Так ему и надо, этому хозяину: 500 рублей зажал, 3900 лишился. Скупой платит дважды, а тот, кто так поступает - трижды.
20+ светлых историй о старых вещах, которые оказались полны маленьких радостей и подарков
Порой самые невероятные сюрпризы ждут нас не в бархатных коробках из дорогих магазинов, а на старом чердаке или в коробке с сервизом. Потертый плюшевый мишка, старый сервант или пожелтевший конверт, случайно найденный в родительском доме, способны в один миг вернуть ощущение чуда. В нашей статье — простые и добрые истории о том, как случайно найденные вещи подарили людям маленькие радости, наполнили светлыми эмоциями и превратили обычные будни в настоящий душевный отдых.
- Подрабатывал в мебельном, заказали диван у нас. Мы привезли, занесли, и тут хозяин квартиры говорит: «Парни, вынесите старый, а я вам еще 500 рублей сверху накину». Мы согласились, но деньги он нам отдал только за подъем — сказал, что не может найти вторую купюру, если что, переведет потом. Мы понесли старый диван на мусорку, сложили его там, чтобы встал аккуратно, и увидели, что внутри лежит коробка из-под обуви. Я решил ее хозяину вернуть. Достал, открыл, а там деньги лежат. Решил все равно отдать владельцу. Звоню в дверь, а хозяин не открывает! Я стал стучать, а тот начал орать из-за двери, мол, проваливай. Ну, я и пошел. А денег там было 3900 рублей.
- Никогда в жизни не находил на улице ни рубля, но зато однажды вывозил старую мебель на мусорку и наткнулся там на какие-то коробки. Обычно внимания не обращаю, но тут они были так аккуратно запакованы, стояли в сторонке от основного мусора, что я решил их проверить и обнаружил там несколько сотен виниловых пластинок. В музыке я не разбирался, но сразу понял, что это просто подарок судьбы: там была и древняя музыка начала XX века, и классика рока, и какие-то прямо коллекционные издания, и даже немного современного. Все забрал домой, потом пригласил друга, который разбирается, и в конечном итоге мы продали эти ящики почти за 600 тысяч! Все продавать не стал, оставил около двадцати пластинок на будущее, когда они подорожают раз в десять.
«Нашел в дальнем углу большого ящика вафельницу, отмыл. Отыскал в интернете рецепт теста и напек горку авторских вафелек, как в детстве. Все бегом за стол!»
- Когда дедушка был жив, он меня постоянно упрекал, что дома стоит целая библиотека, а я ничего не читаю. Мне тогда было не до книг, я постоянно работал, пытаясь построить карьеру, а литературу откладывал, но обещал деду почитать потом. Деда нет уже семь лет, с работы я уволился на прошлой неделе, а вчера отключил телефон и сел читать. Взял книжку про Робин Гуда, а из нее вывалилась дедушкина заначка, которая равна примерно трем моим зарплатам. Знаю, что там есть еще, но я стойко борюсь с соблазном лезть сразу в остальные книги, решил читать по очереди. Обещал же.
- Разбирали с мамой шкафы на даче, собрали семь мешков старья на выброс. Достали папину куртку: ей лет 40, молью побитая. Я хотела ее сразу в мешок, но вдруг нащупала какой-то сверток в кармане. Развернула газеты, и мы с мамой ахнули — там оказались мамины золотые сережки с рубином, которые она считала безвестно пропавшими во время переезда много лет назад, и записка от папы! Ровным почерком на тетрадном листке было выведено: «Любимая, прости за глупую ссору. Я перепрятал твои любимые сережки, чтобы ты не сдала их в ломбард. Они всегда должны быть с тобой, ведь это мой тебе подарок на нашу первую годовщину. Если ты найдешь их случайно, знай, что я не со зла. Люблю тебя». Мама как стояла у шкафа, так и села на диван, прижав записку к груди. Папы уже пять лет как нет с нами, но как будто он передал нам привет из прошлого. Настоящая маленькая радость сквозь года!
Люди, перестаньте прятать ценности в мусор и хлам! И ни кому не говорить. Отнесите в банковскую ячейку, или в сейф положите, а у нотариуса в завещании опишите, что где лежит и кому достаться должно.
