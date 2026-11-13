Ну, хоть догадались, что ртом воздух вдувать нужно, а не каким другим местом - уже хорошо
16 руководителей детских кружков и секций, у которых на каждом занятии что-нибудь да происходит
«Драмкружок, кружок по фото, а мне еще и петь охота». Помните эти строки? Мы знаем много историй о детях, которые посещают всевозможные секции и кружки. Зато о их руководителях и тренерах говорим гораздо реже. А ведь им тоже есть что рассказать. Взять хотя бы художницу, которая изобразила осенний лес, а одна юная особа подумала, что это кабачок. Ну а в бонусе вы найдете историю про театральный кружок и актеров, которые решили похрустеть яблоком прямо во время представления.
"Моя тетя привела нас в дом творчества, где она работала. Я впервые увидела этот инструмент. Мне казалось, что я все делаю правильно"
- Веду кружок в доме творчества. Дети, когда заходят в кабинет, не все здороваются. Бывало даже, что родители просунут голову в дверь, посмотрят молча и уйдут. А однажды был чудесный случай. Мальчик занимался вместе с сестрой, потом перестал. Как-то заходит молча и идет к сестре. Я несколько раз ему сказала: «Здравствуйте». Он мне через плечо: «А я не к вам пришел». Логично, да.
- Я преподаю вокал уже почти четверть века. Пожалуй, одна из самых интересных частей моей работы — это прослушивание. И вот однажды заходит малышка лет шести, вежливо здоровается и сразу сообщает: «Я буду петь „На вернисаже!“ Дуэт!»
Думаю, как же она дуэтом одна петь будет. Девочка встает в угол кабинета и поет: «На вернисаже как-то раз случайно встретила я вас!» Потом бежит в другой угол и продолжает: «Но вы вдвоем, вы не со мною!»
И так весь первый куплет спела. Коллега уронила ручку, полезла под стол и уже там тихонько хохотала. Но мне-то так нельзя. Спрашиваю: «Анечка, тебе нравится эта песня?» А она в ответ: «Конечно! Это же классика, вы что, не понимаете?» Конечно, я взяла ее в хор. Как не взять такую любительницу классического искусства?
- Я тренер. Бывшие воспитанники привели на занятия дочку. Удивительная девочка, мне казалось, что она взяла от родителей самое лучшее: от матери — растяжку, от отца — прыгучесть. Недавно узнал, что ребенок приемный. Не могу перестать удивляться, когда вижу в ней черты родителей: выражение лица на тренировке такое же, как у матери, походка вылитая отцовская, жесты точь-в-точь такие же, а когда улыбается, похожа на обоих сразу.
- В свободное время я веду математический кружок для 5-6 классов. Этот кружок не для подготовки к поступлению или олимпиадам. Так ради чего занятия? Ради самой математики! Я считаю успехом, если на одном из уроков у ученика просыпается интерес в глазах.
Как-то раз я рассказал, как изобразить многомерную фигуру, и один мальчик потратил несколько вечеров, чтобы нарисовать 13-мерный гиперкуб. Просто, чтобы увидеть своими глазами, как он выглядит. Представьте, что будет, если поддерживать это любопытство и дать человеку, например, инженерные знания? Вырастет прекрасный изобретатель! Такой подход в итоге сам по себе приводит к хорошим результатам в учебе.
«Я педагог дополнительного образования, преподаю робототехнику и развиваю школьное телевидение. На фото — минимальная комплектация»
- Веду детский праздник. Подходит ко мне четырехлетняя девочка и все два часа праздника от меня не отлипает. Говорит мне: «Ты моя пусечка», «Ты же моя пусепусичка». Ну вот, вроде бы я взрослая дама, а четырехлетняя кнопка разглядела во мне Пусепусичку.
- Шестилетняя дочка расстраивалась, что в любой спортивной секции возле дома, куда ни сунься, одни мальчишки. А она розовая зефиринка и хочет играть с такими же розовыми зефиринками. И не в куклы, а непременно носиться в грязи с мячом. Вот мы и ходим, как кочевники, от кружка к кружку.
Остался последний кружок на районе — баскетбол. Я веду ребенка в надежде, что хоть будет хоть чуток девчонок в команде. Приходим, а там ни одной розовой зефиринки. И тут... выходит она. Оказывается, нашу младшую группу тренирует женщина. Красивенная, спортивная женщина! Она берет за руку моего счастливого ребенка и уводит на тренировку
Надо ли говорить, что теперь у нас дома только и разговоров, что про тренера. Для дочери она — доказательство того, что девочки тоже могут заниматься таким спортом.
Вот так, понарожают сначала яжмамашки сладких булочек и розовых зефиринок, а потом в общество человеков приткнуть свои сладости не могут
- Я веду кружок робототехники. Занимаюсь с разными классами, но в основном с младшими. У нас не так много бумажной работы, но есть куча конкурсов, к которым я люблю своих детей готовить. И мне интересно отходить от программы, и детям нравятся нестандартные задачи, и родители радуются цветным бумажкам в портфолио.
