20 светлых находок из отпуска, которые каждый раз возвращают в то самое путешествие

«Путешествуя по Алтаю, мы остановились на обочине. На меня выбежал маленький котенок, который начал громко мяукать при виде человека. Он сел мне на ногу и обнял ее лапками. Думать по поводу того, забирать его или нет, не пришлось от слова совсем. Когда он игрался, даже в пылу своего озорства ни разу никого не поцарапал. По своим делам деликатно ходил на тряпочку».