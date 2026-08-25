Бух, работает в ворде? Редакция, вы уже и подбор историй для статеек на ИИ возложили? Никогда бухи не работали в ворде! У них свои программы, не имеющие отношение к Микрософт Офис. Было время вручную заполняли книги, потом пришли прграммы учета. Как такое постить можно?! Фу!
19 историй, в которых время расставило все по местам — и от торжества справедливости стало уютно, как от облепихового чая
Жизнь — это режиссер с безупречным чувством времени: иногда она берет паузу, но в финале всегда расставляет все по своим местам. Когда долгожданная справедливость торжествует, а хитрость проигрывает искренности, сразу на сердце становится светлее. Такие моменты доказывают, что каждый наш шаг имеет значение, и добро обязательно возвращается. Пока в наших сердцах живет надежда на то, что в итоге время расставит все по своим местам, дышится легче.
- Идем с подругой по Старому городу. Вижу на витрине славный такой небольшой глобус — внуку как раз такой очень надо. Заходим, просим показать. Продавщица с пафосом : «У нас дорогой бутик! Дизайнерское оформление витрины!» Гляжу по сторонам — обычный секонд, слегка с претензиями и завышенными ценами. Ну ладно, посмеялись и ушли. Других покупателей в магазине не встретили. А вчера иду — и магазинчика того больше нет, как и его дизайнерской витрины.
- В очень жаркий день я ехала на поезде из Глазго в Лондон — 5 часов пути. Я заранее забронировала место у окна со столиком и розеткой. Однако, зайдя в вагон, я обнаружила на своем месте мужчину. Он заявил, что тоже брал место у окна, но по факту окна там нет, поэтому он сел на мое место. Я не стала скандалить и просто села рядом, а он даже не поблагодарил. Вскоре машинист объявил о поломке кондиционера. Я заметила, что из-за этого с потолка прямо на наш столик вот-вот польется вода. Мужик этого еще не видел. Я вежливо предложила:
— Если хотите, я окончательно пересяду на ваше место, а вы оставайтесь здесь?
— О, если вы уверены, то конечно! — обрадовался он.
Я пересела на его место — там не было окна, зато было сухо и спокойно. Оставшуюся часть пути я наслаждалась отдыхом, пока на «моем» старом месте кондиционер протекал так сильно, что мужик все время бегал в туалет за бумажными полотенцами, пытаясь спасти свои вещи и промокшую книгу. Пересесть он не мог, так как поезд был забит до отказа. В Лондон я приехала отдохнувшая и сухая.
- Расставались с мужем вроде мирно. И тут он заявляет: «Кота не отдам! Я тебе его дарил, он по документам мой!» Я и деньги предлагала, и уговаривала — ни в какую! Скучала, каждый день думала, как там мой котик. А через полгода — звонок: «Забирай!» Оказалось, что мой пушистый устроил бывшему веселую жизнь. И тыгыдыки в ней были только фоном ко все остальным проделкам. От него даже дама сердца, на которую он меня променял, из-за кота съехала. Восстанавливал мой Тишка справедливость изо всех своих пушистых сил! И добился же своего — муж просил забрать его немедленно. А меня и уговаривать не пришлось. Теперь я снова с тем, кто по-настоящему мне предан.
Этот шикарный букет женщина передала на работу парню, который остановился и помог ей поменять колесо. Как она узнала, где он работает? Он был в униформе
- В юности я работала в магазине, где продавалось, в том числе, много плетеной мебели. Она недолговечна и легко царапается. Большинство покупателей в курсе этой особенности. Как-то один мужчина зашел за плетеным креслом. У нас было одно, за $ 90. Он стал придираться к каждой потертости и требовать скидку. Менеджер разрешила сбросить $ 10. Я озвучила это клиенту, но он возмутился: «10 долларов? Этого мало! Требую скидку 10%!» Я с радостью согласилась и пробила ему 10% (что составило $ 9). По пути к выходу он заглянул в чек и понял, что сам себя перехитрил.
