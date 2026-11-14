19 рукастых женщин, которые не стали ждать помощи, а взяли и обновили интерьер своими силами

Пожалуй, всем нам рано или поздно хочется обновить интерьер, ведь даже самый классный ремонт со временем приедается. Для этого не обязательно затевать что-то глобальное, вызывать мастеров, заказывать дизайн-проект — иногда достаточно пары штрихов, чтобы все вокруг заиграло новыми красками. Героини нашей статьи решили взять обустройство дома в свои женские руки и преобразили квартиры и мебель так, что любо-дорого посмотреть.

А в конце вас ждет авторский бонус о том, что для радости иногда нужно не так уж много усилий.

«У нас был длиннющий голубой коридор. Я захотела разделить прихожую на зоны и выбрала этот цвет. Хожу, любуюсь. Сын в восторге от того, как это круто смотрится!»

«От синей ванной в нашей служебной квартире у меня просто дергался глаз, и я решила переделать ее бюджетно и быстро с помощью самоклеящихся панелей ПВХ»

orekhovavuuu Бруннера только что Вот такая новая цветовая гамма мне очень красится. Яркие же цвета (как в коридоре выше) быстро надоедают, начинаю от них уставать Ответить

Когда не боишься трудностей, а красиво преодолеваешь их

Я на выходных столешницу и мойку поменяла сама. Все купила в строительном гипермаркете, там же заказала услугу подрезки под мои замеры. Я просто нарисовала от руки схему стола, написала замеры, и мне все сделали за 2 дня. Установила все легко. Столешница тяжелая, но из-за того, что она состоит из двух частей, мне удалось поднять и поставить ее на место без проблем. Вот как было, и вот как стало. olena__shu

olena__shu Lorelei только что А я тут просто уважаю девушку, которая сделала все это сама! А не стала ждать и упрашивать несостоявшихся донкихотов. Ответить

Круто, когда вещам дают вторую жизнь, а не просто меняют на новые

Досталось мне в наследство два кресла, старенькие, но мне они очень нравились по дизайну. Подозреваю, что на свет они появились задолго до моего рождения, но это меня не смущало. Мои животные помогли им приобрести потрепанный вид, и я решила кресла перетянуть. Подумала, мол, там же все просто: пошить чехлы на подушки, остальное скобами пришпилить — и готово. Все оказалось, конечно, не так легко, но в трудные моменты мне помогла мама — все-таки она у меня профессиональная швея. Может, выглядит все не идеально, но я результатами переделки довольна. © innaK / Pikabu Yush только что А потом животные сгрызли и эти неидеальные штуки, на которые автор и ее мама убили столько времени. Ну неужели купить не проще?( Ответить

Девушке надоело смотреть на коричневую плитку в прихожей и невзрачную дверь, поэтому она их просто перекрасила. А как здорово получилось!

miss.leiman Feline только что Главное - что порядок навела в прихожей. Стало лучше. Ответить

Когда создаешь особую атмосферу своими руками

В моей крошечной шестиметровой кухне хотелось сделать что-то уютное. Я давно ходила вокруг трафаретов, пересмотрела кучу видео на эту тему, и в каждом меня удивляла простота. В итоге я решила обновить фартук на кухне. Загрунтовала штукатурку, нанесла фоновый цвет, потом добавила ярких красок губкой по трафарету, покрыла лаком, и вот что получилось. © Hvana / Pikabu

Когда хочется добавить ярких красок в жизнь

В наследство от бабушки с дедушкой осталась старая мебель. Я решила покрасить прикроватную тумбу, чтобы она лучше подходила по стилистике. А почему бы и нет? Форма у тумбы красивая, фурнитура латунная, сама тумба удобная. Рискнем. Цвет выбрала брусничный на белой базе, хотя по факту вышло с фиолетовым отливом, но мне нравится. Собрала, любуюсь. © Flurrtkat / Pikabu

Когда повезло со свекровью

Уехали с мужем на море, а ключи от квартиры оставили свекрови, чтоб цветы поливала. Приезжаем, заходим — она сияет, как медный таз, говорит: «Идите в ванную, вас там ждет сюрприз!» Я напряглась, но пошла. Открываю дверь и ахаю: эта волшебная женщина взяла и перекрасила всю плитку: она была сине-голубой, а теперь все стало почти белым с небольшими вкраплениями розового и серого. Свекровь, конечно, не дизайнер, но она всю жизнь пошивом одежды занимается, так что определенный вкус у нее есть. Я сначала хотела возмутиться, мол, такие сюрпризы надо согласовывать, но, честно говоря, мне понравилось. Так что просто сказала «спасибо»! ADME Мелла только что А фото нет??? Ответить

Девушка переехала в питерскую коммуналку и решила сделать там ремонт. Бюджет был минимальный, все работы она делала сама

sheludyakova.art Feline только что Что из работ она сделала? Фонарики повесила и шторы поменяла? Ответить

Красиво уложить плитку — это ли не повод для гордости?