Но многие родители хотят, чтобы их чадо участвовало во всем. И желательно везде побеждало. Часто ко мне подходят с просьбами отдельно информировать обо всех конкурсах. Я об этом быстро забываю, ведь зачем писать всем в личку, когда есть общий чат. Да и вообще я все конкурсы обсуждаю сначала с детьми.
Ну и классический диалог с ребенком после информации о конкурсе в родительском чате:
— Ваня, сегодня готовишься к олимпиаде.
— К какой такой олимпиаде?
— Мама сказала, ты участвовать хочешь.
— Она мне ничего не говорила...
- Был у нас в школе учебно-производственный комплекс. В 2014 году его реорганизовали и присоединили к дополнительному образованию. К тому времени я вернулась в родную школу и стала преподавать. Сейчас я уже заместитель директора и веду кружок шитья для детей. Работаем на тех же промышленных швейных машинах, на которых я училась сама в конце 80-х. Ученицы четвертого класса шьют крутые игрушки. Я и сама нашла свое хобби: уже 10 лет шью портретных кукол. На фото — работа моей ученицы.
- На сайте школы разместили объявление, что желающие посещать бесплатный кружок после основной учебы могут заполнить анкету. За месяц записалось в два раза больше народу, чем можно взять. В общем, сформировали две группы. Кто первее записался, тот и выбирает, в какой будет.
И вдруг звонок. Родитель говорит: «Хочу записать Машу в первую группу, а места только во второй. Нам надо в первую, там Максим. Пусть они вместе на кружок ходят. Можете кого-нибудь оттуда убрать и взять Машу?» Говорю, что не могу это сделать. Распределяю всех в порядке очереди. В ответ слышу: «Тогда нам не надо ваших занятий. До свидания». Ну и вот что это было?
"Может быть, в первой группе есть кто-нибудь, кому расписание второй группы удобнее?"
Смысл вопроса тот же, а эффект совсем другой.
«Сегодня сын принес рисунок такого кота. Ну классный же! Это он ходит на дополнительные занятия на ИЗО после уроков. Прямо при школе»
«Он занимается там один. Два раза в неделю педагог 45 минут объясняет ему, как нарисовать то, что он хочет. Или дает ему упражнения для рисования».
- Веду кружок. Делаем с малышами аппликации из осенних листьев. У одного мальчугана огромный дубовый лист. Похвалила его, а он говорит: «Я с папой ходил к одной тете, это она подарила! Только маме ни слова!» Я замялась, но спросила, что за тетя. А он мне радостно выдал: «Моя тетя, папина сестра. Когда мама на работе, мы к ней на котлеты ходим. Папе они больше нравятся, а мама потом немножко ворчит».
- Я педагог по вокалу и каждый год обязана проходить обследование, так как работаю с детьми. Захожу в кабинет, а там принимает дедушка, уж очень общительный. Спрашивает, кем работаю, говорю, что вокал преподаю. «Ой, — говорит, — а песню народную спеть для меня можете?» Я сначала удивилась, потом говорю, мол, конечно, спою. Запеваю, он подхватывает, и мы с ним шесть куплетов пропели — звучно так! Видели бы вы лица сидящих неподалеку парней и персонала, когда я из кабинета вышла.
«Я 10 лет вожу школьников в походы. Можно сказать, что занимаюсь своим любимым делом. Слаженную туристическую группу воспитать нелегко. Но это того стоит»
- С самого детства я увлекалась рисованием. Сначала в детском саду много творила, затем в школе, а позже и вовсе пошла на кружки. К концу школы уже закончила художку, а в университете начала строить свою карьеру. Сейчас часто рисую на заказ картины, а иногда закрываюсь в своей небольшой мастерской и начинаю творить. Три дня назад ко мне в гости приехала старшая сестра со своей дочкой. Я в это время как раз трудилась над новой картиной. Племяшка подходит ко мне, наблюдает тихонько, а потом говорит: «Тетя Лена, какой красивый у вас получился кабачок!» Все бы ничего, но я рисовала весенний лес.
Бонус от автора: руководители театральных кружков тоже могут рассказать немало интересного
Моя подруга работала учителем литературы и по совместительству вела занятия театрального кружка. И как-то раз она рассказывает: «Представь, идет детский кукольный спектакль. Мы с начальными классами ставили „Теремок“. Долго репетировали, разучили все роли. Немножко изменили финал: медведь в конце должен был выходить, грызть яблоко и говорить: „Пойду-ка я искать другой теремок“. На репетициях у нас вместо яблока был мячик и мишка только изображал, что ест его, а на премьеру взяли настоящее. В общем, сижу я в зале, смотрю за своими актерами. И тут из-за ширмы раздается радостный хруст. Я понимаю, что жители домика уже доедают это яблоко. Ой, чудеса! Пришлось мишке в конце уже с пустыми руками выходить».
А вот еще 19 историй про любимые кружки из детства, где мы забывали о скуке и с головой окунались в чистое творчество.