- Нам недавно нового директора прислали, он всех собрал знакомиться, стал обо всем спрашивать, просил озвучить наши вопросы пожелания по поводу работы. А наша главбухша айда ему гнать на нас, айтишников. Мол, ничего не делают, в бухгалтерию не дозовешься, морды воротят, ничего не объясняют, все компутеры поломали. В общем, разогнать бы ИТ-отдел, фонд зарплаты только зря не тратят. Высказалась, и на него так призывно смотрит. А он ее тихим голосом спрашивает: «А вы в какой программе работаете?» Она ляпнула с апломбом: «В Ворде!» Первый раз в жизни я такое видел. Он встал и начал ей выговаривать, что одному из первых лиц такой крупной организации, стыдно не знать элементарных вещей, которые сегодня знает каждый школьник. И, что первым его вопросом будет ее переаттестация. Оказалось, что он был раньше начальником крупного ИТ-отдела, а сейчас его к нам направили. Чувствую, сработаемся.
- Мой учитель английского в 9-м классе сказал мне, что я никогда не добьюсь успеха как писатель, поскольку у меня нет таланта и мне стоит сдаться. Двадцать лет спустя он же прислал свое творчество в журнал, где я работала редактором отдела искусств. Отправила ему миленький персонализированный ответ с отказом.
Даже не знаю, где тут справедливость.
По факту учитель сказал гадость, но оказался прав.
Ученица выросла, отомстила, но возможно, не дала напечататься талантливому писателю.
Кассир добавил несколько долларов из своего кошелька семье, у которой не хватило наличных, чтобы расплатиться в магазине сниженных цен. Через несколько дней маленькая девочка из этой семьи принесла ему такой рисунок
- В самом начале отношений муж сказал мне, что я плохо сварила бульон. И добавил: «Лучше бы я сам сварил». Зря он это сказал. Прошло 9 лет. У нас пятеро детей. И готовит до сих пор он.
- Снимал я как-то гараж. Всех соседей знал, кроме одного — его гараж был сразу через стену с моим. Настала зима. Однажды я увидел, что сосед сгреб снег в кучу между нашими гаражами. Я тоже стал складывать снег туда. Но когда сугроб разросся и начал затруднять заезд, перетаскал свою часть в другое место. Потом подумал, что как-то мелочно, и снег соседа тоже перекидал. Так и повелось: прихожу, вижу новую кучу, добавляю свой снег и потом все убираю. Мне было не в напряг, думал, может там дедуля какой. Так прошла зима. Летом приезжаю к гаражу и наконец вижу соседа. Действительно, дедушка. «Не зря я снег перекидывал», — подумал я. А потом он спросил, не откажусь ли я от арбузов. Открыл багажник своей «Лады», а он весь забит арбузами — сын у него занимался их выращиванием. И настойчиво перегрузил мне с десяток. Это был самый яркий случай в моей жизни, когда добро вернулось добром.
- Заказывала доставку из супермаркета. Пошел сильнейший ливень, но курьер доставил все вовремя. Он был промокший до нитки. Пакеты тоже были мокрые, но только снаружи. Увидев эту картину я решила оставить курьеру на чай. Он настойчиво отказывался, но я уговорила его взять денежку. Сегодня я вновь заказала доставку из того же магазина. И угадайте, кого я увидела на пороге? Этого же курьера, в руках у которого была веточка кустовой розы. Я подумала, что он везет эту розу другому человеку, но он отдал ее мне в руки и сказал, что это мне за то, что в прошлый раз он не уследил и пакеты намокли.
Парень нашел этого красавца недалеко от дома, хотел оставить себе, но решил поступить правильно и принялся разыскивать хозяина. Когда владелец нашелся, то сказал, что ему не до пса и собака осталась с тем, кто успел его полюбить
- Однажды меня не взяли на работу в крупную геймдев-компанию с формулировкой «слишком много рок-н-ролла». Я отлично сделал тестовое, и меня пригласили в офис на собес. Зашли 4 руководителя и начали задавать вопросы. Во что играл, почему хочешь к нам, кем себя видишь через год. Потом один спрашивает:
— Какие художники тебе нравятся?
— Гигер, Сальвадор Дали, Босх интересен...
Главный геймдизайнер такой:
— Мы вообще-то делаем добрые игры.
Я растерялся и начал объяснять:
— Я музыкант, люблю тяжелую музыку, делаю развороты и обложки для тяжелых групп, поэтому и нравятся такие художники. Но я разделяю это творчество и работу.
