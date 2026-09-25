17 простых комиксов и историй о том, как лихо современная школа отличается от прежней

Бумажный дневник с записью красными чернилами, деревянная указка у доски, двойные листочки, от которых холодело внутри... Школа, которую помнят родители, и школа, в которой сегодня учатся их дети, будто из двух разных миров. Там, где раньше за двойку дома ждал серьезный разговор, теперь родители первыми пишут в чат: «А почему именно 4?» Там, где журнал таскали как эстафету олимпийского огня, теперь достаточно одного смартфона. Иногда эта разница получается смешной, иногда — по-доброму трогательной, но в любом случае отлично показывает, как незаметно изменилась привычная школьная жизнь всего за пару десятилетий.

Помните, как забытый учебник делили с соседом по парте? Теперь родители просто покупают второй комплект

Ad_locum только что Это где по два комплекта покупают? И в каком шкафчике хранится второй комплект в типовой советской школе, коих ещё тысячи по всей стране? Ответить

А в библиотеке формуляр уже никто не заполняет: достаточно приложить карточку к сканеру, и книги можно нести домой

Повела сына-первоклассника в школьную библиотеку и приготовилась ждать, пока библиотекарь заполнит формуляр, как в моем детстве. Но сын приложил карточку к сканеру, взял две книги и уже собрался уходить. Я растерялась: «А записывать ничего не будут?» Он терпеливо объяснил: «Мам, оно само все запомнило». Дома я показала ему свой старый читательский билет, который бабушка сохранила между семейными фотографиями. Сын долго рассматривал строчки с датами, а потом сказал: «Так это тоже история чтения. Просто без зарядки». Теперь билет лежит у него на полке рядом с электронной карточкой. ADME Elenaki Kavardaki только что То, что книга взята в библиотеке, не означает, что она прочитана. Это не история чтения, а история выбора книг. Или первоклассник книгу к голове прикладывает и "она сама все запомнила"? Ответить

С оценками все еще быстрее: сын не успел дойти до дома, а его четверка уже пришла на мамин телефон

Потом вся семья садится за школьный проект, и ученику достается самая ответственная кнопка

Даже звонок маме теперь начинается не с похода в учительскую, а с сообщения в общем чате

Мама сейчас становится ведущей, папа садится за звук, а бабушка неожиданно получает собственную передачу

Сын попросил помочь с докладом о профессиях. Я уже достала цветной картон и старую энциклопедию, но он поставил телефон на стопку книг и объявил: «Мам, у нас не доклад, а подкаст. Ты ведущая, папа отвечает за звук, бабушка — приглашенный эксперт». Полчаса мы записывали бабушкин рассказ о работе инженером: то кот мяукал в самый важный момент, то папа слишком рано включал заставку. Учительница потом написала, что получилась одна из самых живых работ. Бабушка прослушала запись три раза и сказала: «Вот это школа! В мое время максимум к доске вызывали, а теперь у меня собственная передача». ADME

Помните, как стоило учителю произнести: «Достаем двойные листочки», и в классе становилось слышно каждое дыхание?

Записки тоже никуда не исчезли, просто теперь за секунду долетают до всего класса. И до классного руководителя тоже

Аналоговая версия школы обновляется вручную и требует куда больше стрелочек

В моем детстве расписание переписывали в дневник в понедельник и жили с ним всю неделю. Поэтому, когда сын пошел в школу, я красиво распечатала его расписание, повесила над столом и даже выделила предметы разными цветами. Уже во вторник математику переставили, в среду физкультура переехала в другой зал, а к пятнице мой лист был весь в стрелочках и пометках. Сын посмотрел на него и спросил: «Мам, а почему ты просто приложение не обновишь?» Я гордо ответила, что это семейная традиция. Теперь он называет мой лист «аналоговой версией школы» и каждое воскресенье проверяет, не выпустила ли я обновление. ADME

Когда-то после замечания начинали с серьезного разговора, а теперь сперва спрашивают: «Рассказывай, как все было»

CatKate только что ага, только родители потом пусть не удивляются, когда вслед за учителями дети их перестанут слушать и уважать Ответить

И теперь даже у двойки есть баллы, критерии и почти собственная диаграмма

CatKate только что это вообще абзац, пц и полное хуанхэ. Забыли дорожную карту составить и KPI еще Ответить

А некоторые школьные секреты от времени не зависят: лучший способ успокоиться перед контрольной может оказаться рыжим и пушистым

Маленькая дочь пришла как-то домой довольная. Успешно сдала свою первую контрольную по математике. Готовлю ей поесть и слышу какой-то странный звук в коридоре. Подхожу, открываю ее портфель, а оттуда вылетает кот! Я в шоке, кот в шоке, а дочь смотрит и с чувством вины объясняет: «Это я его взяла перед контрольной. Гладила и успокаивалась, чтобы сдать спокойно!» Кота успокоила, покормила, вымыла. Оставили себе. Прижился хорошо. © Мамдаринка / VK CatKate только что ну вы там в редакции хоть немного берега то обозначьте по правдоподобности Ответить

Раньше главный документ класса был похож на двухтомную книгу, а сейчас помещается в ноутбуке. Правда, открывается не всегда

Бегемотик-2 только что О, у нас полурока учитель один так сидел в журнале. Освоить что ли не мог? Ответить

Домашнее задание сейчас видят сразу все. И на всякий случай переспрашивают еще 47 раз

Впрочем, школьные накладки прекрасно обходились и без интернета: однажды на елке просто не оказалось звезды

В одной из школ небольшого сибирского города году так в 2000-м шли предновогодние утренники. Все как обычно: дети в костюмах, хороводы и наш любимый учитель по пению на аккордеоне наяривает песенки. Все шло хорошо, но дошло до песенки:

«Отойди, отойди и на елку посмотри-и-и-и...

Там звезда, там звезда...»

Оп. Пауза. Все смотрят, а звезды нет.

«Там вчера-а-а была-а-а звезда».

Мы, дети, конечно, не поняли ничего, но учителя посмеялись. © idiyge / Pikabu

Даже дежурство стало современнее: у каждого своя задача, а доска почему-то по-прежнему общая

А на родительское собрание теперь можно прийти, не выходя из дома. Главное — проверить, под каким ником подключаешься

На первое онлайн-собрание муж подключился с планшета сына. Учительница поприветствовала родителей, сверилась со списком и спросила: «А кто у нас Космический Хомяк?» Муж тоже оглядел экран, будто надеялся увидеть загадочного гостя. Тут из комнаты выглянул сын и невозмутимо пояснил: «Пап, это ты. Планшет под моим аккаунтом». Переименоваться муж так и не успел, поэтому весь вечер учительница говорила: «А теперь послушаем папу Космического Хомяка». После собрания муж признался: в его школьные годы самой большой неловкостью было забыть дома дневник. ADME