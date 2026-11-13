16 руководителей детских кружков и секций, у которых на каждом занятии что-нибудь да происходит

Интересное
13.11.2026
16 руководителей детских кружков и секций, у которых на каждом занятии что-нибудь да происходит

«Драмкружок, кружок по фото, а мне еще и петь охота». Помните эти строки? Мы знаем много историй о детях, которые посещают всевозможные секции и кружки. Зато о их руководителях и тренерах говорим гораздо реже. А ведь им тоже есть что рассказать. Взять хотя бы художницу, которая изобразила осенний лес, а одна юная особа подумала, что это кабачок. Ну а в бонусе вы найдете историю про театральный кружок и актеров, которые решили похрустеть яблоком прямо во время представления.

"Моя тетя привела нас в дом творчества, где она работала. Я впервые увидела этот инструмент. Мне казалось, что я все делаю правильно"⁠⁠

© ilyPi / Pikabu
  • Веду кружок в доме творчества. Дети, когда заходят в кабинет, не все здороваются. Бывало даже, что родители просунут голову в дверь, посмотрят молча и уйдут. А однажды был чудесный случай. Мальчик занимался вместе с сестрой, потом перестал. Как-то заходит молча и идет к сестре. Я несколько раз ему сказала: «Здравствуйте». Он мне через плечо: «А я не к вам пришел». Логично, да.
tatianagalushkina1976
  • Я преподаю вокал уже почти четверть века. Пожалуй, одна из самых интересных частей моей работы — это прослушивание. И вот однажды заходит малышка лет шести, вежливо здоровается и сразу сообщает: «Я буду петь „На вернисаже!“ Дуэт!»
    Думаю, как же она дуэтом одна петь будет. Девочка встает в угол кабинета и поет: «На вернисаже как-то раз случайно встретила я вас!» Потом бежит в другой угол и продолжает: «Но вы вдвоем, вы не со мною!»
    И так весь первый куплет спела. Коллега уронила ручку, полезла под стол и уже там тихонько хохотала. Но мне-то так нельзя. Спрашиваю: «Анечка, тебе нравится эта песня?» А она в ответ: «Конечно! Это же классика, вы что, не понимаете?» Конечно, я взяла ее в хор. Как не взять такую любительницу классического искусства?
  • Я тренер. Бывшие воспитанники привели на занятия дочку. Удивительная девочка, мне казалось, что она взяла от родителей самое лучшее: от матери — растяжку, от отца — прыгучесть. Недавно узнал, что ребенок приемный. Не могу перестать удивляться, когда вижу в ней черты родителей: выражение лица на тренировке такое же, как у матери, походка вылитая отцовская, жесты точь-в-точь такие же, а когда улыбается, похожа на обоих сразу.
  • В свободное время я веду математический кружок для 5-6 классов. Этот кружок не для подготовки к поступлению или олимпиадам. Так ради чего занятия? Ради самой математики! Я считаю успехом, если на одном из уроков у ученика просыпается интерес в глазах.
    Как-то раз я рассказал, как изобразить многомерную фигуру, и один мальчик потратил несколько вечеров, чтобы нарисовать 13-мерный гиперкуб. Просто, чтобы увидеть своими глазами, как он выглядит. Представьте, что будет, если поддерживать это любопытство и дать человеку, например, инженерные знания? Вырастет прекрасный изобретатель! Такой подход в итоге сам по себе приводит к хорошим результатам в учебе.
ruslanpolichshuk
E V
только что

Теперь я тоже хочу нарисовать 13-мерный гиперкуб! Придется "идти" в поисковик😁

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«Я педагог дополнительного образования, преподаю робототехнику и развиваю школьное телевидение. На фото — минимальная комплектация»

  • Веду детский праздник. Подходит ко мне четырехлетняя девочка и все два часа праздника от меня не отлипает. Говорит мне: «Ты моя пусечка», «Ты же моя пусепусичка». Ну вот, вроде бы я взрослая дама, а четырехлетняя кнопка разглядела во мне Пусепусичку.
lera_carey
  • Шестилетняя дочка расстраивалась, что в любой спортивной секции возле дома, куда ни сунься, одни мальчишки. А она розовая зефиринка и хочет играть с такими же розовыми зефиринками. И не в куклы, а непременно носиться в грязи с мячом. Вот мы и ходим, как кочевники, от кружка к кружку.
    Остался последний кружок на районе — баскетбол. Я веду ребенка в надежде, что хоть будет хоть чуток девчонок в команде. Приходим, а там ни одной розовой зефиринки. И тут... выходит она. Оказывается, нашу младшую группу тренирует женщина. Красивенная, спортивная женщина! Она берет за руку моего счастливого ребенка и уводит на тренировку
    Надо ли говорить, что теперь у нас дома только и разговоров, что про тренера. Для дочери она — доказательство того, что девочки тоже могут заниматься таким спортом.
emigrantsdiary
Котёнок по имени Кусь
только что

Вот так, понарожают сначала яжмамашки сладких булочек и розовых зефиринок, а потом в общество человеков приткнуть свои сладости не могут