На следующий день мне отказали. Через полгода я устроился в другую компанию, а спустя год уже выпустил игру с продюсерами «Алавара»: написал весь сюжет и диалоги, придумал персонажей и локации, прикрутил игровые механики и даже написал музыку. Там же, я встретил своего лучшего друга и получил за полтора года бесценный опыт, который я бы не получил в первой компании и за 5 лет.
- В кафе мужику по ошибке принесли мой заказ. Он пришел позже меня, а я ждала заказа полчаса. Не смотря на то, что блюда, как потом выяснилось, у нас были разные, он как ни в чем не бывало все схомячил. А на мои возражения заявил: «Я был голодным, да и у вас выбор был повкуснее». Как же он расстроился, когда официант принес мне извинения и объявил, что теперь мой заказ будет бесплатным! Справедливость, я считаю, восстановлена.
- Как-то весной в моем интернет-магазине заказали платье. Заказы мы развозим сами в нерабочее время — их немного, да и интересно лично посмотреть на покупателей, пообщаться. Этот заказ повез мой муж — адекватный, опрятный и обычный, в общем-то, мужчина. Возвращается он с доставки и рассказывает, как покупательница его встретила грубо и всячески демонстрировала свое превосходство в процессе общения. Ну рассказал, обсудили и забыли, ага. А через неделю эта девушка приходит к мужу на его основной работе на собеседование. Сидела красная и смущенная, не ожидала, видимо, от курьера, такого подвоха.
Девушка нашла крошечного котенка, три дня с ним возилась — носила в ветеринарную клинику, пристраивала, так как не могла оставить себе. После всех приключений жизнь отблагодарила ее, подсунув в подарок коллекционную карточку покемона
- Мы с девушкой приехали вечером в очень популярную пончиковую. Нашли редкое свободное парковочное место, но когда мы уже начали заезжать на него задним ходом, туда нагло влезли две студентки на белом скутере. На мое замечание они со смехом ответили: «Извините, кто успел, тот и съел!». Девушка высадила меня у входа и поехала искать другое место, а я встал в очередь. Те девчонки оказались прямо за мной. Они весело обсуждали, какие пончики купят, и хвастались, как удачно «выхватили» парковку. Рабочий день уже подходил к концу — на витрине оставалось всего около двух десятков пончиков разных видов. Когда подошла моя очередь, я просто купил их все. Девушки с недоумением смотрели, как пустеет витрина. Одна из них возмущенно спросила, неужели им ничего не оставят. Я повернулся к ней и с улыбкой сказал: «Извините, кто успел, тот и съел!». Выражение ее лица в этот момент было просто незабываемым. Это были самые вкусные пончики в моей жизни.
- В школе у нас было много уроков рисования. Прямо до 9-го класса. Мне очень нравилось этим заниматься, я хотела стать художницей, но наша учительница всячески пыталась доказать, что это занятие не мое. В аттестате — тройка по ее предмету. Но я ни на секунду не задумывалась о значении ее слов: «У тебя ничего не получится», поэтому просто работала над техникой и своими рисунками. Прошло 5 лет после окончания школы. Вчера была моя первая профессиональная выставка. Каково же было мое удивление, когда я увидела свою учительницу по рисованию, покупающую мою картину.
- С мужем копили на свое жилье долгие годы. Наконец купили — и тут он заявляет: «Я все оформил на маму». Это стало последней каплей. В тот же день я сняла квартиру, собрала вещи, взяла дочку и ушла от него. Прошло полгода, звонит мне бывшая свекровь и выдает: «Маш, сын наслушался историй всяких от дружков, вот и учудил. Но я тебе доверяю. Переоформлю все на внучку — она же у меня единственная. Живите там вдвоем. Захочешь впустить Андрея обратно — твое право, не захочешь — тоже имеешь полное право». Вот тут я и поняла: с дочкой нам вдвоем в этой квартире будет житься прекрасно. Иногда справедливость приходит оттуда, откуда совсем не ждешь.
М-да, хороши "друзья", раз надоумили скрысить квартиру от жены и дочери. Эту историю надо поместить рядом с историей про мужчин-друзей. "Скажи мне, кто такой друг, и я скажу, кто ты"
А если вам хочется продолжения этого банкета справедливости, предлагаем насладиться еще несколькими статьями с безупречным жизненным финалом: