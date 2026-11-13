16 руководителей детских кружков и секций, у которых на каждом занятии что-нибудь да происходит

Моя подруга работала учителем литературы и по совместительству вела занятия театрального кружка. И как-то раз она рассказывает: «Представь, идет детский кукольный спектакль. Мы с начальными классами ставили „Теремок“. Долго репетировали, разучили все роли. Немножко изменили финал: медведь в конце должен был выходить, грызть яблоко и говорить: „Пойду-ка я искать другой теремок“. На репетициях у нас вместо яблока был мячик и мишка только изображал, что ест его, а на премьеру взяли настоящее. В общем, сижу я в зале, смотрю за своими актерами. И тут из-за ширмы раздается радостный хруст. Я понимаю, что жители домика уже доедают это яблоко. Ой, чудеса! Пришлось мишке в конце уже с пустыми руками выходить».