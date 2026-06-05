Вот такими женщина потом и помыкают.. Мужику из прошлого оплатила покупки. А если 10 мужиков из прошлого появятся ? Всю зп нужно будет потратить на них в качестве компенсации прошлых обид?
12 историй про кассиров, у которых на работе что ни день, то готовый анекдот
Истории
05.06.2026
Кассирам по долгу службы приходится сталкиваться с довольно колоритными покупателями. Каждый рабочий день у них как маленькая радость, ведь он дарит им повод улыбнуться. Часто они попадают в такие смешные ситуации, что запоминают их на всю оставшуюся жизнь.
- Пробиваю малину. Дальше система не дает сканировать товары. Пишет, что у малины неверный вес. Тут выплывает кассир и заявляет: «Вы поели ягод и решили пробить?» Я посмеялась, сказала, что нет. Она в очках наклонилась и, смотря прямо в глаза, повторила: «Вы точно ее не ели?» Да нет же!
obuchova.o
«Ибо за покупку — спас»
- Работала в гипермаркете. Обратился ко мне покупатель, мол, почему в продаже нет тканевых носовых платков? Вам, продолжил он, хотелось бы, чтобы мужчина пользовался бумажным платком или тканевым? Я сказала, что не знаю. Мужчина грустно посмотрел на меня и выдал, что не ожидал от меня такого, ведь я ему всегда помогала.
- Минут 20 объясняла женщине, что при покупке трех сырков, касса в итоге вычитает цену одного сырка и получается скидка на все сырки. На пальцах и на калькуляторе показывала. Она ничего не поняла, ушла. Я выдохнула. Через полчаса заявляется вновь и как выдала: «Я все поняла!» Что поняла? Ни простите, ни извините. Я, говорит, Плехановский окончила.
Ал Ка / Dzen
«Вот такой „кассир“ встретил меня сегодня в зоомагазине. Потом за кассу пришла тетя, но котей не ушел и все контролировал»
- У меня в супермаркете работал сын. Стою там у кассы, его смена. Пробил товары, а я смотрю на него и очень аккуратно спрашиваю: «Извините, не могли бы вы оплатить сами за наш товар? Я забыла кошелек». Он кивнул и оплатил. А вся очередь была в шоке.
irina_grand_life
- Знакомая держит чайный магазин. Там есть и редкие сорта чая, на любителей, как говорится. И вот одна дама решила попробовать какой-то улун. Приходит через пару дней:
— Чай не понравился, верните деньги!
— Хорошо, давайте чай.
— А как же я его вам отдам? Я подруге подарила. Она такой любит.
Voyager / Dzen
- Мы как-то по пути на дачу заехали в аптеку. Муж смотрел нужное ему, я себе. Встретились на кассе, положили каждый свое перед кассиром. Она подняла глаза и спросила: «Вы вместе?» А мой муж такой: «Да. Представляете, уже 25 лет!» Стоим, смеемся, очередь хихикает. А девушка кассир сказала, что мы очень милые.
yulia_aani
«Я кассир. Моя работа — радовать людей. Я стараюсь»
- Стоим с мужем на кассе. Кассир озвучивает сумму, я делаю вид, что кого-то ищу глазами. Решила немного побаловаться. Поворачиваюсь к мужу, который втыкает в телефон, и говорю: «Не хотите оплатить мне покупки?» Муж молча оплачивает. Я мило улыбаюсь, говорю «спасибо» и иду к выходу. Видели бы вы глаза кассира и других покупателей.
riinanest
- Передо мной в магазине молочных продуктов стояла женщина. Попросила взвесить ей сметану. Ей взвесили в прозрачную коробочку для продуктов. Эта емкость стоит где-то рублей пять. А женщина спросила у продавца, мол, если она вернет эту емкость, то вернут ли ей деньги? Мы с продавцом остались в недоумении.
Наталья Синицына / Dzen
- Десять минут рассказывала покупательнице о достоинствах именно этих охлажденных «запчастей» кур. После чего от нее поступил заказ: «Дайте мне 4 окорочка, но только, чтобы они были от одной курицы».
Марина Буланова / Dzen
«Спросил сегодня на кассе в магазине на Пхукете с чем пирожок. Кассирша затруднилась ответить и просто нарисовала»
- Работаю в продуктовом магазине. Однажды к нам пришел мужчина, попросил яблоки-семилетку. Я сказала, что, к сожалению, не могу сказать, какие из них семилетние. Он сказал, что это странно. И только спустя время я поняла, что он имел в виду яблоки Семеренко. От другого покупателя был вопрос про консервированные ананасы, типа, какого они цвета внутри? Такие же желтые, как и нарисованы? А как вы здесь работаете и не знаете? Но тут я вообще не нашлась, что ответить.
- Однажды мы по-быстрому хотели купить куриную грудку знакомому коту. А впереди нас дедуля картой расплачивался, но забыл пин-код. Начал звонить чадам и домочадцам, чтобы ему подсказали. А мы в это время кассиру подмигнули и быстренько картой его покупку оплатили. Она ему такая: «Все, забирайте, прошла оплата». И тут дед говорит: «Нет, подождите, как это она у вас прошла без моего пин-кода?!» Ну а мы быстренько оплатили грудку и бегом к коту. А дедуля так и остался подозревать и недоумевать.
Наталья Корешкова / Dzen
«Внимание! Медитирующий кот-кассир»
- Работала в магазине. Сижу на кассе, вижу мужчину из своего прошлого. Выкладывает товары и нагло заявляет: «Оплати сама, это мне компенсация за все». Очередь замирает и пялится на меня. Делать нечего, приложила свою карту. Но не успел он дойти до выхода, как наш охранник взял его за руку и увел. Бывший в истерике: «Я опаздываю! Что такое?!», а охранник невозмутимо: «Вы кажетесь мне подозрительным, пройдемте на проверку». В итоге в подсобке этот «герой» так заколебался и перепугался, что извинился передо мной за все, отдал всю сумму наличкой, и только тогда его отпустили. Обожаю нашего охранника — мировой мужик!
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Работа на кассе — это не просто монотонное сканирование штрих-кодов и выдача чеков, а настоящий наблюдательный пункт за людьми. За одну смену перед сотрудниками проходят сотни людей со своими странностями, заботами и неповторимым чувством юмора. И хотя порой такие встречи требуют железной выдержки и ангельского терпения, именно эти курьезные, нелепые и по-доброму смешные моменты превращают рутину в увлекательный сериал.
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