Я затеяла ремонт в ванной и сегодня, спустя 2 месяца после начала работ, закончила укладку плитки. В итоге за это время мною потрачено 120 кг плиточного клея и канистра грунтовки, а к полу и стенам приклеено около 35 квадратных метров плитки. И вот результат! © 33schastyaa / Pikabu

Старая мебель может быть современной

Я до ремонта пока не доросла, остановилась на переделке старой мебели, которую мне друзья привозят как ненужный хлам. Например, подкинули мне комод 1912 года выпуска. Я потратила все лето на то, чтобы очистить его от старых слоев краски, зашпатлевать, поставить новые ножки и направляющие. Зато теперь у меня получилась вот такая классная обувница! В очереди на реставрацию — шкаф 1910 года. ruda_innka

ruda_innka Котёнок по имени Кусь только что Когда так и не определись с тем, как будут выглядеть ручки 🤣 Ответить

Девушка за выходные взяла и обновила туалет одна, своими силами. А что, круто получилось!

nastya_nlm Руконожка Ай-Ай только что Еще зеркало в торце повесить и будет бесконечный коридор, как в плохом сне) Ответить

Когда не боишься трудностей и идешь к кухне своей мечты

Квартиру я купила 1,5 года назад. Базовый ремонт сделала за три месяца, потом сразу переехала, а теперь делаю мелкий ремонт на месте. Кухня у меня очень маленькая, но я постаралась выжать из нее все, что могла. На пол положила линолеум, стены сделала под венецианскую штукатурку, фартук обновила. Мебель купила и собрала сама, теперь декорирую. В планах сделать откосы декоративной штукатуркой и положить на подоконник стеклянную мозаику. © Elena.P / Pikabu

Девушка решила отреставрировать старый сервант — это был ее первый опыт. Все оказалось не так просто, как думалось, но результат ее радует

Когда хочется обновить ванну, а перекладывать плитку не хочется, ее можно просто перекрасить. А на полу сделать рисунок с помощью специальных наклеек

tais.archi Чадо Брюн только что С таким потолком хоть что делай, всё будет плоховато Ответить

Не все получается с первого раза, но когда нас это останавливало?

Моему кухонному гарнитуру лет 15 уже. Вид фасадов стал меня напрягать, пленочное покрытие стало отходить с торцов. Решила оклеить пленкой. Проблема в том, что ширина рулона такой пленки 45 см, а мне надо 60 см. Пришлось клеить со стыками, но их вроде не сильно видно. Я осталась довольна тем, как все получилось. Кошек предупредила, чтоб когти о новые фасады не точили. © TackinaMamo / Pikabu Настасья только что Тоже недавно переклеила фасады на кухне. Ширина действительно есть какая угодно Ответить

Когда сам себе художник

Расскажу, чем занималась в декретном отпуске. Так уж вышло, что у нас в квартире ремонт начался давно и все никак не может закончиться. Стены стоят белыми. Обои клеили, но они отвалились из-за плохой шпатлевки, и у меня появилась мысль разрисовать стены. С эскизом сильно не заморачивалась: было решено по центру поставить дерево, рядом замок, а проработкой деталей я занялась уже на стене. И да, у нас голубой потолок с облаками. © Svetashka / Pikabu

Когда мебель — не просто вещь, а привет из детства

В феврале я купила квартиру, и так как у меня был недостаток мебели, родители отдали мне старые кресла, которые уже давненько стояли без дела. Не знаю, сколько им лет, но помню их с детства. Первоначальная обивка была красной, лет 30 назад поверх нее вторым слоем натянули бело-красную, прибив на гвоздики. В общем, я сразу же решила, что буду их обновлять. Долго не могла определиться с обивкой: либо сделать что-то спокойное, либо гулять так гулять. В итоге решила сделать поярче. © lynxme / Pikabu paint_hobby34 только что Класс! Очень необычный акцент в интерьере комнаты 🔥 Ответить

Что для одних мусор, для других — повод для творчества

Поздним субботним вечером, после длинной прогулки с сыном, он вдруг выдал у подъезда: «Мама, а мы сегодня гуляли днём с соседями и видели на дальней помойке тумбочку. Прямо как ты любишь, древнюю. Пойдем, покажу!» Пришли на дальнюю мусорку, включаю фонарик и вижу... «тумбочку». Ну это, знаете, когда идешь в сумерках по лесу, ожидаешь увидеть избушку лесника, а выходишь к замку. Я про габариты. С радостной мыслью о том, что это мне все равно домой не утащить, ухожу отдыхать. Утром жадность разбудила меня с рассветом, и благодаря дворнику и прохожему тяжеленная тумба оказалась у меня дома. За неделю я ее обновила и перекрасила, и вот результат! © Verzena / Pikabu

Бонус: я всегда мечтала о желтой комнате

Сколько себя помню, мне всегда нравился желтый цвет. Но в детстве обои клеили те, которые были, потом долго были съемные квартиры, где ремонт не предполагался. После приобретения своего жилья мы жили с обоями, которые были при покупке: темно-сиреневыми, качественными, но мрачными. А в этом году, посмотрев, как героини наших статей лихо обновляют все, от плитки до мебели, я решила стены перекрасить. Да, 5 слоев краски мне пришлось нанести, чтобы из той темноты выйти в насыщенный желтый. Зато теперь, заходя в комнату, я попадаю в свой собственный рай, о котором давно мечтала. Так спальня выглядит вечером.

ADME Хильдур только что А как сочетаются между собой желтые стены, зеленая кровать и сиреневый шкаф?

Я бы, честно говоря, начала с покраски шкафа Ответить