«Купили квартиру, в которой жила пожилая женщина. Начали уборку и нашли много интересного, в том числе елочные игрушки и пожарную каску»
Ой, игрушки из моего детства - у меня такие же домики есть и такой же шар как фиолетовый, только желтый
- Мои родители пошли на барахолку, потому что им нужен был недорогой пылесос. Они купили его за копейки, принесли домой. Начали пылесосить, а он ничего не всасывает. Решили сменить мешок для мусора. Достали его и обалдели: в старом мешке лежали $ 20 тыс. наличными! Так они внесли первоначальный взнос за свой дом.
- Дядя мужа оставил после себя кучу наследства. С женой он жил раздельно, мы с ней и их дочкой тоже особо не ладили. В последние годы мы пользовались его гаражом — дядя сам нам велел, сказал, мол, гараж и машину потом вы заберете, они никому не нужны. Когда дяди не стало, его жена заломила рыночную цену за гараж. Мы просили скинуть хоть немного, но она ни в какую. Мы все равно гараж выкупили, так как он был нам удобен, и вообще под нас уже все там было устроено, к дому близко. Ну, раз он теперь наш, решили хлам дядькин разобрать. Нашли заначку в каком-то ящике — 10 тысяч. Обрадовались — очень они нам нужны были на тот момент.
«Нашли в подвале бабушкиного дома жестяную коробочку. Открыли и обомлели — там полно разных жемчужин!»
Интересно, а это вообще ценно? Выглядит симпатично даже в таком виде
- Два с половиной года назад мы продали старый дом в деревне. И каково было мое удивление, когда я увидела среди всех перевезенных оттуда вещей старые елочные игрушки. Накануне Нового года молодой человек притащил мне настоящую живую елку. Я была на седьмом небе от счастья! Мы наряжали ее старыми игрушками, и мне в руки попался оранжевый шар. У меня промелькнуло смутное воспоминание, что этот шар открывается. Я открыла его и увидела внутри свернутый желтый тетрадный листочек. В голове всплыла картинка: 1998 год, простенько накрытый дарами огорода стол, по дому развешана мишура и эти игрушки, и я сижу за столом и пишу на листочке свое сокровенное новогоднее желание. Разворачиваю листочек, а на нем моим корявым детским почерком написано: «Больше всего на свете я хочу на Новый год живую елку!» Вот так много лет спустя мое давнее забытое желание исполнилось!
- Реставрирую старую мебель. Каждый предмет интерьера, который попадал ко мне на «оживление», таил в себе какие-то приколы: то детский рисунок под обивкой, то нехарактерную фурнитуру, но больше всего однажды меня порадовало вот это внешне ничем не примечательное кресло. Отогнув один из элементов, я увидел спрятанный внутри клад. Пара уверенных движений отверткой — и заначка извлечена! У меня были бы все шансы озолотиться, если бы эту находку я совершил лет на 25 раньше, потому что сейчас эти деньги уже не в ходу. Но я все равно рад: старое кресло на пару минут дало мне почувствовать себя персонажем «12 стульев», нашедшим сокровища. В обмен на это я вернул его к жизни, и сейчас оно радует человека в новом интерьере.
- Соседи, разбирая чердак дома, притащили мне сундук со старыми вещами своей бабушки. Я открыла его, а там блузки, платья, шляпки, юбки...Таких тканей уже и подавно нет! Такие фасоны можно пошить нынче лишь на заказ. Настоящий винтаж из 1950-х. Какой же я испытала восторг в этот момент!
Я бы от такого сундука не отказалась... Я писала уже как-то, что у нас в деревне был сундук с нарядами мамы и ее сестер, мы в детстве любили эти платья мерить. Потом дом достался маминой старшей сестре и ее дочери, и они выбросили все платья на помойку и даже не сказали никому(((
- Мы купили в прошлом году простой металлический гараж в своем дворе и обнаружили там пакет со старыми фотоальбомами, письмами, открытками, документами. Мне как музейщику было очень интересно разглядывать историю незнакомой семьи. К сожалению, гараж много лет простоял закрытым, все было в очень плохой сохранности. Чуть позже я узнала от старожилов дома историю этой семьи: глава был каким-то начальником на заводе, жена — директор швейной фабрики, но их потомки уже давно уехали в другой регион. Очень жаль, что история их семьи оказалась запертой в гараже и утраченной для них.