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  • Я веду кружок робототехники. Занимаюсь с разными классами, но в основном с младшими. У нас не так много бумажной работы, но есть куча конкурсов, к которым я люблю своих детей готовить. И мне интересно отходить от программы, и детям нравятся нестандартные задачи, и родители радуются цветным бумажкам в портфолио.
    Но многие родители хотят, чтобы их чадо участвовало во всем. И желательно везде побеждало. Часто ко мне подходят с просьбами отдельно информировать обо всех конкурсах. Я об этом быстро забываю, ведь зачем писать всем в личку, когда есть общий чат. Да и вообще я все конкурсы обсуждаю сначала с детьми.
    Ну и классический диалог с ребенком после информации о конкурсе в родительском чате:
    — Ваня, сегодня готовишься к олимпиаде.
    — К какой такой олимпиаде?
    — Мама сказала, ты участвовать хочешь.
    — Она мне ничего не говорила...
  • Был у нас в школе учебно-производственный комплекс. В 2014 году его реорганизовали и присоединили к дополнительному образованию. К тому времени я вернулась в родную школу и стала преподавать. Сейчас я уже заместитель директора и веду кружок шитья для детей. Работаем на тех же промышленных швейных машинах, на которых я училась сама в конце 80-х. Ученицы четвертого класса шьют крутые игрушки. Я и сама нашла свое хобби: уже 10 лет шью портретных кукол. На фото — работа моей ученицы.
© Ketbest / Pikabu
  • На сайте школы разместили объявление, что желающие посещать бесплатный кружок после основной учебы могут заполнить анкету. За месяц записалось в два раза больше народу, чем можно взять. В общем, сформировали две группы. Кто первее записался, тот и выбирает, в какой будет.
    И вдруг звонок. Родитель говорит: «Хочу записать Машу в первую группу, а места только во второй. Нам надо в первую, там Максим. Пусть они вместе на кружок ходят. Можете кого-нибудь оттуда убрать и взять Машу?» Говорю, что не могу это сделать. Распределяю всех в порядке очереди. В ответ слышу: «Тогда нам не надо ваших занятий. До свидания». Ну и вот что это было?
Пика
только что

"Может быть, в первой группе есть кто-нибудь, кому расписание второй группы удобнее?"
Смысл вопроса тот же, а эффект совсем другой.

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«Сегодня сын принес рисунок такого кота. Ну классный же! Это он ходит на дополнительные занятия на ИЗО после уроков. Прямо при школе»

© MitjaKarpov / Pikabu

«Он занимается там один. Два раза в неделю педагог 45 минут объясняет ему, как нарисовать то, что он хочет. Или дает ему упражнения для рисования».

  • Веду кружок. Делаем с малышами аппликации из осенних листьев. У одного мальчугана огромный дубовый лист. Похвалила его, а он говорит: «Я с папой ходил к одной тете, это она подарила! Только маме ни слова!» Я замялась, но спросила, что за тетя. А он мне радостно выдал: «Моя тетя, папина сестра. Когда мама на работе, мы к ней на котлеты ходим. Папе они больше нравятся, а мама потом немножко ворчит».
ADME
  • Я педагог по вокалу и каждый год обязана проходить обследование, так как работаю с детьми. Захожу в кабинет, а там принимает дедушка, уж очень общительный. Спрашивает, кем работаю, говорю, что вокал преподаю. «Ой, — говорит, — а песню народную спеть для меня можете?» Я сначала удивилась, потом говорю, мол, конечно, спою. Запеваю, он подхватывает, и мы с ним шесть куплетов пропели — звучно так! Видели бы вы лица сидящих неподалеку парней и персонала, когда я из кабинета вышла.

«Я 10 лет вожу школьников в походы. Можно сказать, что занимаюсь своим любимым делом. Слаженную туристическую группу воспитать нелегко. Но это того стоит»

  • С самого детства я увлекалась рисованием. Сначала в детском саду много творила, затем в школе, а позже и вовсе пошла на кружки. К концу школы уже закончила художку, а в университете начала строить свою карьеру. Сейчас часто рисую на заказ картины, а иногда закрываюсь в своей небольшой мастерской и начинаю творить. Три дня назад ко мне в гости приехала старшая сестра со своей дочкой. Я в это время как раз трудилась над новой картиной. Племяшка подходит ко мне, наблюдает тихонько, а потом говорит: «Тетя Лена, какой красивый у вас получился кабачок!» Все бы ничего, но я рисовала весенний лес.

Бонус от автора: руководители театральных кружков тоже могут рассказать немало интересного

Моя подруга работала учителем литературы и по совместительству вела занятия театрального кружка. И как-то раз она рассказывает: «Представь, идет детский кукольный спектакль. Мы с начальными классами ставили „Теремок“. Долго репетировали, разучили все роли. Немножко изменили финал: медведь в конце должен был выходить, грызть яблоко и говорить: „Пойду-ка я искать другой теремок“. На репетициях у нас вместо яблока был мячик и мишка только изображал, что ест его, а на премьеру взяли настоящее. В общем, сижу я в зале, смотрю за своими актерами. И тут из-за ширмы раздается радостный хруст. Я понимаю, что жители домика уже доедают это яблоко. Ой, чудеса! Пришлось мишке в конце уже с пустыми руками выходить».

А вот еще 19 историй про любимые кружки из детства, где мы забывали о скуке и с головой окунались в чистое творчество.

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