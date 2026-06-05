12 историй про кассиров, у которых на работе что ни день, то готовый анекдот

Кассирам по долгу службы приходится сталкиваться с довольно колоритными покупателями. Каждый рабочий день у них как маленькая радость, ведь он дарит им повод улыбнуться. Часто они попадают в такие смешные ситуации, что запоминают их на всю оставшуюся жизнь.