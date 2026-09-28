14 историй о справедливости, от которых на душе распускаются хризантемы

Когда жизнь расставляет все по своим местам, а люди умеют отстоять свои личные границы — это всегда приятно. Иногда справедливость торжествует буквально чуть ли не на следующий день. А иногда занятный бумеранг возвращается спустя годы. Каждая такая ситуация дает возможность поверить в себя и в добрый мир вокруг.