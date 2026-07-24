20+ светлых историй о старых вещах, которые оказались полны маленьких радостей и подарков

Я бы от такого сундука не отказалась... Я писала уже как-то, что у нас в деревне был сундук с нарядами мамы и ее сестер, мы в детстве любили эти платья мерить. Потом дом достался маминой старшей сестре и ее дочери, и они выбросили все платья на помойку и даже не сказали никому(((