Никогда не покупаю конфеты россыпью - сроки их изготовления узнать практически невозможно.
14 историй о справедливости, от которых на душе распускаются хризантемы
Когда жизнь расставляет все по своим местам, а люди умеют отстоять свои личные границы — это всегда приятно. Иногда справедливость торжествует буквально чуть ли не на следующий день. А иногда занятный бумеранг возвращается спустя годы. Каждая такая ситуация дает возможность поверить в себя и в добрый мир вокруг.
- Когда-то давно я работала официанткой. Пришла пара. Видно, что первое свидание. Девушка начинает спрашивать у меня рекомендации по поводу десерта. Я ей советую, она хочет согласиться. Но тут ее мужчина говорит: «Нет, давайте нам вот это и вот это» — и называет самые дешевые позиции. Девушка посмотрела на это все и сказала: «Приносите мне то, что вы советовали, вот за тот столик, и счет этого мужчины — тоже». Тут она встала и пересела. Королева!
- Однажды зашла в туалет в ТЦ, а в кабинке на держателе для туалетной бумаги лежит чей-то сотовый телефон. Я, не думая, забрала его себе (мне показалось, что так будет безопаснее для телефона). Зашла в контакты, нашла номер «Мама». Звоню ей и объясняю ситуацию: телефон у меня, как мне найти вашу дочь или сына, чтобы его отдать? Женщина сказала, что это телефон дочери, она с мужем, сейчас наберет зятю, и они мне позвонят, чтобы договориться о встрече.
Перезванивает запыхавшаяся девушка, говорит, мол, как хорошо, что они еще далеко не уехали, потому что они из другого города и уже были в пути. Я ее подождала, отдала телефон, она мне пожала руку, сказав: «Спасибо, прямо спасибо!»
Через несколько лет я сама так же в спешке забываю телефон на скамейке. Пароля на нем не было. Звонит моя свекровь на номер моего мужа и говорит, что ей позвонили молодые ребята и сказали, что нашли мой телефон. Телефон был не из дешевых, так скажем. Ребята меня подождали в парке и отдали телефон. Я так растерялась и говорю им: «Спасибо, прямо спасибо!»
- Дочка когда-то нашла телефон в траве. Зарядили — включился. Не успела никого набрать, как на него поступил звонок. Потеряла телефон маленькая девочка, когда играла на улице. Договорились о встрече. Предлагали отблагодарить, но я сказала, что не надо. Пришла отдавать телефон, а там очень миловидные бабушка с дедушкой. Сказали, что сами растят ребенка. И начали совать мне в руки пакет. Я не брала, но они очень настаивали. В итоге там мед, варенье, орехи.
Что бывает, когда грамотный потребитель заходит в магазин. Конфеты должны реализовываться строго со сроками годности
- У меня вообще был удивительный случай. Нахожу на скамейке телефон, жду, когда позвонят. На связь вышел парень, пришел и забрал. Через несколько лет я теряю свой телефон — и, представляете, его нашел тот же самый парень!
- Меня уволили — не очень-то справедливо, но скандала я не поднимала. Начали искать замену и искали полгода: люди сбегали через три дня или через неделю, а одна девушка вообще проработала утро, ушла на обед и больше не вернулась. Забавно получилось.
- Звонят мне из школы, жалуются на младшего. Он вступил в конфликт с (внимание!) советником по воспитанию! Советник по воспитанию сказала ему:
— Ваня! Иди танцеватью
— Я Максим.
— Мне плевать, как тебя зовут!
— Обоюдно.
Советник назвала его хамом и заявила, что весь класс не будет танцевать вальс, пока мой не извинится. Мой встал и ушел.
- Купила в австрийском сетевом супермаркете два стейка по акции. А когда мы их решили приготовить — поняли, что мясо уже испортилось. Ничего умнее не придумала, как запостить фото в историях в соцсетях и отметить официальный аккаунт магазина. Ответ пришел нежданно-негаданно, всего через пару часов. Они извиняются, просят подробности на почту скинуть, хорошей недели желают. А сегодня, пока я была на работе, почтальон доставил посылку прямо на дом! Внутри находились три упаковки чая, килограмм кофе в зернах и подарочная карта на 15 евро. В сумме расходы на стейки полностью перекрылись, даже чуть больше вышло. Очень довольна сервисом. К слову, муж-австриец не верил, что они мне вообще ответят, и очень удивился, когда пришла посылка.
Спар в России тоже представлен, несмотря на.
Очень хороший супермаркет, и поддержка у них адекватная. Постоянно у них закупаемся, любые вопросы решаются оперативно и в пользу покупателя. ❤️
- Карма возвращается быстрее, чем ты думаешь. Коллега пытался увести у меня контракт. Я отпустил ситуацию. Через пару месяцев мы встретились на новом проекте. От моего слова зависело, будет ли он в команде. Не будет.
/Не будет/
Какая-то жалкая, ничтожная месть. Надо было взять и выставить его крутым ослом. ))
- Очень любила я географию в школе. Родители подарили мне энциклопедию, которая была намного подробнее нашего учебника. И проходили мы как-то на уроке океаны. Учитель рассказала нам про четыре океана, а я тяну руку и говорю, что есть еще пятый океан — Южный. Одноклассники притихли, учитель спросила, где я это узнала, и я рассказала про энциклопедию, которую к тому времени зачитала уже до дыр.
