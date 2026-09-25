16 человек, которые хотели просто внести свою лепту, а получили целый вагон приключений

Терпеть не могу ездить на междугороднем автобусе в темное время суток. Хоть у нас в автобусах над каждым сиденьем есть волшебная красная кнопка Стоп, сообщающая водителю, что надо остановиться. И эти же кнопки продублированы над дверьми. Если место впереди, можно и просто водителю сказать - Мне на следующей. Но. Темнота. Машин мало. Автобус несётся, как ненормальный. В рабочие дни по вечерам почему-то нет кондуктора, в выходные можно кондуктору сказать и он попросит водителя остановиться. Я кое-как разглядела, что мне пора, нажала кнопку, она загорелась - типа, водитель в курсе. Я встала, протиснулась к двери и еще раз нажала кнопку. И... Автобус благополучно проносится мимо моей остановки. Я кричу - Эй! В чем дело? Я нажимала на кнопку! Водитель такой - Ой. А здесь (после остановки начинается участок в поворотами) нельзя ни остановиться , ни развернуться. Ну, хотите, довезу до городка, а там сядете на обратный бесплатно? Нет, - сказала я, - не хочу. Высаживайте, где можете. И тащилась я с вещами лишний километр.