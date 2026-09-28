первый умудряется достать билеты в не работающий кинотеатр, второй – монитор отвернул от себя и ждёт, когда загрузится...
14 комиксов о романтике тогда и сейчас, которые показывают, как изменился язык любви
Раньше на свидание надевали лучшую рубашку и заранее продумывали первые слова, а теперь настроение на весь вечер могут задать одно «прочитано в 21:43» или появившиеся на экране три точки. Романтика не исчезла, она просто научилась говорить на новом языке: смайликами и голосовыми, внезапными сообщениями посреди рабочего дня и геолокацией вместо волнительного ожидания у подъезда.
Но сколько бы ни менялись привычки и технологии, влюбленные все так же волнуются перед свиданиями, ждут заветных слов и стараются удивлять друг друга.
Раньше планы менял закрытый кинотеатр, теперь — зависший фильм. А свидание все равно удается
Раньше ради свидания просили любимую к домашнему телефону, теперь ей можно просто отправить голосовое сообщение
Раньше кавалера у двери встречал строгий папа, теперь — семейный чат
Когда-то о любимом человеке напоминала открытка, теперь его может рассмешить вовремя присланный мем
Раньше кольцо прятали в букете, теперь его может принести питомец. И в обоих случаях жених немного нервничает
Раньше оставляли перчатку, сегодня — пауэрбанк. Повод встретиться снова не меняется
Зачем возращать зарядку завтра, если он прям перед ней сидит и вроде убегать никуда не собирается?
Когда-то серенаду слушала одна девушка под окном, теперь ее может услышать весь интернет
Раньше после ссоры хотелось сразу обняться, теперь иногда сначала нужно дать друг другу время
Раньше вместе выбирали рецепт для ужина, теперь — что заказать. Главное, что выбирают вдвоем
Когда-то на память оставался один пленочный снимок, теперь — селфи, сделанное вместе
Раньше любимого человека удивляли домашним ужином, теперь — столиком в новом ресторане. Забота просто сменила декорации
Раньше знакомила подруга, теперь помогает приложение. А неловкое первое «привет» никуда не делось
Раньше признание произносили вслух, теперь для него порой хватает одного эмодзи. Волноваться меньше не стали
Раньше день свидания обводили в календаре, теперь добавляют в общий. Ждут встречи одинаково
Открытка, серенада, смешная картинка или приглашение в календаре — у каждого времени свои способы сказать: «Я думаю о тебе». И в каждом из них важно одно: почувствовать, что близкий человек хотел вас увидеть, поддержать или просто заставить улыбнуться.
А какой романтический жест вы до сих пор вспоминаете с теплом?
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Комментарии
Да. Романтика это замечательно, но до первой ссоры. После романтика сходит на нет.