14 комиксов о романтике тогда и сейчас, которые показывают, как изменился язык любви

Раньше на свидание надевали лучшую рубашку и заранее продумывали первые слова, а теперь настроение на весь вечер могут задать одно «прочитано в 21:43» или появившиеся на экране три точки. Романтика не исчезла, она просто научилась говорить на новом языке: смайликами и голосовыми, внезапными сообщениями посреди рабочего дня и геолокацией вместо волнительного ожидания у подъезда.

Но сколько бы ни менялись привычки и технологии, влюбленные все так же волнуются перед свиданиями, ждут заветных слов и стараются удивлять друг друга.