19 историй, в которых время расставило все по местам — и от торжества справедливости стало уютно, как от облепихового чая

Жизнь — это режиссер с безупречным чувством времени: иногда она берет паузу, но в финале всегда расставляет все по своим местам. Когда долгожданная справедливость торжествует, а хитрость проигрывает искренности, сразу на сердце становится светлее. Такие моменты доказывают, что каждый наш шаг имеет значение, и добро обязательно возвращается. Пока в наших сердцах живет надежда на то, что в итоге время расставит все по своим местам, дышится легче.