Учитель попросила принести ее на следующий урок. Когда я ее принесла (уже с закладочкой, где это написано), она просто прочитала это на весь класс, сказала «спасибо» и после урока пошла к секретарю и отксерокопировала себе страницы с этой информацией. Учитель здорового человека! Елена Николаевна, привет вам!
Океан который и есть и нет. Учитель должен руководствоваться официальными данными признанными государством, а не энциклопедией которая возможно перепечатка книги другой страны.
- Мы переехали в Грецию в августе 1999 года. Языка не знали. В сентябре надо идти в школу, и меня хотели определить на два класса младше: языка-то не знаю, как учиться? С горем пополам мама уговорила директора оставить меня в своем классе со сверстниками: мол, он способный, а если не получится — оставите на второй год.
Так вот, к концу года детям предлагают поехать на экскурсию в Афины. В программе: посетить Акрополь, Плаку, Пникс, рынок Монастираки, холм Ликавитос и много чего еще. Естественно, не бесплатно, а денег у моей семьи на это не было. Однажды зашла завуч и спросила что-то вроде: «Кто в итоге едет?». Руки подняли все, кроме меня. После уроков ко мне подошла учительница биологии и спросила: «А почему ты не едешь? У вас нет денег?» Я начал на ломаном греческом придумывать правдоподобные отмазки.
В итоге на следующий день меня пригласили в учительскую. Учительницы биологии и математики сообщили мне, что на экскурсию я все-таки еду и отказ они не примут. Как оказалось, в каждой школе есть программа, которая оплачивает малоимущим семьям билет и гостиницу. Тогда учительницы передали мне конверт якобы с какими-то важными документами для моих родителей. Как оказалось, там были деньги и записка, что это лично для меня — чтобы я поехал в Афины и ни в чем себе не отказывал. В итоге я поехал. Я первым из своей семьи увидел Парфенон. Я смотрел на него как на чудо, потому что все детство его фото висело у нас в зале, а я спрашивал отца, увижу ли я его когда-нибудь. Вот и увидел.
- Сижу я как-то в машине во дворе, прогреваюсь, и тут случайно обращаю внимание на молодую семью: мама, мальчик лет девяти и девочка помладше. Мальчик бежит впереди всех с мусорным пакетом, подбегает к мусорным бакам и с размаха кидает пакет. Пакет перелетает бак, падает на дорогу, и его содержимое частично рассыпается.
Мать, не обращая внимания на это, спокойно садится в машину, за ней девочка и мальчик. Закрыли двери. Секунд через 20 дверь машины открывается, выходит мальчик, идет с поникшей головой к мусорному пакету, поднимает его и выбросывает в бак. Смотрит в сторону машины на мать, она ему что-то говорит. Он наклоняется, собирает мусор с дороги, выбрасывает в бак и идет к машине. Хеппи-энд!
- Учился я тогда в 8-м классе. История случилась на уроке географии. Смотрели какую-то сравнительную статистику, и тут я обратил внимание, что суммы больше 100% выходят. Обычно я предпочитал молчать — пусть кто-нибудь другой умничает, — но тут меня задело: поднял руку и указал на то, что получается какая-то нестыковка. Учитель со мной не согласилась, и никто из класса не встал на мою сторону, хотя народ был неглупый. Все посмеялись, а я остался в недоумении: как же так выходит?
Следующим уроком была история. Почему я это запомнил? А потому что посреди урока заглянула учительница географии, спросила разрешения войти и извинилась передо мной! Сказала, что ей не давала покоя моя уверенность в ошибке, она пошла за советом к учителю математики, и та ей подтвердила, что в учебнике действительно опечатка.
если вопрос подразумевает множественный выбор, то сложение процентов покажет точно больше 100 :)
Вот так заботятся о клиентах-мужчинах в магазине одежды. Чтобы пока спутница выбирает платишко, ему не было скучно
- В 8-м классе я перевелся в новую школу. И как же мне повезло, что на первом же уроке мы изучали географию Северной Америки! Учитель обсуждал с нами тот факт, что у каждого штата США есть своя столица: Остин в Техасе, Атланта в Джорджии и Лос-Анджелес в Калифорнии.
На дворе начало сентября, а я все лето провел в 40 минутах от настоящей столицы Калифорнии — Сакраменто, где не раз за это время побывал. В голове у меня диссонанс. Я тяну руку и поправляю учителя. Говорю: «Лос-Анджелес — не столица Калифорнии. Столица — Сакраменто». Спорили мы с ним минуты две. После чего он залез в компьютер, а через минуту встал и подтвердил, что прав. Развернулся и пошел к своему столу, напевая: «О Сакраменто, Сакраменто, Сакраменто-о-о...». С тех пор по имени он меня не называл. На перекличке в начале урока:
— Иванов?
— Здесь!
— Петров?
— Здесь!
— Сакраменто?
— Здесь!
- Пришла на первое свидание, а парень вместо «привет» вручил мне список требований к жене на трех листах: от подъема в пять утра до послушания его маме. Ну я и не растерялась! Достала ручку и прямо поверх его пунктов вывела смету: «Итого за быт и терпимость к свекрови — двести тысяч рублей в месяц». Кавалер опешил, а я вежливо уточнила, готов ли он внести предоплату за первый месяц, спокойно допила кофе и ушла!
Такие еще "заливают" про место женщины на кухне и обязанности по дому- не мужское дело. И очень мужественно отращивают пузо на диване(
А вот еще подборка светлых историй о справедливости, пропитанных ароматом заслуженной победы.