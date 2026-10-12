13 фото и историй об отдыхе на природе осенью, ради которого стоило встать в 6 утра в субботу

Вчера встретил взволнованного знакомого, который изрек: «Кажется, началось!»

— Что началось?!

— Грибы! Опята, белые.

Я не очень-то поверил, но залез в грибные чаты. Особенного всплеска постов для себя не отметил. В общем, мы призадумались, стоит ли ехать. Но все-таки собрались, поехали в лес и не прогадали. Даже не доехав до нашего излюбленного места, мы стали находить грибы: все те же лисички, черные лисички, моховики и много сыроежек. А потом наткнулись на первое дерево, усыпанное опятами, и переключились на них. В итоге, похоже, мы попали на самое начало волны опят, когда они только-только появляются. Огромное количество мы даже не стали трогать, поскольку они столь мелкие, что их не имело смысла срезать. Но тем не менее вдвоем насобирали опят на всю семью.