Как поближе подошел, мы дружно начали смеяться, ведь это оказался не ребенок, а собака в дождевике! Обнюхала нас, хвостом повиляла, потом ее хозяин окликнул, она и убежала. И вроде ничего особенного не произошло, но это была самая запоминающаяся вылазка на природу.
«Второй день отдыхаем с товарищем на даче, пытаемся порыбачить. Но пока получаются только прогулки на сапах».
И вот еще несколько статей про отдых на природе:
Комментарии
Мы в этом году в леса ни ногой. Да, медведи( Поэтому гуляем в городских рощах
Не пугайтесь, это просто я на фоне костра. Осталось только добавить музыку из секретных материалов)