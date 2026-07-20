20 светлых находок из отпуска, которые каждый раз возвращают в то самое путешествие
Путешествия хороши не только новыми местами, но и теми маленькими радостями, которые поджидают нас совершенно неожиданно. Порой достаточно заглянуть на местный рынок, в антикварную лавку или сувенирный магазинчик, чтобы найти что-то необычное. Интересно бывает узнать, какие диковинки люди привозят с морей и отпусков. И, кажется, каждая из этих находок хранит частичку теплых воспоминаний о ярких деньках и новых открытиях.
Что обычно привозят из поездки по Горному Алтаю? Воспоминания? Фотографии? Сувениры? А вот люди привезли котенка
«Путешествуя по Алтаю, мы остановились на обочине. На меня выбежал маленький котенок, который начал громко мяукать при виде человека. Он сел мне на ногу и обнял ее лапками. Думать по поводу того, забирать его или нет, не пришлось от слова совсем. Когда он игрался, даже в пылу своего озорства ни разу никого не поцарапал. По своим делам деликатно ходил на тряпочку».
«Спасибо добрым людям, которые помогли оформить ветпаспорт в короткие сроки и со всеми прививками и штампами, чтобы нас допустили к перелету».
Зачем привозить из поездки магнитики, когда есть вот такие замечательные животные
- Во времена, когда английский знали далеко не все, одна моя знакомая съездила в соседнюю страну и на местном рынке накупила себе одежды. Среди покупок оказалась футболка с иностранной надписью. Девушка носила ее совершенно спокойно, пока однажды не отправилась на свидание с парнем, который хорошо владел английским. Именно тогда она и узнала, что на футболке красуется фраза: «Ищу богатого мужа».
Эта девушка обожает покупать пряжу во время путешествий. Покупка была сделана в крошечном городке в устье реки Амазонки, в Бразилии. А узор называется «Прогулка после полуночи»
Она старалась, молодец. Но глядя на узор, наверное, никто бы не догадался о названии. 😅
- Мне 45, но я до сих пор помню, как больше 20 лет назад меня потрясли слова подруги. Жили в общаге тогда, и ей знакомая как сувенир привезла конфеты из Австрии в очень красивой упаковке. Она влетела в нашу комнату на эмоциях и говорит: «Сейчас будем их пробовать!» Я тогда сказала, что-то типа это же подарок, вот так просто пробовать дорогие конфеты? И подруга ответила: «Ну, да, это же конфеты, их надо есть, а не любоваться». С тех пор использую подход, как девиз по жизни, очень помогает.
Все правильно, надо есть, пока свежие. А сколько бабушек и тётушек нашего поколения держали дорогие конфеты, пока они не портились! Хранили на особый случай. А потом в гостях угощают тебя конфеткой годовалой давности, уже побелевшей и затвердевшей, а ты такое не ешь и думаешь, как бы незаметнее в унитаз выплюнуть.
Самый модный котик на районе теперь
Наверное, кот ночью совершит набег на Китайскую стену (хозяйская тушка в кровати).
«Сеструха сгоняла в Азию и привезла вот такую замурчательность для нашего котика».
- Я обожаю кактусы! У меня на подоконнике они уже не помещаются! А я не могу пройти мимо цветочного магазина и не купить кактус! Друзья дарят мне кактусы! Родители дарят мне кактусы! В качестве сувениров из разных стран я сама себе привожу кактусы! Я с ними иногда разговариваю. И даже сейчас, печатая это, я с нежностью поглядываю на свои кактусы.
А я в свои из семян вырастила и ещё скоро посажу. Они сейчас как горошинки,только колючие.
- Если есть возможность, я покупаю что-то, что связано с археологическими находками. Мне также нравится покупать чай. Я предпочитаю что-то, что можно выпить, а не то, что пылится на полке. Когда чай заканчивается, я знаю, что пора в путь.
В Вологде туристы могут найти вот таких леших. Кажется, это вешалка, но это не точно
- Отдыхали на море. Многие в качестве сувениров собирали целые банки красивых камешков, но мы с мужем решили, что для нас это будет только лишний хлам. Пока однажды на дне я не увидела морскую звезду! Ныряла за ней добрых полчаса, все никак не могла до дна достать. Достала! Уже когда притягивала к ней руку, поняла, что что-то не так. Оказалось, это дешевая брошка из тяжелого пластика в виде звездочки. Но этот трофей мы привезли с собой. Занимает почётное место на полке с отпускными фотографиями.
Наглядный пример того, что дорого то, на что потрачено много усилий. Хозяйке на заметку
- Привожу из поездок газеты на местном языке! А еще старые пластинки, которые я оформляю в рамки и вешаю на стены. У меня есть несколько забавных пластинок 1970-х годов из Индии, Малайзии и Кореи.
Это — слон из Индии, ручная работа. Там внутри второй слоник! Как только это сделано, чудеса мастерства!
Слоник с хоботом вверх приносит счастье, такая есть примета. Но этот просто произведение искусства, такие грустные глазки 🥹
- Я себе в качестве сувенира на память покупаю пижамы. Я часто их ношу, мне нравятся разные узоры, и их легко упаковывать. Единственный минус — они со временем изнашиваются, но я предпочитаю использовать вещь и получать от этого удовольствие, а не иметь что-то, что будет храниться вечно.
А я одно время привозила шарфики.
Они легкие, занимают мало места и всегда в ходу - тогда я еще куталась в автобусах от кондиционеров и носила их в каждой сумке 🥰
Кружка из зоопарка. У птички-то 4 ноги!
Вспомнила песню Мамочки из фильма "Республика ШКИД":
У кошки четыре ноги,
Позади у неё - чёрный хвост,
Но трогать её не моги
За её малый рост, малый рост.
- Как-то на прогулке разговорились с собаководом. Человек гулял с собачкой незнакомой породы. Он рассказал, что его дочка с мужем отдыхали в Греции и подобрали щенка на обочине греческой дороги. И вот это все прошли, прививки, паспорт, самолет. Большие деньги заплатили. Теперь греческий песик в Питере живет. Есть поговорка «Судьба и за печкой найдет»- и вот они, эти сигналы судьбы.
Магнитик из Италии. Точная копия упаковки пасты, и паста внутри настоящая
И как детально проработан сзади!
- Подруга поехала в Китай. Сидела в кафе и очень уж ей понравились иероглифы. Она их срисовала, а уже дома заказала у швеи платье и велела их там вышить. Надела его на вечеринку китайской культуры, все на нее пялились, и не зря! Ведь перевод — «много» и «недорого». А вышивка была на груди.
Черный кот из Ирландии — он приносит удачу в дом
- Я собираю по камню в каждом месте, которое мне действительно нравится. Беру небольшой плоский камешек и шариковой ручкой пишу название места и год. Нужно писать это сразу, иначе забудешь. У меня на каминной полке стоит красивая баночка, наполненная камнями, ракушками и кусочкоами морского стекла. Мечтаю оставить своим детям достаточно денег в наследство, чтобы они смогли перебрать эти камни, выбрать несколько и «вернуть» их на место. Так они увидят места, которые нравились мне.
Осенью в Петербурге можно пойти в Летний сад. Там растет дуб, посаженный Петром Первым. Вот вам идея: взять желудь и посадить его у себя в городе!
Шикарная идея, только у нас, к сожалению, дубы не растут - климат неподходящий!
Комментарии
Сувениры, это мило, на первых порах, потом понимаешь, что лучшее - это приключения, необычные события, общение с местными людьми, а если еще и подружиться с ними... Мы путешествуем за воспоминаниями.