А еще в гараже была винтажная посуда, а я по ней просто тащусь! И забавно, что все там было парами — как будто специально для нас с мужем.
«Решила разобрать сервант и нашла в сервизе заначку. Таких богатств я не ожидала! Оставлю внукам. Через 100 лет купят себе звездолет»
- Я делала ремонт и выбрасывала старый шкаф. За книгами нашла конверт с 3000 евро, о которых вообще не помнила. Ну, вообще! Конечно, эти деньги во время ремонта очень пригодились. Потом с трудом вспомнила, что это я когда-то отложила свой гонорар на поездку. Потом начались проблемы, родители заболели, стало не до поездок, и я забыла об этом конверте. Если бы не делала ремонт, деньги и сейчас бы там лежали. Конвертик я сохранила на память!
- Разбирала свои вещи в родительской квартире: старые тетрадки, учебники, фотографии. Нашла пакет с открытками. Надо же, все-таки здорово было жить без смс, а писать поздравления на красивой глянцевой бумаге и картонных валентинках. Не поднимется рука выкинуть! Надо перебрать и оставить для потомков: вдруг моим детям и внукам будет так же интересно, как и мне сейчас читать памятные надписи на фотографиях прадедов?
«Жена нашла в своей старой сумочке мое обручальное кольцо, потерянное 6 лет назад. Мы за это время дважды переехали, я сделал тату вместо колечка, а оно вот!»
- Моя подруга купила в комиссионном магазине фарфоровый сервиз из 12 предметов за $ 50. Она принесла его домой и начала вынимать тарелки, которые между собой были переложены салфетками, и нашла между первых двух тарелок конверт с $ 1000. Она стала дальше разбирать коробку с сервизом и обнаружила еще $ 1050! Самое забавное в этой истории то, что на следующий день ей нужно было внести залог за свадьбу. В тот момент у нее было туго с деньгами, поэтому находка в старом сервизе была очень кстати, и подруга смогла оплатить свадебный банкет без каких-либо проблем!
- 10 лет назад я пошла выносить мусор на даче и увидела, что весь огромный контейнер забит коробками с книгами и бумагами: кто-то очистил купленный под снос дом и вынес все на мусорку. Мы все эти коробки забрали себе. Часть вещей продали в антикварный магазин (за недорого — лишь бы забрали: хотелось спасти и книги XIX века, и детские переводные картинки 30-х годов, и еще кучу всего).
А ящик с документами этой семьи до сих пор хранится у меня. Там есть и милейшие письма семье из поездок на курорты, и школьные тетрадки с перьевой каллиграфией. Что с этим делать, я не знаю, но и выбросить точно не смогу. А, может быть, и потомки найдутся, которым я смогу это передать? Семейство Маркиных с улицы Кропоткина (ныне Пречистенка), ау! Если хоть какие-то родственники найдутся, я буду рада передать вам личный архив Маркиных со всеми документами и письмами.
«Купил старый костюм в секонд-хенде. Я и раньше находил интересные вещи в карманах подержанных вещей, но $ 2000 обнаружил впервые!»
- Еще с детства у меня был любимый плюшевый мишка. Когда родители давали мне деньги на конфеты, я откладывала их в карманчик этому мишке и забывала про них. И вот во времена весьма для меня тяжелые я вспомнила про этого мишку и свою «заначку». Отыскала его, открыла карманчик и нашла пачку старых денег. На них нашлись покупатели за весьма приличную цену. Так мой медведь спас меня от трудностей.
- Половина второго ночи. Ночую у бабушки, не могу заснуть. И вдруг бабушка встает с кровати и говорит: «Тоже не спишь? А знаешь, что я вспомнила? Я как-то полгода назад 20 тысяч в книгу спрятала, пойдем поищем?» Бабушкина библиотека занимает целую комнату, но пока мы не проверили все книги, так и не угомонились! Насмеялись над всей комичностью ситуации вдоволь. В итоге: легли спать в половине пятого, а те деньги так и не нашли! Зато мы нашли дедушкину заначку и утром предъявили ему. А он молча посмотрел на нас и, плюнув, ушел в гараж. До сих пор смешно вспоминать!
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